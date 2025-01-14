Điểm danh 05 việc làm Bình Tân hot nhất đảm bảo nguồn thu ổn định

1. Đôi nét về quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

Trước khi tìm hiểu về thị trường việc làm Bình Tân , bạn cần nắm được sơ lược về quận này. Bởi điều này liên quan mật thiết đến các công việc "hot" nhất tại đây. Quận Bình Tân được thành lập cuối năm 2003, là quận “sinh sau đẻ muộn” so với các quận nội thành khác của Thành phố Hồ Chí Minh.

Quận Bình Tân là cửa ngõ kết nối với các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Quận có 10 phường với diện tích tự nhiên trên 5,2 ngàn ha - là một trong hai quận lớn nhất Thành phố. Đây là nơi có nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới lưu thông của khu vực. Có thể kể đến đại lộ Võ Văn Kiệt, đường Kinh An Dương Vương, tuyến Metro 3A,...

Với quy mô dân số hơn 800.000 người, Bình Tân là quận có dân số đông nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Điều này là thách thức lớn với nhiều người khi tỷ lệ cạnh tranh ở mức cao. Tuy nhiên, với tốc độ phát triển kinh tế đáng nể, thị trường việc làm Bình Tân luôn “khát” lao động. Do đó, chỉ cần bạn có sức khỏe, đủ chuyên môn và kỹ năng, việc tìm một công việc phù hợp tại đây không quá khó khăn.

Quận Bình Tân rất phát triển kinh tế, do đó thị trường việc làm khá phong phú

2. Top 5 ngành nghề tuyển dụng nhiều tại thị trường việc làm Bình Tân

Thành phố Hồ Chí Minh nổi tiếng là thành phố trẻ, năng động, phát triển đa dạng nhiều ngành nghề thu hút một lượng lao động lớn. Trong đó, Bình Tân là một trong những quận có thị trường việc làm sôi động nhất. Vậy nên tìm việc làm Bình Tân không quá khó, bạn hoàn toàn có thể kiếm được công việc phù hợp tại đây.

Hiện nay, tại Bình Tân, có 7 ngành nghề đang rất “hot”, nhu cầu tuyển dụng cao. Cụ thể:

2.1. Nhân viên bán hàng

Trên địa bàn quận Bình Tân hiện nay có nhiều hệ thống siêu thị, cửa hàng. Trong đó, phải kể đến đại siêu thị Aeon Mall, siêu thị Co.op Mart, Bách Hóa Xanh,... Đặc biệt, khu vực đường Hương Lộ 2 là nơi có nhiều siêu thị mini cũng như các cửa hàng lớn nhỏ bán đa dạng mặt hàng. Vì thế, nhu cầu tuyển dụng nhân viên bán hàng tại đây rất lớn, cơ hội tìm việc làm ở quận Bình Tân Hương Lộ 2 cũng dễ dàng hơn.

Công việc chủ yếu của một nhân viên bán hàng là sắp xếp, kiểm tra định kỳ hàng hóa; tư vấn sản phẩm, dịch vụ phù hợp với khách hàng; theo dõi, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của khách;... Để làm được công việc này, bạn cần có sức khỏe tốt, nhiệt tình, niềm nở, ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế.

Với vị trí nhân viên bán hàng, bạn có thể ứng tuyển làm full-time, part-time theo ca hoặc thời vụ theo giờ. Mức lương được trả khi làm toàn thời gian dao động từ 7 - 12 triệu đồng/tháng tùy nơi làm và kinh nghiệm. Thêm vào đó, do đặc thù công việc, một số nơi sẽ trả thêm phần trăm hoa hồng dựa vào doanh số.

2.2. Điều dưỡng viên

Danh sách việc làm Bình Tân đang “hot” không thể không nhắc tới công việc điều dưỡng. Sở dĩ nhu cầu tuyển điều dưỡng viên nhiều như vậy là do quận Bình Tân quy tụ hệ thống các bệnh viện chất lượng cao, quy mô lớn. Có thể kể đến Bệnh viện Gia An 115, Bệnh viện Quốc tế City, Bệnh viện Quốc tế Minh Anh, Bệnh viện Triều An,... Sắp tới, khi Bệnh viện Tai Mũi Họng cơ sở 2 và Bệnh viện Tim thành phố cơ sở 2 đi vào hoạt động càng cần nguồn nhân lực điều dưỡng.

Công việc của một điều dưỡng viên là kiểm tra, chăm sóc sức khỏe người bệnh suốt quá trình điều trị; giải đáp thắc mắc cho bệnh nhân và người nhà về tình trạng sức khỏe,... Muốn ứng tuyển công việc này, ngoài am hiểu các kiến thức cơ bản về ngành Y, bạn cần biết lắng nghe, cẩn trọng, tinh thần trách nhiệm cao, kỹ năng đánh giá chính xác,...

Là công việc phải đối mặt với nhiều áp lực và rủi ro nhưng mức lương của điều dưỡng viên nhận được khá cao. Thu nhập trung bình của nhân viên điều dưỡng tại Thành phố Hồ Chí Minh rơi vào mức 8 - 10 triệu đồng/tháng. Con số này sẽ cao hơn với những người có nhiều kinh nghiệm trong nghề.

Nếu bạn có bằng y dược, hãy tham khảo vị trí điều dưỡng tại các bệnh viện, phòng khám

2.3. Giảng viên tiếng Anh

Trong xu thế toàn cầu hóa, tiếng Anh được xem là “chìa khóa” để tiếp cận kiến thức và thông tin đa dạng từ nền văn minh thế giới. Chính vì vậy mà nhu cầu học tiếng Anh cũng tăng lên đáng kể ở mọi lứa tuổi. Đồng thời, ngày càng nhiều người quan tâm đến các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế nên tham gia những khóa học tại các trung tâm.

Hiện nay, khu vực quận Bình Tân có rất nhiều trung tâm Anh ngữ lớn, nổi tiếng như trung tâm Tiếng Anh ILA, trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ VASS, trường Anh ngữ Quốc tế Ưu Việt - PIS,... Trong đó nhiều nơi đang cần tuyển giảng viên tiếng Anh nên công việc này lọt top việc làm Bình Tân được quan tâm nhất cũng là điều dễ hiểu.

Để trở thành một giảng viên tiếng Anh giỏi, ngoài trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, bạn cần thật sự tâm huyết với việc giảng dạy. Về thu nhập, so với mặt bằng chung của nghề giáo viên, giảng viên tiếng Anh tại các trung tâm cao hơn khá nhiều với mức 10 - 15 triệu đồng/tháng.

2.4. Chuyên viên tư vấn bất động sản

Những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa ở quận Bình Tân diễn ra nhanh chóng. Thị trường bất động sản tại đây theo đó cũng có nhiều chuyển biến tích cực về cả cung - cầu và giá bán. Đặc biệt, khi Bình Tân là quận có dân số đông nhất Thành phố Hồ Chí Minh cùng lượng người từ các nơi khác chuyển đến học tập, làm việc, nhu cầu mua nhà, thuê nhà, đầu tư sinh lời chắc chắn sẽ tăng lên. Điều này lý giải vì sao khi tìm việc làm Bình Tân, nghề tư vấn bất động sản lại thu hút đến vậy.

Nhiệm vụ chính của công việc này là nắm bắt, cung cấp đầy đủ thông tin cho khách hàng những số liệu tiềm năng về bất động sản đang bán; giải quyết khúc mắc, băn khoăn của khách hàng các vấn đề trong quá trình chọn mua nhà đất,...

Mức lương được trả cho chuyên viên tư vấn bất động sản tại Bình Tân hiện nay khá cao. Lương cứng dao động từ 7 - 10 triệu đồng/tháng tùy năng lực, vị trí. Cùng với đó là phần trăm hoa hồng, thưởng doanh số, thưởng KPI, nếu bạn làm tốt tổng thu nhập có thể lên tới 50 - 70 triệu đồng/tháng.

2.5. Công nhân

Nhắc tới việc làm Bình Tân nhất định phải đề cập đến công việc này. Bởi quận Bình Tân có hai khu công nghiệp lớn là KCN Tân Tạo và KCN Vĩnh Lộc đang giải quyết việc làm cho hơn 40.000 công nhân và vẫn đang có nhu cầu tuyển thêm. Ngoài ra, nhiều công ty cũng tiếp tục tuyển công nhân ở nhiều vị trí để đáp ứng việc sản xuất. Một số vị trí tuyển dụng nhiều hiện nay là công nhân may, công nhân lắp ráp, công nhân đóng gói,...

Yêu cầu tuyển dụng công nhân không quá khắt khe, nhìn chung chỉ cần tốt nghiệp trung học phổ thông, có sức khỏe tốt. Mức lương cơ bản cho các vị trí không đòi hỏi chuyên môn, tay nghề cao khoảng 4 - 6 triệu đồng/tháng. Nếu có tăng ca, thu nhập sẽ tăng thêm 2 - 3 triệu tùy số giờ làm thêm.

Nếu bạn chịu khó tăng ca, thu nhập hàng tháng sẽ vô cùng hấp dẫn

3. Lưu ý khi tìm việc làm ở Bình Tân

Thị trường việc làm Bình Tân đang vô cùng sôi động với nhu cầu tuyển dụng lớn. Ngoài những công việc “hot” được gợi ý, nhiều ngành nghề khác cũng rất cần nhân lực. Tuy nhiên, dù nhu cầu lớn nhưng nếu bạn không có sự chuẩn bị chu đáo thì mọi thứ vẫn rất khó khăn. Để tìm việc làm Bình Tân suôn sẻ, thuận lợi, đừng bỏ qua những điều cần lưu ý dưới đây.

3.1. Chọn lọc công việc phù hợp

Trước khi đưa ra quyết định ứng tuyển bất cứ công việc nào, bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố liên quan như sức khỏe, khả năng, bằng cấp, đam mê,... Làm việc đúng với năng lực và mình dành tâm sức cho việc đó sẽ giúp bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hơn nữa, điều này cũng là tiền đề để bạn nỗ lực, phấn đấu, mở rộng cánh cửa thăng tiến hơn trong tương lai.

3.2. Chọn địa chỉ tìm việc uy tín

Lợi dụng tâm lý muốn nhanh chóng tìm việc của mọi người, rất nhiều nơi đã đăng tin tuyển dụng lừa đảo. Thậm chí, nhiều người bị trúng chiêu thức “lùa gà” khi được yêu cầu đóng phí để ưu tiên liên hệ trước. Do đó, bạn cần tìm những nền tảng tìm việc làm Bình Tân uy tín, tránh tiền mất tật mang.

3.3. Chuẩn bị CV xin việc cẩn thận

Hồ sơ xin việc là yếu tố đầu tiên nhà tuyển dụng tiếp xúc với ứng viên. Với các ngành nghề “hot”, số lượng ứng viên nhiều, tỷ lệ cạnh tranh cao thì CV chỉn chu, sáng tạo, phù hợp sẽ giúp bạn ghi điểm với nhà tuyển dụng. Nhờ vậy, cơ hội được gọi đi phỏng vấn, được nhận thử việc sẽ cao hơn.

Hãy chuẩn bị cho mình một CV chỉn chu trước khi ứng tuyển bất kỳ vị trí nào

Với đà phát triển như hiện nay, Bình Tân hứa hẹn sẽ trở thành quận trọng điểm, là thị trường lao động tiềm năng bậc nhất của Thành phố Hồ Chí Minh. Tìm việc làm Bình Tân vì thế có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít thách thức đặt ra cho người lao động. Hãy theo dõi job3s để biết thêm những kinh nghiệm quý giá giúp quá trình tìm việc trở nên đơn giản hơn.

