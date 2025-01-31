1. Ưu điểm khi tìm việc làm giúp việc nhà sáng đi chiều về

Không chỉ người tìm việc, rất nhiều gia đình hiện nay cũng quan tâm đến tìm việc làm giúp việc nhà sáng đi chiều về. Thay vì hình thức giúp việc theo giờ hoặc giúp việc trọn gói ăn ở, giúp việc giờ hành chính có rất nhiều ưu điểm. Với các gia đình thuê giúp việc cũng như với bản thân người lao động, điều này mang lại rất nhiều lợi ích:

1.1. Với người tuyển dụng

Chủ động hơn trong cuộc sống: Khi có giúp việc, việc chăm sóc gia đình sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Từ đó, áp lực việc nhà cũng được giảm thiểu, có thể cân bằng được công việc và nhà cửa, con cái. Cả gia đình vì vậy cũng trở nên thoải mái, thuận hòa hơn.

Nhà cửa sẽ luôn sạch sẽ, tinh tươm, có được không gian sống chất lượng nhất: Nhờ có giúp việc, gia chủ sẽ không tốn nhiều thời gian, công sức để chăm sóc nhà cửa mà vẫn đảm bảo được tiêu chuẩn về một không gian sống thoáng đãng, sạch sẽ như ý.

Thoải mái hơn: Khi tìm việc làm giúp việc nhà sáng đi chiều về, gia chủ có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống mà không lo lắng về sự bất tiện khi có người lạ ở trong nhà. Giúp việc giờ hành chính sẽ không ở lại, trả lại không gian riêng tư vào buổi tối cho gia đình. Vì vậy, cuộc sống cũng đảm bảo sự riêng tư, độc lập, tinh thần sẽ được thoải mái hơn, chất lượng cuộc sống vì vậy mà cũng được nâng cao đáng kể.

Chọn giúp việc giờ hành chính giúp chủ nhà thoát khỏi áp lực việc nhà, có thời gian cho gia đình, bản thân

1.2. Với người làm việc nhà

Tìm việc làm giúp việc nhà sáng đi chiều về cũng sẽ giống như bất cứ công việc giờ hành chính nào. Nó giúp người lao động có thể chủ động thời gian giữa công việc và gia đình. Ngoài giờ đi làm giúp việc, vẫn có thể có thời gian để lo cho gia đình, cân bằng được cuộc sống.

Công việc giúp việc nhà sẽ trở nên thoải mái hơn, dễ chịu hơn. Thời gian buổi tối có thể dành cho bản thân, để nghỉ ngơi, không cần phải lo túc trực làm việc 24/24 giống như giúp việc full thời gian.

Có được thu nhập để ổn định cuộc sống.

Tìm việc làm giúp việc nhà sáng đi chiều về được nhiều người lao động quan tâm vì có nhiều ưu điểm

2. Việc làm giúp việc nhà sáng đi chiều về sẽ thực hiện những công việc gì?

Với hầu hết các gia đình Việt, áp lực cuộc sống, công việc, con cái đang ngày càng gia tăng. Đặc biệt là với phụ nữ. Rất khó để có thể vừa “đảm việc nước, giỏi việc nhà”. Công việc áp lực, thời gian dành cho gia đình cũng bị chia sẻ đi nhiều.

Lựa chọn tìm việc làm giúp việc nhà sáng đi chiều về chính là giải pháp để cả người tìm việc lẫn các gia đình có được cuộc sống dễ chịu và thoải mái nhất.

Với người tìm việc, khi chọn giúp việc nhà giờ hành chính, bạn phải hiểu được tính chất công việc này gồm rất nhiều việc, điển hình như:

2.1. Dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, giặt giũ

Đây chính là những công việc chính yếu của một người đang tìm việc làm giúp việc nhà sáng đi chiều về. Việc dọn dẹp nhà cửa bao gồm:

Quét dọn, lau chùi, vệ sinh nhà cửa, vệ sinh phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, WC.

Quét dọn, lau chùi khu vực cầu thang, ban công, sân thượng.

Quét mạng nhện trên trần nhà, trên các bức tường.

Lau chùi cửa chính, cửa phòng, cửa sổ.

Giặt giũ, phơi phóng quần áo, chăn ga gối nệm, thảm, rèm... Ủi đồ, phân loại quần áo, sắp xếp quần áo vào tủ sau khi giặt phơi xong.

Lau chùi các thiết bị nội thất: Bàn ghế, tủ kệ, …

Dọn dẹp rác và đem rác đi đổ đúng nơi quy định.

Yêu cầu cơ bản là nhà cửa cần phải được làm sạch sẽ trước khi giúp việc rời nhà sau giờ hành chính. Tùy vào thỏa thuận hoặc do giúp việc tự sắp xếp mà các công việc này sẽ được thực hiện linh động tùy theo từng ngôi nhà cụ thể.

Dọn dẹp nhà cửa là công việc cơ bản của giúp việc sáng đi chiều về

2.2. Nấu ăn

Nấu ăn cũng là một trong những công việc quan trọng của giúp việc nhà. Khi muốn tìm việc làm giúp việc nhà sáng đi chiều về, bạn cần phải biết nấu nướng, ít nhất là phải có kỹ năng chuẩn bị bữa cơm thường ngày.

Hiện nay, đời sống kinh tế tăng cao, các gia đình cũng có điều kiện để ăn ngon mặc đẹp hơn xưa. Bữa cơm gia đình cũng rất quan trọng. Do đó, nếu giúp việc không biết nấu ăn thì rất khó được tuyển dụng.

Tùy vào từng gia đình mà bữa cơm cũng có sự đa dạng khác nhau. Có gia đình chỉ cần ăn uống cơ bản, đơn giản. Tuy nhiên nhiều gia đình ăn uống khá cầu kỳ, thường xuyên có các món Âu, món Á. Do đó, nếu giúp việc không đáp ứng được sẽ rất khó được tuyển dụng.

Người giúp việc cần có kỹ năng nấu nướng cơ bản

2.3. Trông trẻ nhỏ, đưa đón trẻ đi học

Một trong những công việc mà giúp việc giờ hành chính thường làm là trông giữ trẻ, đưa đón trẻ đi học. Khi tìm việc làm giúp việc nhà sáng đi chiều về, bạn phải hình dung được tính chất công việc này.

Tùy điều kiện mỗi gia đình, việc đưa đón con đi học có thể thực hiện bằng: Đi bộ (thường áp dụng cho nhà chung cư, trẻ học ở trong khuôn viên dự án), đi xe đạp điện, đi xe máy hoặc đi ô tô (thường có tài xế phụ trách lái xe, người giúp việc không cần kỹ năng lái xe).

Khi đưa đón trẻ đi học, cần phải đảm bảo đúng giờ giấc, chuẩn bị đầy đủ quần áo, vật dụng cá nhân, sách vở cho trẻ. Người giúp việc nhà sáng đi chiều về phải nắm được lịch trình học hành của trẻ, chủ động thời gian đưa đón để chủ nhà không còn phải lo lắng về chuyện học hành cũng như an toàn của con.

Với công việc chăm trẻ, thường là khi trẻ còn nhỏ, bố mẹ phải đi làm mà chưa đến tuổi gửi trẻ hoặc gia đình chưa muốn cho bé đi học sớm. Lúc này, người giúp việc đóng vai trò như một bảo mẫu thực thụ. Từ việc cho bé ăn, tắm rửa, vệ sinh, theo dõi và đảm bảo an toàn cho bé… đều phải chủ động thực hiện theo hướng dẫn của chủ nhà.

2.4. Chăm sóc người già

Đây cũng là một hạng mục công việc giúp việc nhà giờ hành chính phổ biến. Khi tìm việc làm giúp việc nhà sáng đi chiều về, có thể bạn sẽ bắt gặp yêu cầu công việc này.

Việc chăm sóc người già cũng không hề dễ dàng. Nhất là với những người già đau bệnh, tai biến, sinh hoạt khó khăn. Tuy nhiên, thường là nếu chăm người già thì sẽ có chi phí riêng và hầu hết đều không phải làm việc nhà.

Chăm sóc người già bao gồm các công việc như lau dọn, vệ sinh, lo ăn uống đầy đủ các bữa. Tùy vào từng trường hợp cụ thể được yêu cầu, công việc còn có thể là hỗ trợ vật lý trị liệu, đẩy xe đưa các cụ hóng gió, dạo mát…

Nhìn chung, với công việc này thì cần người có sức khỏe tốt, có sự chăm chỉ, tỉ mỉ và kiên nhẫn. Vì người già có thể lãng tai, hành vi chậm chạp. Nếu thiếu sự kiên nhẫn và lòng bao dung thì sẽ rất khó đảm nhiệm được.

Chăm sóc người già khi nhận việc giúp việc nhà

2.5. Chăm sóc thú cưng

Việc này thường không mấy phổ biến nhưng nếu bạn đang tìm việc làm giúp việc nhà sáng đi chiều về thì cũng nên lường trước. Một số gia đình có thú cưng như hamster, chó, mèo, chim… Do tính chất công việc chủ nhà phải đi làm nguyên ngày nên thú cưng không có ai chăm sóc. Người giúp việc nhà có thể kiêm nhiệm cả công việc này bên cạnh việc dọn dẹp, cơm nước bình thường.

3. Tìm việc làm giúp việc nhà sáng đi chiều về cần những kỹ năng, phẩm chất gì?

Tìm việc làm giúp việc nhà sáng đi chiều về hiện nay không khó. Tuy nhiên để đảm nhiệm được công việc này cũng không dễ. Bạn chỉ nên đăng ký làm việc này nếu cảm thấy bản thân đáp ứng được các điều kiện dưới đây:

Có hồ sơ lý lịch tốt, nhân thân tốt.

Có tính chăm chỉ, cẩn thận và trung thực: Đây là những phẩm chất quan trọng của nghề giúp việc nhà. Vì bạn đang “tiếp quản” cả căn nhà của người khác. Nếu không chăm chỉ sẽ không hoàn thành được các công việc được giao. Nếu không cẩn thận có thể làm hư vỡ đồ đạc. Nếu không trung thực có thể xảy ra tình trạng trộm cắp đồ đạc, tài sản của chủ nhà.

Có kỹ năng công việc cơ bản: Kỹ năng dọn dẹp nhà cửa. Kỹ năng sắp xếp đồ đạc khoa học, ngăn nắp Kỹ năng sử dụng các thiết bị gia dụng hiện đại: Máy hút bụi, lò vi sóng, bếp từ, lò nướng, máy giặt, máy sấy… Kỹ năng nấu ăn theo đúng đặc trưng vùng miền, phù hợp với khẩu vị của chủ nhà. Kỹ năng giặt giũ, ủi quần áo. Kỹ năng giao tiếp. Các kỹ năng khác theo yêu cầu công việc cụ thể: Trông trẻ, chăm người già, chăm sóc cây kiểng…



Người giúp việc nhà cần phải có các kỹ năng cơ bản phục vụ công việc

4. Khám phá cơ hội và thu nhập của nghề giúp việc nhà

Ngày nay, giúp việc nhà không phải là một công việc thấp kém như nhiều người vẫn nghĩ. Người giúp việc hiện nay rất được tôn trọng. Và những ai làm việc giỏi, siêng năng chăm chỉ thậm chí còn được nhiều chủ nhà săn đón, chào mời.

Do đó, tìm việc làm giúp việc nhà sáng đi chiều về đang trở thành một trong những nghề nghiệp hot và đầy tiềm năng. Nhu cầu xã hội ngày càng cao, thậm chí nhiều người có trình độ đại học, cao đẳng vẫn chọn nghề giúp việc nhà. Nhiều gia đình người nước ngoài cần giúp việc giỏi ngoại ngữ. Làm việc trong những gia đình này mức đãi ngộ rất cao, lương thưởng tốt còn hơn đi làm công ty nhiều lần.

Ngày nay, giúp việc đã được nâng tầm lên một nghề nghiệp sáng giá và đầy tiềm năng. Đặc biệt là giúp việc theo giờ và giúp việc giờ hành chính. Rất nhiều cơ hội công việc hấp dẫn, nhiều gia đình tử tế, hiền lành để bạn an tâm làm việc. Nếu có nhu cầu tìm việc làm giúp việc nhà theo giờ, hãy nhanh chóng cập nhật danh sách công việc mới nhất từ job3s.

