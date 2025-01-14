1. Sự khác biệt khi lựa chọn việc làm giữa nam và nữ

Thuật ngữ “giới tính” thường được dùng để chỉ đặc điểm về sinh học giữa nam và nữ. Rõ ràng, không chỉ khác biệt về sinh học, tính cách, sở thích, giới tính cũng ảnh hưởng nhất định đến lựa chọn việc làm của nam giới và nữ giới.

Sự khác biệt về giới tính cũng như vai trò trong xã hội ảnh hưởng nhất định đến các công việc dành cho nữ giới

Trải qua từng giai đoạn khác nhau trong lịch sử phát triển của loài người, nam giới và nữ giới có những vai trò nhất định trong xã hội, mức độ tham gia cũng như quan niệm về công việc của mỗi giới cũng khác nhau. Đối với nữ giới, đa số mọi người đều lựa chọn công việc nhẹ nhàng nhưng đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ, chăm chỉ. Đối với nam giới, các nghề có tính chất nặng nhọc, đòi hỏi sức khỏe tốt được đánh giá là phù hợp hơn.

Ngày nay, khi xã hội phát triển, sự khắc nghiệt trong phân công lao động đã có sự thay đổi rõ rệt so với thời kỳ phong kiến, tuy nhiên, phân công xã hội giữa 2 giới vẫn có khác biệt nhất định. Dù ở vị trí việc làm nào, chúng ta đều tôn trọng sự cống hiến của họ cho xã hội.

2. Danh sách việc làm Quận 3 dành cho nữ hot nhất hiện nay

Quận 3 là một trong những quận lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh, đa dạng ngành nghề với mức thu nhập cao. Ở góc độ nhất định, việc làm Quận 3 dành cho nam và nữ vẫn có sự phân công rõ rệt.

Dưới đây là danh sách việc làm Quận 3 dành cho nữ được săn đón nhất hiện nay. Mặc dù, nam giới vẫn có thể tham gia vào các ngành này nhưng với tỉ lệ lựa chọn rất thấp.

2.1. Nhân viên gội đầu

Tìm việc làm Quận 3 dành cho nữ giới, ứng viên có thể tham khảo công việc nhân viên gội đầu. Đây là một trong những nghề đặc trưng dành cho nữ giới bởi họ sở hữu đôi bàn tay mềm mại cùng kỹ năng giao tiếp khéo léo.

Công việc gội đầu là một trong những nghề phù hợp với nữ giới, công việc này thường không có nhân viên là nam

Tuyển dụng nhân viên gội đầu thường không yêu cầu trình độ văn hóa cao từ ứng viên nhưng đòi hỏi họ chăm chỉ, tỉ mỉ và có khả năng giao tiếp tốt. Đa số các salon tóc, spa có dịch vụ gội đầu đều thực hiện quy trình đào tạo nhân viên gội đầu tỉ mỉ nhằm đảm bảo sự hài lòng nhất cho khách hàng. Do đó, ngay cả người chưa có kinh nghiệm cũng có thể ứng tuyển công việc này.

2.2. Nhân viên dịch vụ trang điểm

Tỉ lệ nam giới khi tìm việc làm Quận 3 và ứng tuyển vị trí nhân viên trang điểm là rất thấp, thậm chí gần bằng 0. Trang điểm (Makeup) là công việc không chỉ đòi hòi sự khéo léo mà cần đến sự sáng tạo của người thực hiện. Với mỗi khuôn mặt khác nhau, quá trình trang điểm cần thay đổi, giúp khách hàng có được sự tự tin nhất. Với đặc điểm này, đây là công việc dành riêng cho nữ giới.

Makeup là công việc tự do, người lao động có thể làm việc độc lập (tự tìm kiếm khách hàng và cung cấp dịch vụ) hoặc ứng tuyển vào một cơ sở nào đó (tiệm chụp ảnh, nhân viên makeup của đoàn làm phim,…). Tùy theo yêu cầu của khách hàng mà mức lương của nhân viên makeup có thể dao động từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng.

Bạn có thể liên hệ các cửa hàng váy cưới, cửa hàng chụp ảnh, công ty cung cấp dịch vụ makeup để ứng tuyển

2.3. Nhân viên làm nail

Tìm kiếm từ khóa “tuyển dụng nhân viên làm nail” khi thực hiện tìm việc làm Quận 3 trên website tuyển dụng job3s, kết quả trả về cho thấy, tất cả các doanh nghiệp tuyển dụng đều yêu cầu ứng viên là nữ giới. Điều này không hoàn toàn nằm ở sự phân biệt giới tính mà là sự phân công xã hội.

Làm nail là công việc chăm sóc móng tay, móng chân cho khách hàng với những hoạt động như cắt, dũa, sơn móng, trang trí móng. Đặc điểm công việc này đỏi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo, kiên nhẫn và chịu khó; do đó, chúng thường được ưu tiên với nữ giới.

Nhân viên làm nail cần có sự tỉ mỉ, khéo léo và sáng tạo

Có thể bạn chưa biết, mức lương dành cho nhân viên nail không hề thấp, họ được trả từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng trên một tháng tùy thuộc vào kỹ năng làm việc, sự đánh giá của khách hàng cũng như lượng khách hàng.

Nghề làm nail không yêu cầu ứng viên có bằng cấp cao, không yêu cầu về ngoại hình cũng như trình độ ngoại ngữ nhưng kỹ năng giao tiếp tốt có thể giúp họ phát triển các mối quan hệ, tự tạo danh sách khách hàng thân thiết, từ đó nâng cao thu nhập.

2.4. Nhân viên massage

Đừng bỏ qua công việc massage khi tìm việc làm Quận 3 cho nữ giới. Massage còn được gọi là dịch vụ “xoa bóp”. Bằng các kỹ thuật khác nhau, nhân viên massage giúp khách hàng có được cảm giác thoải mái nhất, cơ thể trút bỏ mệt mỏi, lấy lại tinh thần phấn chấn, một số bệnh cũng có thể được giảm thiểu như đau vai gáy, đau xương khớp, máu không lưu thông,...

Để trở thành nhân viên massage chuyên nghiệp, sau khi được tuyển dụng, ứng viên sẽ được đào tạo bài bản, nhiều kỹ năng chuyên môn được yêu cầu thực hiện thuần thục.

Ngày nay, khi nhu cầu được trải nghiệm dịch vụ chăm sóc của người dân tăng cao, nghề massage cũng ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, có nhiều cơ sở massage hoạt động trá hình, do đó, ứng viên tìm việc làm Quận 3 vị trí nhân viên massage cần tìm hiểu kỹ về độ uy tín của doanh nghiệp.

Massage được đánh giá là một trong những nghề dành riêng cho nữ giới

2.5. Nhân viên bán hàng

Theo một nghiên cứu khoa học cho thấy, khi nhân viên bán hàng là nữ với ngoại hình ưa nhìn, kỹ năng giao tiếp tốt, tỷ lệ bán hàng thành công nhiều hơn so với nhân viên bán hàng là nam giới. Trong thực tế, số lượng nhân viên bán hàng là nữ cũng nhiều hơn nam.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Quận 3 ở vị trí nhân viên bán hàng tại các cửa hàng, siêu thị,… ngày một tăng trong những năm gần đây khi nhu cầu cuộc sống của người dân tăng cao. Vị trí nhân viên bán hàng có mức lương trung bình, phù hợp với sinh viên, người có nhu cầu làm thêm ngoài giờ. Tùy theo sản phẩm cung cấp mà nhân viên bán hàng có thể làm hành chính hoặc theo ca.

Ứng tuyển vị trí nhân viên bán hàng, nữ giới không cần kinh nghiệm, bằng cấp nhưng họ có thể thu được mức lương cao

3. Những điều cần lưu ý khi tìm việc làm Quận 3 cho nữ giới

Ngành nghề dành cho nữ giới tại Quận 3 rất đa dạng, thuộc các lĩnh vực khác nhau; thu nhập dành cho người lao động cũng không hề thấp. Tuy nhiên, để có được việc làm phù hợp, gắn bó lâu dài, người lao động khi tìm việc làm Quận 3 cần lưu ý những điều dưới đây.

3.1. Tìm việc làm Quận 3 cho nữ giới cần lựa chọn website việc làm uy tín

Tìm việc làm Quận 3 cho nữ, người lao động có thể sử dụng nhiều kênh tìm việc khác nhau. Ngoài hình thức tìm việc offline (đến doanh nghiệp cần tuyển dụng để hỏi thông tin, nộp hồ sơ trực tiếp) thì hình thức tuyển dụng online cũng rất phổ biến, giúp ứng viên giảm thiểu công sức và thời gian.

Tìm việc làm Quận 3 qua hình thức online, người lao động có thể truy cập các website tuyển dụng hoặc tham gia vào những diễn đàn tuyển dụng tại khu vực này,… Khi nhu cầu tuyển dụng online phát triển, các website tuyển dụng ra đời ngày càng nhiều tuy nhiên, có một số website kém uy tín, thu phí của ứng viên hoặc đăng tải thông tin sai lệch. Vì lý do đó, khi tìm việc làm Quận 3, ứng viên cần tìm kiếm trên web tuyển dụng uy tín.

Job3s là một trong những website tuyển dụng được nhiều người đánh giá cao nhất hiện nay. Nhờ công nghệ AI, job3s nhanh chóng trả kết quả tìm kiếm cho người dùng. Người lao động cũng có thể tạo bản CV online ngay trên website.

Job3s tích hợp công nghệ AI để phân tích CV, trả kết quả tìm kiếm nhanh và chính xác cho ứng viên

3.2. Nữ giới tìm việc làm phù hợp với năng lực cũng như sức khỏe của bản thân

Xét về vóc dáng, sức khỏe, nữ giới có phần kém nam giới, do đó, nữ giới tìm việc làm Quận 3 cần lựa chọn, cân nhắc việc làm phù hợp với bản thân. Những công việc đòi hỏi sức khỏe dẻo dai như bê vác, tài xế, kỹ sư công trình,… không phù hợp với nữ.

3.3. Cảnh giác với chiêu trò lừa đảo khi tìm việc làm Quận 3 cho nữ giới

Sự phát triển hình thức tuyển dụng online mang đến nhiều lợi ích cho doanh nghiệp cũng như người tìm việc làm Quận 3. Tuy nhiên, đây cũng là kẽ hở để kẻ xấu thực hiện các chiêu trò lừa đảo.

Họ sử dụng phương thức lừa đảo tinh vi, núp bóng dưới nhiều hình thức khác nhau nhưng mục đích chung vẫn là lừa tiền từ ứng viên. Do đó, khi tìm việc làm Quận 3 cũng như tại các địa phương khác, người lao động cần tỉnh táo, tuyệt đối không chuyển tiền cho kênh tuyển dụng. Đa số các website, trung tâm giới thiệu việc làm hiện nay đều không thu phí từ ứng viên.

Việc làm Quận 3 rất đa dạng, có nhiều vị trí công việc thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau mà ứng viên có thể lựa chọn, ứng tuyển với mức lương cao, chế độ đãi ngộ tốt. Để quá trình tìm việc trở nên dễ dàng, thuận tiện, người lao động có thể sử dụng các công cụ tìm kiếm như website tuyển dụng, trung tâm giới thiệu việc làm,... tuy nhiên, cần cẩn trọng với các chiêu trò lừa đảo. Trong số các website tuyển dụng uy tín hiện nay, job3s là trang được đánh giá cao, đưa ra kết quả nhanh chóng, đặc biệt, ứng viên không cần nộp bất kỳ khoản phí nào.