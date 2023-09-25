Top mẫu CV cho người có kinh nghiệm chuẩn & chuyên nghiệp

Thực thế cho thấy,những chiếc CV cho người có kinh nghiệm thường có mục đích làm nổi bật những vốn liếng mà ứng viên tích lũy được trong quá trình làm việc. Bởi người đã từng “bôn ba” qua nhiều doanh nghiệp sở hữu kinh nghiệm quý giá và rất muốn “phô diễn” hành trang của mình với nhà tuyển dụng. Vậy để khai thác được tối đa điều này, hãy cùng Job3s các mẫu và cách viết CV khi đã có kinh nghiệm thật chuyên nghiệp nhé!

1. Kinh nghiệm làm việc trong CV là gì?

Phần kinh nghiệm làm việc trong CV xin việc là mô tả về quá trình làm việc trong quá khứ của bạn. Đây được coi là phần quan trọng nhất trong một CV, thể hiện rõ khả năng và sự phù hợp của bạn với vị trí ứng tuyển.

Khi viết một mẫu CV cho người có kinh nghiệm, điều quan trọng là làm nổi bật các kinh nghiệm làm việc và thành tích liên quan của bạn, nhằm chứng minh bạn là người phù hợp cho vị trí mà bạn đang ứng tuyển.

2. Mẫu CV cho người có kinh nghiệm độc đáo

Không phải ứng viên nào cũng biết cách trình bày những kinh nghiệm một cách hợp lý trong CV để phô diễn được năng lực bản thân và lọt vào mắt xanh của nhà tuyển dụng. Dưới đây bạn tham khảo tải mẫu CV hay cho người có kinh nghiệm bạn có thể tham khảo. Sau đó sẽ có phần hướng dẫn chi tiết bên dưới.

Mẫu 1: CV xin việc Product Manager

CV xin việc cho người có kinh nghiệm Product Manager

Mẫu 2: Mẫu CV kế toán

CV xin việc cho người có kinh nghiệm kế toán (Nguồn: Internet)

Mẫu 3: CV ngành Mảrketing

CV xin việc cho người có kinh nghiệm Marketing (Nguồn: Internet)

Mẫu 4: CV xin việc tiếng Anh

CV xin việc cho người có kinh nghiệm tiếng Anh (Nguồn: Internet)

3. Sự khác biệt giữa CV của người có và chưa có kinh nghiệm

Viết CV khi chưa có kinh nghiệm làm việc hoàn toàn khác với người đã kinh nghiệm, đó chính là các yếu tố đầu ra cuối cùng. CV người chưa có kinh nghiệm tập trung vào khả năng học tập và những hoạt động ngoại khóa, trong khi CV người có kinh nghiệm tập trung vào kinh nghiệm, thành tựu trong công việc.

Yếu tố CV cho người chưa có kinh nghiệm CV cho người có kinh nghiệm Nội dung Tập trung vào hoạt động học tập và thành tích Tập trung vào kinh nghiệm, thành tựu trước đó Mục tiêu khi tạo CV Mổi bật kỹ năng, kiến thức và khả năng học hỏi Chứng mình năng lực và phù hợp với vị trí công việc Mô tả kinh nghiệm làm việc Không có kinh nghiệm làm việc trước đó nên không mô tả Chi tiết mô tả các kinh nghiệm và thành tựu của công việc trước đây Yếu tố đánh giá CV Dựa vào học vấn, kỹ năng mềm, khả năng làm việc tương lai Đánh giá dựa trên kinh nghiệm và thành tích làm việc

4. Cách viết CV cho người có kinh nghiệm

Mặc dù, tập trung vào 4 nội dung trọng tâm nhất chính là kỹ năng, kinh nghiệm, học vấn, mục tiêu nghề nghiệp song về cơ bản nội dung then chốt một bản CV cho người có kinh nghiệm vẫn phải đảm bảo được một số yêu cầu cơ bản sau đây:

4.1. Tập trung vào kinh nghiệm làm việc

Trong bản TopCV dành cho người có nhiều kinh nghiệm, như cái tên của nó, kinh nghiệm CV là nội dung quan trọng bậc nhất. Do vậy, khác với những CV dành cho sinh viên mới ra trường, bạn cần đề cập 100% những kinh nghiệm có mối liên quan đến vị trí công việc mà nhà tuyển dụng đang chiêu mộ.

Đối với những kinh nghiệm thực tiễn không liên quan, có thể bỏ qua và đề cập đến. Một số ý chủ chốt trong kinh nghiệm làm việc bạn cần lưu ý bao gồm: Tên công ty, tổ chức đã làm việc, đính kèm theo thời gian cụ thể, tên vị trí từng đảm nhiệm, mô tả công việc cho vị trí đó.

Ví dụ:

Công ty Cổ phần LT pay (4/2017 - 9/2020)

Nhân viên marketing

- Lọc keyword, đi Seedings, viết bài nội dung trên web theo kế hoạch

- Quay và dựng video

- Xây dựng chiến lược PR.

Đặc biệt, đối với những ứng viên có nhiều kinh nghiệm bạn nên trình bày những kinh nghiệm thực tế của mình theo trình tự thời gian từ gần đến xa. Bởi lẽ, nhà tuyển dụng chỉ chú trọng đến công việc gần nhất của bạn mà thôi. Kinh nghiệm cũng là phần nội dung trung tâm và phần duy nhất trong CV cho người có kinh nghiệm trình bày dài dòng nhất. Do vậy, hãy đề cập càng chi tiết kinh nghiệm của mình càng tốt nhé.

Ghi kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp trong CV

4.2. Thể hiện mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng

Bên cạnh những kinh nghiệm và kỹ năng, mục tiêu nghề nghiệp trong CV cho người có kinh nghiệm giúp bạn khẳng định độ phù hợp giữa bạn và nhà tuyển dụng qua hệ thống những phẩm chất tốt như sự ham học hỏi, có chí tiến thủ, mong muốn được đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp...

Trong mục nội dung này, để gây được ấn tượng hãy thể hiện rõ ràng về quan điểm phấn đấu của mình một cách cụ thể. Bạn có thể chia mục tiêu nghề nghiệp của mình thành hai phần bao gồm: Mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn và ghi chú cụ thể nhé.

Mục tiêu ngắn hạn và dài hạn chuẩn chỉnh trong CV cho người có kinh nghiệm

4.3. Gây ấn tượng với kỹ năng, chứng chỉ

Kỹ năng là tấm gương phản ánh được độ thành thạo trong công việc nhà doanh nghiệp sắp sửa giao phó cho bạn. Để chứng tỏ là mình có kinh nghiệm, trước khi đề cập đến kỹ năng trong CV, hãy đọc thật kỹ bản mô tả công việc trong tin tuyển dụng và linh hoạt “cóp nhặt” những kỹ năng hỗ trợ đắc lực cho bạn hoàn thành những nhiệm vụ này một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất và cho vào CV.

- Kỹ năng sắp xếp công việc

- Thành thạo sử dụng tin học văn phòng

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Kỹ năng ngoại ngữ.

Để chứng minh độ xác thực của những kỹ năng vừa trình bày và năng lực thực tế của mình, bạn hãy trình bày thêm chứng chỉ của mình trong quá khứ đã đạt được như Chứng chỉ tiếng Anh, chứng chỉ tin học nhé.

Phần chứng chỉ trong CV

4.4. Đưa người tham chiếu vào để chứng minh

Đối với CV cho người có nhiều kinh nghiệm, người tham chiếu là nội dung bắt buộc. Đây chính là mục giúp nhà tuyển dụng kiểm chứng được độ trung thực bởi các thông tin trình bày trong CV thông qua người thứ 3.

Họ chính là cấp trên của bạn trong công ty cũ. Do đó, hãy trình bày đầy đủ tên, vị trí, số điện thoại liên hệ của anh/chị ấy một cách rõ ràng về đề nghị trả lời nhà tuyển dụng trước khi cập nhật vào trong CV nhé. Nội dung này bạn có thể ghi như sau:

Đưa đúng thông tin người tham chiếu vào CV

5. Nguyên tắc quan trọng khi viết CV cho người có kinh nghiệm

Người đã có kinh nghiệm cần tuân thủ nguyên tắc sau khi viết CV:

Trung thực, rõ ràng

Trình bày kinh nghiệm việc làm một cách trung thực, nêu rõ ràng vị trí, vai trò bạn đã từng đảm nhiệm trong công việc trước. Chúng nên được nêu theo trình tự thời gian từ công việc gần nhất đến xa nhưng không lan man và đi vào trọng tâm.

Ví dụ: Trong CV tư vấn bạn có thể ghi thông tin mục kinh nghiệm làm việc như sau:

"Công ty ABC

Nhân viên tư vấn

- Tìm kiếm data

- Telesale, CSKH

- Tư vấn khách hàng"

Sử dụng từ khóa

Ngoài đảm bảo nguyên tắc ngắn gọn, ứng viên đã giàu kinh nghiệm việc làm cũng như giàu kinh nghiệm viết CV ắt sẽ biết nên áp dụng mẹo để những kinh nghiệm được trình bày trong CV có sức hút mạnh nhất đối với nhà tuyển dụng. Đó chính là sử dụng từ khóa đích, là những từ chuyên môn về vị trí đó để chỉ đích xác kinh nghiệm.

Đưa ra dẫn chứng

Hãy kèm theo những dẫn chứng cụ thể ngay sau mỗi kinh nghiệm đưa ra. Mặc dù đã được yêu cầu về việc nêu kinh nghiệm phải chuẩn xác, trung thực nhưng nếu chỉ nói suông thì không ai có thể chắc chắn điều bạn nói có đúng hay không. Vì thế đừng để tồn tại bất cứ sự ngờ vực nào trong suy nghĩ của nhà tuyển dụng sau khi đọc kinh nghiệm của bạn.

Việc quan trọng khi tạo CV cho người có kinh nghiệm là phải làm sao thể hiện được kinh nghiệm, cấp độ và khả năng đáp ứng công việc rõ ràng trên CV. Thực hiện theo những chia sẻ của Job3s ở trên để ứng tuyển một vị trí công việc thực sự ưng ý nhé. Chúc bạn thành công!