Để trở thành tư vấn viên nhất định phải nắm được những điều này

1. Tư vấn viên là gì?

Tư vấn là giải đáp thắc mắc cho người khác về lĩnh vực nào đó và đưa cho họ lời khuyên để giải quyết vấn đề một cách tốt nhất. Tư vấn viên là người sẽ thực hiện công việc này và luôn theo sát khách hàng trong suốt quá trình mua hàng, sử dụng dịch vụ. Nhưng người quyết định chính vẫn là khách hàng.

Còn tại doanh nghiệp, nhân viên tư vấn sẽ giúp cho chủ doanh nghiệp nắm bắt sao sát nhất thông tin khách hàng về những mong muốn hay những trở ngại mà sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp đó còn đang vướng phải, khiến khách hàng phân vân khi mua sắm.

Vì thế, nhân viên tư vấn là cầu nối giữa khách hàng và doanh nghiệp, luôn mang đến những điều tốt nhất cho cả hai phía.

2. Mô tả công việc nhân viên tư vấn

Hiện nay, ngành tư vấn viên đang thịnh hành trong rất nhiều ngành nghề, lĩnh vực như: kinh doanh, tài chính đến giáo dục,… Vậy công việc của tư vấn viên cụ thể là gì sẽ được chia sẻ chi tiết ngay phần dưới đây:

2.1. Nhân viên tư vấn chăm sóc khách hàng

Theo job3s.ai, vị trí này đang thuộc top đầu trong các ngành nghề đang được tuyển dụng tại các doanh nghiệp. Bởi phần lớn các doanh nghiệp hiện nay dù kinh doanh bất kỳ ngành nghề nào cũng cần phải có bộ phận chăm sóc khách hàng để tư vấn, hỗ trợ những khó khăn cho khách.

Với vị trí này, dù bạn học ngành nghề nào cũng có thể làm được. Nhưng bạn phải trải qua thời gian học sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp đó, nắm rõ chính sách, chế độ kinh doanh của doanh nghiệp đó cùng với sự nhạy bén để giải quyết các trường hợp phát sinh ngoài dự kiến.

Nhìn chung, tư vấn viên ở vị trí này sẽ làm các công việc như sau:

Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ phù hợp.

Tiếp nhận những vấn đề mà khách hàng gặp phải trong hay sau quá trình sử dụng sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Đưa ra lời khuyên và cách để giúp khách hàng giải quyết khó khăn trong phạm vi cho phép. Nếu vượt qua tầm xử lý thì cần báo cáo ngay thông tin cho cấp trên.

Khảo sát về mức độ hài lòng cũng như ghi nhận những góp ý để cải tiến sản phẩm/dịch vụ từ khách hàng rồi báo cáo cho công ty.

Nhân viên tư vấn đang hỗ trợ khách hàng về sản phẩm mà họ muốn mua

2.2. Nhân viên tư vấn tâm lý học

Vị trí này mang tính chất công việc đặc thù hơn so với nhân viên chăm sóc khách hàng. Phần lớn, để làm được tư vấn viên tâm lý học thì bạn phải học qua khoa tâm lý của các trường cao đẳng, đại học từ 3-4 năm.

Đây là công việc mang tính chữa lành tinh thần cho mọi đối tượng: Từ học sinh, sinh viên cần tư vấn về gia đình, học đường đến người trưởng thành cần tư vấn về tình yêu, hôn nhân, công việc. Cho nên, công việc này đòi hỏi chuyên môn lẫn kinh nghiệm lâu năm trong thực tiễn.

Ở vị trí này, bạn phải theo suốt khách hàng trong khoảng thời gian dài hay ngắn tùy vào từng mức độ phức tạp của vấn đề. Vì thế, tư vấn viên phải hết sức kiên trì và luôn có năng lượng tích cực.

2.3. Nhân viên tư vấn tài chính

Đúng như tên gọi, tư vấn viên tài chính sẽ hỗ trợ khách hàng các vấn đề liên quan đến tình trạng tài chính mà họ đang mắc phải như thu nhập, chi phí, thuế,.. Mục đích khách hàng tìm đến bạn là muốn có giải pháp hay kế hoạch tối ưu nhất để hạn chế rủi ro hoặc tăng lợi nhuận.

Trên thị trường hiện nay, vị trí này đang “khát” nhân lực. Bởi để làm nhân viên tư vấn tài chính, ngoài kiến thức chuyên môn, bạn phải nhạy bén về những biến động của thị trường, luôn cập nhật thông tin mới nhất mới có thể làm tốt vị trí này và tạo được sự uy tín cho khách hàng.

Tư vấn viên tài chính phải có kiến thức và sự nhạy bén về thị trường tài chính

2.4. Nhân viên tư vấn pháp lý

Với chủ trương “Sống và làm việc theo pháp luật” nên công việc tư vấn pháp lý luôn hot trong mọi thời đại. Đặc biệt ngày nay, chính sách, chủ trương của Nhà nước ban hành ngày càng nhiều trong mọi lĩnh vực nên các cá nhân, tổ chức trước khi thực hiện điều gì luôn có nhu cầu được tư vấn pháp lý để mọi việc diễn ra suôn sẻ.

Người đảm nhiệm công việc này bắt buộc phải có bằng cử nhân luật, công tác từ 3 năm trở lên trong ngành luật và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, phẩm chất đạo đức tốt. Với quy định khắt khe này thì lương của nhân viên ở mức không hề thấp.

3. Những điều một nhân viên tư vấn cần có

Tư vấn viên là một công việc thụ động nhưng rất cần thiết trong xã hội hiện nay. Tính chất công việc này rất quan trọng bởi sự tư vấn của bạn ảnh hưởng không nhỏ đến quyết định của người khác. Cho nên, để làm tốt vị trí tư vấn và có cơ hội tiến xa hơn trong tương lai, bạn nên trau dồi 4 điều sau:

3.1. Kiến thức vững chắc

Vốn là công việc tư vấn cho người khác những điều họ chưa nắm rõ nên bạn cần phải đầu tư vào chiều sâu chuyên môn. Nền tảng kiến thức của bạn phải vững chắc về lĩnh vực nào đó. Chẳng hạn bạn tư vấn tài chính về mảng chứng khoán thì sự hiểu biết của bạn phải sâu và luôn cập nhật mới.

Cho nên, ngoài kiến thức học từ trường học, bạn phải thường xuyên tham gia các hội thảo hay khóa học ngắn hạn về chứng khoán để trang bị kiến thức mới. Khi bạn có kiến thức thì góc nhìn của bạn sẽ rộng hơn. Từ đó, trước những khó khăn của khách hàng đang gặp phải, bạn sẽ dễ dàng giúp họ tìm ra giải pháp tốt nhất. Nhờ đó mà độ uy tín của bạn tăng cao, có được khách hàng cho riêng mình và tăng thêm thu nhập.

Nhân viên tư vấn cần phải trang bị kiến thức chuyên môn và nhiều kỹ năng

3.2. Kỹ năng giao tiếp

Tư vấn viên là một công việc cần hội đủ nhiều kỹ năng như: giao tiếp, phân tích, quản lý thời gian, lên kế hoạch,… Trong đó, quan trọng nhất là kỹ năng giao tiếp. Người tư vấn cần phải có giọng chuẩn, dễ nghe và diễn đạt dễ hiểu để khách hàng nắm bắt thông tin chính xác.

Hơn nữa, đối với một số công việc tư vấn về tâm lý thì giọng nói càng nhẹ nhàng, truyền cảm cũng dễ đi vào lòng người có có tính thuyết phục khách hàng hơn. Cho nên, kỹ năng giao tiếp tốt sẽ chiếm gần 50% hiệu quả trong công việc của bạn.

Kỹ năng giao tiếp, quan sát, thuyết phục rất cần thiết cho tư vấn viên

3.3. Kiên trì, nhã nhặn

Vì là một công việc chia sẻ nên nhân viên tư vấn cần phải có tính cách ôn hòa, nhã nhặn trước những bức xúc, vướng mắc của khách hàng. Bởi khi có vấn đề nan giải, khách hàng mới cần bạn giúp đỡ họ.

Ngoài ra, người tư vấn phải kiên trì lắng nghe, theo sát để khách hàng trong một số trường hợp nhất định. Chẳng hạn như khách hàng gặp sự cố về tài chính trong đầu tư, họ đứng trước nguy cơ mất trắng nên luôn lo lắng và suy nghĩ tiêu cực. Là một tư vấn viên chuyên nghiệp, người đưa ra cho khách hàng giải pháp tốt nhất thì bạn nên trấn an để họ có suy nghĩ tích cực.

Làm tốt điều này, bạn sẽ ghi điểm trong mắt khách hàng và cũng được công ty đánh giá cao về sự tận tâm của mình.

3.4. Chăm chút cho ngoại hình

Ngoại hình đóng vai trò rất lớn trong việc tạo thiện cảm ban đầu cho người khác. Bạn không cần phải đẹp hay dáng chuẩn như người mẫu nhưng cách ăn mặc phải gọn gàng, tươm tất, mặc đúng trang phục của nghề nghiệp. Bên cạnh đó, tác phong chuyên nghiệp, thân thiện sẽ tạo nên sự tin tưởng cho người đối diện.

Ngoại hình đóng vai trò rất lớn trong việc tạo thiện cảm ban đầu cho người khác

5. Mức lương của công việc tư vấn

Như đã chia sẻ ở phần mô tả công việc nhân viên tư vấn, công việc này có nhiều lĩnh vực khác nhau, từ đơn giản đến phức tạp. Vì thế, mức lương sẽ tương ứng với tính chất của từng công việc. Công việc càng đòi hỏi nhiều về chuyên môn, kỹ năng thì mức lương sẽ cao hơn, bên cạnh đó là bạn phải chịu nhiều áp lực.

Tuy nhiên, nhìn chung mức lương của nhân viên tư vấn dao động từ 7-9 triệu đồng/tháng. Với nhân viên có nhiều kinh nghiệm thì lương sẽ tầm khoảng 10 – 12 triệu đồng/tháng. Đối với lĩnh vực tư vấn về kỹ thuật, tài chính, luật thì mức lương có thể trên 30 triệu mỗi tháng.

5. Tìm cơ hội việc làm tư vấn viên ở đâu?

Hy vọng rằng, những thông tin trên đây thật sự hữu ích đối với bạn dành cho công việc tư vấn viên. Tuy nhiên, để tăng sự nổi bật, bạn nên trang bị tốt những kỹ năng đã nêu trên và tạo một hồ sơ đẹp để gây ấn tượng trong mắt nhà tuyển dụng.

