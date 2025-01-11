Viết CV song ngữ Anh Việt tạo cơ hội việc làm đầy hấp dẫn

Viết CV song ngữ Anh Việt là yêu cầu phải có với những người đang tìm kiếm việc làm trong môi trường quốc tế hoặc làm việc với các đối tác nước ngoài. Một CV song ngữ chuyên nghiệp sẽ giúp bạn thu hút được sự chú ý của nhà tuyển dụng và tạo ra cơ hội việc làm đầy hấp dẫn. Mời bạn tham khảo một số lời khuyên sau về cách viết và mẫu CV song ngữ AnhViệt hiệu quả.

1. CV song ngữ là gì?

CV song ngữ là CV được viết với 2 ngôn ngữ trở lên. Còn với CV song ngữ Anh Việt là CV được viết với 2 lại ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Việt.

Có nhiều doanh nghiệp hiện nay đã yêu cầu CV song ngữ để tìm ra ứng viên sáng giá nhất. Nhất là với những công ty nước ngoài thì CV song ngữ Anh Việt được xem là loại CV phù hợp nhất để thể hiện được khả năng cũng như trình độ ngoại ngữ của bạn. Vậy nên để có vị trí mình mong muốn ở các công ty nước ngoài, bạn không thể bỏ qua CV song ngữ.

Mẫu CV song ngữ Anh Việt (Nguồn: Internet)

Những việc làm mà các bạn có thể áp dụng CV song ngữ Anh Việt có thể kể đến như việc làm marketing, truyền thông, quảng cáo, content,.... Các việc làm như kế toán, tài chính hay IT cũng sẽ là những việc làm tiềm năng và có thể sử dụng CV song ngữ trong quá trình ứng tuyển của mình.

2. Hướng dẫn viết CV song ngữ Anh Việt

Không phải là một loại CV phổ biến và thông dụng hiện nay. Thế nhưng, sẽ có khá nhiều ứng viên quan tâm cũng như có nhu cầu sử dụng loại CV này. CV song ngữ Anh Việt sẽ giúp bạn tạo được ấn tượng và điểm nhất tốt nhất cho mình với nhà tuyển dụng. Vì thế, việc nắm bắt cách viết mẫu CV song ngữ là rất cần thiết và quan trọng. Đây sẽ là yếu tố quyết định sự hiệu quả mà CV song ngữ mang lại cho bạn.

Những nội dung có trong CV Anh Việt có thể kể đến như:

- Phần thông tin cá nhân (Personal details)

- Phần học vấn và bằng cấp (Education and Qualifications)

- Phần mục tiêu nghề nghiệp (Career objective)

- Phần kinh nghiệm làm việc (Work experience)

- Phần kỹ năng (Skills)

- Phần hoạt động (Activities)

- Khác (Others)

Các nội dung trong CV song ngữ Anh Việt cũng khá giống với CV tiếng Việt (Nguồn: Internet)

Về cơ bản thì đây sẽ là những phần mà các bạn nên đưa vào trong mẫu CV song ngữ Anh Việt của mình. Một số nội dung khác có thể kể đến như Sở thích (Interest), Giải thưởng (Awards),...

2.1. Phần thông tin cá nhân (Personal details)

Là phần đầu tiên xuất hiện trong CV song ngữ của bạn. Phần này sẽ cung cấp các thông tin liên lạc của bạn với nhà tuyển dụng. Vì thế, yêu cầu được đặt ra chính là sự chính xác trong từng ký tự và thông tin được đưa vào trong CV.

Cung cấp thông tin cá nhân trong CV song ngữ Anh Việt (Nguồn: Internet)

Các thông tin chính của phần này sẽ bao gồm:

- Họ và tên (Full name)

- Sinh nhật (Date of birth hay D.O.B)

- Địa chỉ (Address)

- Số điện thoại (Phone number)

- Email

Thực tế thì phần này không quá dài, các bạn chỉ cần đưa ra các thông tin đầy đủ, chính xác và ngắn gọn. Đặc biệt là chỉ nên đưa ra 1 số điện thoại và 1 địa chỉ email mà thôi. Cả 2 đều là những thông tin mà bạn hay sử dụng và kiểm tra hàng ngày để việc liên lạc được thuận tiện hơn.

2.2. Phần học vấn và bằng cấp (Education and Qualification)

Phần học vấn thường sẽ không yêu cầu bạn ghi lại quá trình học từ bé đến lớn của mình. Thay vào đó, bạn sẽ chỉ đưa ra thông tin về quá trình đào tạo chuyên nghiệp tại các trường đại học, cao đẳng hay trung cấp mà thôi.

Học vấn trong CV song ngữ Anh Việt (Nguồn: Internet)

Niên khóa, tên trường và tên chuyên ngành, trình độ xếp loại sẽ là những thông tin cần được thể hiện.

Bên cạnh đó, ở phần này, các bạn cũng có thể đưa thêm các thông tin về chứng chỉ (Certifications) của mình vào đây. Việc này sẽ không khiến bạn phải tách ra làm 2 mục riêng. Chứng chỉ tiếng anh, chứng chỉ về khóa học sẽ là các thông tin cần thiết cho bạn.

Ví dụ:

2016 - 2020: Ha Noi University of Culture

Bachelor in Culture and Communication

2019 - 2020: IELTS 6.5

2020: Microsoft office specialist excel

2.3. Phần mục tiêu nghề nghiệp (Career objective)

Đây sẽ là phần thể hiện sự định hướng của bạn trong công việc với vị trí ứng tuyển ra sao. Nhà tuyển dụng cũng sẽ qua đây để đánh giá liệu bạn có phải là một người biết lập kế hoạch và biết mình muốn gì cũng như làm được gì hay không.

Mục tiêu là phần thể hiện định hướng trong CV song ngữ Anh Việt (Nguồn: Internet)

Để đạt được hiệu quả thì các bạn nên chia thành 2 phần nhỏ là mục tiêu ngắn hạn (short term) và mục tiêu dài hạn (long term).

- Mục tiêu ngắn hạn (short term): Những công việc, kết quả hay những việc bạn sẽ thực hiện trong thời gian ngắn.

Ví dụ: Tích lũy kinh nghiệm, phấn đấu trở thành chuyên viên marketing trong 2 năm và đem lại doanh thu cao hơn.

- Mục tiêu dài hạn (long term): Thể hiện được định hướng, kế hoạch của bạn trong thời gian dài.

Ví dụ: Bồi dưỡng, trau dồi kiến thức và học thêm các khóa đào tạo chuyên môn. Trong 5 năm tới cố gắng trở thành Marketing manager.

Các mục tiêu đưa ra không nên quá dài hay lan man mà cần ngắn gọn và cụ thể. thêm vào đó là mục tiêu cần gắn với lợi ích của công ty mà bạn đang ứng tuyển.

2.4. Phần kinh nghiệm làm việc (Work Experience)

Kinh nghiệm luôn là những thông tin quan trọng với bất cứ CV xin việc nào. Với CV song ngữ Anh Việt cũng không ngoại lệ. Lời khuyên cho bạn đó chính là nên lựa chọn những kinh nghiệm liên quan và phù hợp với việc làm mà bạn ứng tuyển. Những công việc xoay quanh đến ngành nghề cũng như việc làm mà bạn ứng tuyển sẽ ưu tiên được đưa vào trong CV song ngữ Anh Việt.

Thêm vào đó, trong cách viết kinh nghiệm làm việc bạn nên ghi theo 2 ngôn ngữ. Tức là cả tiếng Việt và tiếng Anh. Thời gian nên được sắp xếp theo chiều từ hiện tại trở về trước.

Kinh nghiệm làm việc nên ghi thời gian ngược (Nguồn: Internet)

Các nội dung công việc cần ghi ngắn gọn nhưng vẫn thể hiện được ý chính và nên đi kèm với những từ khóa chỉ sự khen thưởng, thăng tiến hay các con số cụ thể. Điều này sẽ giúp cho bản CV song ngữ Anh Việt của bạn ấn tượng và có điểm nhấn hơn rất nhiều.

Ví dụ:

2018 - 2020: Nhân viên marketing tại Công ty CP NPA

- Xây dựng kế hoạch tiếp thị sản phẩm mới

(Creating marketing plans for promoting new product launches)

- Tuyển dụng PG cho các chương trình khuyến mãi

(Recruit PGs for promotion programs)

>>> Xem thêm: Đốn tim nhà tuyển dụng với CV song ngữ Trung Việt độc đáo

2.5. Phần kỹ năng làm việc (Skills)

Kỹ năng là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng và kết quả làm việc. Hãy đưa ra những kỹ năng phù hợp với việc làm mà bạn ứng tuyển để có thể khẳng định với nhà tuyển dụng rằng bạn hoàn toàn có khả năng cũng như phù hợp với vị trí việc làm mà họ đang tuyển dụng.

Kỹ năng là mục quan trong trong CV song ngữ (Nguồn: Internet)

Kỹ năng cứng, kỹ năng mềm các bạn có thể chọn lựa sao cho phù hợp với bản thân mình nhất. Đừng quên nhấn mạnh những kỹ năng nổi trội để gây ấn tượng mạnh hơn với người đang đọc bản CV song ngữ của bạn.

2.6. Phần hoạt động (Activities)

Hoạt động là những thông tin có ý nghĩa nếu như bạn ứng tuyển vào các công ty nước ngoài. các hoạt động ngoại khóa này có thể đa dạng các lĩnh vực khác nhau, có thể hoạt động nhỏ hoặc lớn,... Bạn nên đưa ra một vài hoạt động tiêu biểu của bạn để cho thấy được sự năng động cũng như các kỹ năng mà bạn có được bắt đầu từ nền tảng thực tế ra sao.

Đây chính là cách viết CV song ngữ Anh Việt mà các bạn có thể tham khảo. Tùy theo từng nội dung mà các bạn cần chọn lựa thông tin phù hợp.

2.7. Các mục khác - Others

Để nâng cao khả năng thuyết phục cho CV nên có thêm các mục khác như "Người tham chiếu - Reference", "Chứng chỉ/ giải thưởng - Awards", Sở thích (Hobbies),... Chúng giúp CV dạng song ngữ của bạn trở nên phong phú và nổi bật hơn. Các nội dung trong mẫu CV song ngữ Anh Việt nên xoay quanh vị trí ứng tuyển và lĩnh vực nghề nghiệp đó để tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng.

3. Mẫu CV song ngữ Anh Việt ấn tượng

Dưới đây là một số mẫu CV bạn có thể tham khảo. Bạn có thể dùng để tùy biến và sáng tạo thêm cho phù hợp với CV của mình nhé!

Mẫu CV song ngữ Anh Việt Marketing Manager (Nguồn: Internet)

Mẫu CV song ngữ Anh Việt (Nguồn: Internet)

>>> Xem thêm: Mẫu CV xin việc phổ thông gây ấn tượng với nhà tuyển dụng

4. Một số lưu ý nhỏ khi viết CV song ngữ Anh Việt

CV song ngữ cần phải rất chú ý những điều này để có có một bản CV Anh Việt độc đáo:

- Khi viết CV song ngữ Anh Việt, bạn nên sử dụng giọng điệu ngôn ngữ mang tính chủ động.

- Không viết tắt và dùng tiếng lóng trong TopCV, ngoại trừ những từ được phép.

- Các nội dung nên viết ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ thông tin để nhà tuyển dụng có thể hiểu được ý bạn muốn truyền đạt.

- Nhất quán một cách cụ thể từ nội dung cho tới hình thức trình bày.

- Đừng "Cắt trang" bất hợp lý (phần tiếng Anh ở một trang, phần tiếng Việt tương đương lại bị cắt sang trang tiếp theo).

- Đảm bảo không có lỗi sai chính tả hay ngữ pháp trong câu ở CV song ngữ.

Những lưu ý nhỏ nhưng rất quan trọng khi làm CV song ngữ Anh Việt (Nguồn: Internet)

CV song ngữ Anh Việt chắc hẳn sẽ không còn là thử thách khi bạn thử làm theo những gợi ý mà Job3s chia sẻ ở trên. Mong rằng các bạn đã nắm bắt được cách viết CV song ngữ Anh Việt để có thể vận dụng và nắm được những cơ hội việc làm hấp dẫn cho mình.