Top 10+ Trung tâm giới thiệu việc làm uy tín và chất lượng nhất

Các trung tâm giới thiệu việc làm là địa điểm phổ biến người lao động đến khi có nhu cầu tìm việc. Trung tâm hỗ trợ tìm việc là nơi tiếp nhận hồ sơ và giải quyết và tính hiểm thất nghiệp cho người lao động. Thông qua các trung tâm này, bạn đọc có thể tìm kiếm những công việc phù hợp với mức thu nhập, địa chỉ và vị trí mong muốn.

1. Trung tâm giới thiệu việc làm là gì?

Trung tâm giới thiệu việc làm là đơn vị do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thành lập. Đây là đơn vị có nhiệm vụ triển khai dịch vụ công về việc làm theo quy định của pháp luật. Trung tâm giới thiệu việc làm là cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Đối với người lao động, trung tâm có nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ, thông tin về công việc, nhằm giúp người lao động tìm được công việc phù hợp với nhu cầu và năng lực của bản thân. Đồng thời, trung tâm dịch vụ việc làm cũng hỗ trợ người sử dụng lao động tìm kiếm và lựa chọn ứng viên phù hợp.

Trung tâm giới thiệu việc làm là đơn vị do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập

2. Chức năng - nhiệm vụ - quyền hạn của trung tâm giới thiệu việc làm

Để nắm rõ hơn trung tâm giới thiệu việc làm là gì, chúng tôi sẽ đưa ra những chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị này để bạn hiểu rõ hơn.

Chức năng và nhiệm vụ của 1 trung tâm giới thiệu việc làm

Trung tâm giới thiệu việc làm đúng như tên gọi có chức năng chính là hỗ trợ người lao động giải quyết tình trạng thất nghiệp. Ngoài ra, dưới đây là những chức năng và nhiệm vụ:

Tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động và cung cấp thông tin thị trường lao động miễn phí;

Cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

Thu thập thông tin thị trường lao động;

Phân tích và dự báo thị trường lao động

Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm

Đào tạo kỹ năng, dạy nghề theo quy định của pháp luật

Chức năng và nhiệm vụ của 1 trung tâm giới thiệu việc làm

Quyền hạn của trung tâm giới thiệu việc làm

Đối với quyền hạn của trung tâm giới thiệu việc làm sẽ xoay quanh hỗ trợ người lao động tìm được công việc phù hợp:

Tư vấn, định hướng về nghề nghiệp, khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động lựa chọn ngành nghề, phương án đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện phù hợp với khả năng và nguyện vọng

Tư vấn việc làm cho người lao động để lựa chọn vị trí việc làm phù hợp với khả năng và nguyện vọng; tư vấn về kỹ năng tham gia dự tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước

Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển, sử dụng và quản lý lao động; về quản trị và phát triển việc làm, phát triển nguồn nhân lực

Tư vấn về chính sách lao động, việc làm cho người lao động, người sử dụng lao động

Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động

Thu thập và cung cấp thông tin thị trường lao động.

Phân tích và dự báo thị trường lao động

Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm.

Đào tạo kỹ năng tham gia phỏng vấn, tìm kiếm việc làm và các kỹ năng làm việc khác; giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

Quyền hạn của 1 trung tâm giới thiệu việc làm

3. Danh sách các trung tâm giới thiệu việc làm

Hiện nay có các trung tâm giới thiệu việc làm trên khắp tỉnh thành Việt Nam. Dưới đây là danh sách tổng hợp những trung tâm hỗ trợ tìm kiếm việc làm từng tỉnh thành.

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Hà Nội

Trung tâm dịch vụ việc làm là đơn vị công lập trực thuộc quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội. Hiện tại, trung tâm dịch vụ việc làm tại Hà Nội có tổng cộng 7 trung tâm giới thiệu việc làm.

STT Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội Thông tin liên hệ 1 Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội Số 215 Phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy Số điện thoại: (024) 3782 2806 2 Trung tâm dịch vụ việc làm Số 2 Số 144 đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông Số điện thoại: (024) 3382 9082 3 Điểm giao dịch việc làm vệ tinh Huyện Mê Linh Khu Trung Tâm Hành Chính Huyện, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh Số điện thoại: (024) 3216 1578 4 Trung tâm GDNN&GDTX Quận Long Biên Ngõ 161, phố Hoa Lâm, phường Việt Hưng, quận Long Biên Số điện thoại: (024) 3216 1469 5 Trung tâm GDNN&GDTX huyện Sóc Sơn Thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn Số điện thoại: (024) 2246 8928 6 Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Bắc Thăng Long Thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh Số điện thoại: (024) 3955 5248 7 Trung tâm GDNN&GDTX huyện Thạch Thất ĐT419, thị trấn Liên Quan, Thạch Thất, thị xã Sơn Tây Số điện thoại: (024) 3222 2735

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại TP HCM

Thành phố Hồ Chí Minh là trọng điểm kinh tế lớn nhất cả nước. Vì vậy nơi đây có nhiều trung tâm giới thiệu việc làm nhất Việt Nam.

STT Trung tâm giới thiệu việc làm Thông tin liên hệ 1 Trung tâm dịch vụ việc làm thành phố Hồ Chí Minh Số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh Số điện thoại: (028) 3514 7484 2 Trung tâm việc làm Sài Gòn Vina 629 Nguyễn Kiệm, Phường 9, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh Số điện thoại: 0902 949 388 3 Trung tâm giới thiệu việc làm Thanh Niên TPHCM 1A Nguyễn Văn Lượng, Phường 6, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh Số điện thoại: (024) 3216 1578 4 Trung tâm giới thiệu việc làm Phương Nam 21/44H Đỗ Thúc Tịnh, Phường 12, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh Số điện thoại: (028) 6286 6860 5 Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Tp. Hồ Chí Minh 33 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Số điện thoại: (024) 2246 8928 6 Trung Tâm Đào Tạo Khu Công Nghệ Cao – SHTP Training Center Lô E1, Khu Công Nghệ Cao, Xa Lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh Số điện thoại: (028) 3503 0043 7 Trung tâm dạy nghề quận Tân Bình 456 Trường Chinh, Phường 13, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh Số điện thoại: (028) 3810 0097 8 Trung tâm giúp việc nhà trí Đức 232/17 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh Số điện thoại: (028) 6681 3045

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Đà Nẵng

Đà Nẵng được coi là thành phố đáng sống nhất cả nước. Tại đây cơ hội việc làm mở ra nhiều cho người lao động. Dưới đây là danh sách các trung tâm giới thiệu việc làm tại Đà Nẵng.

STT Trung tâm giới thiệu việc làm Thông tin liên hệ 1 Trung tâm dịch vụ việc làm Đà Nẵng 278 Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng Số điện thoại: (023) 6374 0261 2 Trung tâm dịch vụ việc làm phụ nữ Đà Nẵng 02 Phan Chu Trinh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng Số điện thoại: (023) 6383 2896 3 Trung tâm giới thiệu việc làm Thanh niên Lô A4-13 đường Nguyễn Sinh Sắc, TP. Đà Nẵng Số điện thoại: (023) 6382 2619 4 Trung tâm giới thiệu việc làm khu công nghiệp Đường số 2, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng Số điện thoại: (023) 6627 0369

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Hải Phòng

Hải Phòng, thành phố cảng với nhiều khu công nghiệp và doanh nghiệp, nhu cầu tuyển dụng cao cùng mức thu nhập tốt. Dưới đây là danh sách trung tâm giới thiệu việc làm Hải Phòng.

STT Trung tâm giới thiệu việc làm Thông tin liên hệ 1 Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng Số 735 Nguyễn Văn Linh, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng Số điện thoại: (0225) 3710529 2 Trung Tâm Gia Sư – Giới Thiệu Việc Làm Thủy Nguyên Hải Phòng Số điện thoại: 0905.586.385 3 Tuyển dụng Hải Phòng Tổ 31 khu 5, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Hải Phòng Số điện thoại: 02253.518.885 4 Giới Thiệu Việc Làm Ở Hải Phòng 281 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng Số điện thoại: 0963 59 15 15

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Cần Thơ

Cần Thơ là một trong những thành phố lớn tại Việt Nam, tiềm năng phát triển kinh tế vượt bậc. Dưới đây là danh sách các trung tâm giới thiệu việc làm Cần Thơ:

STT Trung tâm giới thiệu việc làm Thông tin liên hệ 1 Trung tâm dịch vụ việc làm TP. Cần Thơ Số 160 đường 30/4, P. An Phú, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ Số điện thoại: 0292 383 8399 2 Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Thanh Niên Cần Thơ 41 Cách Mạng Tháng Tám, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ Số điện thoại: 0710 388 1827 3 Việc làm Cần Thơ 192 Đ. Nguyễn Văn Cừ, Phường An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ Số điện thoại: 0379 071 623 4 Cổng thông tin Tuyển Dụng Cần Thơ 57/3 Nguyễn Trãi, P. Thới Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ Số điện thoại: 0939 768 282

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại An Giang

Dưới đây là thông tin chi tiết trung tâm giới thiệu việc làm An Giang:

Địa chỉ trụ sở trung tâm chính: Các trung tâm giới thiệu việc làm tại An Giang

Số điện thoại: 0296.853.566

Ngoài ra, trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh An Giang còn có 4 chi nhánh:

Trung tâm giải quyết Bảo hiểm thất nghiệp tại thành phố Châu Đốc: 10 Thủ Khoa Huân, Phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang. Số điện thoại: 02963.550.926

Trung tâm giải quyết Bảo hiểm thất nghiệp tại thị xã Tân Châu: Số 01 đường Võ Văn Tần, Long Thạnh C, phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 02966.291.999

Trung tâm giải quyết Bảo hiểm thất nghiệp tại huyện Tri Tôn: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khóm 6, thị trấn Tri Tôn, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 02966.297.999

Trung tâm giải quyết Bảo hiểm thất nghiệp tại huyện Chợ Mới: Số 24 tỉnh lộ 942, ấp Long Hòa, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 02966.566.777

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Dưới đây là thông tin danh sách các trung tâm giới thiệu việc làm Vũng Tàu:

STT Trung tâm giới thiệu việc làm Thông tin liên hệ 1 Trung tâm dịch vụ việc làm Bà Rịa - Vũng Tàu Số 221 Ba Cu, phường 4 , thành phố Vũng Tàu Số điện thoại: 0254.3859.975 2 Trung tâm giới thiệu việc làm thanh thiếu niên 160 Hạ Long, phường 2, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu Số điện thoại: 0254.3856.493 3 Trung tâm giới thiệu việc làm uy tín C55R+5F8, tỉnh lộ 44A, Phước Tỉnh, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu Số điện thoại: 0988.629.302

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Bắc Giang

Dưới đây là thông tin trung tâm giới thiệu việc làm Bắc Giang:

Địa chỉ: Lô số 05, Đường Trần Quang Khải, Phường Thọ Xương - Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Số điện thoại: 02043 854 344

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Bắc Kạn

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Kạn có trụ sở tại: Tổ 8, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại của Trụ sở chính của trung tâm dịch vụ việc làm: 02093.871.363

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Bắc Ninh

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Ninh có trụ sở tại: Số 11 Đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại của Trụ sở chính của trung tâm dịch vụ việc làm: 02223.874.046

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Bến Tre

Dưới đây là danh sách các trung tâm giới thiệu việc làm Bến Tre:

STT Trung tâm giới thiệu việc làm Thông tin liên hệ 1 Trung tâm dịch vụ việc làm Bến Tre 119A Nguyễn Thị Định, phường Phú Tân, Bến Tre Số điện thoại: 0753 822 846 2 Trung tâm dạy Nghề và Giới thiệu Việc Làm Bến Tre Quốc Lộ 57, Phú Quới, Tân Hội, Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre Số điện thoại: 0753 842 537 3 Tư Vấn Tuyển Dụng Lao động và Giới thiệu Việc Làm Trúc Phương 17A4, Quốc lộ 60, KP1, Phường Tân Phú, Thành Phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre Số điện thoại: 0753822194

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Bình Định

Dưới đây là danh sách các trung tâm giới thiệu việc làm Bình Định

STT Trung tâm giới thiệu việc làm Thông tin liên hệ 1 Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Bình Định 215 Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, TP. Quy Nhơn, Bình Định Số điện thoại: 056 364 6509 2 Trung tâm dịch vụ tổng hợp Quy Nhơn 621 Hùng Vương, phường Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn, Bình Định Số điện thoại: 0935 202 839 3 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp & Giới thiệu việc làm thanh niên Bình Định Tổ 6, Khu vực 5, Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn, Bình Định Số điện thoại: 0935 799 036

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Ninh Thuận

Dưới đây là thông tin trung tâm giới thiệu việc làm Ninh Thuận:

Địa chỉ: Số 182/1 đường Thống Nhất, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Điện thoại: 0259.3833976

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Bình Phước

Dưới đây là thông tin trung tâm hỗ trợ tìm việc làm Bình Phước:

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bình Phước có trụ sở chính tại: Số 827 Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Điện thoại của Trụ sở chính của trung tâm dịch vụ việc làm: 0271 3 885741

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Cà Mau

Dưới đây là thông tin trung tâm tìm việc làm Cà Mau:

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau có trụ sở chính tại: Số 110, Phan Ngọc Hiển, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Điện thoại: 02903 826 313

Ngoài ra, trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Cà Mau còn có chi nhánh khác là Trung tâm giải quyết Bảo hiểm thất nghiệp tại huyện Cái Nước: Số 176 Cách mạng tháng 8, Khóm 2, Thị trấn huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Số điện thoại: 0290 3.882.282.

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Cao Bằng

Dưới đây là thông tin trung tâm giới thiệu việc làm Cao Bằng:

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng có trụ sở chính tại: Số nhà 086, phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Điện thoại: 02063857547

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Đồng Nai

Danh sách các trung tâm giới thiệu việc làm của tỉnh Đồng Nai:

STT Trung tâm việc làm Thông tin liên hệ 1 Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Đồng Nai Khu phố 5, phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai Số điện thoại: 0251 8823 445 2 Việc Làm Đại Phát Số 186B, Tổ 34, ấp Vườn Dừa, Xã Phước Tân, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai Số điện thoại: 0251 6534 476 3 Việc Làm Dũng Đại Phát 341A ,Tổ 9, Khu Phố 4, P. Long Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Ðồng Nai Số điện thoại: 0618 899 329 4 Việc Làm Thanh Niên Xung Phong 255 Bùi Văn Hoà, KP 6, Long Bình, Biên Hoà, Đồng Nai Số điện thoại: 0909 328 164

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Đắk Lắk

Thông tin chi tiết các trung tâm hỗ trợ tìm việc làm Đắk Lắk:

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk có trụ sở chính tại: Số 79 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623.852.950

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Đắk Nông

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Nông có trụ sở chính tại: Số 15 đường Điểu Ong – Tổ 3 – P. Nghĩa Trung – TP Gia Nghĩa – tỉnh Đắk Nông. Điện thoại của Trụ sở chính của trung tâm dịch vụ việc làm: 02613.544.464.

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Điện Biên

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Điện Biên có trụ sở chính tại: Tổ 18, phường Him Lam, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Điện thoại của Trụ sở chính của trung tâm dịch vụ việc làm: 0230.3833509 – 0230.3810084. Trung tâm hỗ trợ việc làm tỉnh Điện Biên còn có 03 chi nhánh. Người có nhu cầu hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Điện Biên có thể liên hệ với bất kỳ chi nhánh nào gần, tiện nhất để được hỗ trợ xử lý:

Trung tâm giải quyết Bảo hiểm thất nghiệp tại Mường Chà: Tổ 14, TT Mường Chà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Số điện thoại: 0215.3843586.

Trung tâm giải quyết Bảo hiểm thất nghiệp tại Điện Biên Đông: Tổ 8 TT Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Số điện thoại: 0215. 3891993

Trung tâm giải quyết Bảo hiểm thất nghiệp tại Tuần Giáo: Khối Trường Xuân, TT. Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Số điện thoại: 0215.3862112

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Gia Lai

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai có trụ sở chính tại: Số 77, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, tỉnh Gia Lai. Điện thoại của Trụ sở chính của trung tâm dịch vụ việc làm: 02693 824228

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Hà Tĩnh

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hà Tĩnh có trụ sở chính tại: Số 156 – đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Điện thoại của Trụ sở chính của trung tâm dịch vụ việc làm: 02393.851.295.

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Hậu Giang

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hậu Giang có trụ sở chính tại: Số 09, đường Võ Văn Kiệt, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Điện thoại của Trụ sở chính của trung tâm dịch vụ việc làm: 0293.870115.

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Hà Giang

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang có trụ sở tại: Số 224 , tổ 13, phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Điện thoại của Trụ sở chính của trung tâm dịch vụ việc làm: (02193) 864.387.

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Hà Nam

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hà Nam có trụ sở chính tại: Đường Trần Quang Khải, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Điện thoại của Trụ sở chính của trung tâm dịch vụ việc làm: 03513858764.

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Hải Dương

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hải Dương có trụ sở tại: Đường An Định (chân cầu vượt Đồng Niên), phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Điện thoại của Trụ sở chính của trung tâm dịch vụ việc làm: 03203858.499.

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Hưng Yên

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hưng Yên có trụ sở chính tại: Số 303 Nguyễn Văn Linh, P. An Tảo, Hưng Yên. Điện thoại của Trụ sở chính của trung tâm dịch vụ việc làm: 0221.3862.753

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Khánh Hòa

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Khánh Hòa có trụ sở chính tại: Số 56 đường Lê Quý Đôn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại của Trụ sở chính của trung tâm dịch vụ việc làm: 02583.510.199

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Hòa Bình

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hòa Bình có trụ sở tại: Số 570 Đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.Điện thoại của Trụ sở chính của trung tâm dịch vụ việc làm: 02183-853.853.

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Kiên Giang

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Kiên Giang có trụ sở chính tại: Lô KK7 đường Nguyễn Đức Cảnh, khu phố 5, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Điện thoại của Trụ sở chính của trung tâm dịch vụ việc làm: 02973.863896.

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Kon Tum

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum có trụ sở tại: Số 1 Đường Nguyễn Thị Định, Tổ 3 phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Điện thoại của Trụ sở chính của trung tâm dịch vụ việc làm: 02603.919.366.

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Lai Châu

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Lai Châu có trụ sở chính tại: Số 273 đường Nguyễn Trãi, phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Điện thoại của Trụ sở chính của trung tâm dịch vụ việc làm: 0231.3876235.

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Lạng Sơn

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn có trụ sở chính tại: Số 66 đường Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Điện thoại của Trụ sở chính của trung tâm dịch vụ việc làm: 0253.877.415.

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Lào Cai

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Lào Cai có trụ sở chính tại: số 17, đường Lê Ngọc Hân, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Điện thoại của Trụ sở chính của trung tâm dịch vụ việc làm: (0203)832.225.

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Lâm Đồng

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng có trụ sở chính tại: số 172 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Điện thoại của Trụ sở chính của trung tâm dịch vụ việc làm: 0263.3822360.

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Long An

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Long An có trụ sở chính tại: số 78 quốc lộ 1A, KP6, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Điện thoại của Trụ sở chính của trung tâm dịch vụ việc làm: 02723.871.711.

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Nam Định

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Nam Định có trụ sở chính tại: Số 64 đường Trần Phú, phường Trần Hưng Đạo, TP.Nam Định. Điện thoại của Trụ sở chính của trung tâm dịch vụ việc làm: 0228.3848.847.

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Nghệ An

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Nghệ An có trụ sở chính tại: Số 201, đường Phong Định Cảng, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Điện thoại của Trụ sở chính của trung tâm dịch vụ việc làm: 0238.3550.068

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Ninh Bình

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình có trụ sở tại: Khu Làng Nghề Ninh Phong, phường Ninh Phong, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại của Trụ sở chính của trung tâm dịch vụ việc làm: 02293.871.525

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Ninh Thuận

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Thuận có trụ sở chính tại: Số 182/1 đường Thống Nhất, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại của Trụ sở chính của trung tâm dịch vụ việc làm: 0259.3833.976

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Phú Thọ

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Phú Thọ có trụ sở tại: Số 3289-Đại lộ Hùng Vương, Phường Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ. Điện thoại của Trụ sở chính của trung tâm dịch vụ việc làm: 0210.3843.475

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Phú Yên

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Phú Yên có trụ sở chính tại: số 54 đường Duy Tân, phường 4, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Điện thoại của Trụ sở chính của trung tâm dịch vụ việc làm: (0257) 3.824.905

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Quảng Nam

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Nam có trụ sở chính tại: Số 84 Đường Nguyễn Du – Thành phố Tam Kỳ – Tỉnh Quảng Nam. Điện thoại của Trụ sở chính của trung tâm dịch vụ việc làm: 0235. 3851.074

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Quảng Trị

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Trị có trụ sở chính tại: Số 34 Đường Tôn Thất Thuyết, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại của Trụ sở chính của trung tâm dịch vụ việc làm: 0533. 857.111

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Quảng Ngãi

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi có trụ sở tại: 118 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại của Trụ sở chính của trung tâm dịch vụ việc làm: 0255.3816953.

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Sơn La

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Sơn La có trụ sở chính tại: Tổ 5 phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Điện thoại của Trụ sở chính của trung tâm dịch vụ việc làm: 0212.3873.131

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Tiền Giang

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Tiền Giang có trụ sở chính tại: Số 30 Đinh Bộ Lĩnh, phường 2, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Điện thoại của Trụ sở chính của trung tâm dịch vụ việc làm: 02733.874.694

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Thừa Thiên Huế

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế có trụ sở chính tại: 12 Phan Chu Trinh, thành phố Huế. Điện thoại của Trụ sở chính của trung tâm dịch vụ việc làm: 0234.3827.457

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Tây Ninh

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Tây Ninh có trụ sở tại: Số 1291 Đường Cách mạng tháng 8, Khu phố Hiệp Nghĩa, Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh. Điện thoại của Trụ sở chính của trung tâm dịch vụ việc làm: 0276.3822621

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Thái Bình

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Thái Bình có trụ sở chính tại: Phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Điện thoại của Trụ sở chính của trung tâm dịch vụ việc làm: 0363747034.

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Thái Nguyên

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Thái Nguyên có trụ sở tại: Số 2A, Đường Chu Văn An, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại của Trụ sở chính của trung tâm dịch vụ việc làm: (0280) 3857.103

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Thanh Hóa

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Thanh Hóa có trụ sở chính tại: Số 02 Đường Tây Sơn, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại của Trụ sở chính của trung tâm dịch vụ việc làm: 02373.852.310

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Trà Vinh

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Trà Vinh có trụ sở chính tại: số 542 đường Kiên Thị Nhẫn, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại của Trụ sở chính của trung tâm dịch vụ việc làm: 0294.3854128.

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Tuyên Quang

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Tuyên Quang có trụ sở chính tại: Ngõ 170, đường Phạm Văn Đồng, tổ 3, phường Hưng Thành, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại của Trụ sở chính của trung tâm dịch vụ việc làm: 02073.822.215

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Vĩnh Long

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long có trụ sở chính tại: Số 100 đường Lê Thái Tổ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại của Trụ sở chính của trung tâm dịch vụ việc làm: 0270.3822785.

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Vĩnh Phúc

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Phúc có trụ sở chính tại: Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại của Trụ sở chính của trung tâm dịch vụ việc làm: 0211.3565665.

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Yên Bái

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Yên Bái có trụ sở tại: Số 1 đường Thanh Liêm, phường Yên Thịnh – tỉnh Yên Bái. Điện thoại của Trụ sở chính của trung tâm dịch vụ việc làm: 0216.3852350.

Trên đây là tổng hợp các trung tâm giới thiệu việc làm đầy đủ nhất tại Việt Nam. Đây là đơn vị được nhà nước thành lập, hỗ trợ tìm việc làm phù hợp. Tuy nhiên, hình thức tìm việc tại trung tâm dịch vụ việc làm thường chỉ phù hợp với lao động phổ thông hoặc lao động có tay nghề.