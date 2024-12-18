Mô tả công việc nhân viên bán hàng mới & chi tiết 2023

Bản mô tả công việc nhân viên bán hàng sẽ giúp ứng viên hiểu sơ bộ những công việc cụ thể mình cần phải làm, quyền lợi nhận được khi trở thành một nhân viên bán hàng chính thức. Đây cũng là cầu nối rút ngắn thời gian tìm hiểu sự hòa hợp giữa ứng viên và nhà tuyển dụng. Vậy nội dung như thế nào để đánh trúng tâm lý của ứng viên? Job3s sẽ hướng dẫn bạn chi tiết ở bài viết sau.

1. Nhân viên bán hàng là gì?

Nhân viên bán hàng (Salesperson) là người làm việc trong lĩnh vực bán hàng và chịu trách nhiệm tiếp xúc và tương tác với khách hàng để thuyết phục và thúc đẩy họ mua sản phẩm hoặc dịch vụ mà công ty cung cấp. Công việc của nhân viên bán hàng là tạo ra doanh số bán hàng cao bằng cách xây dựng, duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng và đáp ứng nhu cầu mua sắm của họ.

Cũng chính vì vậy, mô tả công việc nhân viên bán hàng thường đòi hỏi rất nhiều yêu cầu về kỹ năng mềm, óc phán đoán nhanh nhạy để xử lý mọi tình huống bất ngờ xảy ra trong quá trình mua hàng.

2. Bảng mô tả công việc nhân viên bán hàng chi tiết

Để chinh phục ước mơ trở thành một nhà bán hàng xuất sắc, bạn cần nắm rõ các nội dung cụ thể của từng hạng mục trong bản mô tả công việc nhân viên bán hàng. Dưới đây là những nội dung chi tiết.

2.1. Cập nhật sản phẩm mới

Trước khi sắp xếp và trưng bày sản phẩm, nhân viên bán hàng cần hiểu rõ về các loại sản phẩm mới về ưu điểm và nhược điểm của chúng. Điều này giúp họ có khả năng giới thiệu và tư vấn khách hàng một cách chính xác và uy tín.

2.2. Sắp xếp và trưng bày sản phẩm

Tùy thuộc vào kích thước và loại sản phẩm, nhân viên bán hàng cần xác định vị trí trưng bày phù hợp trong cửa hàng hoặc gian hàng. Vị trí trưng bày nên gọn gàng, hợp lý, dễ nhìn và thuận tiện cho khách hàng tiếp cận. Hơn nữa, nhân viên bán hàng phải luôn duy trì trạng thái sạch sẽ và ngăn nắp cho khu vực trưng bày sản phẩm.

2.3. Tư vấn sản phẩm, bán hàng

Nhân viên bán hàng cần tư vấn và hỗ trợ khách hàng một cách nhiệt tình và tận tâm. Đặc biệt nên hỏi và lắng nghe khách hàng để hiểu được những yêu cầu và mong muốn cụ thể của họ. Dựa vào thông tin thu thập được, nhân viên bán hàng sẽ đưa ra những gợi ý và lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất với khách hàng. Điều này giúp tạo dựng lòng tin tuyệt đối với họ.

2.4. Chăm sóc khách hàng

Sau khi khách hàng mua hàng, nhân viên bán hàng cần tiếp tục hỗ trợ và theo dõi tình trạng đơn hàng, giao hàng, và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Đồng thời chú ý thường xuyên thông báo về các chương trình khuyến mãi, sự kiện hoặc các thông tin mới liên quan đến sản phẩm mà khách hàng đã mua.

2.5. Kiểm kê hàng hóa, sản phẩm

Nhân viên bán hàng cần thực hiện việc kiểm kê sản phẩm trong cửa hàng hoặc kho hàng để xác định số lượng sản phẩm còn lại và so sánh với dữ liệu tồn kho trên hệ thống. Sau đó xác nhận các thông tin liên quan đến sản phẩm như mã hàng, giá cả, ngày sản xuất, hạn sử dụng, v.v. trên hệ thống website của công ty.

3. Yêu cầu công việc của nhân viên bán hàng

Nhìn chung, yêu cầu trong mô tả công việc nhân viên bán hàng có thể thay đổi tùy vào từng công ty, ngành nghề và vị trí cụ thể. Tuy nhiên, dưới đây là một số yêu cầu chung mà nhân viên bán hàng cần đáp ứng:

Có kỹ năng giao tiếp tốt để có thể tương tác và tư vấn khách hàng một cách hiệu quả.

Nắm vững thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ mà công ty cung cấp để có thể thuyết phục và đáp ứng các câu hỏi của khách hàng một cách chính xác.

Đảm bảo thực hiện công việc một cách trung thực, tôn trọng quy định và chính sách của công ty.

Có khả năng làm việc độc lập và quản lý thời gian của mình để đạt được mục tiêu bán hàng hiệu quả.

Có tư duy kinh doanh để thấu hiểu nhu cầu của khách hàng và đưa ra giải pháp phù hợp.

Có tính kiên nhẫn để xử lý các trường hợp khách hàng khó tính.

4. Quyền lợi của nhân viên bán hàng

Từ giây phút bạn trở thành nhân viên bán hàng chính thức, bạn sẽ được hưởng quyền lợi, chế độ và lương thưởng theo quy định, chính sách của công ty, cụ thể như sau:

Quyền lợi, chế độ

Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc và trở thành nhà quản lý bán hàng hoặc chuyên gia bán hàng.

Nhận chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, và bảo hiểm xã hội để đảm bảo an toàn trong trường hợp cần thiết.

Có cơ hội được đi đào tạo và phát triển nghề nghiệp nhằm nâng cao kỹ năng và kiến thức trong lĩnh vực bán hàng.

Có quyền được nghỉ ngơi và nghỉ phép theo quy định của công ty.

Lương thưởng

Nhân viên bán hàng thường được trả lương cơ bản cùng với các khoản thưởng hoặc hoa hồng dựa trên doanh số bán hàng hoặc các chỉ tiêu kinh doanh khác. Ngoài ra, vị trí này cũng được nhận các khoản như thưởng nóng, thưởng sản phẩm, thưởng cuối năm, vé mời dự sự kiện, hay các chương trình khuyến mãi dành riêng cho nhân viên bán hàng.

5. Quyền hạn của nhân viên bán hàng

Quyền hạn của nhân viên bán hàng có thể khác nhau tùy thuộc vào quy định của công ty, ngành nghề và vị trí công việc. Dưới đây là một số quyền hạn phổ biến có trong mô tả công việc nhân viên bán hàng:

Tư vấn và truyền đạt thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty đến khách hàng.

Quản lý thông tin và dữ liệu của khách hàng, bao gồm thông tin cá nhân, lịch sử mua hàng.

Tiếp nhận đơn đặt hàng từ khách hàng và quản lý quá trình giao hàng.

Đàm phán giá cả và điều kiện hợp đồng với khách hàng.

Đề xuất các chương trình khuyến mãi và bán hàng để tăng doanh số bán hàng.

Tham gia vào việc thực hiện các hoạt động tiếp thị.

6. Tải mẫu JD mô tả công việc nhân viên bán hàng

Nhằm minh họa cho bạn đọc rõ hơn về công việc cụ thể của một người nhân viên bán hàng, Job3s đã tổng hợp 3 mẫu JD cho vị trí công việc này dưới đây. Bạn hãy tham khảo và điều chỉnh cho phù hợp với ngành nghề và công ty của mình nhé.

7. Tiêu chí trở thành nhân viên bán hàng giỏi

Trở thành nhân viên bán hàng giỏi đòi hỏi sự kết hợp giữa kỹ năng, kiến thức, và tư duy tích cực. Dưới đây là một số tiêu chí quan trọng để trở thành nhân viên bán hàng xuất sắc:

Buộc phải hiểu rõ đặc điểm, ưu điểm và lợi ích của sản phẩm.

Có tư duy tích cực và luôn tìm cách giải quyết khó khăn trong quá trình bán hàng.

Có kỹ năng đàm phán để đạt được giá trị tốt nhất cho cả khách hàng và doanh nghiệp.

Có khả năng tư duy sáng tạo để tạo ra các phương án bán hàng mới và hiệu quả.

Luôn cập nhật kiến thức về sản phẩm, dịch vụ và kỹ năng bán hàng để nâng cao hiệu quả công việc.

Biết lập luận và lấy dẫn chứng cụ thể để thuyết phục khách hàng mua hàng.

