Tổng hợp việc làm cho người trên 40 tuổi tại Hải Phòng uy tín, thu nhập hấp dẫn nhất

1. Tại sao lứa tuổi U40, U50 lại khó tìm việc?

Hiện nay, số lượng việc làm cho người trên 40 tuổi tại Hải Phòng không nhiều khiến độ tuổi trung niên không dễ dàng tìm việc. Một số nguyên nhân phổ biến khiến các nhà tuyển dụng không thuê người thuộc độ tuổi từ 40 bao gồm:

Tính cách ngại thay đổi, học những điều mới đặc biệt là công nghệ tiên tiến, trong khi các nhà tuyển dụng đều mong muốn nhân viên có sự năng động, sáng tạo.

Sức khỏe giảm sút so với độ tuổi thanh niên, gây giảm năng suất lao động.

Có nhiều công việc gia đình hơn so với những bạn trẻ độc thân, khiến thời gian và tâm huyết độ tuổi 40 trở lên dành cho sự nghiệp ít hơn.

Kinh nghiệm và kỹ năng của người trung niên khó có thể bắt kịp giới trẻ, sự thay đổi chậm chạp, yêu cầu chế độ phúc lợi nhiều khiến họ rất khó tìm việc.

Độ tuổi từ 40 trở lên khó tìm việc làm so với giới trẻ

2. Người trên 40 tuổi phù hợp với những công việc như thế nào?

Để tìm việc làm cho người trên 40 tuổi tại Hải Phòng không phải chuyện đơn giản, nhưng nếu bản thân vẫn muốn tiếp tục phát triển sự nghiệp và kiếm thêm thu nhập, bạn có thể tham khảo một số ngành nghề sau đây:

Nghề bảo vệ tại các cửa hàng nhỏ, chung cư, trung tâm thương mại : Công việc không đòi hỏi bằng cấp, nhẹ nhàng, không yêu cầu di chuyển nhiều, phù hợp cho nam giới trên 40.

Giúp việc nhà, phụ quán, nấu ăn, tạp vụ : Công việc đòi hỏi sự cẩn trọng của độ tuổi trung niên, yêu cầu tính sạch sẽ, chăm chỉ và mong muốn gắn bó lâu dài.

Việc làm chuyên môn: Những người có bằng cấp đang tìm việc làm cho người trên 40 tuổi tại Hải Phòng có thể tiếp tục phát triển sự nghiệp cá nhân.

3. Tổng hợp việc làm cho người trên 40 tuổi uy tín nhất

Các công việc dưới đây hứa hẹn giúp những ai đã bước sang độ tuổi tứ tuần vẫn tìm được niềm vui trong lao động và gia tăng thu nhập cho bản thân.

3.1. Việc làm cho người trên 40 tuổi tại Hải Phòng

Một số việc làm cho người trên 40 tuổi tại Hải Phòng dưới đây sẽ giúp bạn vừa có thêm thu nhập vừa phát huy được ưu thế của tuổi tác:

Công việc lao động phổ thông

Giúp việc gia đình : Vị trí này đòi hỏi kinh nghiệm dày dặn trong việc quán xuyến gia đình, phù hợp cho phụ nữ lớn tuổi. Tùy theo thỏa thuận, công việc này có thể thực hiện vệ sinh nhà cửa, giặt giũ, nấu cơm hay chăm người già. Mức lương giúp việc tại Hải Phòng: Từ 5 - 8 triệu tùy khối lượng và thời gian làm việc.

Bảo mẫu : Công việc này đòi hỏi sự khéo léo, kiên nhẫn, có kinh nghiệm chăm sóc trẻ em. Nhiệm vụ chính của bảo mẫu là đưa bé đi học, vui chơi cùng bé khi tan trường. Mức lương bảo mẫu: Từ 6 - 8 triệu tùy khối lượng và thời gian làm việc.

Tự kinh doanh, buôn bán: Không cần mất thời gian tìm việc làm cho người trên 40 tuổi tại Hải Phòng, bạn có thể tự mình làm và bán một số món ăn như bánh mì các loại, thịt kho, pate, chả cá, nem chua,… Nếu bạn có khả năng nấu nướng và luôn đảm bảo sản phẩm ngon, sạch và chất lượng, chắc chắn lượng khách trung thành sẽ ngày càng tăng. Công việc này cũng giúp bạn tự chủ về thời gian hơn các vị trí khác.

Phụ nữ trên 40 tuổi có thể làm giúp việc theo giờ tại Hải Phòng

Công việc yêu cầu bằng cấp, chuyên môn

Quản lý, trưởng nhóm : Nếu bạn đã có kỹ năng, nghiệp vụ thì nên cố gắng tiếp tục phát triển chuyên môn để hướng tới vị trí lãnh đạo đội, nhóm. Càng lớn tuổi, bạn sẽ càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm và được công ty trọng dụng. Những vị trí này đều đảm bảo sự ổn định và mức thu nhập cao hơn so với công việc lao động phổ thông, mức lương trên 18 triệu đồng/tháng.

Giáo viên dạy thêm tại nhà : Nếu là giáo viên/giảng viên hoặc có kinh nghiệm chơi nhạc cụ, người lớn tuổi có thể chọn cách mở lớp dạy thêm hoặc dạy tận nhà cho học sinh trong khu vực.

Những người yêu văn thơ có thể sáng tác theo các đơn đặt hàng của các nhà xuất bản, gửi tác phẩm lên báo chí.

Nếu là bác sĩ, bạn có thể mở thêm phòng khám tại nhà.

3.2. Top các việc làm cho người trên 40 tuổi TPHCM thu nhập ổn định

Nếu bạn đang tìm việc làm cho người trên 40 tuổi tại Hải Phòng hay TPHCM, đừng bỏ qua danh sách có mức lương ổn định dưới đây:

Bảo vệ tại các tòa nhà cao tầng, cửa hàng : Vị trí này không yêu cầu phải khuân vác nặng, chỉ cần giữ xe, lấy xe cho khách hàng. Mức lương: 6 - 8 triệu đồng.

Nhân viên siêu thị, cửa hàng, doanh nghiệp sản xuất : Vị trí này thường có nhiệm vụ khá đơn giản như dán tem, đóng gói và sắp xếp hàng hóa lên kệ, lau dọn khu vực được giao. Vì không có yêu cầu cao nên mức lương vị trí này ở mức trung bình: 5 - 6 triệu đồng. Tuy nhiên, đây là công việc mang lại thu nhập ổn định.

Nhân viên gia công đơn giản: Như thêu tranh tại nhà; đính đá tại nhà,... Thu nhập: 150.000 đồng đến 400.000 đồng/ bức trang, khá ổn định với một công việc gia công nhẹ nhàng. Tuy nhiên, bạn cần hết sức lưu ý vì hiện nay có nhiều cơ sở lừa đảo, lợi dụng sự cả tin của người lớn tuổi để thu và lừa tiền cọc.

Việc làm bảo vệ phù hợp với người trên 40 tuổi

3.3. Tìm việc làm cho người trên 50 tuổi Hải Phòng

Những người đã qua độ tuổi 50 gặp nhiều khó khăn khi tìm việc làm. Tuy nhiên vẫn có một số vị trí ưu tiên cho người trung niên bao gồm:

Nữ giới: Tạp vụ tại các trung tâm thương mại, siêu thị, công ty, nhà hàng. Nhiệm vụ bao gồm thực hiện công việc vệ sinh, dọn dẹp các khu vực được phân công. Ưu điểm của công việc này là không đòi hỏi kinh nghiệm và lao động nặng. Người lớn tuổi có thể làm theo ca, bán thời gian hoặc toàn thời gian. Mức lương: 6 – 8 triệu đồng/tháng.

Nam giới: Nhân viên phụ kho : Vị trí này không yêu cầu bằng cấp, phù hợp cho nam giới có thể lực tốt, nhanh nhẹn, có kinh nghiệm kiểm kho sẽ được ưu tiên. Mức lương: 5 – 6 triệu/tháng.

Quản gia tại nhà: Đây là vị trí cao cấp hơn bảo mẫu, người sẽ sắp xếp toàn bộ lịch trình cho những người làm trong một gia đình. Do đó, vị trí này có mức lương hấp dẫn từ 8 - 12 triệu đồng, nhưng yêu cầu sự ngăn nắp, lịch sự, kín tiếng, khả năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và có thể chịu trách nhiệm về mọi tình huống trong nhà.

Nam giới trên 40 có thể làm nhân viên phụ kho

3.4. Tìm việc làm cho người 60 tuổi tại Hải Phòng

Một số vị trí dành cho người lớn tuổi tại thành phố hoa phượng đỏ cho những ai đang tìm việc làm cho người trên 40 tuổi tại Hải Phòng bao gồm:

Nữ giới: Giúp việc theo giờ : Nhiệm vụ chính của vị trí này là dọn dẹp, nấu ăn, giặt giũ cho gia đình chủ nhà vào một số khung giờ nhất định. Trung bình, phụ nữ 60 tuổi có thể nhận được 60.000 - 80.000 đồng/ giờ. Để tiết kiệm thời gian di chuyển, bạn nên tìm kiếm giúp việc theo giờ cho nhiều gia đình trong 1 chung cư hoặc 1 khu vực.

Nam giới: Nhân viên quẹt thẻ xe tại siêu thị, chung cư: Công việc của vị trí này là tuần tra, quẹt thẻ xe, kiểm soát, thu tiền các xe cư dân và vãng lai ra vào khu vực được quy định. Công việc này không đòi hỏi bằng cấp, phần lớn thời gian được ngồi cố định một chỗ. Đây cũng là vị trí nhà tuyển dụng khá ưu tiên người lớn tuổi bởi họ có sự cẩn trọng và điềm tĩnh. Mức lương: 6 – 8 triệu đồng/tháng.

3.5. Tìm việc làm cho người trên 40 tuổi tại Hà Nội không yêu cầu bằng cấp

Những ai đã bước qua tuổi trung niên đang sinh sống tại thủ đô có thể tham khảo danh sách các vị trí thường xuyên được tuyển dụng sau đây:

Nam giới: Bảo vệ trực bên trong nhà máy, xí nghiệp : Nhiệm vụ của vị trí này là trực tại các cổng ra vào, thực hiện quẹt thẻ xe cho nhân viên vào làm việc hoặc xe vận chuyển tới kho hàng. Mức lương: 8 - 10 triệu đồng.

Nữ giới: Nấu ăn, phụ bếp cho công ty, doanh nghiệp lớn, có cung cấp bữa trưa hoặc tối cho nhân viên: Vị trí này đặc biệt cần kỹ năng nấu ăn, sự khéo léo, chăm chỉ, sạch sẽ, khả năng ước lượng nguyên liệu tốt và không đòi hỏi bằng cấp. Mức thu nhập cho vị trí này thường dao động từ 6 - 8 triệu đồng/tháng.

4. Tìm việc làm cho người tuổi trung niên ở đâu?

