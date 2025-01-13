1. Bán hàng online - việc làm thêm chân tay tại nhà thu nhập cao

Bán hàng online đang là xu hướng hiện tại, đây là việc làm thêm chân tay tại nhà mang lại thu nhập hấp dẫn. Kinh doanh trực tuyến không cần mặt bằng đẹp chỉ cần sử dụng hiệu quả các trang mạng xã hội như Facebook, Tiktok, Zalo, Shopee…

Bạn có thể nhập hàng về sau đó đăng lên mạng xã hội sau đó tư vấn cho khách hàng và chốt đơn. Hoặc trở thành cộng tác viên của các cửa hàng, thương hiệu nổi tiếng và nhận về hoa hồng sau mỗi sản phẩm được bán.

Việc làm thêm tại nhà bán hàng online sở hữu nhiều ưu điểm:

Không giới hạn số vốn phải bỏ ra, có thể từ vài trăm nghìn cho đến vài triệu đồng.

Thoải mái thời gian, địa điểm làm việc, phù hợp với nhiều lao động: Học sinh sinh viên, mẹ nội trợ, mẹ bỉm sữa…

Tuy nhiên, thu nhập từ công việc bán hàng online phụ thuộc vào doanh số bán hàng. Yêu cầu bạn cần có sự chăm chỉ, nhiệt huyết với công việc để chốt đơn tốt nhất.

Công việc bán hàng online phù hợp với chị em nội trợ, mẹ bỉm sữa

2. Trực page - Việc làm thêm chân tay tại nhà cực hấp dẫn

Kinh doanh online ngày càng phổ biến hơn và các công việc liên quan đến kinh doanh online là cơ hội mang đến thu nhập tốt cho bạn. Các cửa hàng trực tuyến thường có số lượng lớn khách hàng ghé thăm, đặc biệt khi có chiến dịch quảng cáo. Cửa hàng cần tìm đến nhân viên để trực page, mục đích tư vấn người mua nhằm chốt đơn và giải quyết khiếu nại.

Bạn dễ dàng tìm kiếm công việc làm thêm chân tay tại nhà thông qua các group facebook, trang web tìm việc. Trực page khá đơn giản, bạn chỉ cần trả lời các tin nhắn, bình luận theo tiêu chuẩn. Công việc không yêu cầu trình độ chuyên môn, bằng cấp, điều quan trọng bạn cần trả lời tin nhắn nhanh chóng, đây là thời điểm vàng để chốt đơn.

3. Công việc làm thêm chân tay tại nhà: Giữ trẻ

Nhu cầu tìm kiếm bảo mẫu hay chỗ giữ trẻ uy tín rất lớn và không ngừng tăng lên. Vì cuộc sống bận rộn, chúng ta thường bị cuốn theo công việc và không có nhiều thời gian để chăm sóc bé.

Nếu bạn là người yêu thích trẻ con có thể chọn công việc làm thêm chân tay tại nhà này. Nhận trông và chăm sóc các bé trong khu vực trong giờ hành chính, buổi tối hay cuối tuần, lễ tết.

Công việc giữ trẻ không hề đơn giản, yêu cầu bạn sự cẩn trọng, tận tâm, có sự nhẫn nại, chu đáo. Như vậy mới tạo được lòng tin cho phụ huynh và để họ quyết định đưa con trẻ cho bạn trông coi, đảm bảo không có vấn nạn bạo hành trẻ. Một mẹo nhỏ giúp bạn tăng thêm thu nhập khi làm công việc giữ trẻ là nhận đưa đón tận nhà, nấu các bữa chính/bữa phụ trong ngày.

Trông trẻ mang đến thu nhập hấp dẫn, phù hợp với người yêu thích em nhỏ

4. Nhận làm đồ thủ công

Đồ thủ công mỹ nghệ Việt Nam ngày càng nổi tiếng trên thị trường thế giới và thành công xuất khẩu sang nhiều quốc gia. Tuy nhiên đồ thủ công cần sản xuất tỉ mỉ từng chiếc một bằng tay và máy móc chưa thể thay thế. Do đó số lượng nhân công hoạt động trong lĩnh vực này luôn yêu cầu số lượng lớn.

Bạn sở hữu bàn tay khéo léo hãy thử sức với công việc làm thêm tay chân tại nhà này. Công ty sẽ gửi nguyên vật liệu và bạn cần hoàn thành sản phẩm theo quy định, nhận tiền dựa theo số lượng sản phẩm hoàn thành và đánh giá chất lượng. Một số công việc đồ thủ công dành cho bạn như:

4.1. Thêu tranh

Thêu tranh là ngành nghề truyền thống có tuổi đời không quá lâu nhưng lại có sức hút vô cùng lớn. Đây là công việc có sự độc đáo, tinh tế và mang đậm chất văn hóa, tâm hồn Việt. Làng Quất Động được biết đến là nơi khởi thủy của nghề thêu và đến nay lĩnh vực này được phát triển rộng khắp cả nước.

Tranh được sử dụng loại chỉ truyền thống từ tơ tằm với độ óng mịn đặc trưng, nhuộm màu từ cỏ cây. Chủ đề thêu tranh không bị giới hạn, hoàn toàn phụ thuộc vào sự sáng tạo, đôi tay khéo léo của các nghệ nhân. Một số chủ đề thuê tranh nổi tiếng phải kể đến:

Tranh thêu phong cảnh: Cây đa, bến nước, con thuyền.

Danh lam thắng cảnh Việt Nam: Chùa Một Cột, đền Ngọc Sơn, vịnh Hạ Long…

Tranh mang hình ảnh xưa hoặc nét đẹp văn hóa: Cảnh hứng dừa, cá chép trông trăng, tranh Đông Hồ…

4.2. May gia công

Việt Nam được biết đến là công xưởng của Đông Nam Á trong đó lĩnh vực may mặc luôn sôi động, thu hút hàng triệu nhân công tham gia. Đây là việc làm thêm chân tay tại nhà mà mẹ bỉm sữa không nên bỏ qua.

Chỉ cần sở hữu một chiếc may khâu nhỏ, khả năng may thành thạo, bạn có thể nhận sản phẩm về nhà và nhận lương dựa theo thành phẩm đã làm. Ban đầu, chị em nên bắt đầu với sản phẩm đơn giản như vỏ gối, chăn, màn, vỏ ga… sau đó nhận sản phẩm yêu cầu cao hơn như quần áo thời trang.

May gia công nhận thu nhập dựa theo độ khó và số lượng sản phẩm hoàn thành

4.3. Gia công sản phẩm

Rất nhiều việc làm thêm chân tay tại nhà liên quan đến gia công sản phẩm trên hội nhóm, trang tìm việc. Các công việc phổ biến: Nhận gia công đồ mây tre đan, xâu hạt cườm, làm phụ kiện thời trang, làm tranh đính đá… Người lao động sẽ được nhận tiền công từ sản phẩm hoàn thành, số lượng càng lớn thu nhập càng cao.

Khi lựa chọn công việc này, bạn cần lựa chọn thật kỹ càng, tránh công việc lừa đảo, không rõ ràng thông tin, mức lương. Thực tế rất nhiều lao động đã sập bẫy và mất đi khoản tiền lớn.

5. Chăm sóc thú cưng

Nếu bạn là người thường xuyên cập nhật xu hướng dễ nhận thấy thú cưng trở thành sở thích và niềm vui của hầu hết mọi người, đặc biệt là giới trẻ hiện nay. Đây được đánh giá là việc làm thêm chân tay tại nhà nhẹ nhàng và mang đến thu nhập tốt. Đặc biệt nếu bạn là người yêu thích động vật còn được thỏa mãn sở thích bản thân.

Bạn nhận chăm sóc thú cưng trong thời gian chủ đi làm, đi học hoặc vào dịp cuối tuần, lễ tết. Cung cấp thêm dịch vụ khác như: Tắm cho thú cưng, mát xa, làm đẹp, dắt đi dạo… Hay đơn giản là kết hợp với việc kinh doanh mặt hàng cho thú cưng: Đồ ăn, quần áo, phụ kiện…

6. Việc làm thêm chân tay tại nhà: Nhập liệu

Nhập liệu là công việc luôn có nhu cầu tuyển dụng lớn, không yêu cầu kiến thức chuyên sâu, dễ dàng bắt đầu với chiếc máy tính có kết nối internet. Rất nhiều công ty hiện cần tuyển nhân viên cho vị trí này để nhập liệu thông tin về sản phẩm, hoạt động để có số liệu, thông tin chính xác cho các hoạt động kế tiếp.

Bạn chỉ cần 1 buổi training ngắn để nắm được quy định công ty, yêu cầu và cách hoàn thành công việc. Việc làm được thực hiện hoàn toàn tại nhà, mỗi ngày 2 - 3 giờ đồng hồ. Bạn nhận được lương theo thời gian làm việc hoặc dựa vào số lượng công việc hoàn thành.

Bắt đầu công việc nhập liệu dễ dàng vì không yêu cầu bằng cấp

7. Thông tin cần biết khi nhận việc làm thêm chân tay tại nhà

Việc làm thêm tại nhà là xu hướng được mọi người lựa chọn hiện nay với mong muốn tăng thêm thu nhập cho cuộc sống hàng ngày. Rất nhiều đối tượng nắm bắt tâm lý này với mục đích xấu, lừa đảo người lao động. Nếu bạn không cẩn thận rất dễ mất khoản tiền lớn.

Để tìm được công việc tốt người lao động cần ghi nhớ điều sau:

7.1. Cẩn thận với việc nhẹ lương cao

Công việc làm thêm chân tay tại nhà việc nhẹ lương cao luôn có sức hút lớn, được nhiều người lựa chọn. Bạn cần cẩn thận với tin tuyển dụng này vì khả năng cao chúng là tin lừa đảo.

Người lao động có thể bị thêm vào các nhóm làm nhiệm vụ để nhận tiền thưởng. Hoặc cọc tiền hàng số lượng lớn nhưng không được nhận lương và tiền đã cọc khi đã hoàn thành sản phẩm.

Nếu công ty yêu cầu bạn phải cọc một khoản tiền trước khi nhận việc thì cần cẩn thận. Bạn nên tìm hiểu lại công việc, công ty ứng tuyển thông qua các hội nhóm, internet. Thông thường các công ty uy tín sẽ không yêu cầu người lao động phải đặt cọc. Đây có thể là dấu hiệu lừa đảo và bạn nên tránh xa.

Việc nhẹ lương cao thường là công việc làm tại nhà lừa đảo người lao động

7.2. Sắp xếp thời gian hợp lý

Điều quan trọng khi làm việc tại nhà là bạn cần hoàn thành công việc theo đúng thời gian đã đề ra. Làm việc tại nhà rất dễ bị phân tâm bởi những điều xung quanh, nếu bạn không sắp xếp thời gian hợp lý, có kế hoạch làm việc thông minh rất dễ bị chậm trễ thời gian.

7.3. Tìm việc tại địa chỉ uy tín

Có nhiều kênh tuyển dụng xuất hiện: Qua facebook, Zalo, website việc làm… Người lao động có thể tìm việc tại bất cứ đâu nhưng điều quan trọng là chọn nơi tuyển dụng uy tín. Trong đó website được đánh giá cao hơn cả.

Đây là kênh thông tin của đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tuyển dụng, bên thứ 3 kết nối người lao động và các công ty, doanh nghiệp. Các tin tuyển dụng trên đây cần đạt tiêu chuẩn theo quy định và được kiểm duyệt và phần nào có thể tin tưởng.

Job3s là website tuyển dụng hàng đầu hiện nay, mỗi tháng thu hút lên đến hàng ngàn công việc mới bao gồm việc làm online tại nhà. Chắc chắn bạn sẽ tìm được việc làm thêm tại nhà như ý, tăng thêm thu nhập cho bản thân.

Trên đây là 6 việc làm thêm chân tay tại nhà phổ biến với số lượng tin đăng tuyển lớn, hứa hẹn mang đến thu nhập tốt. Để chọn được công việc phù hợp với thời gian rảnh của mình, bạn hãy truy cập và tìm kiếm tại job3s ngay hôm nay.