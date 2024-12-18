Mẫu mô tả công việc kế toán tổng hợp chi tiết cho doanh nghiệp

Hiện nay nhiều bạn sinh viên sắp ra trường vẫn còn mơ hồ về mô tả công việc kế toán tổng hợp sẽ như thế nào và chưa nắm rõ được công việc là gì. Hầu hết các loại hình công ty nào cũng cần có một người đảm nhiệm vị trí kế toán tổng hợp. Vậy hãy cùng Job3s tìm hiểu chi tiết những thông tin trong mẫu mô tả công việc kế toán tổng hợp qua bài viết dưới đây.

1. Kế toán tổng hợp là gì?

Kế toán tổng hợp là người chịu trách nhiệm tổng hợp, thu thập, ghi chép, phản cảnh và thống kê tổng quát số liệu, dữ liệu. Ngoài ra, họ còn tổng hợp những thông tin trên các tài khoản, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và báo cáo lãi lỗ trong từng kỳ kế toán của công ty.

Nói cách khác, mô tả công việc kế toán tổng hợp được hiểu là những trách nhiệm chung về dữ liệu, số liệu chi tiết đến tổng hợp các loại sổ sách kế toán mà nhân viên đó phải thực hiện. Vì thế, họ đóng vai trò rất quan trọng trong việc giải quyết chính xác những vấn đề tài chính hoặc kinh tế của doanh nghiệp.

2. Tải mẫu mô tả công việc kế toán tổng hợp cho tuyển dụng

Việc có một mô tả công việc kế toán tổng hợp cụ thể là rất quan trọng để thu hút ứng viên phù hợp với công việc và văn hóa doanh nghiệp. Dưới đây, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một vài mẫu bản mô tả công việc kế toán tổng hợp để giúp nhà tuyển dụng xây dựng đội ngũ kế toán mạnh mẽ.

Mẫu số 1

Mẫu mô tả công việc dành cho Giám đốc kế toán tổng hợp là người chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động kế toán của doanh nghiệp. Họ giám sát việc thu thập, kiểm tra và báo cáo thông tin tài chính để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy.

Mẫu mô tả công việc chi tiết ở vị trí Giám đốc kế toán tổng hợp

Mẫu số 2

Nhân viên kế toán tổng hợp đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin tài chính. Mô tả công việc của kế toán tổng hợp yêu cầu sự tỉ mỉ, kiến thức chuyên môn, khả năng làm việc với nhiều dự án và nhiệm vụ đồng thời.

Mẫu số 3

Người đảm nhiệm vị trí Kế toán tổng hợp - Quản lý thuế chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động kế toán liên quan đến thuế của doanh nghiệp. Với tính chất phức tạp của hệ thống thuế, mô tả công việc kế toán tổng hợp này đòi hỏi kiến thức chuyên môn vững vàng về lĩnh vực kế toán và luật thuế. Đồng thời họ phải có kỹ năng phân tích và tư duy logic.

3. Mô tả công việc kế toán tổng hợp

Mô tả công việc kế toán tổng hợp là một trong những vai trò quan trọng nhất trong bộ máy hoạt động của mỗi doanh nghiệp. Không chỉ đảm bảo sự chính xác và minh bạch trong quản lý tài chính mà còn là chìa khóa để giúp công ty đạt được mục tiêu tài chính của mình.

3.1. Mô tả công việc chung của kế toán tổng hợp

Bảng mô tả công việc kế toán tổng hợp dưới đây có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về các công việc mà bạn cần phải làm khi bắt đầu ở vị trí này.

NHIỆM VỤ CÔNG VIỆC Thu chi nội bộ Thực hiện việc thu chi nội bộ, kiểm tra đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp giữa những bộ phận, đơn vị nội bộ. Kiểm tra những khoản nghiệp vụ phát sinh.

Kiểm tra đối chiếu số dư ở cuối kỳ có trùng khớp với các báo cáo chi tiết.

Hạch toán những bút toán nội sinh, bút toán cuối kỳ trước khi báo cáo về tình hình tài chính.

Xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán đến những bộ phận liên quan.

Công việc khác thuộc bộ phận kế toán để xử lý các khoản công nợ. Thực hiện các chứng từ, công nợ Đề xuất các bút toán, chế độ báo cáo cũng như mẫu biểu phù hợp.

Kiến nghị quy trình thực hiện những nghiệp vụ kế toán, luân chuyển chứng từ trong một đơn vị. Thực hiện những thủ tục liên quan đến cơ quan nhà nước về lao động và hành chính Lập báo cáo về quản trị dòng tiền, doanh thu và chi phí.

Lập báo cáo tài chính theo từng tháng, quý, năm và báo cáo về giải trình chi tiết.

In sổ cụ thể và tổng hợp theo báo cáo công ty quy định.

Tổng hợp và thống kê số liệu kế toán khi có yêu cầu. Thực hiện các thủ tục liên quan cơ quan nhà nước Tham gia với công tác kiểm tra, kiểm kê ở những đơn vị cơ sở.

Cung cấp các số liệu đến ban Giám đốc hoặc đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

Giải trình số liệu cho cơ quan thuế cũng như cung cấp hồ sơ.

Lưu trữ dữ liệu kế toán theo công ty quy định. Hỗ trợ trong phần tính lương, thưởng Hỗ trợ việc tính lương cuối tháng cho nhân viên, tính thưởng lễ, tết theo như quy định của công ty.

3.2. Mô tả công việc định kỳ của kế toán tổng hợp

Mô tả công việc kế toán tổng hợp nội bộ phải làm các báo cáo và chứng từ cho từng giai đoạn. Những công việc của giai đoạn sẽ gồm có công việc hàng ngày, hàng tháng và hàng quý.

CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY CÔNG VIỆC HÀNG THÁNG CÔNG VIỆC HÀNG QUÝ Kê khai, hạch toán, khấu hao, chi phí, thuế GTGT,...

Quản lý công nợ phải trả và phải thu.

Kiểm tra tình hình xuất nhập kho và hàng tồn trong kho, lập các phiếu, hóa đơn xuất nhập hàng theo quy định.

Thống kê, thu thập, xử lý các dữ liệu, chứng từ.

Tìm hiểu và thống kê các thông tin về nguyên vật liệu, giá cả của mỗi loại hàng. Làm báo cáo nghiệp vụ hàng tháng của doanh nghiệp.

Tính các khoản lương theo hợp đồng lao động.

Đối chiếu và thống kê số liệu chi tiết đã phân bổ trong tháng.

Hạch toán những khoản phân bổ chi phí cũng như khấu hao.

Gia hạn nộp thuế cho công ty nếu xảy ra vấn đề phát sinh. Lập báo cáo hàng quý theo quy định..

Thống kê, tổng hợp,đối chiếu số liệu báo cáo.

Làm báo cáo nội bộ về hạch toán và phát sinh trong quý.

4. Yêu cầu công việc kế toán tổng hợp

Mô tả công việc kế toán tổng hợp chịu trách nhiệm thu thập, kiểm tra và báo cáo thông tin tài chính của doanh nghiệp. Để thực hiện công việc này một cách hiệu quả sẽ có một số yêu cầu quan trọng mà người làm kế toán tổng hợp cần phải đáp ứng.

Về trình độ

Mô tả công việc kế toán tổng hợp chi tiết thường yêu cầu ứng viên đáp ứng các yếu tố như:

Tốt nghiệp Đại học trở lên với chuyên ngành kế toán, kiểm toán hay tài chính.

Có kinh nghiệm làm việc tại các vị trí liên quan.

Sử dụng tốt những phần mềm kế toán như Excel,...

Nắm vững các nghiệp vụ, kiến thức về phân tích, tổng hợp số liệu, dữ liệu và viết báo cáo.

Về kỹ năng

Sở hữu năng lực nghiệp vụ, khả năng tổng hợp cũng như nắm vững kiến thức để xử lý những tình huống phát sinh vấn đề tài chính.

Sắp xếp, tổ chức hay xây dựng các kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ đã được phân công.

Biết cách tổng hợp, phân tích báo cáo đồng thời xây dựng báo cáo tài chính.

Có kiến thức cơ bản về quy trình sản xuất tại công ty.

Sử dụng thành thạo máy vi tính.

Về phẩm chất

Theo như mẫu bảng mô tả công việc kế toán tổng hợp ở phía trên, các bạn sẽ phải làm những công việc liên quan đến sổ sách, giấy tờ, hóa đơn. Do đó, khả năng tính toán tốt sẽ dễ dàng giúp bạn hoàn thành công việc nhanh hơn.

Công việc kế toán thường tiếp xúc với những con số, do đó công việc này cũng có nhiều áp lực, đặc biệt vào những dịp như cuối tháng, cuối năm, lễ, tết. Chính vì thế, tố chất cần có ở kế toán tổng hợp mà nhà tuyển dụng yêu cầu chính là sự kiên nhẫn. Chỉ cần một lỗi nhỏ như nhầm dấu phẩy thành dấu chấm thì cũng làm cho nội dung bị sai lệch rất lớn.

