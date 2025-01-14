1. Thế nào là việc làm thời vụ?

Việc làm thời vụ ở Hóc Môn là cụm từ được tìm kiếm khá phổ biến trên các trang thông tin tuyển dụng, tra cứu việc làm. Có thể hiểu đơn giản, việc làm thời vụ là một loại hình công việc có tính tạm thời, ngắn hạn, không thường xuyên, diễn ra tại một đơn vị hoặc tổ chức nào đó.

Nhìn chung, việc làm thời vụ Hóc Môn hay bất cứ nơi đâu đều có điểm đặc biệt là hay tuyển dụng vào cuối năm, dịp lễ, Tết, dịp hè,… Công việc phổ biến như đóng gói quà tại các cửa hàng; làm vệ sinh nhà cửa, cơ quan theo giờ; làm nhân viên phục vụ quán ăn, nhà hàng,… Mặc dù việc làm thời vụ ở Hóc Môn là ngắn hạn nhưng lại thu hút rất nhiều người lao động bởi công việc này không đòi hỏi trình độ, kinh nghiệm, có thể linh động thời gian.

Việc làm thời vụ là những công việc mang tính tạm thời, ngắn hạn

2. Những ngành nghề hay tuyển nhân viên thời vụ ở Hóc Môn

Việc làm thời vụ ở Hóc Môn vô cùng nhiều, phong phú đa ngành đa nghề. Bởi lẽ nơi đây tập trung nhiều công ty, cửa hàng, cửa hiệu, khu công nghiệp đã dẫn đến tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng nên rất cần thuê thêm nhân công thời vụ. Dưới đây là các ngành nghề thường xuyên cần tuyển việc làm thời vụ với ở Hóc Môn với số lượng lớn. Đó là:

2.1. Công nhân phổ thông

Nhiều công ty, nhà máy lớn nhỏ mọc lên ở các khu công nghiệp tại Hóc Môn luôn có nhu cầu tuyển dụng cao. Các doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng thu hút nhân công lao động phổ thông nhất vẫn là dệt may, chế biến thực phẩm, cơ khí chế tạo, sản xuất nội thất, đồ gia dụng,…

Nếu bạn là người chăm chỉ, nỗ lực, bạn sẽ sớm có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Vì vậy, khi tìm việc làm thời vụ ở Hóc Môn, bạn đừng bỏ qua những khu công nghiệp nhé!

2.2. Kho vận

Hóc Môn vẫn đang trong quá trình phát triển mạnh, dó đó về lĩnh vực kho vận cũng thường xuyên có nhu cầu tuyển dụng nhân lực phổ thông. Việc làm thời vụ ở Hóc Môn kho vận bao gồm nhiều loại hình như thực hiện các thủ tục nhập kho, sắp xếp và quản lý hàng hóa ở trong kho, kiểm kê số lượng hàng hóa, đóng gói hàng hóa,…

Nhìn chung, để thực hiện được công việc này, người lao động phải nhanh nhẹn, có sức khỏe tốt, cẩn thận, tỉ mỉ trong từng khâu để mang lại độ chính xác tối đa cho công việc.

Nhiều công ty ở Hóc Môn tuyển dụng vị trí liên quan tới kho vận

2.3. Xây dựng

Đây là một lĩnh vực thường xuyên cần đến lượng nhân công lớn, đặc biệt Hóc Môn vẫn đang trong thời gian phát triển mạnh về cơ sở hạ tầng. Việc làm thời vụ thuộc ngành này được chia thành hai loại chính là lao động phổ thông làm việc tại các công trường (công nhân xây dựng, thợ sơn, thợ hàn,…) và việc làm khối văn phòng xây dựng (thiết kế, kiến trúc,…). Thông thường việc làm ngành xây dựng khá vất vả nhưng mang lại thu nhập cao cho người lao động. Vì vậy, bạn nên chuẩn bị thật tốt sức khỏe mới có thể làm được công việc này.

2.4. Thương mại

Tìm việc làm thời vụ ở Hóc Môn, bạn không nên bỏ qua công việc bán hàng tại các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng. Vì nhu cầu tuyển dụng thời vụ bán hàng nơi đây rất nhiều, đặc biệt là vào các dịp lễ, tết, mùa cao điểm du lịch,… Bên cạnh đó, công việc bán hàng cũng không quá phức tạp, chỉ cần người lao động siêng năng, thân thiện, biết quan sát.

2.5. Một số ngành nghề khác

Ngoài các ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao ở trên, việc làm thời vụ ở Hóc Môn còn có các ngành khác cũng thường xuyên cần đến lực lượng lao động thời vụ như ngư nghiệp, nông nghiệp,… Hệ thống sông ngòi, kênh rạch tại Hóc Môn chính là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển thuận lợi của các ngành nghề này.

Có rất nhiều ngành nghề tuyển nhân viên thời vụ tại Hóc Môn

3. Gợi ý cách tìm việc làm thời vụ ở Hóc Môn nhanh nhất

Việc làm thời vụ ở Hóc Môn hiện được đăng tuyển đa dạng với nhiều lĩnh vực khác nhau. Theo đó, bạn có thể tìm kiếm công việc bằng nhiều hình thức như qua sự giới thiệu của người quen, tin tuyển dụng trên các trang mạng, đến các trung tâm giới thiệu việc làm,… Tuy nhiên, phương pháp hữu hiệu nhất, được nhiều người đánh giá cao chính là tra cứu việc làm thời vụ trên website job3s.

Trải nghiệm tìm việc làm thời vụ ở Hóc Môn nhanh chóng, dễ dàng tại job3s vì đây là một website cung cấp tính năng tra cứu việc làm miễn phí cho tất cả mọi người. Trang web đã được giải thưởng Sao Khuê 2024 trong hạng mục A-IoT – một giải thưởng danh giá của Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam. Do đó, xét về ưu điểm của job3s có thể kể đến như:

Cung cấp cơ hội việc làm chất lượng với hơn 400.000 nhà tuyển dụng hàng đầu cả nước.

Là trang web kết nối ứng viên với nhà tuyển dụng hoàn toàn miễn phí . Điều này có nghĩa là ứng viên không phải mất bất cứ một khoản tiền nào cho quá trình tìm kiếm việc làm của mình.

Trang web tìm kiếm việc làm ứng dụng thành công công nghệ Al thông minh hàng đầu thế giới, giúp quá trình tìm kiếm kết quả việc làm nhanh chóng (chỉ sau 3 giây), phù hợp nhất với người sử dụng.

Các tin tức tuyển dụng được cập nhật hàng giờ , hàng ngày, đảm bảo tính mới nhất, chính xác nhất.

Website cung cấp các mẫu CV có thiết kế ấn tượng, phù hợp các nhiều ngành nghề, tạo điều kiện để người dùng sáng tạo.

Nếu như bạn đang băn khoăn không biết tìm việc làm thời vụ ở Hóc Môn trên job3s như thế nào là đúng chuẩn thì hãy tham khảo ngay hướng dẫn các bước tra cứu dưới đây:

Bước 1: Truy cập vào website của Job3s tại link dẫn https://job3s.ai .

Truy cập vào website của Job3s tại link dẫn . Bước 2: Chọn mục Việc làm, tiếp tục ấn chọn mục Tìm việc làm.

Chọn mục Việc làm, tiếp tục ấn chọn mục Tìm việc làm. Bước 3: Điền các thông tin cần thiết để tìm kiếm công việc. Trong đó:

+ Mục vị trí tuyển dụng: Gõ tên công việc muốn tìm kiếm như “bất động sản”, “kinh doanh”, “phiên dịch”,…

+ Mục địa điểm: Bạn đang tìm việc làm ở Tân Bình, vì thế lựa chọn địa điểm là Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Mục kinh nghiệm: Lựa chọn khoảng thời gian bạn đã từng làm công việc này là bao lâu theo gợi ý mà website đã đưa ra.

+ Mục mức lương: Điền mức lương tối thiểu và tối đa, chẳng hạn từ 5 triệu – 10 triệu. Hoặc có thể chọn số tiền lương theo mẫu của hệ thống.

Bước 4: Ấn chọn Lọc nâng cao, tại ô hình thức làm việc lựa chọn Khác

Ấn chọn Lọc nâng cao, tại ô hình thức làm việc lựa chọn Khác Bước 5: Sau khi điền đầy đủ các thông tin cần thiết, ấn chọn ô Tìm kiếm. Kết quả thông tin tìm kiếm việc làm thời vụ Hóc Môn sẽ nhanh chóng hiển thị cho bạn.

Bạn hoàn toàn có thể tìm việc làm thời vụ ở Hóc Môn qua job3s mà không mất phí

4. Một số công ty tuyển nhân viên làm thời vụ ở Hóc Môn

Việc làm thời vụ Hóc Môn đã cung cấp cơ hội cho nhiều người muốn tìm kiếm công việc làm thêm, các bạn sinh viên và người lao động không ổn định về thời gian. Dưới đây là gợi ý một số việc làm thời vụ Hóc Môn lương tốt, đặc biệt là có thể xoay ca linh hoạt.

4.1. Công ty TNHH Hoàng Sơn tuyển thợ hồ hoàn thiện

Thợ hồ hoàn thiện là công việc được rất nhiều các dự án, công trình lớn nhỏ đều rất cần lao động, đặc biệt là lao động nam giới, tuổi từ 20 – 40 tuổi. Công việc được tính lương theo ngày, dao động từ 450.000 - 550.000/ngày tùy theo tay nghề. Hàng ngày, bạn cần thực việc các hoạt động xây dựng như lắp đặt cửa, chạy các chỉ tường, mũ cột, làm các công trình phụ, quét vôi, sơn, lát gạch nền, ốp gạch tường nhà,… và làm các công việc khác theo yêu cầu của người quản lý.

4.2. Công Ty TNHH GRGR tuyển c ông nhân đóng gói, lên xuống hàng trong kho

Nhu cầu tuyển dụng công nhân làm thời vụ ở các khu công nghiệp trên địa bàn Hóc Môn rất cao, đặc biệt là công nhân làm công việc lên xuống hàng, đóng gói trong kho.

Công việc chủ yếu là scan mã, phân loại hàng, sắp xếp các mặt hàng theo sort; phụ xuất nhập hàng, lên xuống hàng xe tải. Lương thưởng trả theo ca làm việc (có 4 ca gồm ca 1 từ 6:00 - 15:00, ca 2 từ 13:00 - 22:00, ca 3 từ 15:00 - 24:00, ca 4: 22:00 - 06:00), dao động từ 250.000 – 450.000/ngày. Nếu bạn có nhu cầu hãy liên hệ ngay tới Công Ty TNHH GRGR.

4.3. Nhân viên bán hàng thời vụ tại Điện máy Xanh

Mức lương cho vị trí nhân viên bán hàng thời vụ tại Điện máy Xanh thường được trả từ 150.000 - 200.000 nghìn/ ngày. Công việc chủ yếu là trưng bày, giới thiệu, tư vấn và bán các sản phẩm Laptop, thiết bị điện tử tại cửa hàng. Tiến hành báo cáo doanh số, tình hình sản phẩm và thực hiện các yêu cầu khác của quản lý.

5. Những lưu ý khi tìm việc làm thời vụ tại Hóc Môn

Việc làm thời vụ ở Hóc Môn tuy nhiều, đa dạng nhưng để có thể tìm kiếm được công việc uy tín, lương thưởng cạnh tranh, thời gian phù hợp, bạn cần lưu ý một số vấn đề sau đây:

Tìm hiểu rõ hợp đồng làm việc: Bạn nên đọc kỹ và hiểu rõ nội dung công việc bao gồm thời gian làm việc, mức lương, công việc cụ thể cùng các điều khoản khác.

Xác định cơ hội phát triển: Nếu có ý định gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, đơn vị, bạn hãy thảo luận với người quản lý về cơ hội và khả năng chuyển thành nhân viên cố định trong tương lai như thế nào.

Quản lý tài chính cá nhân hiệu quả: Vì bạn không thể được hưởng quyền lợi như nhân viên cố định nên hãy tính toán mức lương, thuế cùng các chi phí khác xem có hợp lý hay không nhé!

Tích lũy kỹ năng và kinh nghiệm: Hãy cố gắng sử dụng thời gian làm nhân viên thời vụ để tích lũy thêm kỹ năng, kinh nghiệm. Điều này giúp tăng cơ hội công việc trong tương lai của bạn đấy.

Có thể nói, việc làm thời vụ ở Hóc Môn đang trở thành sự lựa chọn phổ biến của nhiều người lao động với mức lương ổn định, thời gian linh hoạt. Hy vọng, với sự hỗ trợ của job3s, bạn có thể nhanh chóng tìm kiếm được công việc thời vụ ở Hóc Môn, phù hợp với khả năng của bản thân mình.

