Những lưu ý khi muốn ứng tuyển lái xe B2 cho sếp nữ

1. Nhu cầu tuyển lái xe B2 cho sếp nữ

Hiện nay, số lượng phụ nữ có địa vị cao trong xã hội ngày càng gia tăng. Vì thế, nhu cầu tuyển lái xe B2 cho sếp nữ đang dần phổ biến trên các trang mạng tuyển dụng. Theo thống kê, cứ 10 tài xế riêng cho các sếp thì trong đó, sếp nữ chiếm 3.

Mặc dù nhiều người cho rằng, ứng tuyển lái xe B2 cho sếp nữ sẽ dễ dàng hơn sếp nam và đỡ vất vả hơn bởi nữ giới ít khi phải nhậu nhẹt với đối tác quá giờ. Tuy nhiên, làm tài xế cho sếp nhìn chung đều có những đặc thù riêng mà khi bạn muốn ứng tuyển vị trí này, đầu tiên phải nắm rõ giới tính của sếp.

Ngoài ra, so về mức lương thì làm tài xế riêng sẽ cao hơn so với các tài xế khác. Hơn nữa, họ còn được nhận nhiều ưu đãi. Vậy nên, vị trí lái xe B2 cho sếp nữ cũng là đầu việc có mức cạnh tranh cao.

Vị trí lái xe B2 cho sếp nữ cũng là đầu việc có mức cạnh tranh cao hiện nay

2. Mức thu nhập của lái xe riêng cho sếp nữ

Trước khi tìm hiểu chi tiết về những yêu cầu khi ứng tuyển lái xe B2 cho sếp nữ thì bạn nên nắm qua mức lương của vị trí này hiện nay trên thị trường.

Như đã nói trên, vì tính chất công việc này là phục vụ việc di chuyển cho cấp lãnh đạo trong công ty nên thu nhập sẽ không quá thấp. Mức lương này sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, có thể kể đến như: kỹ năng, kinh nghiệm, tính chất công việc, chính sách của công ty.

Theo mặt bằng chung hiện nay, lương của tài xế riêng cho sếp dao động từ 10-20 triệu. Ngoài ra, nếu làm tốt thì bạn sẽ được sếp thưởng riêng hay đề xuất tăng lương bất chợt. Có thể đây là mức thu nhập khá tốt với nhiều lái xe hiện nay. Thế nhưng, khi bạn muốn ứng tuyển lái xe riêng cho sếp nữ thì bạn phải chấp nhận làm việc với giờ giấc linh hoạt. Đôi khi ngày nghỉ cuối tuần hoặc sau giờ hành chính cũng phải làm việc.

Lương của tài xế riêng cho sếp dao động từ 10-20 triệu và có thêm các khoản thưởng đột xuất

3. Những nguyên tắc cần biết khi ứng tuyển lái xe riêng cho sếp

Muốn trúng tuyển vị trí này bạn phải đảm bảo bản thân có thể thực hiện những nguyên tắc hoặc quy định cơ bản dưới đây khi ứng tuyển lái xe B2 cho sếp nữ.

3.1. Tuân thủ giờ làm việc của sếp nữ

Đây là nguyên tắc cơ bản nhất mà bất kỳ tài xế nào cũng cần lưu tâm khi bắt đầu công việc lái xe. Các sếp luôn có rất nhiều công việc cần giải quyết và thường bị áp lực về thời gian, đặc biệt khi hẹn với đối tác quan trọng nên cần phải đến đúng giờ.

Theo kinh nghiệm của những tài xế riêng, các sếp sẽ không quan tâm đến lý do bạn đến muộn. Nên khi sếp bị trễ giờ, bạn sẽ bị mất điểm ngay. Do đó, bạn cần đảm bảo rằng mình luôn xuất hiện tại điểm hẹn trước thời gian được yêu cầu.

Đúng giờ là nguyên tắc cơ bản nhất mà bất kỳ tài xế nào cũng cần lưu tâm

3.2. Giữ tác phong chuyên nghiệp, lịch sự

Dù chỉ là tài xế nhưng bạn cũng là bộ mặt khi sếp gặp khách hàng hoặc đối tác. Do đó, nếu không muốn bị đánh giá là thiếu chuyên nghiệp và thiếu kinh nghiệm thì bạn phải luôn xuất hiện với trang phục lịch sự và chỉnh tề.

Điều này không có nghĩa là bạn cần phải quá trau chuốt về ngoại hình, nhưng hãy đảm bảo hình ảnh bản thân luôn gọn gàng và sạch sẽ để thể hiện sự tôn trọng của mình với sếp và những đối tác của họ.

3.3. Đảm bảo xe sạch sẽ, thoáng mát, không có mùi lạ

Chẳng có vị sếp nào thoải mái khi ngồi trên chiếc xe bị bẩn, nóng bức hay có mùi hôi lạ. Cho nên, dưới đây là một vài lưu ý cho việc chăm sóc xế hộp để chở sếp:

Khi có thời gian trống, bạn nên rửa xe thường xuyên và vệ sinh nội thất bên trong để xe luôn trong tình trạng sạch sẽ.

Nên treo các loại tinh dầu thơm trong xe với các mùi dễ chịu và không quá nồng như bạc hà, cà phê,… Điều này sẽ giúp người lãnh đạo cảm thấy thư thái, dễ chịu khi bước vào xe, giảm đi căng thẳng sau thời gian làm việc mệt mỏi.

Sắp xếp gọn gàng các vật dụng cá nhân trong xe để nơi sếp ngồi luôn rộng rãi, thông thoáng và có thể dễ dàng để các vật dụng của họ như hồ sơ, quà cáp biếu đối tác.

Khi có mùi hôi lạ trên xe, bạn phải lau chùi khe điều hòa. Tài xế riêng tuyệt đối không ăn uống hay hút thuốc trên xe.

Thực hiện tốt điều này, bạn sẽ được sếp đánh giá cao, nhất là sếp nữ với tính cách luôn gọn gàng, chỉnh chu và thích sự thẩm mỹ. Bởi hiếc xe cũng phản ánh bộ mặt, sự đẳng cấp của sếp khi bước lên hoặc bước xuống. Việc làm cho sếp hài lòng bằng cách tạo hình ảnh tốt cho họ sẽ giúp bạn giữ vững vị trí và có khả năng cao sẽ được tăng lương dễ dàng.

Bạn nên rửa xe thường xuyên và vệ sinh nội thất bên trong để xe luôn sạch sẽ

3.4. Điều chỉnh kính chiếu hậu phù hợp

Không gian ở khoang hành khách được phản chiếu toàn bộ qua gương chiếu hậu. Thậm chí, gương này còn hướng ngay vào mắt của sếp nếu bạn không điều chỉnh phù hợp. Do đó, khi lái xe cho sếp, bạn nên điều chỉnh lại gương chiếu hậu sao cho phù hợp, vừa có thể quan sát bao quát không gian phía sau nhưng không gây ra cho sếp có cảm giác bị soi xét. Đây là điều tối kỵ mà người lái xe có kinh nghiệm nên tinh tế để ý.

3.5. Phải bằng cấp và kỹ năng lái xe chuyên nghiệp

Tuyển lái xe B2 cho sếp nữ tuy không đòi hỏi bằng đại học, cao đẳng chính quy nhưng nhất định bạn phải có bằng cấp và kỹ năng lái xe chuyên nghiệp. Một người lãnh đạo, nhất là phụ nữ họ sẽ không thể chấp nhận tài xế riêng của mình không có chuyên môn và kinh nghiệm lái xe. Bởi như thế, họ không cảm thấy an toàn.

Ngoài ra, bạn phải hết sức tuân thủ luật giao thông. Tránh bị phạt hay va chạm xe cộ sẽ ảnh hưởng đến giờ giấc và hình ảnh của sếp. Đồng thời, khi bị phạt tài xế cũng buộc phải bỏ tiền túi.

3.6. Tác phong nhanh nhẹn, nhiệt tình

Bạn sẽ ghi điểm cao nếu như có thái độ làm việc tích cực, nhanh nhẹn, nhiệt tình. Ngoài nhiệm vụ cơ bản là đưa đón sếp đúng giờ, đúng nơi một cách an toàn thì bạn nên chủ động khiêng vác những vật nặng như quà cáp hay đồ vật cá nhân của sếp. Hoặc bạn vui vẻ chờ đợi sếp họp hành, tiếp khách vào thời gian muộn.

Một số tài xế riêng chuyên nghiệp cũng vui vẻ nhận nhiệm vụ đưa đón người thân của sếp nữ, luôn sẵn sàng có mặt 24/7 để nhận lệnh từ cấp trên. Điều này đôi khi khiến họ vất vả và đời sống cá nhân đảo lộn. Nhưng đổi lại, họ sẽ nhận được tín nhiệm cao và sớm tiến xa hơn trong công việc.

Tác phong nhanh nhẹn, nhiệt tình là điểm cộng của tài xế riêng chuyên nghiệp

3.7. Nắm rõ thứ tự ngồi phù hợp

Ngoài việc lái xe cho một mình sếp, khi ứng tuyển lái xe B2 cho sếp nữ sẽ có lúc bạn sẽ kiêm thêm việc lái xe cho gia đình sếp hoặc một số đối tác của sếp. Vì vậy, bạn nhất định phải nắm quy tắc cơ bản về thứ tự ngồi phù hợp cho mọi người. Điều này thể hiện bạn là người có kinh nghiệm ứng tuyển lái xe B2 cho sếp nữ .

Quy tắc cơ bản nhất là nên ưu tiên cho phụ nữ và trẻ em ngồi ở vị trí an toàn nhất trong xe. Nên khéo léo nhắc người ngồi cạnh thắt dây an toàn trước khi xe lăn bánh.

Tài xế riêng cũng phải nắm quy tắc cơ bản về thứ tự ngồi phù hợp cho mọi người trong xe

4. Những lưu ý phải nhớ khi lái xe cho sếp là nữ

Sếp nữ ít khi khắc khe với tài xế nhưng bạn phải tránh làm những điều này khi muốn ứng tuyển lái xe B2 cho sếp nữ để không gây khó chịu cho sếp và làm mất đi hình ảnh của mình.

4.1. Không gây tiếng ồn và nói chuyện quá nhiều trong chuyến đi

Dù biết việc trò chuyện xã giao sẽ tạo cảm giác gần gũi hơn giữa sếp và nhân viên. Tuy nhiên, bạn không nên hỏi han và nói sâu vào những chuyện riêng tư của sếp. Đặc biệt, bạn không nên tò mò hay tiết lộ chuyện cá nhân của sếp. Chẳng hạn như chuyện gia đình của sếp, các dự án làm ăn hay hoạt động tiếp khách, hội họp của sếp với người không liên quan.

Ngoài ra, bạn cũng tránh mở nhạc to hay chọn loại khác không phù hợp với phong cách của sếp. Bên cạnh đó, việc nói chuyện điện thoại của nên hạn chế để tập chung vào việc lái xe.

Tài xế riêng không nên tò mò hay hỏi han chuyện riêng của sếp nữ

4.2. Không nên có nhiều cử chỉ thân mật

Nếu là một người có kinh nghiệm lái xe cho sếp thì bạn tuyệt đối không nên có nhiều cử chỉ thân mật với sếp nữ. Như vậy sẽ gây ra hiểu lầm và tạo thị phi cho cả hai. Bạn chỉ nên dừng lại ở thái độ quan tâm lịch sự và chuyên nghiệp như giữa sếp với nhân viên thông thường.

Tài xế riêng không nên có nhiều cử chỉ thân mật với sếp nữ

Như vậy, job3s đã tổng hợp rất chi tiết kinh nghiệm lái xe cho sếp nữ và những lưu ý lẫn kỹ năng cần phải biết khi làm công việc này. Job3s hy vọng rằng bạn đã nắm được những kiến thức cần thiết để tự tin ứng tuyển lái xe B2 cho sếp nữ. Bạn có thể truy cập vào job3s để tìm những công việc phù hợp với bản thân hoặc tham khảo thêm những bài viết để cập nhật thêm kiến thức về kỹ năng cũng như thông tin tuyển dụng.

