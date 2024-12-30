Việc làm kỹ sư là gì? Cơ hội việc làm và mức lương có cao không?

Việc làm kỹ sư là gì? Cơ hội việc làm và mức lương có cao không?
CEO Tony Vũ Thứ Hai, 30/12/2024
Việc làm kỹ sư là gì? Kỹ sư là những người thực thi và áp dụng các nghiệp vụ kỹ thuật, phát minh ra máy móc để phục vụ cho đời sống. Đây hiện đang là nhóm ngành phổ biến nhất hiện nay với mức thu nhập tương đối hấp dẫn.
  2. 1. Kỹ sư là gì?
  4. 2. Cơ hội phát triển việc làm của kỹ sư hiện nay
  6. 3. Một số việc làm kỹ sư phổ biến hiện nay
  8. 4. Mức thu nhập của kỹ sư tại Việt Nam hiện nay
  10. 5. Tìm việc làm kỹ sư ở đâu?

1. Kỹ sư là gì?

Kỹ sư là gì? Kỹ sư là từ dùng để chỉ các chuyên gia trong một lĩnh vực cụ thể. Họ thường được đào tạo để xử lý các vấn đề kỹ thuật phức tạp. Kỹ sư là những người có khả năng áp dụng kiến thức và kỹ năng của mình để nghiên cứu, thiết kế, xây dựng. Ngoài ra, họ còn vận hành và bảo trì các sản phẩm, hệ thống và dịch vụ.

Kỹ sư còn là từ chỉ học vị của những người đã hoàn thành các khóa đào tạo chuyên môn về khoa học ứng dụng như: kỹ thuật về thiết kế, hệ thống cấu trúc, nghiên cứu phân tích, sáng chế, thử nghiệm máy móc...

2. Cơ hội phát triển việc làm của kỹ sư hiện nay

Ngoài câu hỏi kỹ sư là gì, rất nhiều người còn quan tâm đến cơ hội việc làm của kỹ sư hiện nay. Có thể nói kỹ sư là một trong những nghề có cơ hội phát triển tốt và được tuyển dụng nhiều nhất hiện nay.

Theo báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2022, nhu cầu tuyển dụng kỹ sư dự kiến sẽ tăng 7% từ năm 2022 đến năm 2030, nhanh hơn tốc độ tăng trưởng trung bình của tất cả các ngành nghề khác.

3. Một số việc làm kỹ sư phổ biến hiện nay

Dưới đây là một số việc làm kỹ sư phổ biến hiện nay mà bạn có thể tham khảo:

Kỹ sư công nghệ thông tin: Kỹ sư là gì trong lĩnh vực công nghệ thông tin? Kỹ sư công nghệ thông tin là những người thiết kế, phát triển và bảo trì các phần mềm, ứng dụng và hệ thống máy tính. Kỹ sư công nghệ thông tin có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm phát triển phần mềm, thiết kế website, bảo mật mạng,...

Kỹ sư điện tử - viễn thông: Kỹ sư điện tử - viễn thông là những người thiết kế, lắp đặt và bảo trì các thiết bị điện tử và viễn thông. Họ có thể làm việc trong các lĩnh vực như thiết kế, lắp đặt, bảo trì các thiết bị điện tử - viễn thông,...

Kỹ sư cơ khí: Kỹ sư cơ khí là những người thiết kế, chế tạo và sửa chữa các máy móc, thiết bị. Kỹ sư cơ khí có thể làm việc trong các lĩnh vực như thiết kế, chế tạo, vận hành, bảo trì máy móc, thiết bị,...

Kỹ sư xây dựng: Kỹ sư xây dựng là những người thiết kế, thi công và giám sát các công trình xây dựng. Họ có thể làm việc trong các lĩnh vực như thiết kế, thi công, giám sát, quản lý xây dựng,...

Kỹ sư hóa học: Kỹ sư hóa học là những người nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các sản phẩm hóa chất. Họ có thể làm việc trong các lĩnh vực như nghiên cứu, sản xuất, kiểm định,...

Kỹ sư môi trường: Kỹ sư môi trường là những người nghiên cứu, bảo vệ và cải thiện môi trường. Họ làm việc trong các lĩnh vực như nghiên cứu, quản lý,...

Kỹ sư nông nghiệp: Kỹ sư nông nghiệp là những người nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ trong nông nghiệp.

Kỹ sư thủy sản: Kỹ sư thủy sản là những người nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ trong nuôi trồng thủy sản.

Kỹ sư y sinh: Kỹ sư y sinh là những người nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ trong y học.

Kỹ sư điện tử y tế: Kỹ sư điện tử y tế là những người thiết kế, lắp đặt và bảo trì các thiết bị y tế điện tử.

Kỹ sư hàng không vũ trụ: Kỹ sư hàng không vũ trụ là những người thiết kế, chế tạo và vận hành các phương tiện hàng không vũ trụ.

Kỹ sư năng lượng: Kỹ sư năng lượng là những người nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ năng lượng.

4. Mức thu nhập của kỹ sư tại Việt Nam hiện nay

Không chỉ quan tâm đến câu hỏi Kỹ sư là gì mà rất nhiều sinh viên đang có định hướng về nghề này rất quan tâm đến mức thu nhập của vị trí này. Theo khảo sát, kỹ sư tại Việt Nam có mức lương tương đối cao, giao động từ 15 đến 30 triệu đồng/tháng. Tùy thuộc vào từng ngành nghề, mức lương của vị trí này có sự khác nhau:

  • Kỹ thuật công nghệ thông tin: 20 - 50 triệu đồng/tháng.
  • Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 15 - 30 triệu đồng/tháng.
  • Kỹ thuật cơ khí: 15 - 25 triệu đồng/tháng.
  • Kỹ thuật xây dựng:15 - 30 triệu đồng/tháng.
  • Kỹ thuật hóa học: 15 - 25 triệu đồng/tháng.

Với sự phát triển của khoa học công nghệ và nhu cầu tuyển dụng kỹ sư ngày càng cao, mức thu nhập của kỹ sư tại Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

5. Tìm việc làm kỹ sư ở đâu?

Hiện job3s.ai là một trang website tuyển dụng uy tín tích hợp hơn 20 loại AI thông minh giúp kết nối ứng việc và nhà tuyển dụng nhanh chóng. Nếu đang có nhu cầu tìm việc làm liên quan đến vị trí kỹ sư, bạn có thể truy cập ngay vào website, hàng ngàn cơ hội việc làm hấp dẫn đang chờ đón bạn.

Cách tìm việc làm kỹ sư trên job3s.ai như sau:

Bước 1: Truy cập website Job3s tại địa chỉ https://job3s.ai

Bước 2: Tại thanh tìm kiếm, nhập từ khóa "kỹ sư" hoặc tên ngành nghề kỹ thuật mà bạn quan tâm.

Bước 3: Chọn vị trí, địa điểm và mức lương mong muốn.

Bước 4: Nhấn nút "Tìm kiếm".

Job3s sẽ hiển thị cho bạn danh sách các vị trí tuyển dụng kỹ sư phù hợp với các tiêu chí mà bạn đã chọn. Bạn có thể xem thông tin chi tiết về từng vị trí tuyển dụng, bao gồm:

  • Tên vị trí, tên doanh nghiệp, địa điểm làm việc, mức lương, mô tả công việc, yêu cầu công việc,...
  • Bạn cũng có thể lọc kết quả tìm kiếm theo các tiêu chí khác, chẳng hạn như:
  • Trạng thái tuyển dụng (mở tuyển dụng, tuyển dụng gấp,...)
  • Hình thức làm việc (full-time, part-time,...)
  • Cấp bậc (nhân viên, quản lý,...)
  • Kinh nghiệm (chọn có kinh nghiệm hoặc không...)

Sau khi tìm thấy vị trí tuyển dụng mà bạn quan tâm, bạn có thể nộp đơn xin việc trực tuyến. Để nộp đơn xin việc, bạn cần tạo tài khoản trên Job3s.

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư trong tương lai rất lớn. Chính vì vậy nếu bạn đang có mong muốn làm việc trong ngành này hãy tìm hiểu thật kỹ kỹ sư là gì cùng những yếu tố cần thiết để trở thành một kỹ sư giỏi trong tương lai, từ đó có những chuẩn bị cần thiết ngay từ hôm nay.

