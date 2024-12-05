1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên livestream hiện nay

Nhân viên livestream là người thực hiện các buổi phát sóng trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội hoặc sàn thương mại điện tử, nhằm quảng bá sản phẩm, tương tác với khách hàng, thúc đẩy doanh số bán hàng.

Theo Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử (EBI) 2024 của Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), tốc độ tăng trưởng của lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam năm 2023 tăng 25% so với năm 2022, đạt 25 tỷ USD, trong đó, quy mô bán lẻ hàng hóa trực tuyến đạt 17, 3 tỷ USD.

Với sự tham gia của hơn 50 nghìn nhà bán hàng, bình quân mỗi tháng có khoảng 2,5 triệu phiên bán hàng livestream. Bên cạnh đó, người Việt dành 13 giờ/tuần để xem livestream bán hàng. Những con số này cho thấy “sức hút” mạnh mẽ của hình thức mua sắm trực tuyến nói chung và livestream bán hàng nói riêng tại Việt Nam.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên livestream hiện nay ngay một tăng

Theo đó, ngành livestream phát triển nhanh chóng nhờ sự bùng nổ của công nghệ số và thói quen tiêu dùng trực tuyến. Đặc biệt, xu hướng "mua sắm trực tiếp" thông qua livestream ngày càng phổ biến, nhất là tại các thị trường châu Á như Việt Nam, Trung Quốc và Thái Lan. Điều này làm tăng mạnh nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viê livestream từ các công ty thời trang, mỹ phẩm đến ngành hàng tiêu dùng.

2. Mức thu nhập bình quân của việc làm livestream

Theo thống kê, mức thu nhập bình quân việc làm nhân viên livestream dao động trong khoảng 8.000.000 – 15.000.000 VNĐ/tháng. Nguồn thu nhập này có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố như địa điểm làm việc, quy mô doanh nghiệp và ngành nghề cụ thể. Dưới đây là mức lương cụ thể của từng việc làm nhân viên livestream:

Việc làm livestream Mức lương dao động (VNĐ/tháng) CTV livestream 5.000.000 – 8.000.000 Nhân viên livestream 8.000.000 – 15.000.000 MC hỗ trợ livestream 10.000.000 – 20.000.000 Quản lý livestream 15.000.000 – 30.000.000

3. Các nền tảng livestream phổ biến hiện nay

Các nền tảng livestream hiện nay rất đa dạng và được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau thông qua Facebook, Youtube, Shoppee,…

3.1. Livestream Facebook

Việc làm nhân viên livestream trên Facebook là một trong những nền tảng phát sóng trực tiếp phổ biến và mạnh mẽ hiện nay, sở hữu nhiều đặc điểm nổi bật, đặc biệt là trong việc kết nối người dùng và xây dựng cộng đồng trực tuyến. Ngoài ra, Facebook Live còn là công cụ để quảng bá sản phẩm và tạo ra một cộng đồng online năng động. Các tính năng tương tác, khả năng chia sẻ, công cụ phân tích đều giúp người dùng tối ưu hóa trải nghiệm livestream của mình.

3.2. Livestream Youtube

Việc làm nhân viên livestream trên YouTube là một nền tảng phát sóng trực tiếp cực kỳ phổ biến, sở hữu nhiều đặc điểm đặc biệt và được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực từ giải trí, giáo dục cho đến kinh doanh. YouTube live cung cấp khả năng phát trực tiếp video đến hàng triệu người xem trên toàn cầu, phù hợp cho các sự kiện lớn, hội thảo, livestream game, cũng như phát sóng các chương trình truyền hình trực tuyến. Nền tảng này mang lại những lợi thế vượt trội về chất lượng phát sóng, tính năng tương tác, khả năng kiếm tiền và phân tích. Những đặc điểm tối ưu đã giúp YouTube trở thành một nền tảng được ưa chuộng trong việc phát sóng trực tiếp.

3.3. Livestream Instagram

Nền tảng này cho phép người dùng phát sóng trực tiếp và chia sẻ với những người theo dõi, đặc biệt được ưa chuộng trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp và nghệ thuật. Việc làm nhân viên livestream trên Instagram không chỉ mang lại sự tiện lợi, tương tác cao mà còn là nền tảng lý tưởng cho những ai muốn tiếp cận một lượng lớn người xem trong thời gian ngắn. Những tính năng linh hoạt như chia sẻ video, bán hàng trực tuyến, và tính năng tương tác trực tiếp giúp tăng hiệu quả trong việc kết nối cộng đồng và xây dựng thương hiệu.

3.4. Livestream TikTok

Một nền tảng nổi bật cho các video ngắn và livestream, đặc biệt thu hút giới trẻ. TikTok Live cho phép người dùng phát sóng trực tiếp và tương tác với người xem qua các bình luận, quà tặng và video đáp lại. Đây là lựa chọn phổ biến cho các buổi livestream mang tính giải trí và kết nối nhanh chóng.

3.5. Livestream Shoppee

Một nền tảng livestream chuyên biệt dành cho thương mại điện tử, đặc biệt phổ biến tại các nền tảng mua sắm như Shopee. Shopee Live giúp các nhà bán hàng tương tác trực tiếp với khách hàng, tăng cường trải nghiệm mua sắm trực tuyến thông qua các chương trình khuyến mãi, giao lưu và bán hàng trực tiếp.

3.6. Livestream nền tảng khác

Các nền tảng livestream khác cũng có những đặc điểm riêng biệt giúp người dùng lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình.

Livestream Twitch: Twitch là nền tảng livestream nổi bật, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như game, âm nhạc, nghệ thuật và giải trí. Đây là nền tảng thu hút một lượng lớn người xem đam mê trò chơi điện tử và các buổi phát sóng về thể thao điện tử.

Livestream Zoom: Zoom chủ yếu được sử dụng cho các buổi hội nghị và lớp học trực tuyến, nhưng cũng hỗ trợ livestream cho các sự kiện các buổi họp nhóm hoặc các cuộc thảo luận chuyên sâu.

4. Mô tả chi tiết livestream phổ biến hiện nay

Livestream hiện nay đã trở thành một hình thức truyền thông phổ biến, đặc biệt trong các lĩnh vực như thương mại điện tử, giải trí, thể thao và giáo dục, nhằm tương tác trực tiếp với người xem, xây dựng mối quan hệ với khán giả và thúc đẩy các hoạt động kinh doanh hoặc giải trí. Các nhiệm vụ cụ thể của việc làm nhân viên livestream:

Ứng viên livestream có thể tương tác trực tiếp với người xem, hỗ trợ trả lời câu hỏi bất ngờ

Chuẩn bị nội dung

Trước mỗi buổi livestream, nhân viên livestream phải chuẩn bị kịch bản, lên kế hoạch về những sản phẩm sẽ giới thiệu, các câu hỏi tương tác với người xem, cũng như các hoạt động khuyến mãi hoặc trò chơi giải trí. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng này giúp tạo sự hấp dẫn và duy trì sự chú ý của người xem.

Điều hành livestream

Nhân viên sẽ trực tiếp điều hành buổi livestream, điều khiển các công cụ livestream, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung chương trình. Ngoài ra, nhân viên điều hành livestream cũng cần xử lý các tình huống phát sinh như sự cố kỹ thuật, câu hỏi từ người xem, và các vấn đề liên quan đến âm thanh, hình ảnh.

Tương tác với người xem

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhân viên livestream là duy trì sự tương tác liên tục với khán giả. Nhân viên sẽ trả lời các câu hỏi, phản hồi các bình luận, tạo ra các trò chơi hoặc minigame, và khuyến khích người xem tham gia vào cuộc trò chuyện.

Quản lý chất lượng livestream

Đảm bảo chất lượng của buổi phát sóng, bao gồm âm thanh, hình ảnh và các yếu tố kỹ thuật khác. Nhân viên livestream cần phải kiểm tra và xử lý sự cố khi cần thiết để buổi phát sóng diễn ra suôn sẻ.

Phân tích và đánh giá hiệu quả

Sau mỗi buổi livestream, nhân viên cần theo dõi các chỉ số về số lượng người xem, mức độ tương tác, và doanh thu bán hàng (nếu có). Các dữ liệu này giúp đánh giá hiệu quả và điều chỉnh chiến lược livestream cho các buổi sau.

Tạo dựng hình ảnh cá nhân và thương hiệu

Đối với các công ty hoặc cá nhân livestream bán hàng, việc xây dựng hình ảnh thương hiệu cá nhân là rất quan trọng. Nhân viên livestream cần phải duy trì thái độ chuyên nghiệp, năng động, và tạo dựng sự tin tưởng với người xem qua từng buổi livestream.

5. Hình thức tuyển dụng việc làm livestream được tìm kiếm nhiều

Trong ngành tuyển dụng việc làm nhân viên livestream, hiện nay có hai hình thức phổ biến là Livestream Part-time và Livestream Full-time. Mỗi hình thức đều có đặc điểm riêng, phù hợp với nhu cầu và sở thích của từng đối tượng ứng viên.

Hình thức livestream đa dạng, có thể làm việc Part-time hoặc Full-time

5.1. Tuyển việc làm livestream Part-time

Việc làm nhân viên livestream Part-time thường làm việc theo ca, linh hoạt về giờ giấc và có thể làm việc từ xa. Ứng viên cũng có thể tham gia livestream cho các sự kiện đặc biệt hoặc bán hàng trong các khung giờ cao điểm như tối hoặc cuối tuần.

Mức độ yêu cầu công việc có thể không cao, nhưng nhân viên part-time cần phải linh hoạt và có kỹ năng xử lý tình huống nhanh chóng khi gặp sự cố kỹ thuật hoặc phản hồi từ người xem. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những người muốn có công việc linh động, kiếm thêm thu nhập trong khi vẫn có thời gian dành cho các hoạt động khác. Mức lương của nhân viên livestream Part-time có thể sẽ dao động từ 6.000.000 – 10.000.000 VNĐ/tháng, tùy vào nền tảng và lượng người theo dõi.

5.2. Việc làm livestream Fulltime

Việc làm nhân viên livestream Full-time thường sẽ làm việc với một thời gian cố định từ 8h sáng đến 5h chiều, vào thứ 2 đến thứ 6, chủ yếu là ở các công ty, thương hiệu lớn hoặc nền tảng thương mại điện tử yêu cầu livestream bán hàng, quảng bá sản phẩm hoặc các sự kiện dài hạn.

Công việc yêu cầu sự cam kết cao về thời gian, trách nhiệm và khả năng tạo nội dung sáng tạo liên tục. Nhân viên phải có khả năng duy trì sự tương tác lâu dài với khán giả, đảm bảo buổi livestream diễn ra suôn sẻ, không gặp sự cố kỹ thuật. Các nhân viên full-time có thể chịu áp lực cao về doanh thu, chỉ tiêu bán hàng, đặc biệt là trong các mùa khuyến mãi, sự kiện hot. Mức lương của nhân viên livestream Full-time dao động từ 10.000.000 – 20.000.000 VNĐ/tháng, tùy vào số lượng sản phẩm bán được và mức độ phát triển của kênh livestream.

6. Khu vực tuyển dụng việc làm livestream nhiều nhất

Khu vực tuyển dụng việc làm nhân viên livestream nhiều nhất thường tập trung tại các thành phố lớn và trung tâm kinh tế, nơi có hoạt động thương mại sôi động, nền tảng kỹ thuật số phát triển.

Khu vực tuyển dụng việc làm nhân viên livestream nhiều nhất thường ở các thành phố lớn

6.1. Tuyển dụng việc làm livestream TP.HCM

Với vị thế là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, TP. HCM là nơi tuyển dụng việc làm nhân viên livestream sôi động nhất tại Việt Nam do sự phát triển bùng nổ của các nền tảng như Facebook, Instagram, TikTok, YouTube,... Mức lương nhân viên tại đây dao động từ 8.000.000 – 25.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào vị trí và yêu cầu cụ thể, một số công việc không yêu cầu kinh nghiệm và cung cấp đào tạo nội bộ.

Các khu vực trung tâm TP.HCM như Quận 1, Quận 3, Quận Bình Thạnh và Quận 10 là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp thương mại điện tử, thời trang, và công nghệ. Đây cũng là những nơi có nhiều cơ hội việc làm liên quan đến livestream.

6.2. Tuyển dụng việc làm livestream tại Hà Nội

Việc tuyển dụng việc làm nhân viên livestream tại Hà Nội đang trở nên phổ biến nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của ngành thương mại điện tử và marketing trực tuyến nơi đây. Các công ty từ các thương hiệu lớn đến những cửa hàng bán lẻ, đều sử dụng Livestream như một công cụ để quảng bá sản phẩm, tăng cường sự tương tác với khách hàng, thúc đẩy doanh số bán hàng. Mức lương cho nhân viên livestream tại Hà Nội dao động từ 8.000.000 – 20.000.000 VNĐ/tháng, tùy vào kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn của ứng viên, thường tập trung ở các quận như Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, Ba Đình.

6.3. Tuyển dụng việc làm livestream Đà Nẵng

Vì là trung tâm kinh tế miền Trung, Đà Nẵng có nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên livestream lớn. Do sự phát triển mạnh mẽ của du lịch, dịch vụ và các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Tiktok, Shopee, nhiều doanh nghiệp tìm kiếm những ứng viên có khả năng livestream bán hàng.

Mức lương cho nhân viên livestream tại Đà Nẵng thường dao động từ 7.000.000 – 18.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và kỹ năng. Các khu vực có nhu cầu tuyển dụng nhiều bao gồm Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu,…

6.4. Tuyển dụng việc làm livestream Hải Phòng

Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên livestream khá cao tại Hải Phòng, phần lớn do sự phát triển mạnh mẽ của các ngành thương mại điện tử và quảng cáo trực tuyến, nơi mà Livestream đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp cận và tương tác với khách hàng tiềm năng. Mức lương cho công việc này có thể dao động từ 7.000.000 – 15.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và kỹ năng của ứng viên​.

Các khu vực trung tâm thành phố như quận Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân là nơi có nhu cầu lớn về nhân lực, để phục vụ cho các hoạt động bán hàng trực tuyến, quảng bá sản phẩm và kết nối với khách hàng trên các nền tảng mạng xã hội.

7. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm livestream

Nhà tuyển dụng đối với vị trí việc làm nhân viên livestream thường có những yêu cầu cụ thể nhằm đảm bảo hiệu quả trong công việc và thu hút khán giả.

Nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên phải ưa nhìn, có khả năng nhạy bén trong giao tiếp

Kiến thức và kinh nghiệm

Am hiểu nền tảng livestream: Có kiến thức về các nền tảng phổ biến như Facebook, TikTok, Shopee, Instagram,... và thành thạo các công cụ hỗ trợ livestream.

Có kiến thức về các nền tảng phổ biến như Facebook, TikTok, Shopee, Instagram,... và thành thạo các công cụ hỗ trợ livestream. Kinh nghiệm livestream: Đặc biệt ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm livestream trong các lĩnh vực cụ thể như thời trang, mỹ phẩm, hoặc sản phẩm kỹ thuật số.

Đặc biệt ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm livestream trong các lĩnh vực cụ thể như thời trang, mỹ phẩm, hoặc sản phẩm kỹ thuật số. Nhạy bén với xu hướng: Biết nắm bắt các trào lưu trên mạng xã hội và khả năng xây dựng kịch bản livestream hiệu quả.

Biết nắm bắt các trào lưu trên mạng xã hội và khả năng xây dựng kịch bản livestream hiệu quả. Kỹ năng kỹ thuật cơ bản: Biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video hoặc xử lý hình ảnh cơ bản.

Ngoại hình và phong cách

Ngoại hình ưa nhìn: Được yêu cầu để tạo thiện cảm và thu hút khán giả. Với ngành thời trang hoặc mỹ phẩm, nhà tuyển dụng thường ưu tiên ứng viên có ngoại hình sáng, cân đối.

Được yêu cầu để tạo thiện cảm và thu hút khán giả. Với ngành thời trang hoặc mỹ phẩm, nhà tuyển dụng thường ưu tiên ứng viên có ngoại hình sáng, cân đối. Thần thái và tự tin: Sự tự tin, phong cách chuyên nghiệp và năng lượng tích cực là điểm cộng lớn, giúp gây ấn tượng tốt với người xem.

Kỹ năng giao tiếp

Tương tác tốt: Kỹ năng giao tiếp lưu loát, rõ ràng, truyền cảm giúp thu hút người xem và thúc đẩy sự kết nối.

Kỹ năng giao tiếp lưu loát, rõ ràng, truyền cảm giúp thu hút người xem và thúc đẩy sự kết nối. Ứng xử linh hoạt: Có khả năng trả lời câu hỏi, phản hồi bình luận nhanh chóng và duy trì không khí sôi nổi trong buổi phát sóng.

Kỹ năng xử lý tình huống

Xử lý sự cố: Sẵn sàng ứng phó với các vấn đề phát sinh như mất kết nối, lỗi âm thanh hoặc hình ảnh.

Sẵn sàng ứng phó với các vấn đề phát sinh như mất kết nối, lỗi âm thanh hoặc hình ảnh. Phản hồi chuyên nghiệp: Khéo léo giải quyết bình luận tiêu cực để duy trì hình ảnh tích cực.

Giọng nói

Một giọng nói chuẩn, không phải giọng địa phương, rõ ràng, truyền cảm giúp nâng cao hiệu quả truyền đạt thông tin.

Khả năng chịu áp lực

Nhân viên livestream thường phải đạt chỉ tiêu bán hàng hoặc doanh thu, đồng thời xử lý phản hồi từ khán giả, đòi hỏi khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tính sáng tạo và năng động

Tạo nội dung hấp dẫn: Nhà tuyển dụng mong muốn ứng viên có khả năng xây dựng nội dung sáng tạo, thú vị và phù hợp với thương hiệu.

Nhà tuyển dụng mong muốn ứng viên có khả năng xây dựng nội dung sáng tạo, thú vị và phù hợp với thương hiệu. Tổ chức hoạt động tương tác: Biết cách tổ chức các hoạt động như minigame, tặng quà (giveaway) để tăng tính kết nối.

Ngoài ra, nhân viên livestream không chỉ cần ngoại hình và khả năng giao tiếp, mà còn phải am hiểu công nghệ, sáng tạo nội dung và xử lý tình huống nhanh nhạy.

Kết luận

Nhìn chung, với sự bùng nổ của các nền tảng như Facebook, Instagram, TikTok, YouTube và một số nền tảng livestream khác, nhu cầu tuyển dụng nhân viên livestream ngày càng gia tăng. Các vị trí công việc này có thể linh động theo hình thức full-time hoặc part-time, với mức lương dao động tùy vào kinh nghiệm và yêu cầu công việc. Làm việc trong ngành livestream không chỉ mở ra cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn mà còn đem lại những trải nghiệm thú vị và phát triển nghề nghiệp. Vì vậy, nếu bạn đam mê giao tiếp trực tuyến và muốn thử sức với một công việc năng động, đừng ngần ngại tìm hiểu, tham gia vào ngành nghề này.