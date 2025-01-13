1. Các ngành có nhu cầu tuyển dụng cao hot nhất tại Quận 8

Việc làm Quận 8 đang là chủ đề được rất nhiều người quan tâm và chú ý đến. Bởi lẽ, Quận 8 nằm ở vị trí đắc địa của Thành phố Hồ Chí Minh, là nơi tiếp giáp nhiều quận khác. Điều này giúp tạo nhiều điều kiện về giao lưu kinh tế, các hoạt động kinh doanh, công nghiệp, dịch vụ,… phát triển mạnh, giàu tiềm năng cho thị trường việc làm sôi động.

Hiện nay, việc làm Quận 8 đang nổi lên rất nhiều ngành nghề hot với mức lương cực kỳ hấp dẫn như:

1.1. Bất động sản

Với hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy vô cùng thuận lợi, công thêm mức độ đô thị hóa cao nên đây là điều kiện lý tưởng để phát triển bất động sản ở Quận 8.

Với những ngành nghề liên quan đến bất động sản, nhà tuyển dụng không yêu cầu bạn phải có quá nhiều kiến thức chuyên môn. Vì bạn có thể rèn luyện kỹ năng kinh doanh của mình tiến bộ qua từng ngày.

1.2. Buôn bán, kinh doanh

Kinh doanh, buôn bán các loại mặt hàng thiết yếu của cuộc sống như ăn uống, xăng dầu, quần áo, dịch vụ massage, khách sạn,… cũng rất lý tưởng ở Quận 8. Dựa theo quy hoạch của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 8 có nhiều điều kiện trở thành nơi buôn bán, trao đổi hàng hóa sôi động.

Hai con kênh là kênh Đôi và Tàu Hủ luôn là điểm thu hút tàu bè từ các quận nội thành lẫn các tình khác tìm đến, người dân kinh doanh tấp nập, thị trường việc làm nhộn nhịp.

1.3. Nhân viên vận chuyển, vận hành kho bãi

Với vai trò là một trạm kết nối giữa nhiều quận khác nhau, cùng với đó là cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển, Quận 8 đã trở thành một nơi buôn bán, trung chuyển, giao thương sầm uất. Chính vì vậy, người lao động sẽ có nhiều cơ hội việc làm với ngành Logistics ở quận này.

1.4. Nhân viên điện lực, cơ khí

Đây là một trong những việc làm Quận 8 hot nhất hiện nay. Cùng với nhịp sống hối hả, các doanh nghiệp về cơ khí, điện cũng cần phải phát triển sản phẩm của mình để đuổi kịp nhu cầu của người dân. Vì thế, đối với những người lao động có bằng cấp, trình độ tốt thì cũng không quá khó khăn để xin việc này.

1.5. Kỹ sư xây dựng, giám sát công trình

Những năm gần đây, nhiều dự án cầu đường, chung cư, cao ốc, nhà máy, xí nghiệp,… tập trung xây dựng và phát triển ở Quận 8. Bởi thế mà các công ty, doanh nghiệp rất cần đến nguồn lao động chất lượng để đảm bảo tiến độ và chất lượng của dự án.

Khu vực Quận 8 có nhiều cơ hội việc làm cho kỹ sư xây dựng

2. Tìm cơ hội việc làm Quận 8 tại đâu?

Tìm kiếm việc làm Quận 8 phù hợp, mức thu nhập ổn định không phải là điều dễ dàng với nhiều người. Với sự cạnh tranh như hiện nay, người lao động bên cạnh việc phải tích lũy các kiến thức về chuyên ngành còn phải chú trọng thêm những trải nghiệm, kinh nghiệm thực tế.

Tuy nhiên, bạn hoàn toàn tự tin và an tâm hơn khi có job3s luôn đồng hành và hỗ trợ đắc lực cho bạn trên con đường tìm kiếm việc làm của mình. Job3s.ai là website giúp bạn tìm kiếm công việc hoàn toàn miễn phí, là cầu nối vững chắc nhất giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng. Đây là một sản phẩm tâm huyết đến từ Ban lãnh đạo của job3s thuộc Công ty Công nghệ 3S Group.

2.1. Ưu điểm khi tìm kiếm việc làm trên job3s là gì?

Nếu bạn tìm kiếm việc làm Quận 8 trên job3s, dưới đây chính là những lợi thế mà bạn hoàn toàn có được:

Ứng viên hoàn toàn có thể tra cứu việc làm thông minh theo hình thức trực tuyến , chủ động để tìm ra được những công việc phù hợp nhất với bản thân.

Website job3s là địa chỉ tìm việc làm hoàn toàn miễn phí .

Ứng dụng công nghệ AI hàng đầu thế giới giúp kết nối hai chiều tự động nhanh nhất giữa ứng viên và nhà tuyển dụng chỉ trong 3 giây.

Trên job3s còn có vô vàn các mẫu CV xin việc ấn tượng nhất với đầy đủ các ngành nghề để bạn thỏa sức sáng tạo và tìm kiếm một công việc phù hợp.

Bạn có thể dễ dàng tìm việc làm Quận 8 tại job3s

2.2. Hướng dẫn tra cứu việc làm trên job3s nhanh, chính xác

Với sự hỗ trợ của công nghệ AI, việc tìm kiếm việc làm Quận 8 trên job3s vô cùng nhanh, hiệu quả. Chỉ cần có thiết bị kết nối mạng như điện thoại, laptop, ipad,… là bạn hoàn toàn có thể tra cứu bất cứ công việc gì trên job3s. Dưới đây là hướng dẫn các bước tra cứu việc làm tại website này chính xác nhất để bạn tham khảo.

Bước 1: Tiến hành truy cập vào website của job3s thông qua đường link dẫn https://job3s.ai/.

Tiến hành truy cập vào website của job3s thông qua đường link dẫn https://job3s.ai/. Bước 2: Chọn mục Việc làm, sau đó ấn chọn Tìm việc làm.

Chọn mục Việc làm, sau đó ấn chọn Tìm việc làm. Bước 3: Điền các thông tin cần thiết để tìm kiếm việc làm theo đúng mong muốn của mình.

+ Mục vị trí tuyển dụng: Bạn gõ tên công việc mà bạn mong muốn tìm kiếm. Ví dụ như “EHS” hoặc “Nhân viên EHS”,…

+ Mục địa điểm: Bạn đang tìm việc làm ở Quận 8, nên chọn địa điểm là Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Mục kinh nghiệm: Dựa vào kinh nghiệm của bản thân để lựa chọn thời gian phù hợp.

+ Mục mức lương: Dựa vào mức lương mong muốn của mình, bạn hãy chọn một con số mà bản thân cảm thấy xứng đáng nhất.

Bước 4: Sau khi điền đầy đủ các thông tin thiết yếu, ấn chọn ô Tìm kiếm. Trang web sẽ nhanh chóng đưa ra kết quả phù hợp nhất với yêu cầu của bạn.

Ngoài ra, trong phần Lọc nâng cao, bạn có thể tìm kiếm công việc theo cách chi tiết hơn, cụ thể như sau:

Mục ngành nghề: Hệ thống đưa ra cho bạn rất nhiều ngành nghề chi tiết giúp bạn thỏa sức lựa chọn.

Mục hình thức làm việc: Tùy vào điều kiện của bản thân, bạn có thể lựa chọn một trong các hình thức công việc như Toàn thời gian cố định, Toàn thời gian tạm thời hay Bán thời gian,….

Mục cấp bậc: Trong phần này, bạn nên dựa vào năng lực và kinh nghiệm của bản thân để chọn vị trí cấp bậc phù hợp nhất.

Mục thời gian đăng: Nếu bạn muốn tìm kiếm công việc mà nhà tuyển dụng vừa mới đăng tuyển thì chọn 3 ngày. Bên cạnh đó, website cũng mở rộng giới hạn thời gian các công việc để bạn thuận lợi tìm kiếm.

Hướng dẫn chi tiết cách tìm việc làm Quận 8 nhanh chóng, đơn giản và miễn phí

3. Gợi ý một số việc làm Quận 8 thu nhập hấp dẫn, đãi ngộ cao nhất hiện nay

Như vậy, tìm việc làm Quận 8 đã trở nên tương đối dễ dàng khi bạn sử dụng Job3s, một địa chỉ đi đầu về tìm kiếm việc làm, sẵn sàng hỗ trợ người lao động mọi lúc, mọi nơi. Dưới đây là gợi ý về một số việc làm ở Quận 8 có thu nhập hấp dẫn nhất mà job3s cung cấp đến bạn.

3.1. Nhân viên kinh doanh biết tiếng Trung

Một trong số nhiều công ty, doanh nghiệp tại Quận 8 đăng tuyển nhân viên kinh doanh biết tiếng Trung. Yêu cầu về vị trí công việc cụ thể như sau:

Nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu thị trường và xây dựng chiến lược bán hàng cho các sản phẩm của công ty.

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, chăm sóc đối tác, khách hàng cũ.

Lập báo cáo công việc hàng tuần, tháng, quý và báo cáo với cấp trên

Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên giao phó, yêu cầu

Mức lương cơ bản dao động từ 8.000.000 – 12.000.000 (có thỏa thuận theo năng lực) + thưởng hoa hồng. Tổng thu nhập từ 15.000.000 trở lên. Ngoài ra, công việc này sẽ có thêm trợ cấp xăng xe, điện thoại, cơm trưa và được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động Việt Nam đang hiện hành.

3.2. Nhân viên kinh doanh Viễn thông

Nếu như bạn đang tìm việc làm Quận 8 thì đừng bỏ lỡ công việc Nhân viên kinh doanh Viễn thông

Công việc cụ thể mà ứng viên khi tiếp nhận công việc cần làm là:

Tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ, sản phẩm viễn thông Internet, Truyền hình cáp, Camera,…

Thương lượng, đàm phán, thúc đẩy ký kết hợp đồng với khách hàng

Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, phát triển thị trường

Làm việc tại văn phòng hoặc theo yêu cầu của người quản lý trực tiếp.

Đối với công việc này, công ty sẽ trả cho bạn mức lương cơ bản, hoa hồng và doanh thu. Thu nhập cực kỳ hấp dẫn, có thể lên tới 25.000.000 một tháng. Ngoài ra, bạn còn được nhận thêm lương tháng thứ 13, 14 cùng thưởng quý, thưởng doanh số, thưởng Tết ; chế độ đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.

3.3. Kế toán trưởng lương cao hấp dẫn

Việc làm Quận 8 đang rất hot với công việc Kế toán trưởng. Tại vị trí này, các công việc bạn cần thực hiện bao gồm:

Quản lý, điều hành công tác kế toán: Lập kế hoạch, tổ chức điều hành hoạt động của bộ phận kế toán; Phân công công việc, kiểm tra giám sát và đánh giá năng lực của nhân viên; Đảm bảo công tác kế toán luôn thực hiện theo quy định của công ty và pháp luật.

Quản lý tài chính: Theo dõi nguồn vốn, dòng tiền của công ty; Báo cáo với Hội đồng quản trị hàng tháng, quý và tham mưu cho Ban lãnh đạo về các quyết định tài chính của công ty.

Hạch toán kế toán: Kiểm tra, rà soát sổ sách kế toán; Chốt sổ định kỳ; Lập báo cáo và phát hành báo cáo quản trị.

Đối ngoại về Thuế: Làm việc với các cơ quan tài chính đối tác, cơ quan Thuế, giải quyết vấn đề liên quan đến Thuế phát sinh,...

Các công việc khác: Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Tài chính.

Với vị trí công việc là Kế toán trưởng của công ty, bạn sẽ nhận được mức lương cực cao từ 20.000.000 - 30.000.000 (có thỏa thuận theo năng lực).

4. Một số công ty lớn đang tuyển dụng tại Quận 8

Hiện nay, tại Quận 8 có rất nhiều công ty đang tuyển dụng các vị trí nói trên với mức lương cực hấp dẫn như:

Công ty TNHH MTV - TM Ruiton Việt Nam: Đây là công ty chuyên phân phối sản phẩm yến sào, yến chưng, đồ gia dụng, đồ ăn vặt và nhiều loại dịch vụ, hàng hóa khác.

Đây là công ty chuyên phân phối sản phẩm yến sào, yến chưng, đồ gia dụng, đồ ăn vặt và nhiều loại dịch vụ, hàng hóa khác. FPT Telecom thuộc Công ty Cổ phần viễn thông FPT: Đây là một công ty con nằm trong Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam FPT.

Công ty TNHH Liên doanh LECO Việt Nam: Đây là công ty chuyên nghiên cứu, phát triển và sản xuất thiết bị phân tích trong nhiều lĩnh vực thuộc vô cơ, hữu cơ, sắc ký, quang học, vật tư phụ tùng thay thế,...

Công ty FPT đang tuyển dụng nhiều vị trí với mức lương hấp dẫn tại Quận 8

Như vậy, bài viết trên đây đã giúp bạn tổng hợp danh sách những việc làm Quận 8 hot nhất hiện nay. Hy vọng với thông tin mà chúng tôi chia sẻ ở trên sẽ giúp ích nhiều cho bạn trong việc tìm kiếm công việc ở Quận 8. Chúc bạn lựa chọn được công việc phù hợp với một mức lương tốt, đãi ngộ hấp dẫn.

