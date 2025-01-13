TPHCM là “thủ phủ của miền Nam”, là một trong 3 thành phố lớn nhất cả nước với số lượng dân đông nhất, công nghiệp sản xuất phát triển nhất. Kinh tế xã hội của TPHCM thuộc top đầu, có tới 20 khu công nghiệp hoạt động thuộc các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, theo đó, đây cũng là một trong những vùng có lượng lao động từ các tỉnh thành xung quanh đổ về rất lớn.

Mặc dù, sự phát triển kinh tế của TPHCM không ngừng tăng trong những năm qua, mức sống của người dân tại TPHCM tương đối cao nhưng nhu cầu tìm việc để tăng thêm thu nhập của người dân vẫn không hề giảm. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều doanh nghiệp phát triển các loại hình kinh doanh hoạt động mạnh mẽ từ 19h đến 23h.

Việc làm từ 19h đến 23h tại Thành phố Hồ Chí Minh tương đối đa dạng giúp người lao động tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống

Đối với những người trẻ tuổi, nhu cầu tìm việc làm từ 19h đến 23h TPHCM khá cao bởi họ khá năng động, nhiều sức khỏe, thường rảnh rỗi trong khoảng thời gian này. Đồng thời giới trẻ cập nhật kịp thời sự phát triển của khoa học công nghệ. Do đó, để có thể tìm được một công việc làm thêm với mức lương tốt, ổn định không quá khó khăn.

Mặc dù vậy, song song với nhu cầu làm việc từ 19h đến 23h TPHCM của người lao động chân chính, những kẻ lừa đảo vẫn hoạt động. Chúng lợi dụng tâm lý thích việc nhẹ lương cao của người dân để tiếp cận và lừa tiền. Chính vì vậy, việc lựa chọn các kênh tìm việc làm uy tín, cảnh giác với chiêu trò của kẻ lừa đảo vẫn là điều mà người tìm việc cần đề cao.

2. Top 9 việc làm từ 19h đến 23h TPHCM cho người trẻ tuổi

Việc làm từ 19h đến 23h TPHCM cho người trẻ tuổi tương đối đa dạng. Những công việc này có thể yêu cầu người làm việc có bằng cấp, chuyên môn nhưng cũng có những việc chỉ cần làm việc chăm chỉ, bạn sẽ có được mức thù lao xứng đáng.

Dưới đây là 9 công việc part time từ 19h đến 23h đang được giới trẻ tại TPHCM ứng tuyển nhiều nhất.

2.1. Gia sư

Gia sư chưa bao giờ là việc làm từ 19h đến 23h TPHCM “lỗi thời” kể cả ở thời đại công nghệ thông tin phát triển, hình thức học online ngày càng phổ biến.

Nếu bạn cho rằng, khi việc học online phát triển thì nghề gia sư không còn tồn tại thì đây là quan niệm sai lầm. Thực tế, khi công nghệ phát triển, người học có thể dễ dàng tìm kiếm nhiều tài liệu, nhiều thông tin bổ ích khác nhau trên các trang mạng.

Tuy nhiên, để học đúng phương pháp, làm đúng bài tập, sửa các lỗi sai để nâng cao kiến thức, kỹ năng thì học sinh, sinh viên vẫn cần đến một “người hỗ trợ thật”. Theo đó, ngay cả khi bạn là “gia sư online” thì đây vẫn là công việc làm thêm mang đến nguồn thu nhập cao với số lượng khách hàng lớn.

Ngoài công việc gia sư tại nhà, gia sư online dần trở nên phổ biến trong những năm gần đây

2.2. Nhân viên bán hàng siêu thị

Trong 10 năm trở lại đây, các siêu thị mini, cửa hàng ăn nhanh xuất hiện ngày càng nhiều. Đây là hệ quả tất yếu của xã hội khi đời sống kinh tế của người dân tăng lên. Siêu thị phát triển, nhu cầu tìm kiếm nhân viên tăng đồng nghĩa cơ hội cho người tìm việc làm từ 19h đến 23h TPHCM cũng tăng theo.

Ứng tuyển vị trí nhân viên bán hàng siêu thị, người lao động không cần có bằng cấp cao, chỉ cần bạn chăm chỉ, cẩn thận, niềm nở với khách hàng nhưng điều đáng nói hơn là mức lương dành cho nhân viên bán hàng siêu thị không hề thấp. Hãy cố gắng mỗi ngày, mọi nỗ lực của bạn đều được đền đáp xứng đáng.

Trở thành nhân viên bán hàng siêu thị không chỉ giúp bạn tăng thu nhập mà còn phát triển kỹ năng giao tiếp

2.3. Nhân viên tại rạp chiếu phim

Xem phim tại rạp là một hình thức giải trí được nhiều người yêu thích. Các bộ phim bom tấn trong và ngoài nước được sản xuất với nội dung ngày càng đặc sắc, kỹ thuật, hình ảnh ngày càng độc đáo, thu hút người xem.

Xu hướng đó khiến rạp chiếu phim hoạt động mạnh mẽ hơn, mở rộng nhiều cơ sở tại TPHCM cũng như trên cả nước. Đây cũng là cơ hội cho những ai đang tìm việc làm từ 19h đến 23h TPHCM.

Lựa chọn làm việc tại rạp chiếu phim, người lao động có thể vất vả hơn khi hầu hết các rạp đều hoạt động muộn, có rạp mở suất chiếu sau 12h đêm, khi đó nhân viên cũng tan ca sau khoảng thời gian này. Do đó, cần cân nhắc kỹ các yếu tố về thời gian, khoảng cách di chuyển để cân đối với việc làm của ngày hôm sau.

Ứng tuyển vị trí nhân viên tại rạp chiếu phim là gợi ý hay dành cho người đang tìm việc làm buổi tối

2.4. Phục vụ nhà hàng

Một gợi ý khác trong danh sách việc làm từ 19h đến 23h TPHCM cho giới trẻ đó là phục vụ nhà hàng. Với thói quen đi nhậu sau giờ tan làm của người dân tại TPHCM, các quán ăn phát triển nhanh chóng, nhu cầu tìm kiếm nhân viên cũng cao.

Đối với công việc phục vụ nhà hàng, người lao động chỉ cần có sức khỏe, nhanh nhẹn và khéo léo. Sự niềm nở của bạn cùng với hoạt động phục vụ nhanh chóng khiến thực khách hài lòng có thể giúp bạn có được tiền thưởng, là cơ hội để tăng thu nhập mỗi ngày.

Nhân viên phụ bàn không cần trình độ cao, chỉ cần sự khéo léo và chăm chỉ của mình

2.5. Lễ tân khách sạn

Lễ tân khách sạn là một việc làm part time phổ biến dành cho giới trẻ. Công việc này thường phù hợp với các bạn có hình thức ưa nhìn, giọng nói truyền cảm, có thể yêu cầu về trình độ ngoại ngữ nhưng mức lương lại không hề thấp. Chính vì vậy, rất nhiều bạn sinh viên đang theo học tại các trường đại học đã lựa chọn công việc này, thậm chí gắn bó với nghề ngay cả khi đã ra trường.

2.6. Nhân viên chăm sóc người bệnh

Nếu bạn cần tìm việc làm từ 19h đến 23h tại TPHCM với công việc đơn giản, không yêu cầu trình độ, không yêu cầu bằng cấp nhưng mức lương cao thì việc trở thành nhân viên chăm sóc người bệnh là sự lựa chọn không tồi.

Khi xã hội phát triển, người dân bận rộn hơn với công việc thường ngày của mình thì nhu cầu tìm kiếm người chăm sóc bệnh nhân cũng tăng. Khách hàng có thể yêu cầu bạn đến chăm sóc tại nhà, tại bệnh viện hoặc các cơ sở chăm sóc sức khỏe khác. Một số người bệnh có thể đi lại nhưng cũng có người nằm tại giường và cần sự trợ giúp 24/24h.

Công việc chăm sóc người bệnh ngày càng phổ biến, giúp người ốm an tâm dưỡng bệnh, người lao động có thêm thu nhập

2.7. Nhân viên telesale

Telesale được hiểu là nhân viên bán hàng qua điện thoại, thực hiện công việc tìm kiếm khách hàng sau đó liên hệ để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, từ đó bán hàng, nâng cao doanh số của công ty.

Một điểm đặc trưng của nhân viên telesale đó là yêu cầu giọng nói truyền cảm, nhẹ nhàng, không nói ngọng và có mức độ khéo léo nhất định khi giao tiếp. Chính vì vậy, người lao động không cần ngoại hình tốt nhưng bạn cần có giọng nói hay. Thông thường, thu nhập của nhân viên telesale được tính trên doanh số bán hàng.

Một nghề tương tự với nhân viên telesale mà người có nhu cầu làm việc từ 19h đến 23h TPHCM có thể cân nhắc đó là nhân viên trực tổng đài. Ở công việc này, thay vì chủ động liên hệ với khách hàng, tư vấn và bán hàng; nhân viên trực tổng đài cần tiếp nhận thắc mắc của khách hàng, hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan. Yêu cầu về giọng nói và sự khéo léo vẫn là yêu cầu chính của vị trí nhân viên tổng đài.

Nhân viên telesale, nhân viên trực tổng đài là một trong những việc làm từ 19h đến 23h TPHCM được nhiều người lựa chọn

2.8. Nhân viên an ninh

Tại các tòa nhà chung cư, tại các cửa hàng quần áo, siêu thị, quán café, quán ăn, … đều có nhu cầu tìm kiếm nhân viên an ninh (nhân viên bảo vệ) để đảm bảo an ninh. Không yêu cầu về việc nhân viên biết võ hay kỹ thuật nghiệp vụ, vị trí làm việc này chỉ cần sự cẩn thận, linh hoạt và nhạy bén. Tại mỗi địa điểm làm việc khác nhau sẽ có những yêu cầu riêng mà người lao động cần tuân thủ.

2.9. Nhân viên tổ chức sự kiện

Một công việc part time khác có mức lương hấp dẫn dành cho người trẻ tuổi có nhu cầu tìm việc từ 19h đến 23h tại TPHCM đó là nhân viên tổ chức sự kiện. Công việc này không có định theo ngày, thường chỉ cần nhân viên khi có sự kiện được tổ chức. Do đó, người lao động có thể linh hoạt về mặt thời gian.

Ứng tuyển vào vị trí nhân viên tổ chức sự kiện, người lao động cần có ngoại hình ưa nhìn, khéo léo và biết bao quát vấn đề, hỗ trợ kịp thời các sự cố. Thông thường, sự kiện được tổ chức nhiều vào mùa cưới, dịp cuối năm; do đó, đây cũng là khoảng thời gian mà trung tâm tổ chức sự kiện tuyển dụng nhiều hơn.

Nhân viên tổ chức sự kiện thường có mức lương khủng, đòi hỏi phải có nhiều kỹ năng

3. Tìm việc làm buổi tối tại TPHCM ở đâu?

Việc làm từ 19h đến 23h TPHCM không ít nhưng nhiều người lao động gặp khó khăn trong quá trình tìm kiếm việc làm. Họ không biết đến nhu cầu tuyển dụng của hoặc nghiệp hoặc không tìm được địa chỉ giới thiệu việc làm uy tín.

Trên thực tế, có rất nhiều kênh giới thiệu tìm việc làm từ 19h đến 23h TPHCM mà người lao động có thể tham khảo. Việc bạn cần làm là chuẩn bị một CV hay, đầy đủ thông tin, phù hợp với công việc cần ứng tuyển.

Job3s.ai là trang web giới thiệu việc làm uy tín được doanh nghiệp và người tìm việc đánh giá cao. Lưu ý rằng, khi tìm việc làm từ 19h đến 23h TPHCM và nộp hồ sơ qua website job3s.ai, bạn sẽ không mất bất kỳ khoản phí nào. Chính vì vậy, trong quá trình tìm việc, nếu có bất kỳ ai liên hệ, yêu cầu bạn đóng phí cho việc xét duyệt hồ sơ, giới thiệu việc làm đều có thể là lừa đảo. Hãy cảnh giác, tỉnh táo để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất.

