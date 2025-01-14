Việc làm bảo mẫu trường tiểu học TPHCM: Cơ hội và thách thức

1. Mô tả công việc của bảo mẫu trường tiểu học

Trước khi tìm hiểu thị trường việc làm bảo mẫu trường tiểu học TPHCM, bạn cần biết nắm được thông tin cơ bản về công việc này. Bảo mẫu ở trường tiểu học thường đảm nhiệm một số công việc phổ biến như:

Chăm sóc trẻ

Bảo mẫu trường tiểu học chủ yếu chịu trách nhiệm chăm sóc cơ bản cho học sinh về ăn uống, vệ sinh cá nhân cá nhân tại lớp. Không những thế, bảo mẫu còn chăm sóc “sức khỏe tinh thần”, thường xuyên theo dõi cảm xúc của trẻ để báo cáo với giáo viên và phụ huynh.

Hỗ trợ giáo viên

Ở một số trường, bảo mẫu là người hỗ trợ giáo viên chuẩn bị vật dụng học tập, hỗ trợ các hoạt động giáo dục,... trong quá trình giảng dạy. Ngoài ra, họ cũng tham gia vào các hoạt động ngoại khóa để giúp giáo viên quản lý học sinh.

Quản lý an toàn

Một trong những công việc của bảo mẫu là đảm bảo môi trường an toàn cho học sinh an tâm học tập. Họ cần kiểm tra kỹ lưỡng mọi thứ trong khuôn viên lớp học và nhà trường, chú ý quan sát để học sinh không nghịch hoặc làm những hành động có thể gây nguy hiểm.

2. Yêu cầu của công việc bảo mẫu

Công việc bảo mẫu nói chung và việc làm bảo mẫu trường tiểu học TPHCM nói riêng đều đòi hỏi cao ở sự cẩn trọng, tỉ mỉ. Thêm vào đó, để có thể hoàn thành tốt công việc của một bảo mẫu ở trường tiểu học, bạn cần đáp ứng được những tiêu chí nhất định.

2.1. Về nghiệp vụ, kiến thức

Trước đây, công việc bảo mẫu thường không đòi hỏi bằng cấp, không cần có nền tảng kiến thức bắt buộc. Tuy nhiên, ngày càng nhiều trường tiểu học tuyển dụng bảo mẫu đặt ra những yêu cầu cụ thể với ứng viên như:

Có kiến thức cơ bản về sức khỏe và dinh dưỡng.

Có khả năng nhận biết trường hợp ngộ độc thực phẩm và biết cách xử lý ban đầu.

Biết một số phương pháp sơ cứu tạm thời khi trẻ xảy ra sự cố hoặc tai nạn.

2.2. Về phẩm chất, kỹ năng

Không chỉ là việc làm bảo mẫu trường tiểu học TPHCM mà việc bảo mẫu cần nhiều phẩm chất, kỹ năng để đáp ứng được yêu cầu của công việc.

Kỹ năng giao tiếp và lắng nghe vô cùng cần thiết để một người bảo mẫu có thể thấu hiểu nhu cầu của học sinh cũng như truyền tải thông tin đến trẻ.

Bảo mẫu cần có sức bền thể chất và giữ năng lượng tốt để theo sát học sinh cả một ngày dài.

Bảo mẫu phải là người linh hoạt, nhạy bén , có khả năng thích ứng tốt để đối phó với những tình huống bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Để làm được công việc của một bảo mẫu, bạn phải thực sự điềm tĩnh và bao dung. Bởi ở lứa tuổi nhỏ như học sinh tiểu học, trẻ mắc lỗi là điều thường xuyên xảy ra. Việc giữ thái độ dịu dàng, nhẹ nhàng giảng giải để xử lý vấn đề, giúp trẻ hiểu ra lỗi sai và thay đổi mới là mục đích cuối cùng cần đạt được của bảo mẫu.

3. Công việc bảo mẫu trường tiểu học tại TPHCM

Trong thị trường việc làm tại TPHCM, bảo mẫu trường tiểu học đang rất sôi động với nhu cầu tuyển dụng lớn. Dù vậy, bạn vẫn cần nhìn nhận vào thực tế trước khi quyết định gắn bó với công việc này.

3.1. Cơ hội

Hiện nay, TPHCM đang có gần 600 trường tiểu học bao gồm cả hệ công lập, dân lập và các trường quốc tế. Dạo qua một vòng các trang web tuyển dụng hiện nay, có thể thấy số lượng tin tuyển bảo mẫu trường tiểu học tại TPHCM rất nhiều. Đặc biệt, là địa bàn có nhiều trường tiểu học nhất thành phố, ví dụ như tin tuyển bảo mẫu trường tiểu học quận 7 là nhiều nhất.

Đa số các trường không yêu cầu quá cao về bằng cấp, chứng chỉ liên quan đến giáo dục trẻ em hoặc các lĩnh vực tương đương. Kinh nghiệm cũng chỉ là yếu tố ưu tiên nên các bạn trẻ chưa có kinh nghiệm làm bảo mẫu tại trường học vẫn có thể tự tin ứng tuyển. Nhiều trường cũng không yêu cầu về độ tuổi tạo điều kiện cho ứng viên ở tuổi trung niên tìm kiếm công việc phù hợp với khả năng.

Mức lương các trường đưa ra dao động từ 5 - 8 triệu đồng, một số trường quốc tế sẽ cao hơn với mức 8 - 10 triệu đồng. Cùng với đó là các chế độ quyền lợi khác như phụ cấp công việc, đóng bảo hiểm theo quy định, thưởng Lễ, Tết,... Đây là cơ hội và thời điểm rất tốt với những ai đang tìm việc làm bảo mẫu trường tiểu học TPHCM.

3.2. Thách thức

Cơ hội việc làm bảo mẫu trường tiểu học TPHCM rộng mở nhưng cũng có rất nhiều thách thức mà người làm phải đối mặt.

Khối lượng công việc lớn

Theo mô tả công việc đã được đề cập ở phần đầu bài viết, rõ ràng bảo mẫu trường tiểu học có rất nhiều việc phải làm. Không những thế, bảo mẫu còn cần ghi nhớ những đặc điểm riêng như học sinh để chăm sóc trẻ tốt nhất. Nhất là số lượng học sinh tại các trường ở TPHCM đều rất lớn mà bảo mẫu lại ít.

Áp lực nặng nề

Bảo mẫu trường tiểu học vừa phải chịu trách nhiệm với nhà trường vừa phải phối hợp tốt với giáo viên lại phải nỗ lực để đáp ứng kỳ vọng của phụ huynh học sinh. Hơn nữa, khi thông tin về tình trạng bạo hành trẻ em hay các vụ việc liên quan đến sự tắc trách của bảo mẫu ngày càng nhiều, áp lực cũng vì thế mà tăng lên đáng kể.

Chưa có quy định vị trí việc làm

Với quy định hiện hành, bảo mẫu vẫn chưa được quy định vị trí việc làm, tức là chưa có chức danh nghề nghiệp với công việc này. Điều này đồng nghĩa với việc, bảo mẫu không được pháp luật bảo vệ khi xảy ra tranh chấp về chính sách lương hay các lợi ích khác. Đây là khó khăn khiến nhiều người e ngại đối với việc làm bảo mẫu trường tiểu học TPHCM cũng như trên cả nước.

Ngoài ra, vì chưa có quy định cụ thể nào về công việc bảo mẫu nên điều kiện tuyển dụng không có sự thống nhất. Mỗi nơi yêu cầu một kiểu đôi khi khiến ứng viên gặp bất lợi khi chuẩn bị hồ sơ xin việc hoặc các giấy tờ liên quan.

4. Tìm việc làm bảo mẫu trường tiểu học TPHCM ở đâu?

Thị trường việc làm bảo mẫu trường tiểu học TPHCM sôi động là “miếng mồi béo bở” cho các đối tượng lừa đảo đăng tin tuyển dụng giả để trục lợi. Do đó, bạn cần biết cách tìm việc tại những địa chỉ uy tín. Job3s - một sản phẩm ưu việt của Công ty Công nghệ 3s Group chính là gợi ý bạn có thể hoàn toàn tin tưởng.

4.1. Ưu điểm nổi trội của job3s

So với các trang web việc làm khác, job3s sở hữu các tính năng vượt trội:

Ứng dụng công nghệ AI thông minh: Nhớ công nghệ AI, người dùng chỉ mất 3 giây để tra cứu thông tin việc làm theo mong muốn.

Hoàn toàn miễn phí: Job3s kết nối ứng viên với các nhà tuyển dụng không thu bất cứ chi phí nào.

Thông tin tuyển dụng cập nhật liên tục: Các tin tuyển dụng của các công ty, doanh nghiệp trên cả nước được cập nhật nhanh chóng từng phút, từng giờ. Đồng thời, với sự uy tín của mình, job3s đảm bảo tính chính xác của tất cả tin tuyển dụng đăng tải trên web.

4.2. Hướng dẫn tìm việc làm bảo mẫu trường tiểu học TPHCM trên job3s

Quy trình tìm việc làm trên job3s vô cùng đơn giản với 4 bước:

Bước 1: Bạn truy cập vào đường link https://job3s.ai để truy cập trang web

Bước 2: Khi giao diện hiện ra, bạn chọn mục “Việc làm” => “Tìm việc làm”

Bước 3: Điền đủ thông tin theo từng mục vị trí tuyển dụng, địa điểm, kinh nghiệm, mức lương,... Ở đây, bạn chọn địa điểm là TPHCM, vị trí bảo mẫu trường tiểu học.

Bước 4: Chọn ô “Tìm kiếm”, hệ thống sẽ trả về kết quả theo nội dung bạn nhập trước đó.

5. Chú ý trước khi nhận việc làm bảo mẫu trường tiểu học TPHCM

Có người nói, công việc bảo mẫu là một chuyến phiêu lưu của tình yêu thương và trách nhiệm với trẻ nhỏ. Nhưng với việc làm bảo mẫu nói chung, việc làm bảo mẫu trường tiểu học TPHCM nói riêng, bạn cần thực sự lý trí, chú ý những điều sau đây:

5.1. Lưu tâm đến mô tả công việc

Mô tả công việc là căn cứ để bạn biết nhà tuyển dụng yêu cầu gì và bạn sẽ làm những nhiệm vụ gì. Để tránh mất thời gian, hãy tìm kiếm những tin tuyển dụng có phần mô tả công việc rõ ràng. Tất nhiên, với job3s thì bạn sẽ không cần phải lo về vấn đề này. Dù vậy, khi đến phỏng vấn, bạn cần một lần nữa làm rõ yêu cầu của nhà trường với vị trí bảo mẫu mà mình đang ứng tuyển.

5.2. Thỏa thuận tiền lương rõ ràng

Tiền lương là vấn đề nhạy cảm nhưng cũng là yếu tố cần có sự thống nhất từ đầu. Bạn nên trao đổi thẳng thắn với nhà trường hoặc đơn vị tuyển dụng về mức lương nếu thấy chưa phù hợp với khối lượng công việc phải đảm nhận hoặc với trình độ, kinh nghiệm của bạn. Ngoài ra, đừng ngại làm rõ các chế độ chi trả khác như tiền làm thêm ngoài giờ, tiền chăm sóc học sinh đặc biệt (nếu có),...

5.3. Dựa trên thực tế cuộc sống

Cho dù bạn đang rất cần một công việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống cũng đừng quên cân nhắc đến điều kiện thực tế của bản thân. Ví dụ, nếu bạn đang có con nhỏ thì bảo mẫu trường tiểu học chưa hẳn là sự lựa chọn phù hợp vì công việc này thường phải đi sớm về muộn.

Công việc bảo mẫu trường tiểu học ở nước ta đang dần nhận được sự quan tâm của xã hội. Minh chứng rõ nét nhất là mức lương được trả hiện nay cho vị trí này đã cao hơn khá nhiều so với trước đây, nhất là ở TPHCM. Trên đây, job3s vừa cung cấp đến bạn những thông tin liên quan đến việc làm bảo mẫu trường tiểu học TPHCM. Mong rằng, bài viết phần nào giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn và đưa ra quyết định chính xác trong định hướng nghề nghiệp của mình.