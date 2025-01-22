Xếp hạng 75 trường đại học top 1 thế giới theo Times Higher Education

Xếp hạng 75 trường đại học top 1 thế giới theo Times Higher Education
CEO Tony Vũ Thứ Tư, 22/01/2025
Danh sách trường Đại học top 1 thế giới là trường nào? Bảng xếp hạng Times Higher Education gọi tắt là THE sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan và chính xác nhất khi chọn trường để du học. Tham khảo ngay.
1. Times Higher Education - Bảng xếp hạng top trường đại học thế giới

Đa phần tất cả những ai muốn tìm hiểu về top trường đại học thế giới để chọn được môi trường học tốt nhất thường dựa vào bảng xếp hạng Times Higher Education, gọi tắt là THE.

Đây là tạp chí thế giới chuyên về tin tức giáo dục đại học, nơi mang đến cho bạn kho tàng kiến thức hỗ trợ cho việc chọn trường đại học top 1 thế giới cũng như cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường.

Với hơn 50 năm hoạt động, THE đã hội tụ đầy đủ các thông tin về giáo dục trên toàn cầu. Cùng với nguồn dữ liệu được cung cấp từ 2.500 tổ chức ở 93 quốc gia giúp bạn nắm bắt rõ và chính xác nguồn tin tham khảo.

1.1. BXH THE cung cấp dữ liệu chính xác, vô cùng thực tế

THE luôn cập nhật thông tin về điểm chuẩn, đánh giá chất lượng giáo dục của từng trường đại học từ nguồn dữ liệu thực tế. Từ đó giúp bạn có cái nhìn khách quan và thiết thực hơn trước khi chọn trường đại học để đi du học.

Bảng xếp hạng Times Higher Education luôn đánh giá chính xác, thực tế

1.2. Cộng đồng tham gia Times Higher Education mở rộng toàn cầu

Theo thống kê, lượng độc giả đến với Times Higher Education là hơn 25 triệu người dùng đến từ mọi quốc gia trên toàn thế giới. Đối tượng tham gia cũng rất phong phú, từ các tân sinh viên, giảng viên đại học, lãnh đạo của trường đại học, những nhà tài trợ và các đơn vị hoạch định chính sách.

1.3. Dịch vụ chăm sóc THE vô cùng chuyên nghiệp

Bản chất của Times Higher Education là đơn vị giáo dục đa ngành nên ngoài cung cấp số liệu cho độc giả thì THE cùng mang đến nhiều giải pháp dịch vụ cho các trường đại học top 1 thế giới, doanh nghiệp, chính phủ và nhiều đơn vị có liên quan đến giáo dục đại học.

Từ nguồn dữ liệu khổng lồ đến từ hơn 50 triệu người dùng, THE đã xây dựng các chiến lược thành công, hỗ trợ sự phát triển của các trường đại học và nhiều doanh nghiệp. Điển hình là cung cấp nhân tài cho mọi ngành nghề trên toàn thế giới.

1.4. Times Higher Education Students giúp sinh viên tương lai tìm hiểu trước về lựa chọn của mình

THE Students giúp sinh viên hiểu trước về ngành và trường muốn học

Trước khi đưa ra lựa chọn môi trường để học tập thì các sinh viên và phụ huynh đều tìm hiểu rất kỹ về các trường đại học top 1 thế giới. Trang THE Student là địa chỉ đáng tin cậy để bạn tìm hiểu và khám phá về ngành nghề cũng như xếp hạng trường đại học thế giới tốt nhất. Cùng với lời khuyên và hướng dẫn từ các chuyên gia sẽ giúp bạn đưa ra quyết định chính xác nhất.

1.5. Mạng lưới kết nối tại THE rộng

THE là đơn vị giáo dục đang phát triển nhanh chóng và thuộc quyền sở hữu của Inflexion Private Equity kể từ năm 2019, do đó ban lãnh đạo đã bổ sung phạm vi tiếp cận, quy mô, dịch vụ và chuyên môn.

Năm 2019, Times Higher Education thuộc quyền sở hữu của Inflexion Private Equity. Đến năm 2020, THE nhận lại The Knowledge Partnership, đây là công ty cung cấp dịch vụ tư vấn và tổ chức Mạng lưới danh tiếng 100 thế giới.

Đến năm 2022, THE nhận tiếp Inside Higher Ed, là công ty cung cấp tin tức hàng đầu tại Mỹ. Đây là nơi chuyên phân tích và cung cấp dịch vụ cho các trường đại học và cao đẳng có trụ sở tại Washington DC.

Gần cuối năm 2022 này, THE đã mua lại BMI, nhà tổ chức hàng đầu toàn cầu về hội chợ tuyển sinh sinh viên, Hội nghị thượng đỉnh học bổng và hội thảo cố vấn trung học quốc tế. Cũng trong khoảng thời gian đó, Times Higher Education tiếp tục mua lại dataGE, là nhà cung cấp cơ sở mã, thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu cho lĩnh vực giáo dục đại học của Vương quốc Anh.

2. Bảng xếp hạng trường đại học thế giới tại THE

Times Higher Education đã và đang cung cấp nguồn dữ liệu về hiệu quả hoạt động của các trường đại học đáng tin cậy cho sinh viên và phụ huynh, các học giả và những vị lãnh đạo. Theo đó, bảng xếp hạng tại THE gồm ba lĩnh vực hoạt động chính của các trường đại học top 1 thế giới là nghiên cứu, tác động và giảng dạy.

Bảng xếp hạng THE đánh giá và xếp loại theo từng lĩnh vực hoạt động

2.1. Global Ranking – Bảng xếp hạng toàn cầu

Dựa vào các tiêu chí gồm giảng dạy, nghiên cứu, chuyển giao kiến thức… THE World University Rankings sẽ đánh giá xếp hạng trường đại học top 1 thế giới. Theo đó, THE cũng xuất bản nhiều bảng xếp hạng cho từng khu vực, từng chủ đề để độc giả dễ tìm kiếm.

2.2. Impact Ranking – Bảng xếp hạng về sự tác động

Bảng xếp hạng THE Impact Rankings sẽ được công bố sau khi xem xét và đánh giá các mục tiêu phát triển bền vững SDGs của Liên Hợp Quốc. Cụ thể là xuất bản 17 bảng xếp hạng tổng thể về tiến độ và sự phát triển của các trường đại học top 1 thế giới.

2.3. Teaching Ranking – Bảng xếp hạng khả năng đào tạo, giảng dạy

Bảng xếp hạng Teaching Ranking xuất bản đầu tiên vào năm 2016 với nội dung đánh giá sự xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục của những trường đại học top 1 thế giới. Tuy nhiên, theo các chuyên gia chia sẻ thì bảng này chỉ tập trung vào khu vực địa lý, ít mang tính chất toàn cầu.

3. Danh sách các trường đại học top 1 thế giới là trường nào?

Trong bảng xếp hạng World University Ranking 2023, THE đã dựa vào 13 tiêu chí, gồm: giảng dạy, nghiên cứu, chuyển giao kiến thức và triển vọng quốc tế để chọn ra trường tốt nhất. Theo đó, Times Higher Education đã chọn được 1.799 trường đại học thuộc 104 quốc gia.

Bảng xếp hạng trường đại học top 1 thế giới này rất được các sinh viên, giáo viên, chính phủ, chuyên gia và nhiều tổ chức tin tưởng. Bởi THE đã dựa vào dữ liệu của 15,5 triệu ấn phẩm, hơn 121 triệu trích dẫn, khoảng 40.000 khảo sát từ học giả trên thế giới để đánh giá.

3.1. Trường đại học top 1 thế giới là trường nào?

Trường đại học top 1 thế giới là trường nào, là ĐH Oxford của Anh

Chắc hẳn nhiều bạn rất thắc mắc trường đại học top 1 thế giới là trường nào? Đó là trường đại học Oxford, ngôi trường này đã liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng Times Higher Education trong suốt 7 năm liền. Đây là trường đại học lâu đời tại Anh, là niềm mơ ước của sinh viên toàn thế giới.

3.2. Top 3 trường đại học tốt nhất thế giới

  • Trường đại học top 1 thế giới là Oxford
  • Top 2 là đại học Harvard, là niềm ao ước cho những bạn muốn đến Mỹ du học. Ngoài việc nổi tiếng khi đã đào tạo ra nhiều nhân tài, trong đó có 8 vị tổng thống Mỹ thì đây còn là môi trường giàu nhất thế giới.
  • Top 3 trường đại học tốt nhất thế giới chính là Đại học Cambridge tại Vương quốc Anh. Đây là bước tiến nhảy vọt từ vị trí thứ 5 lên thứ 3 của môi trường đào tạo này. Ngôi trường này không chỉ thu hút sinh viên bởi chất lượng đào tạo mà còn là nơi có cảnh quan xinh đẹp.

Xem thêm: Học Ngôn Ngữ Anh Ra Làm Gì? Đánh Giá Những Ngành Nghề Tiềm Năng Nhất 2024

3.3. Danh sách 25 trường đại học top 1 thế giới trong bảng xếp hạng World University Ranking

Rank

Trường Đại Học

Quốc gia

Điểm đánh giá tổng thể

1

University of Oxford

Vương Quốc Anh

96.4

2

Harvard University

Mỹ

95.2

3

University of Cambridge

Vương Quốc Anh

94.8

4

Stanford University

Mỹ

94.8

5

Massachusetts Institute of Technology

Mỹ

94.2

6

California Institute of Technology

Mỹ

94.1

7

Princeton University

Mỹ

92.4

8

University of California, Berkeley

Mỹ

92.1

9

Yale University

Mỹ

91.4

10

Imperial College London

Vương Quốc Anh

90.4

11

Columbia University

Mỹ

89.4

12

ETH Zurich

Thuỵ Sĩ

89.4

13

The University of Chicago

Mỹ

88.9

14

University of Pennsylvania

Mỹ

88.8

15

Johns Hopkins University

Mỹ

88.3

16

Tsinghua University

Trung Quốc

88.2

17

Peking University

Trung Quốc

88.1

18

University of Toronto

Canada

87.4

19

National University of Singapore

Singapore

87.1

20

Cornell University

Mỹ

85.9

21

University of California, Los Angeles

Mỹ

85.8

22

UCL

Vương Quốc Anh

85.7

23

University of Michigan-Ann Arbor

Mỹ

82.9

24

New York University

Mỹ

82.7

25

Duke University

Mỹ

82.6

4. Top trường đại học top 1 thế giới được đánh giá là trẻ nhất

Trong bảng xếp hạng trường đại học top 1 thế giới này, Times Higher Education sẽ dựa vào tiêu chí thời gian hoạt động. Cụ thể là chọn ra các trường tốt nhất có tuổi đời hoạt động từ 50 năm trở xuống. Bên cạnh đó, THE vẫn xem xét các yếu tố về chất lượng giảng dạy, chuyển giao kiến thức, nghiên cứu và triển vọng quốc tế.

Rank

Trường Đại học

Quốc gia

Đánh giá tổng thể

1

PSL Research University

Pháp

76.6

2

Nanyang Technological University

Singapore

76.1

3

Trường đại học top 1 thế giới - Khoa học và Công nghệ Hồng Kông

Hong Kong

74.2

4

Erasmus University Rotterdam

Netherlands

72.7

5

Hong Kong Polytechnic University

Hong Kong

68.7

6

Institut Polytechnique de Paris

Pháp

67.6

7

University of Antwerp

Belgium

65.8

8

University of Technology Sydney

Australia

65.7

9

Maastricht University

Netherlands

65.5

10

City University of Hong Kong

Hong Kong

64.5

11

Ulsan National Institute of Science and Technology (viết tắt là UNIST)

Hàn Quốc

64.3

12

Sorbonne University

Pháp

63.8

13

Southern University of Science and Technology (SUSTech)

Trung Quốc

63.6

14

Sant’Anna School of Advanced Studies – PisaI

Ý

63.4

15

Pohang University of Science and Technology (POSTECH)

Hàn Quốc

63.2

16

Pompeu Fabra University

Tây Ban Nha

62.8

17

University of Canberra

Úc

62.7

18

Université Paris Cité

Pháp

62

19

Université Paris-Saclay

Pháp

62

20

Medical University of Graz

Austria

61.1

21

Queensland University of Technology

Úc

60.6

22

Medical University of Innsbruck

Austria

60.2

23

Medical University of Vienna

Austria

59.6

24

University of Wollongong

Úc

58.9

25

University of Luxembourg

Luxembourg

58.4
PSL Research University của Pháp là trường đại học top 1 thế giới trẻ nhất

5. Danh sách trường đại học đứng top 1 thế giới về danh tiếng tốt nhất toàn cầu

Trong bảng xếp hạng trường đại học top 1 thế giới là trường nào khi xét về danh tiếng thì Times Higher Education sẽ dựa vào khảo sát ý kiến của những khách mời và các học giả có tiếng trên toàn thế giới.

Harvard University được đánh giá là trường đại học có danh tiếng tốt

Rank

Tên trường Đại học top 1 thế giới

Quốc gia

Đánh giá tổng thể

1

Trường đại học top 1 thế giới - Harvard University

Mỹ

100

2

Massachusetts Institute of Technology

Mỹ

85.6

3

University of Oxford

Vương Quốc Anh

79.4

4

Stanford University

Mỹ

78.1

5

University of Cambridge

Vương Quốc Anh

74.2

6

University of California, Berkeley

Mỹ

56.1

7

Princeton University

Mỹ

37

8

Yale University

Mỹ

36.8

9

University of California, Los Angeles

Mỹ

27.3

10

Tsinghua University

Trung Quốc

26.1

11

The University of Chicago

Mỹ

25.8

12

Trường đại học top 1 thế giới - Columbia University

Mỹ

25.5

13

The University of Tokyo

Nhật Bản

2.5

14

California Institute of Technology

Mỹ

24.4

15

Peking University

Trung Quốc

22.7

16

University of Michigan-Ann Arbor

Mỹ

19.9

17

UCL

Vương Quốc Anh

19.1

18

ETH Zurich

Thuỵ Sĩ

19

19

University of Pennsylvania

Mỹ

18.2

20

Johns Hopkins University

Mỹ

17.8

21

University of Toronto

Canada

17.7

22

Cornell University

Mỹ

17.6

23

Imperial College London

Vương Quốc Anh

17.4

24

National University of Singapore

Singapore

16.3

25

New York University

Mỹ

13.5

6. Các trường Việt Nam lọt bảng xếp hạng đại học tốt nhất thế giới

Tại Việt Nam vẫn có những trường đại học được THE xếp hạng vào danh sách top các trường tốt nhất. Vì thế, đây là cơ hội cho những bạn không có điều kiện hay không muốn học xa nhà được tiếp cận với nền giáo dục tốt nhất trong nước.

  • Đại học Quốc Hà Nội
  • Đại học Quốc TPHCM
  • Đại học Bách khoa Hà Nội
  • Đại học Huế
  • Đại học Duy Tân
  • Đại học Tôn Đức Thắng

Xem thêm: Chính Thức: Bảng Xếp Hạng Các Trường Đại Học Ở Việt Nam, Bất Ngờ Với Vị Trí Số 1

7. Tổng hợp câu hỏi có liên quan đến trường đại học top 1 thế giới

Có thể thấy, dù là phụ huynh hay là các học sinh, sinh viên thì đều muốn chọn được trường học tốt nhất. Bên cạnh việc theo dõi bảng xếp hạng trường đại học top 1 thế giới là trường nào thì nhiều phụ huynh vẫn có vài thắc mắc bao quanh THE.

7.1. Làm gì để được xếp hạng trong danh sách trường đại học top 1 thế giới theo đánh giá của THE?

Để có thể được Times Higher Education đánh giá cao và xếp hạng thì trường đại học đó phải đạt đủ số lượng về bái báo học thuật và nghiên cứu trong 5 năm kèm theo ít nhất 1000 bản tài liệu được xuất bản ở dạng công khai. Ngoài ra, trường đại học top 1 thế giới này phải có chương trình đào tạo trên nhiều lĩnh vực với các chuyên khoa, chuyên ngành khác nhau.

7.2. Bảng xếp hạng Times Higher Education đánh giá trường đại học top 1 thế giới dựa vào các tiêu chí nào?

THE sẽ xếp hạng trường đại học hàng đầu thế giới dựa vào mức độ danh tiếng của trường, tỷ lệ sinh viên, tiến sĩ và cử nhân được cấp bằng. Dữ liệu này sẽ được dựa vào số lượng nhân viên học thuật, mức doanh thu của các tổ chức cùng nhiều chỉ số liên quan khác.

Lời kết

Việc tìm hiểu danh sách các trường đại học top 1 thế giới sẽ giúp bạn đưa ra lựa chọn đúng đắn khi đi du học nước ngoài. Với các tiêu chí có tính xác thực cao, bảng xếp hạng Times Higher Education sẽ giúp bạn nắm rõ hơn về mức độ danh tiếng, chất lượng đào tạo và triển vọng quốc tế mà trường đại học đó mang lại.

