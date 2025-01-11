Tổng hợp các việc làm thời vụ trả lương theo ngày, tiền công cao

Tổng hợp các việc làm thời vụ trả lương theo ngày, tiền công cao
CEO Tony Vũ Thứ Bảy, 11/01/2025
Hiện nay, các việc làm thời vụ trả lương theo ngày đang được ưa chuộng bởi nhiều ứng viên và doanh nghiệp khi có thể linh hoạt trong việc quản lí dòng tiền. Mời bạn cùng job3s tìm hiểu ngay các việc làm thời vụ phổ biến hiện nay và quy trình thanh toán cũng như quyền lợi cần lưu ý.
1. Việc làm trả lương theo ngày là gì?

Việc làm thời vụ trả lương theo ngày hoặc làm việc ngắn hạn, làm theo khoán, thường diễn ra trong khoảng thời gian ngắn, đôi khi chỉ trong một ngày. Người lao động sẽ nhận được tiền công ngay sau khi hoàn tất nhiệm vụ và đáp ứng được các tiêu chí đã đề ra.

Các công việc này thường đòi hỏi kỹ năng hoặc chất lượng công việc nhất định. Bất cứ ai hoàn thành công việc đúng yêu cầu mới được thanh toán. Loại hình làm việc này không hạn chế người tham gia: từ học sinh, sinh viên đến những người đang tìm việc hay nhân viên văn phòng cũng có thể lựa chọn công việc này vào những ngày rảnh rỗi để kiếm thêm thu nhập.

Sau khi công việc được hoàn thành, người lao động sẽ được thanh toán ngay và không có bất kỳ ràng buộc pháp lý nào với người thuê lao động, bao gồm việc không ký kết hợp đồng lao động hay hợp đồng bảo hiểm xã hội.

Việc làm thời vụ trả lương theo ngày nhận được nhiều sự quan tâm của người lao động
Việc làm thời vụ trả lương theo ngày nhận được nhiều sự quan tâm của người lao động

2. Ưu, nhược điểm của việc làm thời vụ trả lương theo ngày

Việc làm trả lương theo ngày dù mang lại dòng tiền nhanh cho người lao động nhưng cũng tồn tại không ít nhược điểm cũng như rủi ro.

2.1. Ưu điểm của việc làm thời vụ trả lương theo ngày

Trả lương hàng ngày mang lại nhiều lợi ích, trong đó có:

  • Thu nhập ngay trong ngày: Làm việc theo hình thức này, bạn sẽ nhận được tiền công ngay sau mỗi ngày làm việc. Điều này giúp bạn có được nguồn thu ngay lập tức, hỗ trợ quản lý tài chính cá nhân một cách hiệu quả.

  • Quá trình tuyển dụng dễ dàng: Các việc làm thời vụ trả lương theo ngày ít ràng buộc, với thời gian làm ngắn, nên việc tuyển dụng diễn ra nhanh chóng, không cần qua nhiều bước phức tạp.

  • Yêu cầu về bằng cấp không cao: Phần lớn các công việc này là lao động chân tay nên nhà tuyển dụng thường không đòi hỏi người lao động phải có bằng cấp chuyên môn.

  • Sự linh động trong giờ làm: Các việc làm thời vụ trả lương theo ngày có sự linh hoạt trong thời gian làm việc. Bạn không bị ràng buộc bởi một lịch trình cố định 8 giờ một ngày, 5-6 ngày một tuần như nhân viên văn phòng. Thay vào đó, bạn có thể tận dụng thời gian rảnh rỗi của mình để làm việc và kiếm tiền. Công việc theo ngày thường không can thiệp vào lịch trình chính của bạn, cho phép bạn đảm nhận nhiều công việc khác nhau, làm việc vào cuối tuần, mùa hè hay thời gian rảnh khác.

2.2. Nhược điểm của việc làm thời vụ trả lương theo ngày

Tuy có nhiều lợi ích, việc làm trả lương theo ngày vẫn tồn tại một số hạn chế như:

  • Không ổn định: Những việc làm thời vụ trả lương theo ngày này không cung cấp nguồn thu nhập chính và thường chỉ phù hợp với những ai muốn kiếm thêm từ thời gian rảnh rỗi hoặc cần thu nhập bổ sung.

  • Áp lực công việc cao: Những việc làm thời vụ trả lương theo ngày đòi hỏi sự hoàn thành nhanh chóng và hiệu quả, điều này có thể dẫn đến áp lực lớn và mệt mỏi do sức lao động tăng cao.

  • Hạn chế về phát triển kinh nghiệm chuyên môn: Người lao động ít có cơ hội cho người lao động tích lũy kinh nghiệm sâu hoặc xây dựng mối quan hệ lâu dài với nhà tuyển dụng, làm hạn chế sự phát triển nghề nghiệp lâu dài.

3. Top những việc làm thời vụ trả lương theo ngày hot nhất hiện nay

Dưới đây là một số việc làm thời vụ trả lương theo ngày mà bạn có thể tham khảo.

3.1. Làm gia sư

Hiện nay, việc làm gia sư là một trong những việc làm thời vụ trả lương theo ngày khá phù hợp và nhẹ nhàng cho sinh viên. Với kiến thức chuyên môn về một môn học cụ thể, bạn có thể kiếm được khoản thu nhập khoảng 100.000 đến 250.000 đồng cho mỗi buổi dạy kéo dài từ 1 đến 2 tiếng.

Mức thu nhập này có thể tăng cao hơn nữa trong các kỳ ôn tập trước thi. Nếu bạn có thể sắp xếp thời gian một cách linh hoạt, việc làm gia sư có thể giúp bạn kiếm được một số tiền đáng kể mỗi tháng để phụ giúp chi phí sinh hoạt.

Để trở thành gia sư, bạn cần có đạo đức nghề nghiệp và khả năng giúp học sinh tiến bộ qua thời gian. Những sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng sư phạm hoặc các giáo viên hiện tại thường sẽ có lợi thế khi tìm kiếm các cơ hội làm gia sư.

Các việc làm gia sư mang lại mức thù lao hấp dẫn đồng thời có thể rèn luyện thêm kỹ năng
Các việc làm gia sư mang lại mức thù lao hấp dẫn đồng thời có thể rèn luyện thêm kỹ năng

3.2. Làm PG

"PG" là từ viết tắt của "Promotion Girl" và "PB" là viết tắt của "Promotion Boy". Những thuật ngữ này đề cập đến các vị trí trong lĩnh vực tiếp thị, dành cho những người trẻ tuổi với ngoại hình ưa nhìn, chiều cao phù hợp, khuôn mặt dễ mến và có khả năng giao tiếp tốt.

Cụ thể, PG và PB là những nhân viên thực hiện vai trò như người hoạt náo, quảng bá sản phẩm và dịch vụ, hoặc đại diện cho một thương hiệu trong các chiến dịch marketing hoặc tại các sự kiện quảng cáo. Mức thù lao cho việc làm thời vụ trả lương theo ngày này dao động từ 150.000 - 300.000 cho mỗi buổi.

Công việc PG có mức thu nhập khá cao so với các việc làm thời vụ khác
Công việc PG có mức thu nhập khá cao so với các việc làm thời vụ khác

3.3. Giúp việc theo giờ

Giúp việc theo giờ là một dịch vụ mà các gia đình có thể đăng ký, lựa chọn các khung giờ phù hợp với nhu cầu cá nhân để nhân viên tới nhà thực hiện các công việc như làm sạch, giặt ủi, chăm sóc người già hay trẻ em. Việc làm thời vụ trả lương theo ngày này có thời gian làm việc tối thiểu thường là 3 tiếng theo yêu cầu của từng công việc cụ thể.

Mức phí dành cho dịch vụ giúp việc theo giờ thường phụ thuộc vào công ty cung cấp dịch vụ và vị trí địa lý như: việc làm thời vụ trả lương theo ngày tại Hà Nội, TPHCM thường có giá dao động từ 50.000 đồng đến 80.000 đồng mỗi giờ.

Xem thêm: Quy Định Trả Lương Cho Người Lao Động Theo Pháp Luật Hiện Hành

3.4. Phát tờ rơi

So với các công việc như chạy bàn, làm việc nhà hay phụ hồ, việc phát tờ rơi được coi là việc làm thời vụ trả lương theo ngày hấp dẫn đối với sinh viên do nhiều lợi ích như: thời gian làm việc linh động (có thể chỉ làm trong vài ngày chứ không cần cam kết cả tháng), mức lương hấp dẫn (từ 30.000 đến 80.000 đồng/giờ so với 10.000 đến 15.000 đồng/giờ cho công việc chạy bàn) và công việc này tương đối nhẹ nhàng, chỉ cần đứng yên tại một điểm hoặc di chuyển dọc theo một tuyến đường để phát tờ rơi.

Việc tìm kiếm việc làm thời vụ trả lương theo ngày này cũng không quá khó. Chỉ với vài cú click chuột đơn giản trên Facebook, các trang tìm việc, sinh viên có thể tìm thấy các thông báo tuyển dụng người phát tờ rơi theo giờ hoặc theo số lượng tờ rơi.

Phần lớn các yêu cầu dành cho người phát tờ rơi khá đơn giản và không đòi hỏi cao. Dù bạn là ai, dù bạn cao hay thấp, học giỏi hay chỉ ở mức trung bình, có kỹ năng giao tiếp tốt hay ít nói, chỉ cần bạn có thời gian rảnh trong một buổi nào đó, bạn đã có thể làm công việc này.

3.5. MC sự kiện

Một MC sự kiện giữ vai trò thiết yếu trong việc điều phối và dẫn dắt toàn bộ chương trình, từ đầu đến cuối của bất kỳ sự kiện nào như tiệc tùng, biểu diễn, hay các buổi lễ.

Nhiệm vụ của MC không chỉ là truyền đạt thông tin và thông điệp của sự kiện mà còn tạo nên bầu không khí năng động, khích lệ sự tương tác và tham gia của khán giả. Việc làm thời vụ trả lương theo ngày này có mức thù lao khá cao, từ vài triệu đến vài chục triệu cho một chương trình.

3.6. Làm Freelancer

Freelancer, còn được biết đến như những người làm việc tự do, họ làm các công việc từ thiết kế, viết bài, quay quảng cáo, IT,... mà không bị giới hạn về thời gian hoặc nơi làm việc.

Tính "tự do" của công việc này cho phép họ cùng lúc hợp tác với nhiều nhà tuyển dụng khác nhau, miễn là họ có thể đáp ứng đúng các mốc thời gian và tiêu chuẩn công việc đã đề ra. Mức thù lao của công việc này tuỳ thuộc vào công việc mà bạn nhận và cách bạn thương lượng với khách hàng. Có thể dao động từ 100.000 - vài triệu/ ngày là điều hoàn toàn có thể xảy ra miễn là bạn có năng lực.

4. Lưu ý khi tìm việc làm thời vụ trả lương theo ngày

Mặc dù việc làm thời vụ trả lương theo ngày đem lại nguồn thu nhập trong ngày, tuy nhiên, bạn cũng nên chú ý một số vấn đề dưới đây để đảm bảo an toàn cho bản thân.

4.1. Hợp đồng lao động

Trước khi bắt tay vào việc làm thời vụ trả lương theo ngày, hãy chắc chắn ký kết hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận với nhà tuyển dụng. Đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các điều khoản về điều kiện làm việc, mức lương và phương thức thanh toán.

Bạn nên trao đổi thêm về hợp đồng nếu công việc thời vụ có mức thù lao cao
Bạn nên trao đổi thêm về hợp đồng nếu công việc thời vụ có mức thù lao cao

4.2. Mức lương

Làm rõ mức lương theo ngày là bao nhiêu và phương thức thanh toán như tiền mặt, chuyển khoản, hoặc thông qua ứng dụng thanh toán điện tử. Đảm bảo rằng số tiền bạn nhận là đúng như đã thỏa thuận.

4.3. Quyền lợi lao động

Tìm hiểu về quyền lợi lao động của những người làm việc làm thời vụ trả lương theo ngày, ví dụ như tiền thưởng, dù một số công việc thời vụ có thể không bao gồm những quyền này.

4.4. Thời gian làm việc

Làm rõ lịch trình làm việc, bao gồm số giờ bạn sẽ làm mỗi ngày và mỗi tuần, cũng như các khoảng nghỉ giữa các ca.

4.5. Tiền tip và thưởng

Nếu công việc của bạn liên quan đến ngành dịch vụ như nhà hàng hay khách sạn, hãy tìm hiểu về chính sách tiền tip và thưởng.

4.6. Đánh giá công việc

Sau một thời gian làm việc, hãy đánh giá xem việc làm thời vụ trả lương theo ngày này có phù hợp với bạn hay không. Nếu cần, hãy thảo luận với nhà tuyển dụng về những điều chỉnh hoặc cải thiện cần thiết cho công việc.

5. Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây là một số thắc mắc của các ứng viên thường khi đang tìm các việc làm thời vụ trả lương theo ngày.

5.1. Việc làm thời vụ trả lương theo ngày có cần bằng cấp không?

Các việc làm thời vụ trả lương theo ngày thường không yêu cầu bằng cấp chuyên môn. Điều quan trọng là bạn phải có khả năng thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu của công việc đó. Các vị trí này thường đánh giá cao kinh nghiệm làm việc và kỹ năng thực tiễn hơn là trình độ học thuật.

Tuy nhiên, một số vị trí thời vụ nhất định trong các ngành như y tế, giáo dục hoặc kỹ thuật có thể yêu cầu bằng cấp hoặc chứng chỉ chuyên ngành.

Việc làm thời vụ thường không cần bằng cấp
Việc làm thời vụ thường không cần bằng cấp

5.2. Làm thế nào để tìm công việc trả lương theo ngày?

Để tìm kiếm việc làm thời vụ trả lương theo ngày tại TPHCM, Hà Nội và các thành phố khác bạn có thể khai thác nhiều nguồn thông tin khác nhau như các website tuyển dụng trực tuyến như job3s, nhóm tìm việc trên Facebook hoặc trang web của các công ty bạn muốn tìm việc làm.

Tóm lại, các việc làm thời vụ trả lương theo ngày rất đa dạng và đem lại nguồn thu nhập trong ngày. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý một số vấn đề để tránh gặp các trường hợp lừa đảo. Bên cạnh đó, các công việc này đánh giá cao kinh nghiệm làm việc và kỹ năng thực tiễn hơn là các văn bằng, bằng cấp. Do vậy, dù bạn là ai thì hoàn toàn có thể kiếm thêm thu nhập bởi các công việc này.

Xem thêm: Việc Làm Thời Vụ Là Gì? Gợi Ý Các Công Việc Thời Vụ Giúp Bạn Tăng Thu Nhập
