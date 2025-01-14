1. Ngành nào có tuyển dụng cao tại Chợ đầu mối Hóc Môn?

Tìm việc làm ở Chợ đầu mối Hóc Môn đa dạng về các vị trí công việc. Nếu bạn tìm kiếm và ứng tuyển được vào một công việc phù hợp trong chợ sẽ mang lại mức thu nhập ổn định hàng tháng và những cơ hội học hỏi để phát triển sự nghiệp của bản thân. Dưới đây là thông tin các ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao tại chợ đầu mối Hóc Môn để bạn tham khảo.

1.1. Kinh doanh

Các gian hàng, cửa hàng, sạp hàng tạp hóa ở Chợ đầu mối Hóc Môn luôn hoạt động từ sáng cho tới khuya với rất nhiều mặt hàng nhưng chủ yếu là nông sản và thủy sản.

Vì để đáp ứng được nhu cầu của các nhà buôn cũng như khách hàng, tìm việc làm ở chợ đầu mối Hóc Môn thường xuyên có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn nhân viên bán hàng. Vị trí này không yêu cầu bằng cấp nên chỉ cần ứng viên là người nhanh nhẹn, thật thà, chịu khó là có thể ứng tuyển dễ dàng.

1.2. An ninh, bảo vệ

Do số lượng hàng hóa mà các thương lái đưa về chợ đầu mối Hóc Môn vô cùng nhiều nên một số gian hàng cần thuê thêm bảo vệ để canh giữ. Thông thường, công việc của bảo vệ là kiểm soát tài sản, bảo vệ tài sản và xử lý các tình huống bất ngờ, nguy hiểm xảy ra.

Vì bảo vệ là yêu cầu phải trực 24/24 giờ nên nếu bạn mong muốn tìm kiếm việc làm đêm tại chợ đầu mối Hóc Môn thì có thể xem xét công việc này. Ngoài ra, để nhận được việc làm bảo vệ đòi hỏi bạn phải có sức khỏe tốt, luôn tỉnh táo để quan sát mọi thứ xung quanh, không có tiền án tiền sự,...

1.3. Lao động chân tay

Tìm việc làm ở chợ đầu mối Hóc Môn còn có công việc đóng gói, bốc xếp hàng hóa cũng đang có nhu cầu tuyển dụng rất nhiều nhân công. Bởi lẽ, chợ đầu mối là nơi tập trung nhiều mặt hàng khác nhau, khi số lượng hàng hóa đủ sẽ được các tiểu thương bốc lên xe và vận chuyển đi khắp các nơi để buôn bán.

Vì vậy, họ cần đến lực lượng nhân công có sức khỏe để có thể bốc hàng lên xe hoặc dỡ hàng xuống. Tuy công việc có phần nặng nhọc nhưng bù lại, bạn sẽ được chi trả một khoản thù lao hậu hĩnh tùy vào số lượng hàng hóa mà bạn nhận bốc.

Chợ đầu mối cần số lượng lớn lao động chân tay để việc vận chuyển và bốc xếp hàng hoá nhanh chóng hơn

2. Tìm cơ hội việc làm Chợ đầu mối Hóc Môn ở đâu?

Tìm việc làm ở chợ đầu mối Hóc Môn không khó vì nhu cầu tuyển dụng lao động tại đây lớn, thường xuyên. Tuy nhiên, cái khó ở đây là bạn phải tìm ở đâu mới có được công việc uy tín, thu nhập ổn định, thậm chí là gắn bó lâu dài. Nếu bạn còn đang phân vân về vấn đề này thì hãy tìm đến website job3s sẽ hỗ trợ bạn tìm việc làm ở chợ đầu mối Hóc Môn nhanh chóng, đúng chuẩn thông tin nhất.

Website job3s là một trang web cung cấp tất các thông tin tuyển dụng việc làm miễn phí của Công ty Công nghệ 3s Group. Với những tính năng ưu việt của mình, website job3s đã được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) trao tặng Giải thưởng Sao Khuê năm 2024 cho hạng mục A-IoT (Trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật).

Xét về ưu điểm, job3s là một nền tảng tuyển dụng bao gồm đầy đủ các ưu thế nổi bật như:

Hỗ trợ người dùng tìm kiếm việc làm với hơn 400.000 nhà tuyển dụng hàng đầu cả nước.

Kết nối ứng viên với nhà tuyển dụng nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí . Điều này có nghĩa là ứng viên không phải mất bất cứ một khoản tiền nào cho quá trình tìm kiếm việc làm của mình.

Ứng dụng công nghệ Al thông minh hàng đầu thế giới, giúp quá trình tìm kiếm kết quả việc làm nhanh nhất chỉ sau 3 giây.

Các tin tức tuyển dụng được cập nhật hàng giờ , hàng ngày, đảm bảo là các thông báo mới nhất. Và bạn hoàn toàn yên tâm về độ chính xác về các thông tin tuyển dụng.

Vô vàn mẫu CV trên website với thiết kế ấn tượng, phù hợp các nhiều ngành nghề, tạo điều kiện để bạn thỏa sức sáng tạo.

Nếu như bạn đang loay hoay không biết thao tác như thế nào trên job3s để tìm việc làm ở chợ đầu mối Hóc Môn thì hãy tham khảo ngay hướng dẫn các bước tra cứu dưới đây:

Bước 1: Truy cập vào website của Job3s tại link dẫn https://job3s.ai .

Bước 2: Chọn mục Việc làm, tiếp tục ấn chọn mục Tìm việc làm.

Bước 3: Điền các thông tin cần thiết để tìm kiếm công việc tại các mục như Vị trí tuyển dụng, địa điểm làm việc, kinh nghiệm làm việc, mức lương mong muốn,...

Bước 4: Sau khi điền đầy đủ các thông tin cần thiết, ấn chọn ô Tìm kiếm. Kết quả tìm việc làm ở Chợ đầu mối Hóc Môn sẽ nhanh chóng hiển thị cho bạn.

Bạn có thể nhanh chóng tìm việc làm ở chợ đầu mối Hóc Môn qua nền tảng job3s

3. Gợi ý công việc được tuyển nhiều tại chợ đầu mối Hóc Môn

Nhu cầu tìm việc làm ở chợ đầu mối Hóc Môn ngày càng cao cùng với sự phát triển và sự sôi động của khu vực này. Vốn là điểm đến quan trọng trong việc buôn bán, giao thương nên các gian hàng, doanh nghiệp trong chợ rất cần mở rộng thêm đội ngũ lao động để đáp ứng nhu cầu dịch vụ, mua sắm ngày càng gia tăng. Dưới đây là gợi ý về một số công việc đang được tuyển dụng nhiều tại chợ đầu mối Hóc Môn để bạn tham khảo.

3.1. Nhân viên bán hàng

Khi tìm việc làm ở chợ đầu mối Hóc Môn, bạn sẽ thấy đa số các hàng sạp, cửa hàng tạp hóa ở chợ đầu mối Hóc Môn buôn bán đa dạng mặt hàng, số lượng lớn nên rất cần tuyển nhân viên hỗ trợ chào mời, tư vấn hàng hóa theo nhu cầu của khách hàng. Công việc của bạn bao gồm sắp xếp, trưng bày hàng hóa, ghi chú giá cả, tính giá tiền sản phẩm và đóng gói hàng hóa phục vụ khách.

Thời gian làm việc có nhiều hình thức như toàn thời gian hoặc làm theo ca ( ca 4 tiếng, ca 8 tiếng, ca 12 tiếng) và có xoay ca sáng chiều để phù hợp với thời gian biểu của bạn. Mức lương dao động từ 8 - 12.5 triệu/tháng. Công việc yêu cầu độ tuổi từ 20 - 58 tuổi, vui vẻ, chăm chỉ, hòa đồng. Liên hệ ngay với job3s để nhận việc thôi nào!

3.2. Nhân viên bảo vệ, giữ xe trong chợ

Tìm việc làm ở chợ đầu mối Hóc Môn không thể bỏ qua vị trí nhân viên bảo vệ. Công việc này yêu cầu nhân viên bảo vệ, giữ xe thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực chợ, kiểm soát xe ra vào và hướng dẫn khách hàng. Ngoài ra, bạn cần làm thêm các công việc khác như tuần tra, giám sát, bảo vệ tài sản, an toàn của phương tiện; phối hợp với nhân viên quản lý chợ để sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh.

Mức lương dành cho bảo vệ ca ngày, ca đêm dao động từ 6 - 8 triệu/tháng. Ngoài ra, một số nơi sẽ trả tiền ngay sau khi bạn hoàn thành ca làm việc của mình. Nếu có nhu cầu về vị trí nhân viên bảo vệ, giữ xe tại chợ đầu mối Hóc Môn, bạn có thể đến trực tiếp Chợ để xin việc hoặc liên hệ ngay với job3s để biết thêm thông tin chi tiết.

3.3. Nhân viên bốc xếp, bốc vác hàng hóa

Bốc xếp, bốc vác hàng hóa tại chợ đầu mối Hóc Môn là công việc có nhu cầu tuyển dụng thường xuyên và nhiều nhất. Bạn sẽ phải thực hiện các hoạt động như sắp xếp hàng hóa, đóng gói, bốc hàng lên xuống, chất hàng, di chuyển hàng từ chợ đến vị trí cần thiết và đảm bảo sạch sẽ tại khu vực làm việc của mình. Thời gian làm việc linh hoạt vì hàng hóa được vận chuyển đến chợ và rời khỏi chợ thường vào các khung giờ đêm hoặc rạng sáng. Tuy nhiên, công việc này cũng yêu cầu cần có sức khỏe tốt, có khả năng làm việc nặng nhọc.

3.4. Nhân viên giao hàng

Tại các cửa hàng trong chợ đầu mối Hóc Môn đang có nhu cầu tuyển rất nhiều vị trí người giao hàng. Công việc chủ yếu là kiểm tra hàng hóa, đóng gói, xếp hàng và vận chuyển hàng tới đúng địa chỉ và thời gian yêu cầu. Bên cạnh đó, nhân viên phải đảm bảo hàng hóa được vận chuyển an toàn, giữ nguyên vẹn chất lượng ban đầu.

Yêu cầu ứng viên có bằng lái xe, sức khỏe tốt để có thể giao nhận hàng hóa với tần suất cao. Mức lương của nhân viên giao hàng từ 7 - 13 triệu/tháng, có thể làm part - time hoặc full - time. Để biết thêm các thông tin chi tiết về công việc này, bạn hãy liên hệ ngay với job3s nhé!

Bạn có thể ứng tuyển vị trí nhân viên giao hàng nếu thông thạo địa hình

4. Một số lưu ý khi tìm việc làm ở chợ đầu mối Hóc Môn

Khi tìm việc làm ở chợ đầu mối Hóc Môn, đặc biệt là các công việc có yêu cầu làm về đêm, người lao động cần lưu ý một số vấn đề sau đây:

Cần nắm vững các thông tin về công việc: Để đảm bảo việc làm phù hợp với sức khỏe, kỹ năng và mong muốn của bản thân, bạn nên tìm hiểu kỹ về mô tả công việc, yêu cầu công việc cũng như mức lương,... trên thông tin tuyển dụng.

Tìm hiểu về chợ và các cửa hàng: Người lao động nên có những sự tìm hiểu chung nhất về chợ đầu mối Hóc Môn bao gồm các loại hình kinh doanh nào, vị trí ra sao, chính sách của các cửa hàng như thế nào. Đặc biệt, bạn cần lưu ý đến quy trình hoạt động bên trong và bên khu vực xung quanh chợ có gì nổi bật.

Xem xét điều kiện công việc, môi trường làm việc: Ngoài các tiêu chí về nội dung công việc cần làm, mức lương, yêu cầu công việc, bạn cần xem xét đến các chế độ cũng như quyền lợi khác mà bạn sẽ được hưởng khi tham gia vào việc làm. Đảm bảo rằng môi trường làm việc, khối lượng công việc đáp ứng với mong muốn và mục tiêu của bạn.

Cân nhắc giữa công việc và cuộc sống: Công việc có phù hợp với lối sống và mục tiêu cá nhân của bạn không? Thời gian làm việc, khoảng cách di chuyển có thuận lợi không?... Tất cả những câu hỏi này bạn cũng nên xem xét và cân nhắc trước khi quyết định nhận việc làm.

Hãy tìm hiểu kỹ trước khi nhận việc tại khu vực chợ đầu mối Hóc Môn

Như vậy, toàn bộ nội dung bài viết trên đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về tìm việc làm ở chợ đầu mối Hóc Môn. Hy vọng, bạn đừng bỏ lỡ những cơ hội tuyệt vời để tìm kiếm các công việc phù hợp với kỹ năng và mong muốn của bạn trên nền tảng hàng đầu job3s. Chúc bạn thành công trên hành trình tìm kiếm việc làm, gây dựng sự nghiệp của mình.

Xem thêm: