Tìm việc làm Đông Anh thu nhập cao, ổn định, không qua trung gian

1. Danh sách việc làm Đông Anh Hà Nội hot nhất hiện nay

Đông Anh là cái tên thân thuộc với nhiều người bởi nơi đây có một khu di tích lịch sử nổi tiếng - Thành Cổ Loa. Ngày nay, Đông Anh còn được biết đến là mảnh đất nhộn nhịp với nền công nghiệp phát triển mạnh mẽ. Khi tìm việc làm Đông Anh, người lao động dễ dàng tìm kiếm công việc với mức lương cao, ổn định.

Dưới đây là danh sách việc làm Đông Anh Hà Nội đang được tuyển dụng nhiều nhất hiện nay.

1.1. Nhân viên bất động sản

Mặc dù, Đông Anh là huyện nằm ở ngoại thành Hà Nội nhưng lại tiếp giáp với nhiều quận, huyện của thành phố, là đầu mối giao thông quan trọng. Đây là thế mạnh giúp Đông Anh phát triển bất động sản. Khi các tòa chung cư, khu đô thị xuất hiện dẫn đến kết quả tất yếu là nhu cầu tuyển dụng nhân viên bất động sản.

Vị trí nhân viên bất động sản có mức lương cao, trở thành công việc hot nhất tại Đông Anh

Khi tìm việc làm Đông Anh trên các trang tuyển dụng như job3s, ứng viên có thể thu được nhiều kết quả khác nhau. Điểm chung của công việc này là thu nhập cao (dựa trên doanh số bán hàng), do đó, ứng viên thường được yêu cầu cao về ngoại hình, kỹ năng giao tiếp.

Ngoài ra, khi làm nghề bất động sản, người lao động cũng cần tập trung nhiều thời gian để tìm kiếm khách hàng, đưa khách đi tham quan sản phẩm cũng như hỗ trợ các vấn đề sau mua/bán.

1.2. Công nhân nhà máy

Lựa chọn khác cho người tìm việc làm Đông Anh đó là công nhân nhà máy. Đây không phải là ngành nghề mới bởi kinh tế công nghiệp tại Đông Anh đã phát triển từ rất nhiều năm trước đây nhưng với xu hướng mở rộng thị trường, đẩy mạnh sản xuất, các nhà máy vẫn tuyển dụng liên tục.

Ở vị trí công nhân, ứng viên tìm việc làm Đông Anh Hà Nội chỉ cần trình độ văn hóa 9/12, nếu đi kèm với các kỹ năng khác, lương và vị trí làm việc của người lao động có thể ở mức tốt hơn. Chế độ đãi ngộ như thưởng dịp lễ tết, thưởng làm thêm giờ, bảo hiểm xã hội,… dành cho công nhân vẫn được áp dụng đầy đủ.

Tại Đông Anh có nhiều doanh nghiệp, xưởng sản xuất các mặt khác nhau; do đó, nhu cầu tuyển dụng công nhân rất lớn

1.3. Nhân viên bán hàng

Ở đâu có nhu cầu mua sắm, ở đó có nhân viên bán hàng. Với một nơi có xu hướng phát triển kinh tế mạnh mẽ như Đông Anh, sự xuất hiện của trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, khách sạn,… là tất yếu. Điều này tạo thêm cơ hội việc làm cho người dân.

Với đặc thù công việc là gặp gỡ, thuyết phục khách mua hàng, nhân viên bán hàng thường được yêu cầu cao về ngoại hình cũng như kỹ năng giao tiếp. Ngoài ra, người lao động có thể được yêu cầu thực hiện các công việc khác như dọn dẹp, kiểm hàng, bày trí gian hàng,…

1.4. Nhân viên kế toán

Kế toán là vị trí làm việc quan trọng của doanh nghiệp, thực hiện các công việc liên quan đến hàng hóa, nguồn tiền, thu chi,… Vì vậy, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có nhu cầu tuyển dụng kế toán, với các công ty lớn, họ thường cần đến phòng kế toán với nhiều nhân viên khác nhau.

Mức lương hấp dẫn, chế độ đãi ngộ tốt là lý do để người tìm việc làm Đông Anh cân nhắc đến vị trí công việc này. Cần lưu ý rằng, khi ứng tuyển làm nhân viên kế toán, người lao động cần có bằng cấp phù hợp.

Ở bất kỳ ngành sản xuất nào, doanh nghiệp cũng đều cần đến những kế toán giỏi, tương ứng với đó là mức lương xứng đáng

1.5. Hướng dẫn viên du lịch

Tìm việc làm Đông Anh Hà Nội, không thể không nhắc đến vị trí việc làm hướng dẫn viên du lịch. Các điểm di tích lịch sử, khu sinh thái mới khai thác tại Đông Anh dần được đẩy mạnh, thu hút ngày càng nhiều khách tham quan. Vì vậy, nghề hướng dẫn viên du lịch tại đây cũng bắt đầu khởi sắc.

Hướng dẫn viên du lịch là công việc không yêu cầu bằng cấp cao nhưng người nhân viên phải có kỹ năng giao tiếp tốt, trình độ ngoại ngữ cao cũng là một lợi thế giúp ứng viên đạt được vị trí việc làm, mức lương như mong đợi. Ngoài tiền lương được hưởng từ công ty, hướng dẫn viên du lịch cũng có thể nhận được tiền thưởng từ khách du lịch.

Không chỉ có Thành Cổ Loa, huyện Đông Anh đã và đang khai thác dịch vụ du lịch phát triển

Ngoài các công việc kể trên, khi tìm việc làm Đông Anh, người lao động cũng có thể tìm kiếm thêm các công việc khác như làm tạp vụ, nhân viên hành chính văn phòng, nhân viên bảo vệ, nhân viên giao hàng,…

Mỗi công việc khác nhau có yêu cầu khác nhau về trình độ, kỹ năng cũng như chế độ lương thưởng khác nhau, tại doanh nghiệp khác nhau, chế độ cũng có thể khác biệt. Do đó, khi tìm việc làm Đông Anh Hà Nội, người lao động cần tìm hiểu kỹ, lựa chọn kênh tìm việc uy tín, tỉnh táo với các chiêu trò lừa đảo.

2. Lý do nên tìm việc làm Đông Anh

Đông Anh là một huyện, nằm ở ngoại thành Hà Nội, tiếp giáp với huyện Gia Lâm, huyện Mê Linh, huyện Đan Phượng, quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, Long Biên, Sóc Sơn và Bắc Ninh. Vị trí địa lý thuận lợi giúp Đông Anh trở thành điểm đến của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Khu công nghiệp Đông Anh, khu công nghiệp Thăng Long, khu công nghiệp nhà ở Nguyên Khê là các khu công nghiệp lớn tại Đông Anh, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương, đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế.

Ngoài lợi thế về phát triển công nghiệp, ngày nay, Đông Anh cũng chú trọng đến ngành dịch vụ. Khu di tích Cổ Loa, khu sinh thái Cọ Xanh, đền Sái, phim trường Smiley Ville, cầu Nhật Tân, công viên Kim Quy, đồng hoa hướng dương,… là các điểm vui chơi tại Đông Anh được nhiều người tìm đến.

Toàn cảnh khu công nghiệp Bắc Thăng Long nằm tại huyện Đông Anh, Hà Nội

Có thể thấy, tìm việc làm Đông Anh không khó, thậm chí, người lao động có nhiều cơ hội, nhiều lựa chọn khác nhau. Việc làm Đông Anh Hà Nội dành cho nhiều tầng lớp lao động khác nhau, từ người có trình độ văn hóa trung bình đến những người thành thạo ngoại ngữ, kỹ sư, người lao động nước ngoài.

Đáp ứng thực tế đó, Đông Anh cũng đẩy mạnh lĩnh vực bất động sản, các khu đô thị, khu dân cư mới được mở rộng với mục đích phục vụ nhu cầu về nhà ở cho người dân. Như vậy, người lao động tại Đông Anh không chỉ tìm được việc làm với mức thu nhập tốt mà điều kiện về nhà ở cũng được đáp ứng. Đây là những quyền lợi đặc biệt dành cho những ai đang tìm việc làm Đông Anh.

3. Gợi ý các công ty tại Đông Anh đang tuyển dụng nhân viên

Sự đa dạng về ngành nghề, vị trí làm việc giúp người tìm việc làm Đông Anh có nhiều lựa chọn khác nhau. Tuy nhiên, để có thể phát triển và gắn bó lâu dài với công việc đó, ứng viên cần tìm hiểu về sự uy tín và ngành sản xuất của doanh nghiệp.

Dưới đây là các công ty tại Đông Anh đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên, người lao động có thể tham khảo.

3.1. Công ty CP Hai Bốn Bảy tuyển dụng nhân viên khai thác

Công ty CP Hai Bốn Bảy có chi nhánh tại xã Nam Hồng huyện Đông Anh. Vị trí đang được công ty tuyển dụng là nhân viên khai thác ca đêm. Người tìm việc làm Đông Anh trúng tuyển công việc này có nhiệm vụ nhận và phân loại hàng hóa, bốc dỡ hàng, gửi hàng,…

Nhân viên không cần kinh nghiệm, không yêu cầu trình độ, được hưởng mức lương từ 10 đến 15 triệu đồng trên 1 tháng.

3.2. Công ty vận chuyển Ninja Van tuyển dụng tài xế giao hàng xe máy

Ninja Van là một trong những kênh vận tải phổ biến hiện nay, giúp giao/ chuyển hàng hóa đến các tỉnh thành khác nhau trên cả nước. Cơ sở của Ninja Van tại Thị trấn Đông Anh đang có nhu cầu tuyển dụng thêm nhân viên giao hàng với phương tiện xe máy, người tìm việc làm Đông Anh Hà Nội có thể tham khảo.

Thời gian làm việc của nhân viên giao hàng xe máy không cố định, phụ thuộc vào lượng hàng cần giao, được thưởng theo số lượng đơn hàng, vào các dịp lễ, tết theo quy định của nhà nước.

Tìm việc làm tại Đông Anh, ứng viên có thể ứng tuyển vị trí shipper tại Công ty vận chuyển Ninja Van

3.3. Công ty CP Santomas Việt Nam tuyển công nhân sản xuất

Công ty CP Santomas là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, có cơ sở tại KCN Bắc Thăng Long, Đông Anh với sản phẩm sản xuất chính là chi tiết nhựa, khuôn ép nhựa.

Hiện Santomas đang có nhu cầu tuyển dụng 80 công nhân nữ, trong độ tuổi từ 20 đến 33, tốt nghiệp Trung học cơ sở. Người tìm việc làm Đông Anh nộp hồ sơ tại Santomas qua nhiều hình thức, có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng bảo vệ của công ty, website công ty hoặc trang tuyển dụng.

3.4. Công ty Canon KCN Thăng Long tuyển công nhân làm việc

Là một doanh nghiệp của nước ngoài, hoạt động tại Việt Nam từ nhiều năm trước, công ty Canon liên tục tuyển dụng nhân viên trong đó có vị trí công nhân sản xuất. Mức lương cho người lao động từ 8 đến 9 triệu đồng chưa gồm tiền thưởng, tiền công tăng ca.

Ứng dụng có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận tuyển dụng của Canon để được hỗ trợ. Khi trúng tuyển vị trí công nhân tại công ty, nhân viên có thể đăng ký làm việc ca ngày hoặc ca đêm, được nghỉ chủ nhật và có xe đưa đón dành cho nhân viên sống ở xa.

Canon là doanh nghiệp hoạt động lâu năm tại KCN Thăng Long với nhu cầu tuyển dụng công nhân mỗi năm rất lớn

3.5. Công ty TNHH Sức Bật Spiral tuyển nhân viên sale

Với mục đích phát triển, mở rộng thị trường coca-cola, công ty Sức Bật Spiral có nhu cầu tuyển dụng nhân viên sale làm việc tại Thị trấn Đông Anh. Mức lương cơ bản dành cho nhân viên thử việc là 2 triệu, các tháng tiếp theo tăng lương theo thỏa thuận, ngoài ra, nhân viên sẽ được thưởng theo doanh số bán hàng.

4. Cách tìm việc làm Đông Anh nhanh chóng

Mặc dù, việc làm Đông Anh tương đối đa dạng nhưng để có được công việc ổn định, lâu dài, thu nhập cao, người tìm việc làm Đông Anh vẫn cần tìm hiểu kỹ về uy tín của doanh nghiệp, đặc thù công việc cũng như các chế độ đi kèm ghi trong hợp đồng. Người lao động có thể thực hiện tìm việc làm Đông Anh Hà Nội nhanh chóng bằng cách tra cứu trên các website tuyển dụng.

Truy cập website job3s để tìm kiếm việc làm phù hợp với năng lực và nhu cầu của bản thân

Job3s là website việc làm uy tín, kết nối 2 chiều giữa ứng viên và doanh nghiệp. Đặc biệt, đây là website đầu tiên ứng dụng công nghệ AI, giúp quá trình tìm kiếm, trả kết quả diễn ra nhanh chóng và chính xác nhất. Chỉ cần gõ từ khóa vào thành tìm kiếm, sau 3s, ứng viên có được danh sách việc làm, việc cần làm là chọn lọc và gửi hồ sơ ứng tuyển. Job3s cũng cho phép người tìm việc làm Đông Anh tạo CV ngay trên website.

“Việc làm Đông Anh” là từ khóa được tìm kiếm thường xuyên trên các trang tuyển dụng. Ngoài kênh job3s, người tìm việc làm tại Đông Anh Hà Nội cũng có thể tham gia các diễn đàn tuyển dụng liên quan.

Cần lưu ý rằng, hiện nay, các đối tượng lừa đảo hoạt động rất tinh vi, lợi dụng tâm lý người lao động có mong muốn tìm việc nhanh chóng, lương cao để thực hiện hành vi lừa tiền. Do đó, trong quá trình tìm việc làm Đông Anh, ứng viên cần hết sức cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin về doanh nghiệp và vị trí làm việc.