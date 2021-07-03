Vendor là gì? Mắt xích quan trọng không thể thiếu trong chuỗi cung ứng hàng hóa

1. Vendor là gì?

Việc tìm hiểu Vendor là gì sẽ giúp bạn nắm được đây là một thuật ngữ tiếng Anh được sử dụng trong hoạt động kinh doanh. Vendor là một cá nhân hoặc tổ chức cung cấp sản phẩm/dịch vụ cho một bên khác như nhà sản xuất, nhà phân phối, khách hàng và đối tác kinh doanh. Có thể nói Vendor là một phần quan trọng trong nền kinh tế, đóng vai trò cần thiết trong việc đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Thực tế, Vendor có thể được sử dụng với nhiều nghĩa khác nhau, tùy thuộc vào ngữ cảnh cụ thể.

Cửa hàng bán lẻ: Cửa hàng bán lẻ mua sản phẩm từ nhà sản xuất hoặc nhà phân phối và bán lại cho người tiêu dùng. Ví dụ: cửa hàng bán quần áo, cửa hàng điện máy, siêu thị. Ví dụ: Circle K, Big C, Lotte Mart.

Công ty cung cấp dịch vụ Internet : Công ty cung cấp dịch vụ Internet mua băng thông từ nhà cung cấp dịch vụ Internet và bán lại cho người tiêu dùng. Ví dụ: FPT Telecom, VNPT, Viettel.

Nhà cung cấp dịch vụ du lịch: Vendor cũng có thể hiểu là nhà cung cấp các dịch vụ du lịch như đặt vé máy bay, khách sạn, tour du lịch cho khách hàng. Ví dụ: Saigontourist, Vietravel, Fiditour.

Vendor là một thuật ngữ tiếng Anh được sử dụng trong kinh doanh để chỉ nhà cung cấp

2. Công việc của Vendor là gì?

Để hiểu rõ Vendor là gì? bạn có thể tìm hiểu thông qua công việc của Vendor. Công việc cụ thể của Vendor sẽ phụ thuộc vào loại sản phẩm/dịch vụ họ cung cấp nhưng đa phần công việc của Vendor sẽ có các nhiệm vụ sau:

Cung cấp sản phẩm/dịch vụ : Có thể nói đây là nhiệm vụ chính của Vendor. Họ cần đảm bảo cung cấp sản phẩm/dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Đặc biệt, cần đảm bảo cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ đúng hạn và theo đúng hợp đồng.

Quản lý mối quan hệ với doanh nghiệp : Vendor cần duy trì mối quan hệ hợp tác tốt với doanh nghiệp, bằng cách thường xuyên giao tiếp với họ để cập nhật thông tin về sản phẩm/dịch vụ, cũng như giải quyết các vấn đề phát sinh.

Marketing và bán hàng : Ngoài các công việc trên Vendor có thể tham gia vào các hoạt động marketing và bán hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của mình đến với các doanh nghiệp.

Hỗ trợ khách hàng: Vendor cần cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng tốt cho doanh nghiệp. Giải đáp các thắc mắc của doanh nghiệp về sản phẩm/dịch vụ. Ngoài ra, Vendor cũng cần hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các vấn đề phát sinh khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ.

Tham gia vào các hoạt động phát triển sản phẩm: Vender có nhiệm vụ tham gia các hoạt động phát triển sản phẩm để cải thiện chất lượng sản phẩm/dịch vụ của mình. Cung cấp ý kiến phản hồi cho doanh nghiệp về sản phẩm/dịch vụ.

Bạn có thể tham khảo một số ví dụ về công việc của Vendor trong các lĩnh vực khác nhau để có câu trả lời chính xác cho câu hỏi công việc của Vendor là gì?

Vendor cung cấp nguyên liệu cho nhà sản xuất:

Cung cấp nguyên liệu đúng hạn và theo đúng hợp đồng.

Đảm bảo chất lượng nguyên liệu.

Dịch vụ hỗ trợ tốt dành cho khách hàng.

Vendor cung cấp dịch vụ vận tải cho doanh nghiệp:

Vận chuyển hàng hóa an toàn đúng hạn.

Cung cấp dịch vụ theo dõi hàng hóa.

Cung cấp các dịch vụ bảo hiểm hàng hóa.

Vendor cung cấp dịch vụ marketing cho doanh nghiệp:

Lập kế hoạch marketing cho doanh nghiệp.

Thực hiện các chiến dịch marketing.

Đo lường hiệu quả chiến dịch marketing.

Cung cấp sản phẩm/dịch vụ là nhiệm vụ chính của Vendor

3. Phân loại Vendor

Việc phân loại Vendor, sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Vendor là gì? Hiện Vendor được phân loại thành 5 loại chính như sau:

Phân loại theo khách hàng

Vendor bán lẻ: Bán hàng hóa, dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng (cửa hàng bán lẻ, siêu thị).

Vendor bán buôn: Bán hàng hóa, dịch vụ cho các nhà bán lẻ (nhà phân phối, đại lý).

Vendor sản xuất: Cung cấp nguyên liệu, vật liệu, linh kiện cho các doanh nghiệp sản xuất. Ví dụ: nhà cung cấp thép, nhà cung cấp nhựa.

Phân loại theo nguồn hàng

Vendor sản xuất: Tự sản xuất sản phẩm và bán cho doanh nghiệp.

Vendor thương mại: Mua sản phẩm từ nhà sản xuất và bán lại cho doanh nghiệp.

Phân loại theo quy mô:

Vendor lớn: Cung cấp sản phẩm/dịch vụ cho nhiều doanh nghiệp, có quy mô hoạt động lớn.

Vendor nhỏ: Cung cấp sản phẩm/dịch vụ cho một số ít doanh nghiệp, có quy mô hoạt động nhỏ.

Phân loại theo vị trí

Vendor trong nước: Cung cấp sản phẩm/dịch vụ trong nước.

Vendor quốc tế: Cung cấp sản phẩm/dịch vụ từ nước ngoài.

Phân loại theo ngành nghề

Vendor cung cấp nguyên liệu: Cung cấp nguyên liệu cho các ngành sản xuất.

Vendor cung cấp thiết bị: Cung cấp thiết bị cho các ngành sản xuất, dịch vụ.

Vendor cung cấp dịch vụ: Cung cấp các dịch vụ như vận tải, marketing, bảo hiểm.

Ngoài ra, Vendor cũng có thể được phân loại theo các tiêu chí khác như:

Mức độ hợp tác với doanh nghiệp : Vendor chiến lược, Vendor hợp tác, Vendor cung cấp hàng hóa thông thường.

Hình thức thanh toán: Vendor thanh toán trước, Vendor thanh toán sau.

Hiện Vendor được phân loại thành 5 loại chính theo khach hàng, nguồn hàng, quy mô, vị trí, ngành nghề

4. Sự khác nhau giữa Supplier và Vendor là gì?

Ngoài câu hỏi Vendor là gì, nó khác Supplier như thế nào cũng được rất nhiều người quan tâm. Đây là 2 khái niệm thường được sử dụng trong quản lý chuỗi cung ứng, bạn có thể tìm hiểu sự khác biệt của chúng qua bảng so sánh sau:

Tiêu chí Supplier Vendor Vị trí trong chuỗi cung ứng Cung cấp nguyên liệu, vật liệu Cung cấp sản phẩm hoàn thiện Mức độ hoàn thiện của sản phẩm Chưa hoàn thiện Hoàn thiện Loại khách hàng Doanh nghiệp sản xuất, nhà cung cấp Nhà bán lẻ, người tiêu dùng Mục tiêu Cung cấp nguyên vật liệu, hàng hóa hoặc dịch vụ cho doanh nghiệp để sản xuất hoặc kinh doanh Bán sản phẩm hoặc dịch vụ trực tiếp cho khách hàng Vai trò Một mắt xích trong chuỗi cung ứng Mắt xích cuối cùng trong chuỗi cung ứng Hình thức thanh toán Hợp đồng dài hạn, giá trị lớn Đơn hàng, giá trị nhỏ Mối quan hệ Hợp tác Mua bán Ví dụ Nhà máy thép cung cấp thép cho nhà máy ô tô Đại lý bán ô tô cung cấp ô tô cho người tiêu dùng

Lưu ý: Trong một số trường hợp, Supplier và Vendor có thể có vai trò chồng chéo. Ví dụ, một nhà sản xuất có thể bán sản phẩm trực tiếp cho khách hàng, đồng thời cũng cung cấp sản phẩm cho các nhà bán lẻ khác.

5. Các tiêu chí lựa chọn Vendor

Nếu bạn hiểu được Vendor là gì? bạn sẽ đưa ra được lựa chọn Vendor phù hợp. Việc lựa chọn Vendor phù hợp là rất quan trọng đối với doanh nghiệp. CHính vì thế, mỗi doanh nghiệp cần cân nhắc các yếu tố sau khi lựa chọn Vendor:

5 .1. Chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ

Đây là tiêu chí hàng đầu cần xem xét khi lựa chọn Vendor. Doanh nghiệp cần lựa chọn Vendor cung cấp sản phẩm/dịch vụ chất lượng cao, để đáp ứng được nhu cầu và tiêu chuẩn của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nên đánh giá chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ dựa trên các yếu tố như:

Chất liệu

Tay nghề

Hiệu suất

Độ bền

Tính an toàn

Khả năng đáp ứng yêu cầu đặc biệt của doanh nghiệp.

5.2. Giá cả sản phẩm

Giá cả là một yếu tố quan trọng cần cân nhắc, đặc biệt là khi doanh nghiệp có ngân sách hạn chế. Doanh nghiệp nên so sánh giá cả của các Vendor khác nhau để lựa chọn được Vendor cung cấp sản phẩm/dịch vụ tốt với giá cả phải chăng nhất.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng cần lưu ý rằng giá cả rẻ không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất. Doanh nghiệp cần cân nhắc chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ trước khi đưa ra quyết định.

5.3. Dịch vụ khách hàng

Dịch vụ khách hàng tốt sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hợp tác với Vendor. Doanh nghiệp nên lựa chọn Vendor cung cấp dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, nhiệt tình và sẵn sàng hỗ trợ mình khi có vấn đề phát sinh.

Dịch vụ khách hàng tốt giúp Vendor xây dựng hình ảnh thương hiệu uy tín, chuyên nghiệp. Thương hiệu mạnh sẽ giúp thu hút và giữ chân nhân tài, tăng khả năng tiếp cận thị trường mới và nâng cao giá trị doanh nghiệp.

5.4. Khả năng cung cấp hàng hóa đúng hạn

Doanh nghiệp cần lựa chọn Vendor có khả năng cung cấp hàng hóa đúng hạn theo hợp đồng. Việc giao hàng đúng hạn giúp đảm bảo quy trình sản xuất, kinh doanh của khách hàng diễn ra suôn sẻ, tránh gián đoạn và ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động.

Ngoài ra, những Vender có khả ănng giao hàng đúng hạn cũng sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp so với các đối thủ khác, thu hút và giữ chân khách hàng. Không những thế việc này cũng giúp giảm thiểu chi phí phát sinh liên quan đến lưu kho, vận chuyển, xử lý hàng hóa tồn kho...

Nên lựa chọn những vendor có khả năng cung cấp hàng hóa đúng hạn

5.5. Uy tín và kinh nghiệm

Doanh nghiệp nên lựa chọn Vendor uy tín và có kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ. Ban có thể lựa chọn Vendor dựa vào những tiêu chính như sau:

Thời gian hoạt động.

Số lượng khách hàng của Vendor.

Phản hồi của khách hàng.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể cân nhắc các tiêu chí khác như: Vị trí địa lý của Vendor, khả năng thanh toán, mức độ hợp tác với doanh nghiệp, hình thức thanh toán

Uy tín và kinh nghiệm là một trong các tiêu chí lựa chọn Vendor

Như vậy, việc hiểu rõ Vendor là gì? Công việc của Vendor là gì rất quan trọng trong quá trình phát triển đối với một doanh nghiệp, qua đó giúp đưa ra lựa chọn Vendor phù hợp. Quá trình này đòi hỏi doanh nghiệp cần cân nhắc đến nhiều yếu tố khác nhau. Tốt nhất, doanh nghiệp nên dành thời gian nghiên cứu và đánh giá các Vendor khác nhau trước khi đưa ra quyết định cuối cùng để có được kết quả kinh doanh tốt nhất từ việc lựa chọn này.