1. Cà Mau: Kinh tế đứng thứ 3 Đồng bằng Sông Cửu Long

Nửa đầu năm 2024, báo cáo thống kê cho thấy Cà Mau đang có chuyển biến tích cực, tăng trưởng kinh tế ổn định. Hiện tại, tỉnh đang đứng thứ 3 về tăng trưởng kinh tế tại Đồng bằng sông Cửu Long và có nhiều chỉ tiêu vượt mức so với kế hoạch đề ra.

Đặc biệt trong lĩnh vực xuất khẩu, chỉ tính trong quý 1/2024 đã đạt kim ngạch đến 270,5 triệu USD, đạt 21.6 % kế hoạch và tăng 6% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong lĩnh vực du lịch, Cà Mau cũng cho thấy sự chuyển mình vô cùng mạnh mẽ. Từ đầu năm 2024 đến nay, toàn tỉnh có hơn 614 nghìn lượt khách tham quan, tổng doanh thu từ du lịch đạt đến hơn 784 tỷ đồng. (Số liệu thu thập được từ Báo Cà Mau)

Rất nhiều những con số ấn tượng cho thấy Cà Mau đang thực sự là một vùng đất hứa. Việc làm Cà Mau vì vậy cũng ngày càng được quan tâm. Vùng đất cực nam Tổ quốc này không chỉ có kinh tế thay da đổi thịt từng ngày mà còn có khí hậu trong lành, thiên nhiên đẹp, nhiều giá trị văn hóa lịch sử. Do đó, chọn nơi đây để an cư trở thành lựa chọn của rất nhiều gia đình trẻ. Với đà phát triển như hiện tại, chắc chắn cũng không khó để bạn có thể tìm được một công việc như ý tại đây.

Cà Mau có nền kinh tế phát triển đứng thứ 3 đồng bằng sông Cửu Long

2. Đánh giá tổng quan thị trường việc làm Cà Mau hiện nay

Định hướng đến năm 2030, tỉnh Cà Mau sẽ trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Tây Nam Bộ. Cà Mau có đầy đủ tiềm lực cả về tự nhiên và con người để đạt đến mục tiêu này.

Hiện nay, thị trường việc làm Cà Mau vô cùng sôi động. Là một tỉnh đang có tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa mạnh mẽ, nhu cầu lao động tại đây đang không ngừng tăng lên.

Việc làm Cà Mau không chỉ hot ở những khu vực trung tâm. Tản về các quận huyện, các vùng nôn thôn, kinh tế mới, các vùng ven biển…nhu cầu lao động các ngành nghề đang ngày càng tăng mạnh.

Cà Mau cũng là một trong những tỉnh đang thu hút đầu tư hàng đầu khu vực. Hàng loạt các công trình và dự án trọng điểm mọc lên. Cơ sở hạ tầng ngày càng được nâng cấp và cải thiện, giao thông ngày càng thuận lợi nên không có gì khó hiểu khi tại đây đã mọc lên hàng loạt nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, khu đô thị, khu nhà ở thương mại chất lượng cao…

Khi dân cư ngày càng đông đúc, các ngành nghề cũng rộng mở và tìm việc làm ở đây sẽ không là vấn đề quá khó. Chính vì vậy, với cả người dân bản địa và những người từ nơi khác đến đây an cư đều có thể tìm được cho mình một công việc đúng chuyên môn, sở trường và có thu nhập hấp dẫn.

Thị trường việc làm Cà Mau vô cùng sôi động với nhiều cơ hội ngành nghề

3. Cơ hội việc làm Cà Mau với ngành thủy sản và du lịch

Thủy sản và du lịch được đánh giá là ngành kinh tế mũi nhọn của Cà Mau. Chính vì vậy, khi nhắc đến việc làm Cà Mau, đây chính là 2 lĩnh vực nghề nghiệp mà bạn có thể nghĩ đến đầu tiên. Cơ hội việc làm nhiều và các chế độ đãi ngộ cũng vô cùng hấp dẫn.

Tận dụng điều kiện tự nhiên, trong nhiều năm qua, ngành thủy sản đã phát triển mạnh ở cả hai lĩnh vực: Nuôi trồng, chế biến, khai thác. Theo thống kê, ngành thủy sản chiếm gần 32% tổng sản phẩm của toàn tỉnh. Cà Mau có 3 mặt giáp biển, diện tích mặt nước vô cùng lớn, là một trong 4 ngư trường trọng điểm của nước ta. Chính vì vậy, đây chính là điều kiện thuận lợi để phát triển ngành thủy sản.

Bên cạnh đó, với nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử nổi tiếng, Cà Mau cũng đang ngày càng trở thành một cái tên ấn tượng trên bản đồ du lịch Việt Nam. Cảnh quan sông nước hữu tình, Cà Mau được du khách biết đến với rất nhiều địa danh và điểm đến như chợ nổi Cà Mau, Đầm Thị Tường, Hòn Đá Bạc, Mũi Cà Mau, rừng ngập mặn, Đảo Khoai, khu vườn chim, rừng quốc gia U Minh Hạ, biển Khai Long, rừng đước Năm Căn…. Ngày càng có nhiều du khách trong ngoài nước tìm đến vùng đất này, kéo theo đó là các cơ hội việc làm Cà Mau ngành du lịch cũng ngày càng rộng mở.

3.1. Các công việc hot ngành thủy sản ở Cà Mau

Để tìm việc làm ngành thủy sản tại Cà Mau, các bạn có thể cân nhắc đến nhiều cơ hội nghề nghiệp như:

Các công việc liên quan đến nuôi trồng thủy sản : Kiểm ngư. Chuyên viên nghiên cứu thủy sản. Chuyên viên kiểm tra chất lượng nuôi trồng thủy sản. Chuyên gia sức khỏe tôm cá và các loại thủy sản khác. Nhà phát triển nguồn dữ liệu thủy sản cho thế hệ tiếp theo. Nhân viên đảm bảo chất lượng nuôi trồng thủy sản. Kỹ sư hệ thống nuôi trồng. Chuyên viên nghiên cứu về các bệnh thủy sản, về môi trường sống thủy sản. Quản lý nuôi trồng thủy sản. Tư vấn viên trong các doanh nghiệp nuôi trồng. Doanh nhân nuôi trồng thủy sản. Giảng viên giảng dạy về nuôi trồng thủy sản trong các trường đại học, cao đẳng tại Cà Mau. Chuyên gia nghiên cứu trong các viện nghiên cứu của nhà nước về thủy sản tại Cà Mau.

: Các công việc Cà Mau liên quan đến đánh bắt thủy sản : Thuyền trưởng, thuyền phó, thuyền viên của các tàu đánh bắt thủy sản. Chuyên viên nghiên cứu vùng biển có nhiều thủy hải sản để đánh bắt. Nhân viên sơ chế thủy hải sản trên tàu ngay sau khi đánh bắt. Nhân viên phục vụ hậu cần trên các tàu thuyền đánh bắt cá. Chuyên viên sửa chữa tàu bè, thuyền đánh bắt thủy hải sản. Kỹ thuật tàu thủy. Các vị trí công việc khác liên quan đến đánh bắt thủy sản.

: Các công việc liên quan đến chế biến thủy sản: Công việc liên quan đến kiểm tra, bảo quản phù hợp với từng loại thủy sản. Công việc liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình chế biến, bảo quản thủy hải sản. Phân loại hải sản trước khi tiến hành chế biến. Vận hành máy móc, thiết bị chuyên dụng trong quá trình chế biến thủy hải sản. Nhân viên chế biến thủy hải sản: Nhân viên sơ chế, nhân viên đóng gói, nhân viên vận chuyển, nhân viên kiểm định chất lượng… Chuyên viên thương mại liên quan đến việc tiêu thụ và xuất khẩu các mặt hàng thủy hải sản.



Nhiều cơ hội việc làm với ngành chế biến thủy sản

3.2. Lựa chọn việc làm ổn định, thu nhập cao với ngành du lịch Cà Mau

Với ngành du lịch, việc làm Cà Mau có vô vàn lựa chọn hấp dẫn cho người lao động. Các bạn yêu thích làm việc trong lĩnh vực này có thể nộp hồ sơ ứng tuyển tại các công ty du lịch lữ hành, nhà hàng khách sạn:

Hướng dẫn viên du lịch tại Cà Mau với rất nhiều lựa chọn: Hướng dẫn cho công ty du lịch, tự làm hướng dẫn viên độc lập.

Hướng dẫn cho công ty du lịch, tự làm hướng dẫn viên độc lập. Làm việc liên quan đến quản lý và điều hành du lịch Cà Mau : Quản lý du lịch tại Cà Mau Điều hành du lịch tại Cà Mau Quản lý và điều hành khách sạn, nhà hàng tại Cà Mau

: Việc làm Cà Mau liên quan đến phục vụ khách du lịch : Nhân viên lễ tân nhà hàng, khách sạn, các loại hình dịch vụ tại Cà Mau Nhân viên phục vụ bàn, phục vụ bếp, phục vụ bar… Nhân viên buồng phòng, làm việc tại các khách sạn Cà Mau

:

Việc làm trong ngành du lịch đặc biệt hấp dẫn tại Cà Mau

4. Một số ngành nghề mũi nhọn khác đang có nhu cầu nhân lực cao ở Cà Mau

Ngoài ngành thủy sản và du lịch, tại Cà Mau còn có rất nhiều lựa chọn nghề nghiệp khác. Là tỉnh có nền kinh tế phát triển đa dạng các lĩnh vực nên cho dù bạn không học chuyên ngành thủy sản và du lịch thì cũng sẽ có nhiều lựa chọn nghề nghiệp tại đây:

Việc làm trong ngành xây dựng tại Cà Mau: Với tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ, cộng với nhiều công trình, dự án được đầu tư tại Cà Mau, có rất nhiều cơ hội việc làm ngành xây dựng để lựa chọn.

Với tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ, cộng với nhiều công trình, dự án được đầu tư tại Cà Mau, có rất nhiều cơ hội việc làm ngành xây dựng để lựa chọn. Việc làm Cà Mau ngành y tế: Có hàng chục bệnh viện tại Cà Mau mang đến cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên ngành y: Bệnh viện tỉnh Cà Mau, bệnh viện Đa khoa Cà Mau, bệnh viện Sản - Nhi, bệnh viện MEDIC, bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng, bệnh viện Y học cổ truyền, bệnh viện Đầm Dơi… Cùng với đó, bạn cũng có thể làm việc trong hệ thống các phòng khám tư dân tại tỉnh này.

Có hàng chục bệnh viện tại Cà Mau mang đến cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên ngành y: Bệnh viện tỉnh Cà Mau, bệnh viện Đa khoa Cà Mau, bệnh viện Sản - Nhi, bệnh viện MEDIC, bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng, bệnh viện Y học cổ truyền, bệnh viện Đầm Dơi… Cùng với đó, bạn cũng có thể làm việc trong hệ thống các phòng khám tư dân tại tỉnh này. Việc làm ngành công nghệ thông tin Cà Mau

Việc làm ngành báo chí truyền thông Cà Mau

Việc làm ngành giáo dục Cà Mau…

Tất nhiên, nhu cầu tuyển dụng cũng có sự thay đổi theo từng thời điểm. Do đó, để có việc làm sớm, các bạn nên nhanh chóng cập nhật các tin tuyển dụng liên tục để nắm bắt nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp và không bỏ lỡ cơ hội nộp hồ sơ.

Ngành y cũng là một ngành đang cần nhu cầu nhân lực cao tại Cà Mau

5. Tìm việc làm ở Cà Mau uy tín, nhiều lựa chọn

Bạn muốn tìm việc làm ở Cà Mau nhanh chóng, uy tín? Ngoài việc tận dụng tối đa các mối quan hệ, sử dụng nền tảng tìm việc job3s sẽ là lựa chọn lý tưởng để bạn có thể nắm bắt được nhu cầu tuyển dụng cũng như thị trường việc làm nơi đây.

Tại job3s, chúng tôi kết nối với nhiều nhà tuyển dụng tại Cà Mau, mang đến cho người lao động những thông tin tuyển dụng mới nhất, mô tả công việc chi tiết để bạn tìm hiểu và cân nhắc với sở trường, khả năng của mình. Ngoài Cà Mau, job3s còn cập nhật rất nhiều cơ hội việc làm tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, đảm bảo mang đến trải nghiệm tìm việc làm tốt nhất cho bạn.

Trên đây là những gợi ý việc làm Cà Mau hot nhất với 2 lĩnh vực thủy sản và du lịch. Dù bạn có kỹ năng ở lĩnh vực công việc nào thì Cà Mau cũng sẽ có những cơ hội việc làm phù hợp. Hãy cập nhật ngay các tin tuyển dụng mới nhất tại job3s và nhanh chóng gửi CV của mình! Chúc các bạn sớm tìm được công việc như ý tại Cà Mau!