Training là gì? Vai trò của việc training như thế nào?

1. Training là gì?

Training là gì? training là một thuật ngữ trong tiếng Anh dịch ra tiếng việt có nghĩa là đào tạo, huấn luyện, giúp nâng cao năng lực, kỹ năng, kiến thức của đội ngũ nhân viên. Các công ty hiện nay đều hiểu rằng training là quá trình cần thiết, là động lực để doanh nghiệp phát triển hơn.

2. Các hình thức training hiện nay trong doanh nghiệp

Nếu bạn đã hiểu training là gì thì việc có bao nhiêu hình thức training cũng được rất nhiều người quan tâm. Hiện có rất nhiều hình thức training trong doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp sẽ chọn ra hình thức training phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của mình. Một số hình thức đào tạo phổ biến có thể kể đến hiện nay như:

2.1. Đào tạo trước khi làm việc (Pre-employment training)

Đây là hình thức đào tạo được cung cấp cho các ứng viên trước khi họ được tuyển dụng vào công ty. Mục đích của hình thức đào tạo này là để giúp ứng viên có được những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để đáp ứng yêu cầu của vị trí ứng tuyển. Các nội dung đào tạo thường gồm các nội dung như:

Tổng quan về công ty

Mô tả công việc

Kỹ năng mềm

Kỹ năng chuyên môn

Đào tạo trước khi làm việc giúp trang bị kiến thức, kỹ năng cho nhân viên

2.2. Đào tạo định hướng (Orientatio)

Để hiểu rõ hơn training là gì bạn có thể tìm hiểu thêm hình thức đào tạo định hướng. Đây là phương pháp đào tạo định hướng cho nhân viên mới sau khi họ được tuyển dụng vào công ty. Mục đích của hình thức đào tạo này là để giúp nhân viên mới hiểu rõ về công ty, môi trường làm việc và các quy định, quy trình của công ty gồm:

Lịch sử, tầm nhìn, sứ mệnh của công ty

Cấu trúc tổ chức của công ty

Các quy định, quy trình của công ty

Môi trường làm việc

Các quyền lợi và nghĩa vụ của nhân viên.

2.3. Đào tạo tại chức (In-service training)

Đây là hình thức đào tạo cho nhân viên trong quá trình làm việc tại công ty. Mục đích của hình thức đào tạo này là giúp nhân viên nâng cao kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để đáp ứng yêu cầu của công việc và sự phát triển của bản thân. Các nội dung đào tạo thường gồm các nội dung như:

Kỹ năng chuyên môn

Kỹ năng mềm

Kiến thức mới về ngành nghề

Kỹ năng lãnh đạo

Kỹ năng quản lý.

2.4. Đào tạo phát triển sự nghiệp (Career Development training)

Đây là hình thức đào tạo được cung cấp cho nhân viên nhằm giúp họ phát triển sự nghiệp của bản thân. Mục đích của hình thức đào tạo này là để giúp nhân viên xác định mục tiêu nghề nghiệp, xây dựng kế hoạch phát triển nghề nghiệp và phát triển các kỹ năng cần thiết để đạt được mục tiêu đó. Vậy các nội dung training là gì?

Tư vấn nghề nghiệp

Định hướng nghề nghiệp

Kỹ năng xây dựng kế hoạch phát triển nghề nghiệp

Kỹ năng tìm kiếm việc làm

Có 4 hình thức training phổ biến trong doanh nghiệp hiện nay

3. Vai trò của việc training

Các doanh nghiệp đều hiểu rằng training đóng một vai trò vô cùng quan trọng, nó không chỉ giúp nhân viên phát triển và đem lại thành công cho tổ chức.

3.1. Vai trò của việc training đ ối với doanh nghiệp

Cải thiện chất lượng nhân viên: Training giúp doanh nghiệp đánh giá kỹ năng và kiến thức của ứng viên, từ đó đưa ra quyết định tuyển dụng phù hợp.

Nâng cao năng suất và hiệu quả công việc: Training giúp nhân viên nắm vững kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc hiệu quả hơn.

Giảm thiểu sai sót: Training giúp thống nhất quy trình làm việc, từ đó giảm thiểu sai sót và rủi ro.

Tạo cơ hội thăng tiến cho nhân viên: Training giúp nhân viên phát triển kỹ năng và kiến thức, từ đó có cơ hội thăng tiến trong công ty.

3.2. Vai trò của việc training đối với nhân viên

Giúp nhân viên làm quen với công việc và môi trường làm việc mới: Training giúp nhân viên nắm vững kiến thức và kỹ năng cần thiết để bắt đầu công việc mới.

Nâng cao chất lượng công việc: Training giúp nhân viên cải thiện kỹ năng và kiến thức, từ đó nâng cao chất lượng công việc.

Tạo cơ hội thăng tiến: Training giúp nhân viên phát triển kỹ năng và kiến thức, từ đó có cơ hội thăng tiến trong công ty.

Hòa nhập với văn hóa doanh nghiệp: Training giúp nhân viên hiểu rõ văn hóa doanh nghiệp, từ đó dễ dàng hòa nhập với môi trường làm việc của công ty.

Training giúp nhân viên phát triển và đem lại thành công cho tổ chức

Doanh nghiệp nên giúp nhân viên hiểu training là gì? Vai trò của việc training như thế nào?. Đồng thời, mỗi doanh nghiệp cũng cần có kế hoạch đào tạo bài bản để phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất và hiệu quả công việc. Song song với đó, nhân viên cần chủ động tham gia các khóa đào tạo để phát triển kỹ năng và kiến thức, nâng cao giá trị bản thân.