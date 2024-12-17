Nhân viên tư vấn bảo hiểm: Mô tả công việc, mức lương và mặt trái nghề

1. Định nghĩa nhân viên tư vấn bảo hiểm là gì?

Nhân viên tư vấn bảo hiểm là cầu nối giữa công ty bảo hiểm và người có nhu cầu sử dụng sản phẩm/dịch vụ bảo vệ sức khoẻ, đầu tư. Họ làm nhiệm vụ giới thiệu, tư vấn và bán các gói bảo hiểm cho đối tượng khách hàng tiềm năng và được nhận % hoa hồng trên giá trị mỗi hợp đồng ký kết thành công.

Theo báo Thanh Niên, tính đến năm 2021, có khoảng 11% dân số Việt Nam - tương đương 11 triệu người, tham gia bảo hiểm nhân thọ. Điều này cho thấy nhu cầu sử dụng bảo hiểm ngày càng cao. Để có được kết quả này, phần lớn nhờ công sức của đội ngũ tư vấn viên bảo hiểm, hướng tới mục tiêu 15% dân số Việt Nam có bảo hiểm nhân thọ vào năm 2025.

Tư vấn bảo hiểm là nghề có thu nhập cá nhân tốt và đem lại lợi ích cho khách hàng cũng như công ty​

2. Ưu - nhược điểm khi làm nhân viên tư vấn bảo hiểm

Việc bảo vệ sức khỏe tài chính và những rủi ro không lường trước được thực sự quan trọng. Hầu hết mọi người đều mong muốn tham gia một hoặc nhiều hơn một hợp đồng bảo hiểm.

Nhu cầu về bảo vệ sức khoẻ và đầu tư tăng cao mở ra nhiều cơ hội việc làm ngành nghề bảo hiểm. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu đi vào ngành nghề này, đa số mọi người đều thắc mắc: "Có nên làm nhân viên tư vấn bảo hiểm hay không"

Để trả lời cho câu hỏi này, hãy cùng phân tích ưu - nhược điểm khi làm nhân viên tư vấn bảo hiểm để có quyết định đúng đắn nhất:

2.1. Ưu điểm

Nhân viên tư vấn về bảo hiểm thường sở hữu khối kiến thức về bảo hiểm và nâng cao ý thức về việc bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Ngoài ra, họ còn nhận được nhiều giá trị từ ngành nghề này:

Rèn luyện được nhiều kỹ năng như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thương thảo thuyết phục...

Tạo dựng được nhiều mối quan hệ có giá trị

Cơ hội việc làm cao và yêu cầu tuyển dụng thấp

Mức lương tương đối hấp dẫn

Nâng cao được chất lượng cuộc sống

Thời gian thoải mái, linh hoạt, có thể dành nhiều thời gian cho gia đình, xã hội và bản thân

Mang lại nhiều những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng xã hội và phòng ngừa rủi ro

2.2. Nhược điểm

Bên cạnh những ưu điểm được liệt kê như trên thì nghề tư vấn bảo hiểm cũng vẫn tồn tại những mặt trái tiềm ẩn như:

Công việc tư vấn bảo hiểm không phải là một công việc dễ dàng xã hội còn tồn tại nhiều định kiến

Đối với những người mới vào nghề và chưa có nhiều kinh nghiệm thì mức thu nhập hàng tháng khá thấp

Dễ gây ra chán nản và áp lực khi không thể chốt được đơn

Thu nhập dựa vào hoa hồng của doanh số bán ra được nên không ổn định

Dễ khiến cho nhiều người chán nản, dễ bỏ việc khi đã khai thác hết các mối quan hệ

Quá trình tìm hiểu nhu cầu của khách hàng còn nhiều khó khăn

Nên hay không nên làm nhân viên tư vấn bảo hiểm còn tùy thuộc vào mong muốn của từng người. Để gắn bó lâu dài với nghề, các tư vấn viên cần phải giữ vững lòng tin vào công việc của mình, thực hiện tốt các nhiệm vụ và cung cấp cho khách hàng những sản phẩm bằng tất cả sự chân thành.

Nhân viên tư vấn bảo hiểm cần cung cấp cho khách hàng những thông tin tốt nhất

3. Nhân viên tư vấn bảo hiểm là làm gì?

Những công việc của một tư vấn viên bảo hiểm làm hằng ngày hay bất kỳ một ngành nghề nào khác đều thể hiện lên bản chất của ngành nghề đó. Đối với nghề tư vấn bảo hiểm, mỗi nhân viên đều phải thực hiện quy trình công việc như sau:

3.1. Học và nắm vững kiến thức về bảo hiểm và các sản phẩm bảo hiểm của công ty

Đối với một nghề tư vấn, thách thức lớn nhất chính là việc tư vấn và thuyết phục khách hàng hiểu biết và tin tưởng về sản phẩm của mình.

Vì vậy, công việc đầu tiên của nhân viên tư vấn bảo hiểm chính là nắm vững những kiến thức về bảo hiểm, các sản phẩm bảo hiểm và các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ của một tư vấn viên. Điều này sẽ giúp gia tăng tỷ lệ kí kết thành công khi thuyết phục khách hàng mua sản phẩm.

3.2. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Sau khi đã nắm vững những kiến thức, tư vấn viên bảo hiểm cần tìm kiếm tệp khách hàng tiềm năng và tìm hiểu thông tin của khách hàng.

Việc tìm kiếm tệp khách hàng tiềm năng giúp rút ngắn thời gian tư vấn và tăng tỷ lệ mua bảo hiểm lên nhiều lần. Các nhân viên tư vấn có thể lựa chọn vào nhóm những người lao động đang trong độ tuổi đi làm có thu nhập ổn định, những gia đình có người già và con nhỏ...

Sau đó, các nhân viên tư vấn bảo hiểm sẽ tìm hiểu thông tin của khách hàng như họ tên, độ tuổi, công việc, sở thích,... Điều này có thể giúp cho họ hình dung được chân dung khách hàng, để từ đó lựa chọn ra những cách tiếp cận, tư vấn hiệu quả và phù hợp nhất. Hơn nữa, tìm kiếm khách hàng phù hợp còn giúp tránh gây khó chịu và mất thiện cảm không đáng có.

3.3. Xây dựng niềm tin với khách hàng

Niềm tin là một yếu tố rất lớn ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm hay không của khách hàng. Trên thực tế, tâm lý của hầu hết khách hàng đều cảm thấy e ngại khi họ bỏ một số tiền lớn ra mua một sản phẩm không cầm, không nắm được. Chỉ khi khách hàng tin tưởng nhân viên tư vấn bảo hiểm thì mới có thể tạo được niềm tin về sản phẩm và công ty bảo hiểm.

3.4. Tư vấn cho khách hàng sản phẩm bảo hiểm phù hợp nhất

Khi khách hàng có nhu cầu tìm hiểu về các sản phẩm bảo hiểm, các tư vấn viên cần phải đưa ra được một sản phẩm phù hợp nhất. Họ cần phải dựa vào những thông tin đã thu thập được về độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, tình trạng sức khỏe, điều kiện kinh tế,... để thiết kế gói sản phẩm bảo hiểm phù hợp nhất.

Dựa trên nhu cầu của khách hàng, tư vấn viên bảo hiểm cần tư vấn gói bảo hiểm phù hợp nhất

3.5. Chịu trách nhiệm hoàn tất hợp đồng

Sau khi khách hàng đã quyết định lựa mua bảo hiểm, nếu như không còn gì thắc mắc thì tư vấn viên sẽ hướng dẫn điền vào hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và đóng chi phí ban đầu.

Khi công ty bảo hiểm duyệt hồ sơ thành công, nhân viên tư vấn bảo hiểm sẽ nhận “Giấy chứng nhận bảo hiểm” và một số giấy tờ liên quan khác để đưa lại cho khách hàng.

3.6. Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng

Nghề tư vấn bảo hiểm được nhận định là nghề sống trên "mối quan hệ". Do đó, các tư vấn viên cần phải luôn luôn chăm sóc, lắng nghe, thấu hiểu và xử lý kịp thời những vấn đề liên quan đến hợp đồng bảo hiểm trong quá trình khách hàng tham gia để tạo dựng được mối quan hệ lâu dài.

Tư vấn viên và khách hàng thực hiện ký hợp đồng bảo hiểm

4. Yêu cầu đối với công việc tư vấn bảo hiểm

4.1. Yêu cầu về bằng cấp, kiến thức chuyên môn

Tư vấn bảo hiểm là một ngành nghề không quá khắt khe về bằng cấp, ứng viên chỉ cần đáp ứng được một số yêu cầu sau:

Ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên từng theo học các ngành về tài chính, bảo hiểm hay một số ngành liên quan

Nắm chắc các kiến thức chuyên môn về bảo hiểm, tài chính và các sản phẩm bảo hiểm

4.2. Về các kỹ năng cần có của tư vấn bảo hiểm

Việc trau dồi và rèn luyện các kỹ năng có thể giúp ích rất nhiều trong quá trình thực hiện công việc của các tư vấn viên. Các kỹ năng cần có của một nhân viên tư vấn bảo hiểm bao gồm:

Kỹ năng sử dụng máy tính thành thạo và phân tích thống kê thị trường

Kỹ năng lập kế hoạch và tự xây dựng động lực hoàn thành mục tiêu trong công việc

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và tạo sức ảnh hưởng với khách hàng

Kỹ năng chốt sale, chốt hợp đồng

Kỹ năng tạo dựng mối quan hệ

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Trở thành nhân viên tư vấn bảo hiểm yêu cầu một số kỹ năng cần thiết

5. Mặt trái của nghề tư vấn bảo hiểm

Nhiều người nghĩ tư vấn bảo hiểm là một công việc an nhàn, lương cao chỉ cần tìm khách hàng để tư vấn và bán sản phẩm bảo hiểm. Tuy nhiên, đăng sau vỏ bọc hoàng nhoáng đó chính là mặt trái của nghề tư vấn bảo hiểm.

Theo thống kê, hiện nay có tới 95% nhân viên tư vấn bảo hiểm nghỉ làm việc sau 2 năm đầu tiên làm việc. Chia sẻ với Phóng viên VTC News, nhiều nhân viên bảo hiểm cho biết, họ chủ yếu khai thác, bán bảo hiểm cho các mối quan hệ thân quen, người trong nhà và rất khó khai thác được từ người lạ.

Khi các nguồn khai thác cạn kiệt thì các tư vấn viên sẽ không còn được hưởng hoa hồng từ các hợp đồng mới. Điều này đồng nghĩa với không đảm bảo mức thu nhập dẫn đến bắt buộc phải nghỉ làm.

Ngoài ra, có nhiều tư vấn viên bảo hiểm không nắm bắt rõ về sản phẩm cũng như không đào sâu vào nghiên cứu dẫn đến tư vấn sai hoặc cố tình lờ đi những điều khoản loại trừ. Vì vậy, một số khách hàng không được chi trả theo quyền lợi đã cam kết nên nghĩ rằng bảo hiểm lừa đảo., gây nên định kiến xã hội về ngành nghề này.

Hơn nữa, nhiều khách hàng đôi khi không quan tâm đúng mức đến sản phẩm/giải pháp bảo hiểm mà mình lựa chọn, dẫn đến hiểu sai hoặc bỏ sót về các quyền lợi được hưởng.

Xã hội tồn tại nhiều định kiến về bảo hiểm nhân thọ

Cùng với sự am hiểu sâu sắc về lĩnh vực bảo hiểm và các sản phẩm tài chính, công việc tư vấn bảo hiểm giúp khách hàng an tâm và tự tin trong việc đối mặt với những tình huống bất ngờ trong cuộc sống. Mong rằng, toàn bộ thông tin cần biết về nghề nhân viên tư vấn bảo hiểm mà Job3s cung cấp sẽ giúp bạn có định hướng công việc phù hợp với bản thân mình.