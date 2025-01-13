1. Vì sao không có bằng cấp vẫn tìm được việc làm hấp dẫn?

Bạn đang cần tìm việc làm không cần bằng cấp ở Hà Nội? Trước đây, nhiều người cho rằng chỉ khi có bằng đại học thì mới dễ dàng tìm được việc tốt, lương cao. Tuy nhiên, ngày nay quan điểm này đã thay đổi. Các chủ doanh nghiệp thường quan tâm năng lực của ứng viên hơn là bằng cấp cao hay thấp. Không ít người có bằng cấp cao nhưng ứng dụng vào công việc lại kém hơn. Bởi vì họ chỉ nắm được lý thuyết mà chưa được cọ sát thực tế.

Ngược lại, những người không có bằng cấp nhưng khả năng làm việc của họ tốt, nắm bắt việc nhanh, linh hoạt và nhạy bén. Điều này giúp năng suất công việc được gia tăng và mang đến nhiều lợi ích cho doanh nghiệp đó. Đây mới là yếu tố mà các doanh nghiệp cần, nhất là đối với những công việc đòi hỏi phải được thực hành nhiều hơn là lý thuyết như được nêu ở phần tiếp theo.

Bằng cấp không phải là con đường duy nhất giúp bạn kiếm được nhiều tiền

2. Top 6 công việc lương hấp dẫn không cần bằng cấp tại Hà Nội

Hà Nội là một trong những thành phố phát triển hàng đầu cả nước. Vì thế, 6 công việc dưới đây đang rất hot tại đây mà ứng viên không nhất thiết phải có bằng cấp cao.

2.1. Tài xế công nghệ, shipper

Bạn là nam và cần tìm việc làm không cần bằng cấp ở Hà Nội thì nên cân nhắc công việc này. Nhờ sự phát triển của thương mại điện tử và các dịch vụ chuyển phát nhanh nên nhu cầu đi lại, giao nhận hàng hóa tăng cao. Đặc biệt, tại các thành phố lớn như Hà Nội, nghề này đã tạo ra công ăn việc làm cho nhiều người lao động ở các độ tuổi khác nhau.

Trung bình một tài xế công nghệ sẽ có thu nhập từ 7 - 10 triệu/tháng

Thực tế, có rất nhiều các bạn sinh viên hoặc lao động phổ thông chọn làm lái xe công nghệ cho Xanh SM, Grab, Be hay Gojek. Ưu điểm của công việc này là bạn chỉ cần có bằng lái chính quy, giờ giấc linh hoạt và biết sử dụng app công nghệ là có thể dễ dàng đăng ký.

Mức lương của công việc này không cố định vì nó phụ thuộc vào số cuốc xe bạn chạy mỗi ngày. Thông thường, các hãng xe công nghệ sẽ trả lương cứng cho nhân viên mỗi tháng kèm với tiền chiết khấu. Và nếu đạt đủ điểm thì bạn sẽ được thêm tiền thưởng. Vì thế, trung bình một tài xế công nghệ sẽ có thu nhập từ 7 - 10 triệu/tháng.

Ngoài ra, nếu bạn chọn công việc giao hàng cho các shop online thì thu nhập cũng 6 - 8 triệu/tháng. Còn với những ai làm nhân viên giao hàng cố định cho một công ty, đơn vị vận chuyển như: Viettelpost, Giao Hàng Nhanh, Giao Hàng Tiết Kiệm... thì lương cơ bản sẽ từ 7 - 9 triệu/tháng, thậm chí có thể lên tới 15 - 20 triệu/tháng vào các mùa lễ tết.

2.2. Công nhân nhà máy

Nhắc đến việc làm không cần bằng cấp ở Hà Nội thì phải kể đến công nhân tại các nhà máy. Việc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã thúc đẩy sự ra đời của nhiều khu công nghiệp, xưởng sản xuất, chế biến, gia công trên khắp đất nước, trong đó có Hà Nội. Bạn có thể làm trong công ty may mặc, giày da, công ty điện tử, chế biến thực phẩm đông lạnh,...

Mức lương cơ bản của công nhân nhà máy dao động từ 4-5 triệu/tháng. Nhưng bạn sẽ được cộng thêm tiền "ăn theo sản phẩm" nên mức lương sẽ không dưới 7 triệu/tháng. Ngoài ra, nếu bạn làm cho những công ty về điện tử, công nghệ thì lương sẽ dao động từ 8 - 12 triệu.

Cho nên, khi bạn cần tìm việc làm không cần bằng cấp ở Hà Nội thì có thể tham khảo vị trí này vì yêu cầu của ứng viên chỉ cần đủ 18 tuổi, tốt nghiệp THCS hoặc THPT và có sức khỏe tốt là đủ.

Làm cho những công ty về điện tử, công nghệ thì lương sẽ dao động từ 8 - 12 triệu

2.3. Giúp việc nhà theo giờ

Giúp việc nhà theo giờ đã trở nên phổ biến ở các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh... Đặc biệt vào những ngày tết, công việc này lại thiếu hụt người nên mức lương của một giờ cao nhất có thể lên đến 150 ngàn đồng.

Bạn là người siêng năng, gọn gàng, chu đáo và cần tìm việc làm không cần bằng cấp ở Hà Nội thì đây là một gợi ý tuyệt vời. Thông thường, mỗi nhân viên giúp việc sẽ nhận 40 - 60k/ giờ làm việc, cơ bản đều ở mức 50k/ giờ. Cho nên, nếu làm đều đặn thì bạn có thể kiếm 10 triệu/tháng.

Địa điểm làm việc ở vị trí này là tại các hộ gia đình hay các văn phòng. Ngoài ra, bạn có thể ứng tuyển vào các công ty chuyên cung cấp dịch vụ vệ sinh, dịch vụ giúp việc theo giờ thì công việc sẽ đều đặn hơn.

Giúp việc nhà theo giờ dần trở nên phổ biến ở các thành phố lớn

2.4. Nhân viên làm nail, thẩm mỹ

Hà Nội là thành phố hiện đại nên nhu cầu làm đẹp cũng tăng cao. Sự ra đời của các spa, thẩm mỹ viện tại đây đã dẫn đến nhu cầu tuyển dụng các chuyên viên làm đẹp tăng cao. Có thể nói, nhân viên làm nail hay nhân viên spa rất dễ xin việc làm vì bạn chỉ cần học qua khóa ngắn hạn từ 3-6 tháng là đã có thể vào nghề.

Mức thu nhập của nghề này từ 5 triệu trở lên tùy vào môi trường bạn làm việc. Ở những tiệm càng cao cấp thì mức lương sẽ cao kèm với tiền tip của khách sẽ nhiều hơn những tiệm bình dân. Cho nên, trung bình của ngành nghề này sẽ nằm trong khoảng 10 triệu mỗi tháng.

Ngoài ra, khi bạn cứng tay nghề và có lượng khách hàng quen thì có thể tự tin mở tiệm làm chủ. Vì thế, công việc làm nail, làm đẹp mang đến nhiều tiềm năng nếu bạn kiên trì và chịu khó học hỏi từ thực tế.

Nhân viên làm nail dễ xin việc làm vì bạn chỉ cần học qua khóa ngắn hạn từ 3-6 tháng

2.5. Đầu bếp

Bạn đam mê nấu ăn và cần tìm việc làm không cần bằng cấp ở Hà Nội thì nên tìm ngay công việc đầu bếp. Công việc này có những ưu điểm như sau:

Khan hiếm nguồn nhân lực : Bởi vì nhu cầu ăn ngon và thưởng thức ẩm thực của người Hà thành ngày một tăng cao nên các hàng quán mọc ra ngày càng nhiều.

: Bởi vì nhu cầu ăn ngon và thưởng thức ẩm thực của người Hà thành ngày một tăng cao nên các hàng quán mọc ra ngày càng nhiều. Thời gian học ngắn: Chỉ cần học từ 3-6 tháng là bạn có thể vào nghề. Bạn có thể bắt đầu từ công việc phụ bếp, khi vững tay nghề thì 1-2 năm có thể lên bếp chính.

Chỉ cần học từ 3-6 tháng là bạn có thể vào nghề. Bạn có thể bắt đầu từ công việc phụ bếp, khi vững tay nghề thì 1-2 năm có thể lên bếp chính. Mức lương tăng nhanh: Nếu tay nghề bạn vững và nấu hợp khẩu vị của khách hàng, mang đến nguồn doanh thu lớn cho nhà hàng/quán ăn thì mức lương của bạn sẽ không dưới 15 triệu. Nhưng bạn cần phải đầu tư nhiều tâm sức để tạo sự cạnh tranh và khác biệt so với đồng nghiệp.

Tuy nhiên, nghề đầu bếp sẽ có một nhược điểm là sẽ làm nhiều vào buổi tối và các ngày lễ/tết. Thời gian nghỉ ngơi, thư giãn của mọi người là thời gian bạn phải làm việc. Đồng thời, làm bếp cần phải có sức khỏe tốt, sự linh hoạt và tính điềm đạm.

Bạn đam mê nấu ăn và cần tìm việc làm không cần bằng cấp ở Hà Nội thì nên tìm ngay công việc đầu bếp

2.6. Thiết kế đồ họa, chỉnh sửa video

Nếu cần tìm việc làm không cần bằng cấp ở Hà Nội thì bạn đừng nên bỏ qua ngành nghề này. Thiết kế đồ họa, chỉnh sửa video là một lựa chọn hoàn hảo dành cho các bạn trẻ cần tìm việc làm không cần bằng cấp ở Hà Nội. Sở dĩ công việc này không cần bằng cấp nhưng lương vẫn cao là do bạn đi theo xu hướng của thời đại, đó là dùng công nghệ để tạo ra những hình ảnh, video đẹp mắt, đáp ứng thị hiếu của mọi người.

Yêu cầu của công việc này là bạn phải thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa như Photoshop, Catcut, Adobe Premier, AI,… mà không nhất thiết phải có một tấm bằng đại học. Bởi vì nhà tuyển dụng chỉ muốn nhìn thấy sản phẩm mà bạn sáng tạo ra chứ không đòi hỏi nhìn thấy một tấm bằng. Mức lương của ngành này dao động từ 10-15 triệu/tháng cho người vững tay nghề.

Thiết kế đồ họa, chỉnh sửa video là dùng công nghệ để tạo ra những hình ảnh, video đẹp mắt

3. Những lưu ý cho người cần tìm việc làm không cần bằng cấp ở Hà Nội

Mặc dù có nhiều sự lựa chọn cho những người cần tìm việc làm không cần bằng cấp ở Hà Nội với mức lương cao, nhưng để phát triển hơn thì bạn nên đầu tư vào các khóa học để nâng cao kỹ năng. Đồng thời, khi bạn có chứng chỉ, bằng cấp chuyên môn thì con đường thăng tiến của bạn sẽ rộng mở nếu bạn làm việc trong các công ty.

Hơn nữa, dưới sự tác động của công nghệ và sự phát triển chung của toàn xã hội, mỗi ngành nghề luôn cải tiến từng ngày. Vì thế, bạn phải liên tục nâng cao kỹ năng để có thể cạnh tranh và nổi bật so với đồng nghiệp. Đặc biệt, điều này giúp cho bạn nâng cao giá trị, mang đến năng suất làm việc tốt, tiết kiệm thời gian nhưng thu nhập lại gia tăng đáng kể.

Bạn phải liên tục nâng cao kỹ năng về ngành nghề của mình để có thể cạnh tranh và nổi bật so với đồng nghiệp

Tuy nhiên, bạn nên chọn đơn vị hoặc cơ sở đào tạo có uy tín với người hướng dẫn có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề và thành công trong thực tế. Điều này sẽ giúp bạn học hỏi được những kiến thức hữu ích và có giá trị khi ứng dụng trong công việc.

Trên đây, job3s.ai đã giới thiệu tới bạn top 8 việc làm không cần bằng cấp mà lương hấp dẫn tại Hà Nội. Nếu bạn cần tìm việc làm không cần bằng cấp ở Hà Nội thì có thể tham khảo và chọn ra công việc phù hợp với điểm mạnh và sở thích của mình. Đồng thời, bạn có thể tạo CV xin việc và ứng tuyển ngay vào các vị trí công việc này trên nền tảng kết nối việc làm trực tuyến job3s.ai.

