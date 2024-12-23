1. Một số cấu trúc câu lời khen tiếng Anh được sử dụng phổ biến

Dưới đây là một số cấu trúc lời khen tiếng Anh phổ biến hiện nay:

Sử dụng cấu trúc “Noun Phrase + is/look + (really) + Adjective” khi bạn muốn khen ngợi ngoại hình, đồ vật hoặc kỹ năng đặc biệt.

Ví dụ: “You look wonderful in that new T-Shirt.” (Bạn trông thật tuyệt trong chiếc áo mới này).

Sử dụng các từ như “fascinating”, “ incredible”, “wonderful” và “phenomenal” trong cấu trúc “I + (really) + like/love + Noun Phrase” để thể hiện tình cảm tích cực.

Ví dụ: “I really like your face.” (Tôi thực sự thích gương mặt của bạn).

Để khen ngợi thành tích công việc hoặc kỹ năng, bạn có thể sử dụng cấu trúc “You + Verb + (a/an) + (really) + Adjective + Noun Phrase”.

Ví dụ: “You cooked a really great lunch”. (Bạn đã nấu một bữa trưa thực sự tuyệt vời).

Sử dụng cấu trúc “You have + (a/an) + (really) + Adjective + Noun Phrase” để khen ngợi đặc điểm hoặc đặc quyền của người khác.

Ví dụ: “You have a really beautiful smile eyes.” (Bạn có một đôi mắt biết cười thực sự đẹp).

Sử dụng cấu trúc “What + (a/an) + Adjective + Noun Phrase!” để thể hiện sự kinh ngạc hoặc thán phục.

Ví dụ: “What a gorgeous outfit!” (Đúng là một trang phục thật lộng lẫy!).

2. Những lời khen tiếng Anh hay và nhiều người dùng nhất

Lời khen đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng có thể nâng cao tinh thần, nâng cao sự tự tin và khuyến khích người khác làm việc tốt hơn. Dưới đây, bạn có thể tham khảo một số lời khen tiếng Anh hay trong các lĩnh vực này.

2.1. Lời khen tiếng Anh về công việc hay

“You've done an outstanding job on this project“ (Bạn đã hoàn thành xuất sắc dự án này.)

“Your dedication and hard work are truly commendable “ (Sự tận tụy và chăm chỉ của bạn thực sự đáng khen ngợi.)

“I'm impressed by your problem-solving skills “ (Tôi ấn tượng bởi khả năng giải quyết vấn đề của bạn.)

“You're a valuable asset to the team “ (Bạn là một tài sản quý báu đối với nhóm.)

“Your leadership and decision-making abilities are exceptional “ (Bạn có khả năng lãnh đạo và ra quyết định rất xuất sắc.)

2.2. Lời khen lời khen tiếng Anh về ngoại hình

“You look stunning in that outfit “ (Bạn trông tuyệt vời trong trang phục đó.)

“Your sense of style is impeccable.” (Gu thời trang của bạn là không tỳ vết.)

“You have a captivating smile.” (Bạn có một nụ cười đầy lôi cuốn.)

“Your appearance is always so polished and elegant.” (Ngoại hình của bạn trông rất lịch lãm và thanh lịch.)

“You carry yourself with grace and confidence.” (Bạn rất tự tin và duyên dáng.)

2.3. Cách khen lời khen tiếng Anh về tính cách hay nhất

“You have a heart of gold.” (Bạn là người có trái tim lương thiện)

“You're an incredibly compassionate person.” (Bạn là một người rất tràn đầy lòng nhân ái.)

“Your positive attitude is infectious.” (Tư duy tích cực của bạn là lây lan.)

“You're a great listener and a true friend.” (Bạn là một người biết lắng nghe và một người bạn thật sự)

If only everyone was as kind as you. (Giá như mọi người đều tốt bụng như bạn).

You’re the type of girl every guy dreams about dating. (Bạn là mẫu con gái mà mọi chàng trai đều mơ ước được hẹn hò).

3. Bí quyết khen ngợi người khác một cách khéo léo và chân thành

Lời khen có khả năng cải thiện các mối quan hệ cá nhân. Tuy nhiên, không phải lúc nào việc khen ngợi cũng hiệu quả. Nếu bạn không khen ngợi một cách tự nhiên hoặc chỉ để tạo ấn tượng, thì đó có thể trở thành con dao hai lưỡi. Vậy làm thế nào để nói lời khen tiếng Anh một cách tự nhiên?

Chân thành: Tình cảm chân thành luôn đi vào lòng người. Để nói lời khen bằng tiếng Anh một cách tự nhiên, hãy truyền đạt từ trái tim. Nếu bạn khen ngợi với sự chân thành, người khác sẽ cảm nhận được và đánh giá cao lời khen của bạn.

Cụ thể: Để chinh phục trái tim của người khác, hãy sử dụng lời khen cụ thể. Lời khen chung chung và không rõ ràng thường không có tác dụng. Hãy chú ý đến chi tiết cụ thể mà bạn muốn khen ngợi.

Tự nhiên: Hãy đảm bảo rằng lời khen của bạn xuất phát ngẫu nhiên mà không phải chuẩn bị trước. Nếu lời khen đã được rập khuôn và được thể hiện một cách không tự nhiên, người khác sẽ phát hiện ra điều này. Khiến họ nghĩ rằng bạn đang nịnh bợ hoặc khen ngợi chỉ với mục đích tự lợi.

Hãy khen ngợi người khác một cách khéo léo và chân thành

Những lời khen tiếng Anh chân thành sẽ mang lại nhiều ích lợi cho bạn trong cuộc sống. Ngoài việc học về cách khen ngợi trong giao tiếp, chúng ta cũng nên khám phá các khía cạnh khác để làm cho khả năng sử dụng ngoại ngữ của mình trở nên hoàn thiện hơn. Hãy áp dụng những kiến thức trên một cách ý nghĩa nhất để khen ngợi những người bạn yêu quý!

