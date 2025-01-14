Bỏ túi kinh nghiệm khi ứng tuyển nhân viên giao hàng bằng xe máy thành công
1. Hiểu đúng về nghề nhân viên giao hàng
Tuyển nhân viên giao hàng bằng xe máy hay còn được gọi là shipper. Hiện nay công việc này rất phổ biến, kể cả ở các thành phố lớn hay các vùng thôn quê, không khó để bắt gặp những chiếc xe máy với các thùng hàng lớn phía sau.
Nhân viên giao hàng là những người nắm giữ trách nhiệm chính về việc bảo quản, giao nhận hàng hóa đến nơi đã được chỉ định. Họ có thể làm việc cho các đơn vị vận chuyển hoặc giao hàng trực tiếp từ những người bán hàng online.
Yêu cầu của nghề này thường không cao, bạn chỉ cần có xe máy, giấy phép lái xe, giấy khám sức khỏe và, điện thoại thông minh. Chính vì yêu cầu không cao nên hiện nay rất nhiều người lựa chọn công việc này là việc làm chính. Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ cũng chọn đi giao hàng là việc làm ngoài giờ để kiếm thêm thu nhập.
2. Kinh nghiệm ứng tuyển shipper giao hàng bằng xe máy
Nhu cầu tuyển dụng nhân viên giao hàng đang ngày càng tăng cao nhưng không phải ai ứng tuyển cũng được nhận. Dưới đây là "top" bí kíp giúp việc ứng tuyển nhân viên giao hàng bằng xe máy của bạn trở nên dễ dàng hơn:
2.1. Tìm hiểu mọi thông tin về công việc shipper
Trước khi quyết định sẽ ứng tuyển nhân viên giao hàng bằng xe máy, bạn nên tìm hiểu về một số đặc điểm của nghề này hay kinh nghiệm làm việc từ những người khác. Bên cạnh đó, việc đọc thêm những câu hỏi hay có khi đi phỏng vấn cũng rất hữu ích.
2.2. Tập trung trình bày kỹ năng của mình trong CV xin việc
CV xin việc nhân viên giao hàng bằng xe máy thường khá đơn giản. Vì vậy, ứng viên không cần phải viết dài quá một trang. CV chỉ nên bao gồm các thông tin cơ bản như thông tin cá nhân, kinh nghiệm làm việc và kỹ năng mềm cần thiết cho công việc. Bên cạnh đó, bạn cũng cần đề cập đến giấy phép lái xe.
Dưới đây là những kỹ năng quan trọng đối với một shipper mà ứng viên nên khéo léo đề cập trong CV để nhà tuyển dụng thấy rằng bạn phù hợp với những yêu cầu với vị trí công việc này:
-
Kinh nghiệm lái xe máy an toàn.
-
Có kỹ năng làm việc nhóm.
-
Kỹ năng giao tiếp ứng xử tốt, .
-
Thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
-
Có kiến thức về quản lý chuỗi cung ứng.
-
Sẵn sàng thích nghi, linh hoạt thích ứng với thời gian làm việc, sẵn sàng làm vào các ngày cuối tuần và ca đêm.
-
Có sức khỏe tốt, chịu được mọi thời tiết.
-
Nắm rõ các cung đường.
2.3. Thành thật là yếu tố quyết định thành công khi phỏng vấn xin việc
Nhân viên giao hàng là một nghề đòi hỏi lòng tin khá lớn. Vì vậy, khi ứng tuyển nhân viên giao hàng bằng xe máy bạn hãy thể hiện sự trung thực, chất phát để lấy lòng nhà tuyển dụng.
Tuyệt đối không nói chuyện vòng vo hoặc cố tình bịa chuyện khi đề cập đến các thành tích trong quá khứ. Trong cuộc phỏng vấn, bạn chỉ cần thể hiện thái độ tự tin và một chút khéo léo là đủ lọt vào “mắt xanh” của nhà tuyển dụng.
2.4. Thể hiện mong muốn gắn bó lâu dài
Shipper là một ngành nghề khá vất vả, vì bạn phải thường xuyên bưng bê, khiêng vác và vận chuyển hàng hóa ở nhiều kích thước, khối lượng khác nhau. Chưa kể, thời gian làm việc trên đường lại chiếm phần lớn. Nếu không có tính kiên trì thì rất có thể bạn sẽ sớm bỏ cuộc. Hầu như nhà tuyển dụng nào cũng muốn ứng viên có thể cam kết làm việc lâu dài.
3. Nhu cầu tuyển dụng nhân viên giao hàng bằng xe máy hiện nay
Ngày nay, thay vì trực tiếp đến các cửa hàng mua sắm, nhiều người đã lựa chọn hình thức mua hàng online để tiết kiệm thời gian. Chính vì thế mà công việc shipper cũng trở nên phổ biến, nhu cầu tuyển nhân viên giao hàng cũng ngày một tăng cao.
Với việc không đòi hỏi nhiều bằng cấp, kinh nghiệm, vị trí này đã trở thành một nghề phổ thông, tạo công ăn việc làm và thu nhập tương đối ổn định cho nhiều người. Hiện nay, rất nhiều lĩnh vực đang dần phổ biến dịch vụ giao nhận hàng. Do đó không khó để tìm thấy những thông tin tuyển nhân viên giao hàng bằng xe máy.
Xem thêm: Viettel Post Tuyển Dụng Nhân Viên Bưu Cục – Cơ Hội Việc Làm Với Mức Lương Hấp Dẫn
4. Nhân viên giao hàng làm công việc gì?
Khi ứng tuyển nhân viên giao hàng bằng xe máy có rất nhiều bạn thắc mắc rằng nhân viên giao hàng làm công việc gì? Dưới đây là những nhiệm vụ của shipper trong một ngày:
4.1. Tiếp nhận hàng hóa từ người bán và lấy thông tin giao hàng
Khi nhận được yêu cầu chuyển hàng từ người bán, nhân viên giao hàng có nhiệm vụ di chuyển đến địa chỉ gửi hàng và nhận hàng hóa cần giao. Sau đó liên hệ với người nhận hàng để giao đúng địa chỉ.
Shipper nên liên hệ trước với khách hàng để tránh mất thời gian khi giao đến khách đang bận hoặc vắng nhà. Ngoài ra, bạn cũng có thể cập nhật trên hệ thống để thông báo cho người nhận biết. Như vậy sẽ giúp bạn chuẩn bị hàng hóa chỉn chu và cẩn thận.
4.2. Kiểm tra trạng thái sản phẩm trước khi giao
Trước khi đi giao hàng, shipper cần kiểm tra tình trạng của sản phẩm. Việc làm này sẽ đảm bảo hàng hóa đến tay khách hàng an toàn và đầy đủ.
Nhân viên giao hàng cần đồng kiểm với người gửi, xác nhận lại trọng lượng, số lượng và chất lượng của hàng hóa. Bạn cần luôn đảm bảo hàng hóa an toàn và nằm trong danh mục được vận chuyển theo quy định của pháp luật và công ty vận chuyển.
Việc này giúp tránh những tranh cãi về trách nhiệm của các bên nếu hàng hóa bị hư hỏng, đổ vỡ. Đồng thời bảo đảm uy tín, chất lượng và sự chuyên nghiệp cho đơn vị vận chuyển.
4.3. Vận chuyển và giao hàng cho khách hàng
Đây là một công việc quen thuộc nhất đối với các shipier. Họ có trách nhiệm vận chuyển hàng hóa đến tay người nhận. Tùy theo từng loại mặt hàng mà sẽ có các phương tiện vận chuyển khác nhau nhưng đa phần các shipper di chuyển bằng xe máy. Đối với những mặt hàng có khối lượng lớn và nặng như đồ điện tử, điện lạnh, đồ nội thất,... thì sẽ phải cần đến phương tiện xe tải.
Trong quá trình giao hàng, shipper phải hết sức cẩn thận, tránh làm rơi vỡ, làm hỏng hàng của khách. Ngoài ra, khi tham gia giao thông trên đường, do thùng hàng khá nặng và cồng kềnh nên bạn cũng cần đặt tiêu chí an toàn lên hàng đầu.
4.4. Hỗ trợ khách kiểm tra hàng và ký nhận sản phẩm
Theo quy định của nhiều công ty vận chuyển, khi hàng hóa đến tay khách hàng, shipper và khách sẽ cùng tiến hành kiểm tra lại sản phẩm và ký nhận. Chữ ký này được xem là bằng chứng chứng minh việc bạn đã giao hàng tới tay khách hàng, tránh xảy ra những vấn đề không mong muốn hoặc rủi ro nào.
4.5. Thu tiền hàng theo hóa đơn
Có một số kiện hàng, shipper sẽ đóng vai trò là người thu hộ tiền cho người bán. Nhiệm vụ của bạn là thông báo số tiền cho khách hàng và thu tiền. Shipper sẽ có các phần chiết khấu tiền ship theo quy định của công ty vận chuyển.
4.6. Cập nhật tình trạng đơn hàng với bộ phận kiểm soát đơn hàng
Sau khi giao hàng thành công, shipper cần báo hoàn thành đơn hàng với bộ phận kiểm soát đơn hàng. Tuy nhiên trong quá trình đi giao, sẽ có rất nhiều kiện hàng không thể giao ngay trong lần đầu tiên. Vì thế, bạn cần cập nhật tình trạng với bộ phận kiểm soát.
5. Muốn ứng tuyển nhân viên giao hàng bằng xe máy thì cần có tố chất gì?
Ứng tuyển nhân viên giao hàng bằng xe máy cần những điều kiện gì? Shiper là một nghề nghiệp phổ thông và thường không yêu cầu nhiều kinh nghiệm, bằng cấp. Các yêu cầu phổ biến nhất mà bạn cần đáp ứng đó với các nhà tuyển dụng đó là:
-
Độ tuổi từ 18-55 tuổi.
-
Có xe máy riêng và bằng lái xe.
-
Có giấy khám sức khỏe và điện thoại thông minh.
-
Linh hoạt làm việc theo ca.
Ngoài những yêu cầu trên, để công việc giao hàng bằng xe máy thuận lợi và tiết kiệm thời gian hơn, bạn cũng cần thông thạo đường đi. Đồng thời nếu muốn ứng tuyển nhân viên giao hàng bằng xe máy bạn cần nắm rõ luật lệ giao thông và các tuyến đường ở khu vực mình phụ trách.
Thêm nữa, shipper cũng cần nhanh nhẹn, có những phẩm chất như kiên nhẫn, chăm chỉ, chịu khó, trung thực, trách nhiệm và thân thiện với khách hàng. Người giao hàng cần tránh có thái độ tiêu cực như bực tức, quát tháo, vì sẽ gây ấn tượng xấu với khách hàng về cá nhân bạn cũng như về chất lượng dịch vụ của công ty vận chuyển.
6. Một số vị trí việc làm nhân viên giao hàng phổ biến nhất
Dưới đây, jo3s sẽ gợi ý đến bạn một số vị trí việc làm nhân viên giao hàng mà bạn có thể tham khảo để lựa chọn được công việc phù hợp với mong muốn của bản thân. Cụ thể là:
-
Nhân viên giao hàng siêu thị: Hiện nay, một số hệ thống siêu thị đã có chế độ giao hàng riêng cho khách đặt đơn online. Do đó, đây cũng là vị trí được tuyển dụng nhiều.
-
Nhân viên giao nhận đồ ăn: Bạn có thể đăng ký làm nhân viên giao hàng của các app đồ ăn như Shopee food, Grab Food, GoFood,… Bạn cũng có thể đăng ký giao hàng ở những hệ thống nhà hàng ăn uống như KFC, Lotteria,…
-
Nhân viên giao hàng cho các sàn thương mại điện tử: Nhu cầu tuyển dụng nhân viên giao hàng cho các trang thương mại điện tử như Shopee, Tiki và Lazada đang ngày càng phát triển hơn. Vậy nên, nhu cầu tuyển dụng vị trí việc làm này cũng khá cao.
7. Bật mí về mức lương của nhân viên giao hàng hiện nay
Mức thu nhập của công việc shipper so với trung bình chung được đánh giá khá cao. Ở thời điểm hiện tại, lương của vị trí nhân viên giao hàng dao động trong khoảng 5-8 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra, đối với những đơn vị vận chuyển lớn hoặc yêu cầu cao với shiper thì mức lương có thể lên tới hơn 13 triệu.
Nhìn chung, thu nhập của một nhân viên giao hàng có thể chênh lệch cao hay thấp tùy vào vị trí, kinh nghiệm làm việc cũng như công ty vận chuyển mà bạn đang làm việc. Đây chắc chắn là công việc mà bạn có thể cân nhắc lựa chọn.
8. Tìm việc nhân viên giao hàng bằng xe máy ở đâu?
Để ứng tuyển nhân viên giao hàng bằng xe máy thành công, bạn có thể đăng ký trên các app giao hàng như Ahamove, Lalamove, Grab Express,… Bên cạnh đó, bạn cũng có thể ứng tuyển nhân viên giao hàng bằng xe máy tại các bưu cục hàng hoá bao gồm Nasco Express, Giao hàng Tiết kiệm, VN Post, J&T Express, Giao Hàng Nhanh và Viettel Post.
Ngoài ra, bạn có thể ghé trực tiếp website job3s và gõ tìm kiếm “Nhân viên giao hàng” rồi ứng tuyển. Hàng nghìn tin tuyển dụng nhân viên giao hàng bằng xe máy uy tín với mức lương hấp dẫn được gợi ý dành cho bạn. Không tốn nhiều thời gian và hoàn toàn miễn phí, bạn có thể dễ dàng tìm được công việc shipper phù hợp với mong muốn của mình.
Nhu cầu tuyển nhân viên giao hàng bằng xe máy tăng mạnh trong những năm gần đây. Vì vậy, nếu bạn đang quan tâm đến công việc này thì đừng quên thường xuyên theo dõi job3s để cập nhật thông tin tuyển dụng mới nhất.
Xem thêm: [Giải Thích] Bưu Cục Là Gì? Vai Trò Của Bưu Cục Là Gì?