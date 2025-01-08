Trình độ văn hóa ghi đại học hay 12/12? Nhiều người viết sai mà không biết

1. Trình độ văn hóa là gì?

Trước khi tìm hiểu về trình độ văn hóa ghi đại học hay 12/12 hoặc trình độ văn hóa 9/12 là gì, bạn hãy tham khảo các thông tin liên quan đến trình độ văn hóa. Hiện nay, có khá nhiều người cho rằng trình độ văn hóa chính là trình độ giáo dục phổ thông được kê khai dựa trên sơ yếu lý lịch.

Thực tế, đây không phải là định nghĩa đúng về trình độ văn hóa, bởi nếu xét trên nghĩa rộng thì trình độ văn hóa còn có cả sự phát triển về vật chất, tinh thần của mỗi cá nhân, tập thể. Vậy nên, hiểu một cách đơn giản trình độ văn hóa trong sơ yếu lý lịch sẽ là trình độ phổ thông còn trình độ học vấn sẽ bao gồm cả trình độ chuyên môn và trình độ văn hóa.

Trình độ văn hóa thể hiện bạn có hoàn thành chương trình đào tạo phổ thông hay không

2. T rình độ văn hóa ghi đại học hay 12/12?

Dựa theo luật Giáo dục năm 2019, trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục Việt Nam bao gồm:

Mầm non: Giáo dục nhà trẻ và bậc mẫu giáo.

Phổ thông: Giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và THPT. Trong trường hợp học hết THPT, bạn sẽ ghi trình độ văn hoá 12/12 vào CV.

Đại học: Đào tạo trình độ cấp đại học, sau đại học thậm chí là thạc sĩ, tiến sĩ. Tương ứng với thông tin này, bạn hãy ghi vào hồ sơ cá nhân tại mục trình độ văn hoá là đại học.

Theo đó, tại Việt Nam sẽ có 3 cấp bậc trình độ văn hoá chính được ứng dụng thông tin trong việc viết hồ sơ lý lịch.

Xem thêm: Trình Độ Văn Hóa Là Gì? Cách Trình Bày Để Ghi Điểm Trong Mắt Nhà Tuyển Dụng

3. Bật mí cách điền trình độ văn hóa trên sơ yếu lý lịch chính xác

Bên cạnh vấn đề trình độ văn hóa ghi đại học hay 12/12, cách ghi thông tin này trên sơ yếu lý lịch cũng nhận được khá nhiều sự quan tâm.

3.1. Dành cho người tốt nghiệp đại học

Trong hồ sơ dành cho người tốt nghiệp đại học, trình độ học vấn ghi đại học hay 12/12 là thắc mắc được nhiều bạn sinh viên đặt ra. Thông thường, trình độ văn hóa được dùng để ám chỉ cấp độ học tập theo những bậc học phổ thông. Chính vì thế, những người đã tốt nghiệp đại học thì có thể ghi trên sơ yếu lý lịch là 12/12 và thêm trình độ chuyên môn là đại học.

3.2. Sơ yếu lý lịch viên chức

Đa số những người muốn làm sơ yếu lý lịch viên chức đều tìm kiếm để biết trình độ văn hóa ghi đại học hay 12/12 cho chính xác. Theo như hướng dẫn kê khai Sơ yếu lý lịch viên chức theo mẫu HS02-VC/BNV được ban hành cùng với Thông tư 07/2019/TT-BNV thì việc kê khai trình độ giáo dục phổ thông sẽ được ghi đảm bảo đầy đủ thông tin như: Đã tốt nghiệp lớp mấy, thuộc hệ đào tạo nào.

Điền 12/12 nếu bạn đã hoàn thành chương trình giáo dục trung học phổ thông

3.3. Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức

Tương tự, trong sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức bạn sẽ cần kê khai trình độ văn hóa cá nhân. Ở thông tin mục này, hãy khai trình đủ nội dung như đã tốt nghiệp lớp mấy/ thuộc hệ đào tạo nào.

4. Lưu ý khi viết trình độ văn hóa trong sơ yếu lý lịch

Sau khi đã tìm được đáp án cho trình độ văn hóa ghi đại học hay 12/12, bạn cũng đừng quên bỏ túi cho mình những lưu ý khi viết thông tin này trong sơ yếu lý lịch, bao gồm:

Hãy đảm bảo kê khai cụ thể, đầy đủ thông tin về trình độ văn hóa trong sơ yếu lý lịch.

Cam kết khai trình thông tin đảm bảo chính xác, rõ ràng.

Tránh sử dụng các từ viết tắt, ký hiệu gây khó hiểu cho người xem.

Hãy học cách trình bày dễ hiểu, khoa học, gọn gàng.

Nếu bạn có những giải thưởng trong thành tích học tập, hãy kê khai thêm để tạo ấn tượng tốt hơn cho người xem.

Không nên tẩy xóa quá nhiều lần và phải viết đúng chính tả.

Nên dùng thống nhất một loại mực khi viết thông tin, trường hợp đánh máy thì hãy dùng cùng một phông chữ.

Nên điền các thông tin chính xác, cụ thể, rõ ràng

5. Những câu hỏi liên quan đến trình độ văn hóa

Ngoài câu hỏi trình độ văn hóa ghi đại học hay 12/12, đa số người dùng đều muốn biết những thông tin liên quan đến thông tin này, cụ thể như sau:

5.1. Trình độ văn hóa 9/12 là gì?

Không chỉ cách viết trình độ văn hóa 12/12 hay đại học, trình độ văn hóa 9/12 là gì cũng nhận được quan tâm từ các bạn học sinh, sinh viên. Thực tế, nếu như bạn học hết chương trình giáo dục của tiểu học và trung học cơ sở nhưng lại không học, tốt nghiệp trung học phổ thông thì lúc này trình độ văn hóa của bạn sẽ là 9/12.

Bên cạnh đó, thông tin này cũng chính là cơ sở để bạn tiếp tục học lên các bậc cao hơn ví dụ như: Phổ thông, trung cấp, đại học, cao đẳng. Đặc biệt, nó cũng là điều kiện để bạn ứng tuyển vào một số công việc nhất định.

5.2. Trình độ văn hóa ghi đại học hay 12/12?

Trong trường hợp trình độ văn hóa của những người đã tốt nghiệp đại học, bạn hãy viết là 12/12 sau đó bổ sung phần trình độ chuyên môn tùy theo bằng cấp mà bạn học (Cử nhân/kỹ sư). Tương tự, với những ai học cao đẳng hay trung cấp cũng có thể viết theo cách này và thay đổi phần trình độ chuyên môn cho phù hợp.

5.3. Học hết lớp 7 thì ghi trình độ văn hóa như thế nào?

Song song với thắc mắc trình độ văn hóa ghi đại học hay 12/12, nếu học hết lớp 7 thì ghi trình độ văn hóa thế nào cũng là chủ đề khá quan trọng. Theo như hệ thống giáo dục quốc giá, những ai hoàn thành lớp 7 thì có thể ghi trình độ văn hóa là 7/12. Còn 12/12 sẽ thể hiện cho việc bạn hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

5.4. Trình độ văn hóa ảnh hưởng như thế nào đến việc xin việc?

Ngày nay, trình độ văn hóa sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến quá trình xin việc và thẳng tiến của bạn trong tương lai. Nguyên nhân chính là vì xã hội luôn không ngừng phát triển và đòi hỏi mỗi cá nhân cần phải nâng cấp thêm kiến thức của bản thân để không bị đào thải. Do đó, đa số mọi người thường đầu tư khá nhiều vào việc nâng trình độ văn hóa.

Đặc biệt, có khá nhiều việc làm yêu cầu người ứng tuyển và đáp ứng được trình độ văn hóa tối thiểu hoặc phải có bằng cấp đàng hoàng ví dụ như: Ngành y, ngành kỹ thuật,... Những bằng cấp này cũng chính là cơ sở để các cá nhân tăng thêm cơ hội phát triển trong ngành mà mình lựa chọn.

Bên cạnh đó, cũng có khá nhiều nghề không yêu cầu trình độ văn hóa ví dụ như: Công nhân, nhân viên lao động,... Do đó, nếu bạn không đủ điều kiện để theo học lên những cấp cao hơn thì hãy cân nhắc ứng tuyển vào vị trí này. Tuy nhiên, nếu muốn có mức lương cao hơn và làm việc thoải mái, việc học và thi những bằng cấp sẽ là quyết định đúng đắn.

Trình độ văn hóa là một trong các yếu tố quyết định khi bạn đi xin việc

6. Sự khác nhau giữa trình độ văn hóa, trình độ học vấn và trình độ chuyên môn

Hiện nay, nhiều bạn học sinh, sinh viên không biết được trình độ văn hóa ghi đại học hay 12/12 và sự khác nhau giữa trình độ văn hóa, học vấn, chuyên môn. Dưới đây là những thông tin giúp bạn dễ nhận biết các loại trình độ này, bao gồm:

Trình độ văn hóa được biết đến là sự phát triển về nhận thức văn hóa. Trình độ này được thể hiện thông qua chương trình đào tạo cấp bậc giáo dục phổ thông (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông).

Trình độ học vấn dùng để thể hiện mức độ giáo dục mà các cá nhân đã đạt được thông qua quá trình học tập và hoàn thành các chương trình đào tạo (đại học, cao đẳng, sau đại học).

Trình độ chuyên môn là những kiến thức chuyên môn được trải quá quá trình đào tạo và có thể ứng dụng trong môi trường làm việc. Đây là trình độ được thể hiện quá bằng cấp chuyên môn thuộc các chuyên ngành cụ thể (Kỹ sư xây dựng, cử nhân Luật,...).

Xem thêm: Học Khối A1 Gồm Những Ngành Nào? Thi Đại Học 2024 Nhất Định Đừng Bỏ Qua

7. Cách điền sơ yếu lý lịch mới nhất

Nếu đã nắm được thông tin về trình độ văn hóa ghi đại học hay 12/12, hãy bỏ túi ngay những mẫu sơ yếu lý lịch mới nhất và cách điền thông tin sau để hoàn thành hồ sơ tốt hơn. Tùy theo các phần trong sơ yếu lý lịch sẽ cần phải cung cấp các thông tin khác nhau, cụ thể như sau:

Phần thông tin cá nhân: Đây là phần vô cùng quan trọng trong sơ yếu lý lịch, bởi phần này sẽ giúp người xem hiểu được về bạn. Những thông tin cần điền trong mục này bao gồm học và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quê quán,...

Phần quan hệ gia đình: Với thông tin phần này sẽ giúp nhà tuyển dụng nắm được mối quan hệ của bạn và liên hệ trong những trường hợp cần thiết. Trong phần này hãy ghi đầy đủ thông tin của các thành viên trong gia đình bạn.

Phần trình độ học vấn: Hãy nêu rõ trình độ của bạn cùng các giải thưởng đã đạt được nhằm để lại điểm nhấn trong bộ hồ sơ.

Phần kinh nghiệm, quá trình công tác: Phần này giúp người tuyển dụng nắm được những hoạt động của bạn trong suốt thời gian qua và biết được bạn có đủ kinh nghiệm chuyên môn cho vị trí này hay không.

Lưu ý: Những thông tin được khai trình trong mẫu sơ yếu lý lịch hay các loại hồ sơ đều phải đảm bảo về yếu tố chính xác. Do đó, hãy kê khai trung thực và tránh trường hợp gian dối. Trong trường hợp bạn muốn viết sơ yếu lý lịch để tìm việc làm, hãy cố gắng làm nổi bật phần kinh nghiệm và trình độ chuyên môn để nâng cao khả năng đậu vào vị trí ứng tuyển.

Cách điền thông tin không quá khó như nhiều người nghĩ

Có thể nói, hiểu rõ về cách khai thông tin về trình độ văn hóa ghi đại học hay 12/12 có tầm ảnh hưởng quan trọng với mỗi cá nhân. Thông tin này biểu thị cho trình độ học vấn của các bạn với chương trình phổ thông. Đặc biệt, để làm hồ sơ xin việc hay thủ tục nhập học nhanh chóng, bạn tuyệt đối đừng bỏ qua những lưu ý khi viết sơ yếu lý lịch.