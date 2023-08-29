Hướng dẫn cách đưa trình độ văn hóa trong đơn xin việc

Trong bất kỳ mẫu sơ yếu lý lịch nào cũng đều sẽ bắt buộc phải điền mục trình độ văn hóa trong đơn xin việc. Mục này luôn được nhiều nhà tuyển dụng chú ý và quan tâm đến, vì thế các ứng viên phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Hãy cùng Job3s tìm hiểu rõ ràng và chi tiết hơn qua bài viết dưới đây, đồng thời đưa ra một vài sai sót để bạn có thể tránh khi điền ở mục này.

1. Trình độ văn hóa là gì?

Hiện nay chưa có văn bản nào giải thích rõ về trình độ văn hóa trong đơn xin việc là gì. Tuy nhiên, để có thể hiểu trình độ văn hóa thông qua một vài quy định như:

Tại khoản 2 Điều 6 Luật Giáo dục 2019 có đề cập đến các cấp học, trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân gồm có:

Giáo dục mầm non bao gồm giáo dục mẫu giáo và giáo dục nhà trẻ.

Giáo dục phổ thông bao gồm giáo dục cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở và giáo dục cấp trung học phổ thông.

Giáo dục nghề nghiệp đào tạo ở trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và những chương trình đào tạo khác.

Giáo dục đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và trình độ tiến sĩ.

Trong hướng dẫn khai Sơ yếu lý lịch viên chức theo mẫu HS02-VC/BNV đã ban hành kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BNV đưa ra các trình độ giáo dục phổ thông dưới đây:

Trình độ giáo dục phổ thông đã tốt nghiệp lớp mấy và thuộc hệ đào tạo phổ thông nào.

Trình độ giáo dục ở đây là trình độ văn hóa mà bạn đang muốn tìm hiểu. Vì thế, trình độ văn hóa trong đơn xin việc được dùng để chỉ cấp độ học tập theo các cấp bậc học phổ thông.

Ngoài trình độ văn hóa còn có thêm trình độ học vấn và trình độ chuyên môn. Trong đó, trình độ học vấn sẽ bao hàm cả trình độ chuyên môn và trình độ văn hóa.

Đối với trình độ chuyên môn thường có thể hiểu là trình độ có chuyên môn cao nhất được bồi dưỡng và đào tạo tại thời điểm kê khai. Ví dụ như: Tiến sĩ, cử nhân, cao đẳng, kỹ sư, trung cấp, sơ cấp,... thuộc chuyên ngành đào tạo nào.

Hiện nay chưa có văn bản nào có thể giải thích rõ về trình độ văn hóa (Nguồn: Internet)

2. Phân biệt trình độ văn hóa, trình độ học vấn và trình độ chuyên môn

Tiêu chí Trình độ văn hóa Trình độ học vấn Trình độ chuyên môn Định nghĩa Là mức độ học về các kiến thức văn hóa, ứng xử hay phẩm chất đạo đức. Bao gồm các bằng cấp, chứng chỉ đã đạt được từ hệ thống giáo dục hay đào tạo. Những kỹ năng, kiến thức hoặc kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực đang làm việc. Phạm vi Môi trường làm việc và cả trong cuộc sống. Sẽ đề cập đến học vấn hoặc tài chính mà bạn đã học và hoàn thành. Tập trung vào kỹ năng và kiến thức liên quan đến một lĩnh vực nào đó cụ thể trong công việc. Ví dụ Khả năng sử dụng ngôn ngữ lịch sự, khả năng giao tiếp hiệu quả hay biết cách tương tác xã hội. Sở hữu bằng thạc sĩ, cử nhân, tiến sĩ hoặc những loại chứng chỉ chuyên nghiệp. Có kiến thức chuyên môn trong ngành như marketing, y học, kỹ thuật,... Ưu tiên tại công việc Xây dựng mối quan hệ tốt hơn,phát triển sự nghiệp. Quyết định vị trí cũng như cơ hội nghề nghiệp. Quyết định sự chuyên nghiệp và khả năng thực thi công việc.

3. Tại sao trình độ văn hóa trong sơ yếu lý lịch quan trọng

Việc yêu cầu khai báo trình độ văn hóa trong đơn xin việc hay trình độ học vấn giúp nhà tuyển dụng nắm được trình độ giáo dục của bạn. Để qua đó, họ có thể làm căn cứ quyết định tuyển dụng, xác định hệ số lương, đào tạo hoặc có thể nâng cao bậc học,...

Việc kê khai trình độ văn hóa giúp nhà tuyển dụng nắm rõ về trình độ của bạn (Nguồn: Internet)

4. Cách ghi trình độ văn hóa trong đơn xin việc

Điền thông tin ở mục trình độ văn hóa trong đơn xin việc không hề khó nhưng cũng đòi hỏi độ chính xác cao. Do đó, bạn phải hết sức cẩn thận khi bắt đầu ghi những thông tin trong mục này. Dưới đây, hãy cùng nhau tìm hiểu về cách ghi trình độ văn hóa trong đơn xin việc như thế nào là đúng chuẩn.

Đối với những người đã học hệ 10 năm và tốt nghiệp thì có thể ghi “Lớp 10/10”

Đối với những người đã học hệ 12 năm và tốt nghiệp thì sẽ ghi “Lớp 12/12”

Hệ 10 năm hay 12 năm sẽ có sự khác biệt nhau. Trước năm 1981, hệ thống giáo dục chung ở nước ta sẽ là hệ 10 năm. Tuy nhiên, sau năm 1981 thì Nhà nước đã bắt đầu ban hành Quyết định 135/ CP, quyết định đổi hệ 10 năm thành 12 năm. Và quyết định này vẫn được áp dụng cho đến thời điểm hiện nay.

Bên cạnh đó, mục trình độ chuyên môn, các bạn có thể ghi vào giấy hiện tại của mình như: Trung cấp, Cao đẳng, Thạc sĩ, Cử nhân, Tiến sĩ,...

Điền mục thông tin trình độ văn hóa không hề khó nhưng đòi hỏi chính xác cao (Nguồn: Internet)

5. Những lỗi khi viết thông tin đơn xin việc

Nhiều ứng viên khi viết thông tin về trình độ văn hóa trong đơn xin việc thường mắc phải những lỗi cơ bản sau:

Trình độ văn hóa ghi 12/12 hay là đại học?

Như đã nói ở trên, trình độ trong sơ yếu lý lịch thường được dùng để chỉ những cấp độ học tập dựa vào các bậc học phổ thông. Vì thế, người đã tốt nghiệp đại học chỉ có thể ghi trình độ của mình là 12/12. Đối với bậc đại học thì có thể các bạn ghi ở trình độ chuyên môn.

Tốt nghiệp đại học thì nên ghi trình độ văn hóa như thế nào?

Nhiều ứng viên thường nhầm lẫn rằng, tốt nghiệp đại học thì sẽ ghi là đại học, tuy nhiên điều này lại thực sự không đúng. Bởi vì trình độ văn hóa chỉ xét trên những cấp bậc trung học phổ thông bao gồm mù chữ, tiểu học, cơ sở, phổ thông và sẽ không gồm các bậc đại học, cao đẳng,...

Vì thế, nếu bạn đã tốt nghiệp hay đang học ở cấp bậc cao hơn thì nên ghi trong đơn là 12/12. Đối với những bạn tốt nghiệp chuyên ngành ở một trường nào đó thì ghi là Cử nhân, Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ tương ứng với trình độ chuyên môn.

Trình độ văn hóa trong đơn xin việc của viên chức sẽ ghi như thế nào?

Tại mẫu HS02-VC/BNV ban hành có kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BNV đã hướng dẫn kê khai trình độ trong sơ yếu lý lịch đối với viên chức. Có thể kể đến như: Trình độ giáo dục phổ thông thì ghi là đã tốt nghiệp lớp mấy và thuộc hệ đào tạo phổ thông nào.

Trình độ giáo dục phổ thông (Nguồn: Internet)

Tìm hiểu các bài viết liên quan:

>> Tìm hiểu thêm bài viết: mẫu cv xin việc

>> Tìm hiểu thêm bài viết: mẫu thư xin việc

>> Tìm hiểu thêm bài viết: mẫu đơn xin việc

>> Tìm hiểu thêm bài viết: mẫu sơ yếu lí lịch

>> Tìm hiểu thêm bài viết: mẫu đơn xin nghỉ việc

Việc điền các thông tin trình độ văn hóa trong đơn xin việc sao cho ấn tượng và chuyên nghiệp luôn yêu cầu phải có sự đầu tư kỹ lưỡng. Hy vọng, qua bài viết trên đây của Job3s sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn và nhớ thật kỹ những thông tin để tránh xảy ra những sai sót không đáng có. Chúc các bạn thành công!