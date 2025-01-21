Bật mí cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần trên VssID đơn giản

1. Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần trên VssID

VssID là ứng dụng Bảo hiểm xã hội số của Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát hành trên hai hệ điều hành Android và iOS. Đây là nền tảng bảo hiểm số cho phép người dân tra cứu, theo dõi thông tin về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế và thực hiện một số dịch vụ công một cách thuận tiện.

Thông qua VssID, người dân có thể dễ dàng tra cứu các thông tin như quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, mức hưởng bảo hiểm xã hội, mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp, thông tin về các chế độ…

Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tra cứu thông tin và cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần trên VssID.

VssID là ứng dụng bảo hiểm xã hội số mà ai cũng nên có

1.1. Hướng dẫn tra cứu thông tin hưởng BHXH 1 lần tại VssID

Việc tra cứu thông tin về bảo hiểm xã hội 1 lần tại VssID vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1: Cài đặt ứng dụng VssID trên điện thoại, đăng nhập vào tài khoản VssID cá nhân. Đối với trường hợp chưa có tài khoản, bạn cần đăng ký để có thể thực hiện các bước tiếp theo.

Cài đặt ứng dụng VssID trên điện thoại và đăng nhập

Bước 2: Sau khi đăng nhập, tại màn hình chính, chọn mục “Thông tin hưởng”, màn hình hiển thị các chế độ về bảo hiểm.

Chọn mục Thông tin hưởng

Bước 3: Chọn mục “Một lần”, màn hình sẽ hiển thị chi tiết thông tin về số tiền mà bạn nhận được từ bảo hiểm xã hội.

Thông tin chi tiết về mức hưởng sẽ được hiển thị trên màn hình

1.2. Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần trên VssID

Hiện nay, chỉ khi người dân đã đăng ký và làm hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần mới có thể tra cứu thông tin hưởng bảo hiểm. Còn đối với trường hợp chưa làm hồ sơ bạn sẽ không thể tra cứu cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần trên VssID.

Mặc dù chưa thể tra cứu cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần trên VssID nhưng hiện nay có rất nhiều công cụ giúp hỗ trợ tính toán. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng công cụ tính bảo hiểm xã hội 1 lần của job3s.ai với các bước như sau:

Bước 1: Truy cập vào website https://job3s.ai/, sau đó tại mục Công cụ chọn “Tính bảo hiểm xã hội 1 lần”.

Dù không thể tra cứu cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần trên VssID, bạn vẫn có nhiều công cụ khác

Bước 2: Chọn loại hình tham gia bảo hiểm xã hội tương ứng, bao gồm:

- BHXH bắt buộc

- BHXH tự nguyện

- Cả BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện

Màn hình sẽ hiển thị cửa sổ tương ứng để bạn điền thông tin về giai đoạn nộp bảo hiểm xã hội.

Chọn loại hình tham gia bảo hiểm xã hội phù hợp

Bước 3: Điền thông tin về các giai đoạn nộp bảo hiểm xã hội với mức lương đóng bảo hiểm xã hội.

Bạn có thể ấn vào nút “+” để thêm các giai đoạn trong quá trình kê khai thông tin

Bước 4: Kiểm tra lại thông tin và ấn chọn “Tính bảo hiểm xã hội”.

Ấn “Tính bảo hiểm xã hội” sau khi đã điền đầy đủ thông tin

Bước 5: Màn hình hiển thị kết quả tính bảo hiểm xã hội 1 lần được nhận. Bạn có thể dễ dàng biết được số tiền mình sẽ nhận được.

Màn hình hiển thị cách tính bảo hiểm xã hội

Mặc dù chưa thể tra cứu cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần trên VssID nhưng bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng công cụ trên đây của chúng tôi.

2. Điều kiện được hưởng BHXH 1 lần

Nhiều người nghĩ rằng có thể tra cứu cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần trên VssID sẽ dễ dàng biết được số tiền nhận được, do đó không cần quá quan tâm về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần. Đây là quan điểm vô cùng sai lầm, bởi cho dù có biết cách tính BHXH 1 lần nhưng không thuộc đối tượng hưởng, bạn cũng không thể nhận được khoản tiền này.

Điều kiện để hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần hiện nay được quy định tại Khoản 1 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, theo đó người lao động phải là một trong các đối tượng dưới đây:

Người lao động đã đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm chưa đủ để hưởng lương hưu và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nữa.

Ra nước ngoài định cư.

Người mắc các bệnh hiểm nghèo, bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, xơ gan cổ chướng, bại liệt, phong, lao nặng, HIV - AIDS và các bệnh nằm trong danh sách quy định của Bộ Y tế.

Người lao động thuộc trường hợp theo quy định tại điểm đ, điểm e khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội sau khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Bên cạnh cách tính BHXH 1 lần trên VssID, bạn cần tìm hiểu cả điều kiện hưởng bảo hiểm

3. Mức hưởng BHXH 1 lần hiện nay là bao nhiêu?

Mặc dù hiện nay bạn không thể tra cứu cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần trên VssID nhưng nếu biết được quy định về mức hưởng và công thức tính bạn hoàn toàn có thể tự tính được số tiền BHXH 1 lần của mình.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần sẽ được tính dựa trên số năm đóng BHXH, cách tính như sau:

1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng BHXH trước 2014.

2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng BHXH từ năm 2014 trở đi.

Trường hợp chưa đóng đủ 1 năm thì mức hưởng bằng số tiền đã đóng, tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Dù không thể tra cứu cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần trên VssID, bạn cũng có thể tự tính được mức hưởng

Ví dụ: Anh Lâm 27 tuổi, hiện đang bị ung thư, có quá trình tham gia BHXH từ tháng 7/2019 đến tháng 4/2023 như sau:

Từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2022 với mức lương 5.500.000 đồng.

Từ tháng 8/2022 đến tháng 4/2023 với mức lương 6.000.000 đồng.

Tổng thời gian tham gia BHXH của anh Lâm là 3 năm 6 tháng (tương đương 44 tháng).

Mức bình quân tiền lương (MLBQ) tháng đóng BHXH của anh A là:

MLBQ = (6x1,12x5.500.000 + 12x1,08x5.500.000 + 12x1,07x5.500 + 6x1,03x5.500.000 + 4x1,03x6.000.000 + 4x1x6.000.000):44 = 5.945.000 đồng (làm tròn đến hàng nghìn).

Thời gian anh Lâm tham gia BHXH sau năm 2014 là 3 năm 8 tháng. Do thời gian tham gia BHXH lẻ 8 tháng nên sẽ được làm tròn thành 1 năm.

Như vậy mức hưởng BHXH 1 lần của anh Lâm là 2x4x5.945.000 = 47.560.000 đồng.

4. Thủ tục nhận bảo hiểm xã hội 1 lần

Người lao động đã đủ điều kiện muốn hưởng BHXH 1 lần cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và gửi đến đúng cơ quan tiếp nhận để được giải quyết thủ tục chi trả bảo hiểm.

Do đó đừng chỉ quan tâm đến cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần trên VssID mà cần tìm hiểu thêm về hồ sơ và thủ tục yêu cầu giải quyết bảo hiểm.

4.1. Những giấy tờ cần chuẩn bị

Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần không quá phức tạp, bao gồm các giấy tờ sau:

- Đơn đề nghị hưởng BHXH 1 lần theo mẫu 14-HSB.

- Sổ bảo hiểm xã hội bao gồm tất cả các tờ rời ghi nhận quá trình tham gia của người lao động.

- Với trường hợp ra nước ngoài định cư cần nộp thêm bản sao xác nhận về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc 1 trong các loại giấy tờ sau:

Hộ chiếu

Thị thực do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp

Giấy tờ xác nhận làm thủ tục nhập tịch nước ngoài

Giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 5 năm trở lên do cơ quan nước ngoài cấp

- Trích hồ sơ bệnh án theo quy định với trường hợp thuộc điểm c khoản 1 Điều 60 và khoản 1 Điều 77 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Minh họa mẫu đơn đề nghị hưởng BHXH 1 lần

4.2. Nơi nộp hồ sơ để hưởng BHXH 1 lần

Nếu nộp hồ sơ trực tiếp

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ trên, người lao động nộp hồ sơ đến cơ quan BHXH nơi mình đang cư trú. Khi đi nộp hồ sơ, bạn nên chú ý mang theo thẻ căn cước công dân để xuất trình và đối chiếu.

Thời hạn để nộp hồ sơ là 30 ngày kể từ thời điểm đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần. Cơ quan bảo hiểm sẽ có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trong thời gian 10 ngày kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Hiện nay ngoài hình thức nộp hồ sơ trực tiếp, người lao động còn có thể lựa chọn nộp hồ sơ hưởng BHXH 1 lần qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc website của Cổng thông tin điện tử - Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Có nhiều hình thức để nộp bảo hiểm xã hội 1 lần

Với hình thức nộp hồ sơ qua đường bưu điện, bạn chuẩn bị đầy đủ giấy từ sau đó gửi qua đường bưu điện đến cơ quan bảo hiểm xã hội có thẩm quyền giải quyết.

Với hình thức nộp hồ sơ điện tử, người lao động chỉ cần đăng nhập tài khoản cá nhân, chọn loại hồ sơ và tải đầy đủ các giấy tờ lên trên hệ thống.

Dù nộp hồ sơ online nhưng người lao động vẫn cần chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ trong hồ sơ. Sau đó chụp ảnh hoặc scan các loại giấy tờ này để tải lên trên hệ thống Dịch vụ công.

Thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần không hề phức tạp nhưng bạn nên cân nhắc thật kỹ trước khi làm hồ sơ rút bảo hiểm, bởi theo nhiều chuyên gia điều này không hề có lợi, đặc biệt là đối với những ai đã đủ tuổi hưởng lương hưu.

Tìm hiểu cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần trên VssID và thủ tục hưởng BHXH 1 lần là cách giúp cho bạn chủ động tính toán được số tiền mà mình có thể nhận được, từ đó cân nhắc về việc có nên rút bảo hiểm xã hội 1 lần hay không.