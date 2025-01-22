Xếp hạng 75 trường đại học top 1 thế giới theo Times Higher Education
1. Times Higher Education - Bảng xếp hạng top trường đại học thế giới
Đa phần tất cả những ai muốn tìm hiểu về top trường đại học thế giới để chọn được môi trường học tốt nhất thường dựa vào bảng xếp hạng Times Higher Education, gọi tắt là THE.
Đây là tạp chí thế giới chuyên về tin tức giáo dục đại học, nơi mang đến cho bạn kho tàng kiến thức hỗ trợ cho việc chọn trường đại học top 1 thế giới cũng như cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường.
Với hơn 50 năm hoạt động, THE đã hội tụ đầy đủ các thông tin về giáo dục trên toàn cầu. Cùng với nguồn dữ liệu được cung cấp từ 2.500 tổ chức ở 93 quốc gia giúp bạn nắm bắt rõ và chính xác nguồn tin tham khảo.
1.1. BXH THE cung cấp dữ liệu chính xác, vô cùng thực tế
THE luôn cập nhật thông tin về điểm chuẩn, đánh giá chất lượng giáo dục của từng trường đại học từ nguồn dữ liệu thực tế. Từ đó giúp bạn có cái nhìn khách quan và thiết thực hơn trước khi chọn trường đại học để đi du học.
1.2. Cộng đồng tham gia Times Higher Education mở rộng toàn cầu
Theo thống kê, lượng độc giả đến với Times Higher Education là hơn 25 triệu người dùng đến từ mọi quốc gia trên toàn thế giới. Đối tượng tham gia cũng rất phong phú, từ các tân sinh viên, giảng viên đại học, lãnh đạo của trường đại học, những nhà tài trợ và các đơn vị hoạch định chính sách.
1.3. Dịch vụ chăm sóc THE vô cùng chuyên nghiệp
Bản chất của Times Higher Education là đơn vị giáo dục đa ngành nên ngoài cung cấp số liệu cho độc giả thì THE cùng mang đến nhiều giải pháp dịch vụ cho các trường đại học top 1 thế giới, doanh nghiệp, chính phủ và nhiều đơn vị có liên quan đến giáo dục đại học.
Từ nguồn dữ liệu khổng lồ đến từ hơn 50 triệu người dùng, THE đã xây dựng các chiến lược thành công, hỗ trợ sự phát triển của các trường đại học và nhiều doanh nghiệp. Điển hình là cung cấp nhân tài cho mọi ngành nghề trên toàn thế giới.
1.4. Times Higher Education Students giúp sinh viên tương lai tìm hiểu trước về lựa chọn của mình
Trước khi đưa ra lựa chọn môi trường để học tập thì các sinh viên và phụ huynh đều tìm hiểu rất kỹ về các trường đại học top 1 thế giới. Trang THE Student là địa chỉ đáng tin cậy để bạn tìm hiểu và khám phá về ngành nghề cũng như xếp hạng trường đại học thế giới tốt nhất. Cùng với lời khuyên và hướng dẫn từ các chuyên gia sẽ giúp bạn đưa ra quyết định chính xác nhất.
1.5. Mạng lưới kết nối tại THE rộng
THE là đơn vị giáo dục đang phát triển nhanh chóng và thuộc quyền sở hữu của Inflexion Private Equity kể từ năm 2019, do đó ban lãnh đạo đã bổ sung phạm vi tiếp cận, quy mô, dịch vụ và chuyên môn.
Năm 2019, Times Higher Education thuộc quyền sở hữu của Inflexion Private Equity. Đến năm 2020, THE nhận lại The Knowledge Partnership, đây là công ty cung cấp dịch vụ tư vấn và tổ chức Mạng lưới danh tiếng 100 thế giới.
Đến năm 2022, THE nhận tiếp Inside Higher Ed, là công ty cung cấp tin tức hàng đầu tại Mỹ. Đây là nơi chuyên phân tích và cung cấp dịch vụ cho các trường đại học và cao đẳng có trụ sở tại Washington DC.
Gần cuối năm 2022 này, THE đã mua lại BMI, nhà tổ chức hàng đầu toàn cầu về hội chợ tuyển sinh sinh viên, Hội nghị thượng đỉnh học bổng và hội thảo cố vấn trung học quốc tế. Cũng trong khoảng thời gian đó, Times Higher Education tiếp tục mua lại dataGE, là nhà cung cấp cơ sở mã, thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu cho lĩnh vực giáo dục đại học của Vương quốc Anh.
2. Bảng xếp hạng trường đại học thế giới tại THE
Times Higher Education đã và đang cung cấp nguồn dữ liệu về hiệu quả hoạt động của các trường đại học đáng tin cậy cho sinh viên và phụ huynh, các học giả và những vị lãnh đạo. Theo đó, bảng xếp hạng tại THE gồm ba lĩnh vực hoạt động chính của các trường đại học top 1 thế giới là nghiên cứu, tác động và giảng dạy.
2.1. Global Ranking – Bảng xếp hạng toàn cầu
Dựa vào các tiêu chí gồm giảng dạy, nghiên cứu, chuyển giao kiến thức… THE World University Rankings sẽ đánh giá xếp hạng trường đại học top 1 thế giới. Theo đó, THE cũng xuất bản nhiều bảng xếp hạng cho từng khu vực, từng chủ đề để độc giả dễ tìm kiếm.
2.2. Impact Ranking – Bảng xếp hạng về sự tác động
Bảng xếp hạng THE Impact Rankings sẽ được công bố sau khi xem xét và đánh giá các mục tiêu phát triển bền vững SDGs của Liên Hợp Quốc. Cụ thể là xuất bản 17 bảng xếp hạng tổng thể về tiến độ và sự phát triển của các trường đại học top 1 thế giới.
2.3. Teaching Ranking – Bảng xếp hạng khả năng đào tạo, giảng dạy
Bảng xếp hạng Teaching Ranking xuất bản đầu tiên vào năm 2016 với nội dung đánh giá sự xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục của những trường đại học top 1 thế giới. Tuy nhiên, theo các chuyên gia chia sẻ thì bảng này chỉ tập trung vào khu vực địa lý, ít mang tính chất toàn cầu.
3. Danh sách các trường đại học top 1 thế giới là trường nào?
Trong bảng xếp hạng World University Ranking 2023, THE đã dựa vào 13 tiêu chí, gồm: giảng dạy, nghiên cứu, chuyển giao kiến thức và triển vọng quốc tế để chọn ra trường tốt nhất. Theo đó, Times Higher Education đã chọn được 1.799 trường đại học thuộc 104 quốc gia.
Bảng xếp hạng trường đại học top 1 thế giới này rất được các sinh viên, giáo viên, chính phủ, chuyên gia và nhiều tổ chức tin tưởng. Bởi THE đã dựa vào dữ liệu của 15,5 triệu ấn phẩm, hơn 121 triệu trích dẫn, khoảng 40.000 khảo sát từ học giả trên thế giới để đánh giá.
3.1. Trường đại học top 1 thế giới là trường nào?
Chắc hẳn nhiều bạn rất thắc mắc trường đại học top 1 thế giới là trường nào? Đó là trường đại học Oxford, ngôi trường này đã liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng Times Higher Education trong suốt 7 năm liền. Đây là trường đại học lâu đời tại Anh, là niềm mơ ước của sinh viên toàn thế giới.
3.2. Top 3 trường đại học tốt nhất thế giới
- Trường đại học top 1 thế giới là Oxford
- Top 2 là đại học Harvard, là niềm ao ước cho những bạn muốn đến Mỹ du học. Ngoài việc nổi tiếng khi đã đào tạo ra nhiều nhân tài, trong đó có 8 vị tổng thống Mỹ thì đây còn là môi trường giàu nhất thế giới.
- Top 3 trường đại học tốt nhất thế giới chính là Đại học Cambridge tại Vương quốc Anh. Đây là bước tiến nhảy vọt từ vị trí thứ 5 lên thứ 3 của môi trường đào tạo này. Ngôi trường này không chỉ thu hút sinh viên bởi chất lượng đào tạo mà còn là nơi có cảnh quan xinh đẹp.
Xem thêm: Học Ngôn Ngữ Anh Ra Làm Gì? Đánh Giá Những Ngành Nghề Tiềm Năng Nhất 2024
3.3. Danh sách 25 trường đại học top 1 thế giới trong bảng xếp hạng World University Ranking
|
Rank
|
Trường Đại Học
|
Quốc gia
|
Điểm đánh giá tổng thể
|
1
|
University of Oxford
|
Vương Quốc Anh
|
96.4
|
2
|
Harvard University
|
Mỹ
|
95.2
|
3
|
University of Cambridge
|
Vương Quốc Anh
|
94.8
|
4
|
Stanford University
|
Mỹ
|
94.8
|
5
|
Massachusetts Institute of Technology
|
Mỹ
|
94.2
|
6
|
California Institute of Technology
|
Mỹ
|
94.1
|
7
|
Princeton University
|
Mỹ
|
92.4
|
8
|
University of California, Berkeley
|
Mỹ
|
92.1
|
9
|
Yale University
|
Mỹ
|
91.4
|
10
|
Imperial College London
|
Vương Quốc Anh
|
90.4
|
11
|
Columbia University
|
Mỹ
|
89.4
|
12
|
ETH Zurich
|
Thuỵ Sĩ
|
89.4
|
13
|
The University of Chicago
|
Mỹ
|
88.9
|
14
|
University of Pennsylvania
|
Mỹ
|
88.8
|
15
|
Johns Hopkins University
|
Mỹ
|
88.3
|
16
|
Tsinghua University
|
Trung Quốc
|
88.2
|
17
|
Peking University
|
Trung Quốc
|
88.1
|
18
|
University of Toronto
|
Canada
|
87.4
|
19
|
National University of Singapore
|
Singapore
|
87.1
|
20
|
Cornell University
|
Mỹ
|
85.9
|
21
|
University of California, Los Angeles
|
Mỹ
|
85.8
|
22
|
UCL
|
Vương Quốc Anh
|
85.7
|
23
|
University of Michigan-Ann Arbor
|
Mỹ
|
82.9
|
24
|
New York University
|
Mỹ
|
82.7
|
25
|
Duke University
|
Mỹ
|
82.6
4. Top trường đại học top 1 thế giới được đánh giá là trẻ nhất
Trong bảng xếp hạng trường đại học top 1 thế giới này, Times Higher Education sẽ dựa vào tiêu chí thời gian hoạt động. Cụ thể là chọn ra các trường tốt nhất có tuổi đời hoạt động từ 50 năm trở xuống. Bên cạnh đó, THE vẫn xem xét các yếu tố về chất lượng giảng dạy, chuyển giao kiến thức, nghiên cứu và triển vọng quốc tế.
|
Rank
|
Trường Đại học
|
Quốc gia
|
Đánh giá tổng thể
|
1
|
PSL Research University
|
Pháp
|
76.6
|
2
|
Nanyang Technological University
|
Singapore
|
76.1
|
3
|
Trường đại học top 1 thế giới - Khoa học và Công nghệ Hồng Kông
|
Hong Kong
|
74.2
|
4
|
Erasmus University Rotterdam
|
Netherlands
|
72.7
|
5
|
Hong Kong Polytechnic University
|
Hong Kong
|
68.7
|
6
|
Institut Polytechnique de Paris
|
Pháp
|
67.6
|
7
|
University of Antwerp
|
Belgium
|
65.8
|
8
|
University of Technology Sydney
|
Australia
|
65.7
|
9
|
Maastricht University
|
Netherlands
|
65.5
|
10
|
City University of Hong Kong
|
Hong Kong
|
64.5
|
11
|
Ulsan National Institute of Science and Technology (viết tắt là UNIST)
|
Hàn Quốc
|
64.3
|
12
|
Sorbonne University
|
Pháp
|
63.8
|
13
|
Southern University of Science and Technology (SUSTech)
|
Trung Quốc
|
63.6
|
14
|
Sant’Anna School of Advanced Studies – PisaI
|
Ý
|
63.4
|
15
|
Pohang University of Science and Technology (POSTECH)
|
Hàn Quốc
|
63.2
|
16
|
Pompeu Fabra University
|
Tây Ban Nha
|
62.8
|
17
|
University of Canberra
|
Úc
|
62.7
|
18
|
Université Paris Cité
|
Pháp
|
62
|
19
|
Université Paris-Saclay
|
Pháp
|
62
|
20
|
Medical University of Graz
|
Austria
|
61.1
|
21
|
Queensland University of Technology
|
Úc
|
60.6
|
22
|
Medical University of Innsbruck
|
Austria
|
60.2
|
23
|
Medical University of Vienna
|
Austria
|
59.6
|
24
|
University of Wollongong
|
Úc
|
58.9
|
25
|
University of Luxembourg
|
Luxembourg
|
58.4
5. Danh sách trường đại học đứng top 1 thế giới về danh tiếng tốt nhất toàn cầu
Trong bảng xếp hạng trường đại học top 1 thế giới là trường nào khi xét về danh tiếng thì Times Higher Education sẽ dựa vào khảo sát ý kiến của những khách mời và các học giả có tiếng trên toàn thế giới.
|
Rank
|
Tên trường Đại học top 1 thế giới
|
Quốc gia
|
Đánh giá tổng thể
|
1
|
Trường đại học top 1 thế giới - Harvard University
|
Mỹ
|
100
|
2
|
Massachusetts Institute of Technology
|
Mỹ
|
85.6
|
3
|
University of Oxford
|
Vương Quốc Anh
|
79.4
|
4
|
Stanford University
|
Mỹ
|
78.1
|
5
|
University of Cambridge
|
Vương Quốc Anh
|
74.2
|
6
|
University of California, Berkeley
|
Mỹ
|
56.1
|
7
|
Princeton University
|
Mỹ
|
37
|
8
|
Yale University
|
Mỹ
|
36.8
|
9
|
University of California, Los Angeles
|
Mỹ
|
27.3
|
10
|
Tsinghua University
|
Trung Quốc
|
26.1
|
11
|
The University of Chicago
|
Mỹ
|
25.8
|
12
|
Trường đại học top 1 thế giới - Columbia University
|
Mỹ
|
25.5
|
13
|
The University of Tokyo
|
Nhật Bản
|
2.5
|
14
|
California Institute of Technology
|
Mỹ
|
24.4
|
15
|
Peking University
|
Trung Quốc
|
22.7
|
16
|
University of Michigan-Ann Arbor
|
Mỹ
|
19.9
|
17
|
UCL
|
Vương Quốc Anh
|
19.1
|
18
|
ETH Zurich
|
Thuỵ Sĩ
|
19
|
19
|
University of Pennsylvania
|
Mỹ
|
18.2
|
20
|
Johns Hopkins University
|
Mỹ
|
17.8
|
21
|
University of Toronto
|
Canada
|
17.7
|
22
|
Cornell University
|
Mỹ
|
17.6
|
23
|
Imperial College London
|
Vương Quốc Anh
|
17.4
|
24
|
National University of Singapore
|
Singapore
|
16.3
|
25
|
New York University
|
Mỹ
|
13.5
6. Các trường Việt Nam lọt bảng xếp hạng đại học tốt nhất thế giới
Tại Việt Nam vẫn có những trường đại học được THE xếp hạng vào danh sách top các trường tốt nhất. Vì thế, đây là cơ hội cho những bạn không có điều kiện hay không muốn học xa nhà được tiếp cận với nền giáo dục tốt nhất trong nước.
- Đại học Quốc Hà Nội
- Đại học Quốc TPHCM
- Đại học Bách khoa Hà Nội
- Đại học Huế
- Đại học Duy Tân
- Đại học Tôn Đức Thắng
Xem thêm: Chính Thức: Bảng Xếp Hạng Các Trường Đại Học Ở Việt Nam, Bất Ngờ Với Vị Trí Số 1
7. Tổng hợp câu hỏi có liên quan đến trường đại học top 1 thế giới
Có thể thấy, dù là phụ huynh hay là các học sinh, sinh viên thì đều muốn chọn được trường học tốt nhất. Bên cạnh việc theo dõi bảng xếp hạng trường đại học top 1 thế giới là trường nào thì nhiều phụ huynh vẫn có vài thắc mắc bao quanh THE.
7.1. Làm gì để được xếp hạng trong danh sách trường đại học top 1 thế giới theo đánh giá của THE?
Để có thể được Times Higher Education đánh giá cao và xếp hạng thì trường đại học đó phải đạt đủ số lượng về bái báo học thuật và nghiên cứu trong 5 năm kèm theo ít nhất 1000 bản tài liệu được xuất bản ở dạng công khai. Ngoài ra, trường đại học top 1 thế giới này phải có chương trình đào tạo trên nhiều lĩnh vực với các chuyên khoa, chuyên ngành khác nhau.
7.2. Bảng xếp hạng Times Higher Education đánh giá trường đại học top 1 thế giới dựa vào các tiêu chí nào?
THE sẽ xếp hạng trường đại học hàng đầu thế giới dựa vào mức độ danh tiếng của trường, tỷ lệ sinh viên, tiến sĩ và cử nhân được cấp bằng. Dữ liệu này sẽ được dựa vào số lượng nhân viên học thuật, mức doanh thu của các tổ chức cùng nhiều chỉ số liên quan khác.
Lời kết
Việc tìm hiểu danh sách các trường đại học top 1 thế giới sẽ giúp bạn đưa ra lựa chọn đúng đắn khi đi du học nước ngoài. Với các tiêu chí có tính xác thực cao, bảng xếp hạng Times Higher Education sẽ giúp bạn nắm rõ hơn về mức độ danh tiếng, chất lượng đào tạo và triển vọng quốc tế mà trường đại học đó mang lại.