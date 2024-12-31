Top bài phát biểu cho giám đốc dịp Tất niên ý nghĩa và cuốn hút

Với các gợi ý dưới đây, bạn có thể viết thành một bài phát biểu cho giám đốc dịp tất niên thật ý nghĩa và gây ấn tượng sâu sắc với khách mời cũng như toàn thể nhân viên.

1. Bài phát biểu cho giám đốc dịp tất niên số 1

Lời đầu tiên trong bài phát biểu cho giám đốc dịp tất niên, tôi xin phép thay mặt HĐQT, BGĐ gửi lời chúc đến toàn thể cán bộ công nhân viên thuộc đại gia đình... một năm mới sức khỏe, thành công và may mắn.

Kính thưa toàn thể CBNV, hôm nay là một một ngày rất đặc biệt đối với đại gia đình... của chúng ta, đây là dịp đặc biệt để tất cả cùng ngồi lại sau một năm cố gắng vất vả; cùng chia sẻ với nhau những nỗi niềm trong năm qua; cùng dẹp qua một bên những bộn bề lo toan, những điều làm được và chưa làm được để trọn niềm vui sum họp bên bạn bè, đồng nghiệp, người thân.

Thưa toàn thể CBNV, năm vừa qua là năm kinh tế rất khó khăn cho tất cả các ngành nghề và toàn thể các doanh nghiệp, không riêng gì công ty của chúng ta.

Như các anh chị cũng đã biết, để vượt qua cơn bão kinh tế, chúng ta đã quyết liệt công tác tái cấu trúc công ty, tăng cường nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, quản lý hiệu quả các chi phí. Kết quả là chúng ta nhận được một loạt các thay đổi rõ rệt.

Tôi vui mừng với các kết quả mà mỗi nhân viên, từng bộ phận, phòng ban đạt được với những tiến bộ rõ rệt. Tinh thần trách nhiệm với đối tác, khách hàng, tinh thần tự chủ và làm việc tập thể, tác phong chuyên nghiệp… giúp công ty tiển khai thành công các dự án trong năm qua. Tôi ghi nhận những nỗ lực đóng góp của từng nhân viên, bộ phận để góp phần vào thành công chung của toàn công ty.

Thưa quý vị và CBNV. Nhìn lại chặng đường khó khăn trong suốt năm qua và những thành công đã gặt hái được, chúng ta có quyền tự hào về một tổ chức với các nhân viên xuất sắc, chuyên nghiệp, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm. Chúng ta hoàn toàn có quyền tin rằng, bước sang năm mới, công ty sẽ phát triển lên tầm Thực hiện được điều này, mỗi CBNV hãy cùng tiếp tục đoàn kết, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, chuyên nghiệp và luôn làm hài lòng khách hàng, đối tác.

Một lần nữa trong bài phát biểu cho giám đốc dịp tất niên, tôi xin chân thành cảm ơn các vị khách quý, cùng toàn thể CBNV công ty đã đến tham dự buổi tất niên thân mật này.

Xin kính chúc quý vị khách quý, CBNV công ty, một năm mới sức khỏe dồi dào, may mắn, bình an và vạn sự như ý.

Bài phát biểu cho giám đốc dịp tất niên cần được đầu tư một cách chỉn chu

2. Bài phát biểu cho giám đốc dịp tất niên số 2

Kính thưa các vị khách quý, thưa toàn bộ CBCNV!

Lời đầu tiên, thay mặt HĐQT, Ban TGĐ tôi xin nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý, toàn thể CBCNV đã đến tham dự buổi liên hoan cuối năm của công ty.

Tôi vô cùng vinh dự được đứng trên đây để chia sẻ cùng tất cả chúng ta khoảnh khắc đặc biệt trong buổi tiệc tất niên ngày hôm nay.

Thưa Quý vị, vậy là năm 20... đã khép lại, chúng ta đã cùng nhau vượt qua muôn vô vàn những khó khăn thử thách, sóng gió của thị trường. Nhưng có một câu nói rằng “sau tất cả trở ngại, thành quả mới là những trái ngọt”. Đúng vậy, thật đáng tự hào vì những thành tự mà chúng ta đã đạt được trong năm qua. Đó chính là phần thưởng tuyệt vời nhất, là động lực để chúng ta cùng nhau tiến về phía trước với những mục tiêu cao hơn ở phía trước.

Vì vậy, trong giây phút này, chúng ta hãy cùng hướng về phía màn hình, cùng nhau điểm lại những sự kiện và tự hào với những thành quả mà chúng ta đã cùng nhau đạt được trong năm vừa qua.

Thực sự quá tự hào! Hãy cùng giành một tràng pháo tay thật to, để chúc mừng cho những thành công rực rỡ của chúng ta.

Năm 20... đã bước qua những ngày đầu tiên, cả thế giới đang chung niềm hân hoan chào đón năm mới với những niềm tin và hy vọng tươi sáng. Dẫu biết, còn rất nhiều khó khăn, thử thách ở phía trước. Nhưng tôi tin rằng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua như chúng ta đã từng và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đón đầu thử thách, chào đón tương lai bằng sự tự tin, đoàn kết, nỗ lực, nhiệt huyết và không ngừng sáng tạo.

Chúng ta hãy cùng nhau hô vang thật to khẩu hiệu “sẵn sàng” để chuẩn bị tâm thế tiến về phía trước! Một lần nữa, tôi xin gửi đến toàn thể quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Khép lại bài phát biểu cho giám đốc dịp tất niên tôi xin chân thành cảm ơn!

Lãnh đạo công ty phát biểu để tri ân đối tác, khách hàng và nhân viên dịp cuối năm

3. Bài phát biểu cho lãnh đạo dịp tất niên số 3

Kính thưa quý vị đại biểu, quý đối tác, quý khách hàng và toàn thể CBNV của công ty!

Lời đầu tiên trong bài phát biểu cho giám đốc dịp tất niên, tôi xin cảm ơn các quý vị đã bớt chút thời gian quý báu của mình để tới tham dự buổi tiệc tất niên cuối năm 20... của công ty.

Chân thành cảm ơn các Sở, Ban ngành trong thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi để công ty đầu tư, phát triển trong suốt thời gian qua.

Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý khách hàng, quý đối tác đã đặt niềm tin ở công ty. Tôi mong rằng, chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành, gắn bó cùng phát triển trong thời gian sắp tới.

Kính thưa quý vị đại biểu, quý khách hàng và toàn thể CBNV, năm 20... đã dần khép lại để chào đón một năm 20... lên ngôi. Chúng tôi nhận định rằng trong năm 20..., lĩnh vực sản xuất tiêu dùng còn tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

Kính thưa quý vị!

Trải qua gần 10 năm phát triển, hôm nay công ty đã gặt hái được nhiều thành công. Có thể kể đến như: thành lập được chuỗi nhà phân phối khắp cả nước, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng. Đồng thời cải thiện thu nhập của CBNV và tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Để tiếp nối những thành công đó, tôi hy vọng chúng ta sẽ luôn sát cánh bên nhau, để vượt qua mọi khó khăn, thử thách với sự tự tin, đoàn kết và không ngừng sáng tạo. Tất cả nhằm vươn tới những thành công mới, nấc thang phát triển mới trong tương lai.

Nhân dịp năm mới 20... tôi thay mặt Ban lãnh đạo công ty xin gửi lời thăm hỏi và chúc tết thân tình tới toàn thể quý đối tác, quý khách hàng và CBNV nhân viên lời chúc năm mới "An khang thịnh vượng - Vạn sự như ý".

Chúc cho công ty của chúng ta ngày càng phát triển và gặt hái nhiều thành công hơn nữa!

Tôi xin chân thành cảm ơn mọi người!

4. Bài phát biểu cho lãnh đạo dịp tất niên số 4

Thưa toàn thể CBNV của công ty!

Hôm nay, chúng ta có mặt ở đây để tổng kết lại những gì đã đạt được trong năm 20... Các bạn có thấy năm 20... qua nhanh không? Bởi vì đây là một năm thật sự tuyệt vời, với những thành quả ngọt ngào!

Năm 20... là một năm rực rỡ nhất trong lịch sử thành lập của công ty với những dấu mốc quan trọng và kết quả ấn tượng. Đó là thành quả của sự nỗ lực hàng ngày của toàn thể nhân viên công ty, cùng các đối tác. Hôm nay thay mặt các cổ đông, Ban giám đốc, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả các CBNV. Một lời cảm ơn chân thành bằng cả trái tim!

Năm 20..., chúng ta đã tiếp tục mở rộng mạng lưới khách hàng trong nước, quốc tế. Vẫn bằng ấy nhân viên, nhưng doanh số lại gấp gần 2 lần so với năm ngoái. Có được những kết quả như vậy là nhờ phần lớn vào sự nỗ lực của toàn bộ CBNV từ đội ngũ kinh doanh, đội ngũ kỹ thuật, chăm sóc khách hàng. Các bạn làm việc chuyên nghiệp, hăng say, tạo nên một môi trường năng động, trẻ trung và sáng tạo.

Công ty chúng ta đã vượt lên dẫn đầu và bỏ rất xa các đối thủ trên thị trường. Đó chính là nỗ lực không ngừng, sáng tạo không ngừng. Năm 20... là một năm bản lề và chúng ta cần phát huy những thành tựu đã có. Hy vọng chúng ta sẽ mở rộng và có những đối tác lớn hơn nữa để mở rộng hoạt động kinh doanh hơn nữa.

Kết thúc bài phát biểu cho giám đốc dịp tất niên, tôi xin kính chúc Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên sức khỏe dồi dào, tấn tài tấn lộc và gặt hái được những thành công hơn nữa trong tương lai!

Xin chân thành cảm ơn!

Bữa tiệc tất niên công ty với nhiều tiết mục hay sau lời phát biểu của lãnh đạo

5. Bài phát biểu cho lãnh đạo dịp tất niên số 5

Kính thưa quý vị, quý khách hàng và toàn thể CBCNV của công ty!

Lời đầu tiên, tôi xin thay mặt Ban lãnh đạo công ty gửi tới quý vị đại biểu lời chào, lời chúc sức khỏe và lời tri ân trân trọng nhất.

Kính thưa quý vị!

Năm 20... đã khép lại, dấu ấn 1 năm chúng ta hợp tác, phát triển, có những đột phá và cùng nhau vượt qua những khó khăn. Năm 20... cũng là năm phát triển rực tỡ nhất của công ty trừ trước đến nay. Chúng tôi luôn xác định chiến lược phát triển dựa trên các yếu tố: chất lượng sản phẩm, dịch vụ, giá thành hợp lý, chia sẻ lợi ích giá trị hài hòa... để xứng đáng với niềm tin mà khách hàng đã và đang trao gửi trong suốt thời gian qua.

Kính thưa quý vị đại biểu, quý đối tác, quý khách hàng và toàn thể CBNV của công ty!

Năm 20... chúng tôi hướng tới sự thành công dựa trên nền tảng ổn định, hiểu biết và chia sẻ. Cùng đón chào những thành tựu mới, thách thức mới. Tôi hy vọng rằng, tất cả nhân viên cùng đoàn kết, sáng tạo và không ngừng nỗ lực để gặt hái được những thành quả tuyệt vời hơn nữa trong năm mới.

Tôi xin thay mặt Ban lãnh đạo Công ty gửi tới quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe, an khang, thành đạt, hợp tác phát triển và thành công. Khép lại bài phát biểu cho giám đốc dịp tất niên, tôi xin tuyên bố khai mạc tiệc tất niên của công ty!

Xin trân trọng cảm ơn!

Trên đây là những bài phát biểu cho giám đốc dịp tất niên ý nghĩa mà bạn có thể tham khảo. Hy vọng rằng những gợi ý của bài viết trên sẽ giúp lãnh đạo doanh nghiệp có nhiều ý tưởng hay cho bài phát biểu của mình!