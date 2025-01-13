Gợi ý tìm việc làm tạp vụ ở Thủ Đức lương tốt, chế độ phúc lợi đầy đủ

1. Việc làm tạp vụ là gì?

Tìm việc làm tạp vụ ở Thủ Đức rất được nhiều người quan tâm, đặc biệt là các bạn sinh viên, người lao động phổ thông, người có tuổi,… Thực tế, việc làm tạp vụ chính là công việc liên quan vệ sinh, quét dọn, làm sạch sẽ không gian, sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng vật dụng,… Đó còn là thu gom, loại bỏ, và xử lý rác thải một cách hiệu quả để đảm bảo môi trường không bị ô nhiễm, giữ gìn và bảo trì các vật dụng và thiết bị trong khu vực làm việc,…

Tùy vào nhiệm vụ cụ thể mà nhân viên tạp vụ có địa điểm làm việc khác nhau như bệnh viện, trường học, nhà hàng, khách sạn, văn phòng, căn hộ chung cư,… nơi mình phụ trách.

Đa số các công việc tạp vụ thường do một công ty, đơn vị đứng ra tuyển dụng và cung cấp dịch vụ, nhân lực cho bên cần thuê. Do đó, nhân viên tạp vụ sẽ làm việc dưới sự giám sát của người quản lý khu vực thuộc công ty, tổ chức đó. Ngoài ra, nhiều đơn vị có bộ phận tạp vụ, trực tiếp tuyển dụng nên các nhân viên tạp vụ sẽ làm việc độc lập và chịu sự quản lý của chính bộ phận này.

Việc làm tạp vụ giúp nhiều người có thêm tiền sinh hoạt, trang trải cuộc sống

2. Các vị trí việc làm tạp vụ Thủ Đức đang cần người ứng tuyển

Tìm việc làm tạp vụ ở Thủ Đức tương đối dễ dàng vì đây là một thành phố mới, có tốc độ phát triển ấn tượng nên nhu cầu tuyển dụng công việc này cũng ngày một nhiều. Dưới đây là một số vị trí việc làm tạp vụ Thủ Đức mà nhiều người đang quan tâm và nên ứng tuyển:

2.1. Tạp vụ văn phòng, công ty

Công việc chủ yếu của vị trí này là hút bụi, lau bàn ghế,… trong khu vực văn phòng công ty. Trước khi tổ chức các cuộc họp, bạn cần chuẩn bị trà nước, trái cây, sắp xếp hồ sơ, tài liệu,… Thời gian làm việc từ 7:00 – 16:00 từ thứ 2 đến thứ 6. Công ty đào tạo và trang bị đồng phục miễn phí, lương thưởng từ 6 – 7 triệu/ tháng, hàng tháng có thêm thưởng lễ, tết, phép năm đầy đủ,… Yêu cầu vị trí công việc dành cho nữ từ 18 – 40 tuổi, tuyển dụng trực tiếp nên ứng viên yên tâm không mất bất cứ khoản phí nào.

Hiện nay, rất nhiều công ty, văn phòng tại Thủ Đức cần tuyển tạp vụ. Đây là công việc không yêu cầu bằng cấp và phù hợp với nhiều độ tuổi, từ lao động phổ thông đến các cô bác trung niên.

2.2. Tạp vụ nhà hàng, khách sạn

Các ngành dịch vụ, nhà hàng, khách sạn ở Thủ Đức mọc lên như nấm, kéo theo khối lượng công việc cần dùng đến nhân lực tạp vụ khá nhiều. Tạp vụ ở các nhà hàng, khách sạn được tuyển dụng thường xuyên và cũng là một trong những hình thức mà nhiều người lao động lựa chọn. Tuy nhiên, tạp vụ nhà hàng, khách sạn có chút vất vả hơn vì khu vực làm việc rộng, phải đón tiếp khách hàng, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ liên tục.

2.3. Nhân viên tạp vụ quán cà phê

Các quán đồ uống, cà phê xuất hiện rất nhiều trên các con phố sầm uất ở Thủ Đức. Vì thế, nhiều quán thường xuyên đăng tuyển nhân viên tạp vụ. Công việc chủ yếu là vệ sinh, lau chùi, quét dọn, làm sạch các khu vực trong quán, bếp, nhà vệ sinh; thu dọn đồ đạc không cần thiết, sắp xếp lại các vật dụng; hỗ trợ bếp sơ chế đồ cần thiết,… Ca làm việc chỉ có hai ca là ca sáng (6:00 – 14:00) và ca tối (14:00 – 22:00). Mức lương cho công việc này dao động từ 7 – 8 triệu/ tháng.

2.4. Tạp vụ trường học

Thủ Đức là thành phố phát triển không chỉ về kinh tế mà còn mở rộng quy mô giáo dục với nhiều trường lớp. Để giúp môi trường học tập, giảng dạy sạch sẽ, dễ chịu, hầu hết các trường học tại Thủ Đức đều có một khoản chi phí cần thiết thuê nhân công tạp vụ dọn dẹp. Công việc tạp vụ ở trường học cũng không cần phải sử dụng quá nhiều sức lực vì nhiệm vụ chính vẫn là lau chùi, dọn dẹp phòng học, toilet, hỗ trợ sắp xếp kho tài liệu, thư viện,…

Bạn có thể tìm làm tạp vụ ở Thủ Đức tại các trường học hay trung tâm giáo dục

2.5. Tạp vụ tại khu dân cư

Số lượng cần tuyển cho vị trí này khá lớn, không phân biệt nam/nữ, tuổi từ 18 đến 55, có sức khỏe tốt. Công việc chính gồm dọn dẹp vệ sinh các khu vực công cộng, toilet, sảnh lễ tân,… trong tòa nhà cao cấp 5 sao. Ngoài mức lương cố định từ 6 – 9 triệu/tháng, bạn sẽ có thêm các khoản tiền phúc lợi khác như tiền thâm niên, lương tháng 13, thưởng đặc biệt,…

2.6. Tạp vụ tại bệnh viện, phòng khám

Nếu bạn đang tìm việc làm tạp vụ ở Thủ Đức thì đừng bỏ qua các bệnh viện, phòng khám. Đây cũng là công việc mà nhiều người quan tâm, ứng tuyển, nhất là các bác trung niên. Công việc chính khi làm tạp vụ tại bệnh viện chính là dọn dẹp vệ sinh các khu vực được phân công, bao gồm văn phòng, sảnh đón tiếp, hành lang, khu vực vệ sinh, phòng bệnh...

Ngoài ra, một số bệnh viện, phòng khám phân công thêm nhiệm vụ giặt giũ chăn, ga giường, quần áo mà bệnh viện, phòng khám phát cho người bệnh. Mức lương của tạp vụ tại bệnh viện, phòng khám khá ổn định, dao động từ 5 - 8 triệu/tháng.

3. Tìm cơ hội việc làm tạp vụ Thủ Đức ở đâu?

Trên thực tế, tìm việc làm tạp vụ ở Thủ Đức không khó vì nhu cầu tuyển dụng thường ở mức lớn. Nhưng cái khó ở đây là người lao động phải tìm ở đâu mới có thể có được công việc tạp vụ uy tín, thu nhập ổn, gắn bó lâu dài. Câu trả lời chính là job3s – website tìm kiếm việc làm nhanh chóng, chuẩn xác nhất hiện nay.

3.1. Những ưu điểm nổi bật của job3s

Job3s là một trang web cung cấp các thông tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh nhất hiện nay. Đây là tâm huyết của Ban lãnh đạo job3s thuộc Công ty Công nghệ 3s Group. Xét về ưu điểm, nền tảng job3s có nhiều ưu thế nổi bật như:

Tìm kiếm việc làm với hơn 400.000 nhà tuyển dụng hàng đầu cả nước , kết nối ứng viên với nhà tuyển dụng hoàn toàn miễn phí. Điều này có nghĩa là ứng viên không phải mất bất cứ một khoản tiền nào cho quá trình tìm kiếm việc làm của mình.

Ứng dụng công nghệ Al thông minh hàng đầu thế giới, giúp quá trình tìm kiếm kết quả việc làm nhanh chóng (chỉ sau 3 giây) và phù hợp nhất với mong muốn của người lao động.

Các tin tức tuyển dụng được cập nhật hàng giờ, hàng ngày , đảm bảo là các thông báo mới nhất. Và bạn hoàn toàn yên tâm về độ chính xác về các thông tin trong thông báo tuyển dụng công việc.

Có vô vàn mẫu CV trên website, thiết kế ấn tượng, phù hợp các nhiều ngành nghề, tạo điều kiện để bạn sáng tạo.

3.2. Hướng dẫn tìm việc làm tạp vụ ở Thủ Đức mới nhất trên job3s

Nếu như bạn đang băn khoăn không biết tìm việc làm tạp vụ ở Thủ Đức trên job3s như thế nào là đúng chuẩn thì hãy tham khảo ngay hướng dẫn các bước tra cứu dưới đây:

Bước 1: Truy cập vào website của Job3s tại link dẫn https://job3s.ai.

Bước 2: Chọn mục Việc làm, tiếp tục ấn chọn mục Tìm việc làm.

Bước 3: Điền các thông tin cần thiết để tìm kiếm công việc. Trong đó:

+ Mục vị trí tuyển dụng: Gõ tên công việc muốn tìm kiếm là “tạp vụ”. Sau đó lựa chọn các hình thức việc làm tạp vụ theo như hệ thống đã đưa ra như “tạp vụ văn phòng”, “tạp vụ nhà hàng”,…

+ Mục địa điểm: Bạn đang tìm việc làm ở Thủ Đức nên chọn địa điểm là Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Mục kinh nghiệm: Lựa chọn khoảng thời gian bạn đã từng làm công việc này là bao lâu theo gợi ý mà website đã đưa ra.

+ Mục mức lương: Điền mức lương tối thiểu và tối đa, chẳng hạn từ 5 triệu – 10 triệu. Hoặc có thể chọn số tiền lương theo mẫu của hệ thống.

Bước 4: Sau khi điền đầy đủ các thông tin cần thiết, ấn chọn ô Tìm kiếm. Kết quả thông tin tìm việc làm tạp vụ ở Thủ Đức sẽ nhanh chóng hiển thị cho bạn.

Tìm việc làm tạp vụ ở Thủ Đức nhanh chóng nhờ job3s

5. Những điều cần lưu ý khi tìm việc làm tạp vụ ở Thủ Đức

Có thể nói, tìm việc làm tạp vụ ở Thủ Đức khá dễ dàng vì dường như đâu đâu cũng cần đến công việc này. Tuy nhiên, không phải lúc nào người lao động cũng gặp được vị trí tốt với mức lương và khối lượng công việc phù hợp. Vì vậy, dưới đây là một số điều mà các ứng viên cần lưu ý khi tìm việc làm tạp vụ ở Thủ Đức:

Bạn cần thỏa thuận rõ ràng mức lương ngay từ ban đầu . Trong trường hợp bạn hoàn thành tốt công việc thì có được thêm tiền thưởng không, cụ thể là được bao nhiêu,...

Thỏa thuận rõ ràng số ngày nghỉ , thời gian nghỉ của mình. Khi nghỉ thì có được nhận lương hay sẽ bị trừ vào lương không.

Hỏi cụ thể công việc mình cần làm là gì, tránh sau khi nhận việc, bạn phải làm công việc không đúng như lúc tuyển dụng.

Hãy nắm rõ quyền lợi của mình khi ứng tuyển vị trí tạp vụ tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học...

Ngoài ra, trong quá trình tìm việc, bạn nên cẩn trọng với những tin tuyển dụng tạp vụ với mức lương vô cùng cao, có thể cao gấp đôi so với mức lương chung trên thị trường hiện nay. Bởi rất có thể đó là chiêu trò lừa đảo, khiến bạn dễ dàng tin tưởng, sập bẫy. Rất nhiều người lao động vì tin vào những thông tin "việc nhẹ lương cao" mà bị các đối tượng xấu lợi dụng để chiếm đoạt tài sản.

Chính vì vậy, hãy ưu tiên tìm việc làm qua các nền tảng tuyển dụng uy tín như job3s và chủ động tham khảo thông tin từ nhiều nguồn khác nhau trước khi quyết định ứng tuyển.

Như vậy, với toàn bộ gợi ý về tìm việc làm tạp vụ ở Thủ Đức trong bài viết trên chắc hẳn bạn đã có thêm nhiều thông tin cần thiết. Nhờ đó, bạn dễ dàng tìm được cho mình một công việc ưng ý với mức đãi ngộ tốt nhất. Hy vọng bạn sẽ sớm thành công, có cuộc sống ổn định khi tìm được việc làm ổn định.

