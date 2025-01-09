[CẨM NANG] Viết CV xin việc dược sĩ làm nổi bật chuyên môn

Bạn là dược sĩ mới ra trường hay vẫn còn là sinh viên học ngành dược hay đã kinh nghiệm đi làm lâu năm? Để viết tiếp mơ ước trở thành dược sĩ giỏi, đặc biệt là tại các doanh nghiệp, chi nhánh nhà thuốc cao cấp trên toàn quốc thì làm CV xin việc dược sĩ là công đoạn quan trọng. Vậy cụ thể, CV ngành dược chuẩn có vai trò như thế nào, viết ra sao và cần lưu ý những gì, hãy cùng Job3s tìm hiểu ngay trong bài viết sau nhé.

1. Tầm quan trọng của CV xin việc dược sĩ

Theo những cuộc khảo sát về thói quen đọc CV của Job3s, trung bình một nhà tuyển dụng dành khoảng 6 - 10 giây để đọc qua bản CV và đưa ra quyết định rằng. Nguyên nhân lớn nhất cho kết quả không mấy khả quan chính là nội dung chung chung bắt gặp hàng ở hàng ngàn CV xin việc ngành y .

Dù trình độ, kỹ năng của bạn tốt bao nhiêu, nhưng không thể hiện được điều đó thuyết phục trong CV, nguy cơ bị loại vẫn là rất cao. Ngành liên quan sức khỏe như Y tế - dược, yêu cầu về CV càng viết CV xin việc ngành dược chuẩn lại càng gắt gao hơn bao giờ hết.

Để xin việc thành công, CV xin việc dược sĩ đó trước hết phải là của bạn tạo ra nhằm mục đích cho nhà tuyển dụng thấy rằng, bạn là dược viên sáng giá nhất chứ không phải là những người khác. CV nên có mục tiêu nghề nghiệp ngành dược, những kỹ năng phục vụ công việc, trình độ học vấn và kinh nghiệm cung như thể hiện được niềm say mê với vị trí này.

CV dược sĩ có yêu cầu càng khắt khe hơn các ngành khác

2. Hướng dẫn viết CV dược sĩ bán thuốc

Để có thể sở hữu một CV xin việc dược sĩ ngành dược chuẩn trong tay và mang đi chinh phục nhà tuyển dụng thành công, dù đó là mẫu CV viết tay hay đánh máy, 5 yếu tố quan trọng nhất bạn không thể bỏ quả bao gồm: Mục tiêu nghề nghiệp, kỹ năng, chứng chỉ hành nghề, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc.

Xem mẫu CV xin việc dược sĩ để có cái nhìn tổng quan các nội dung cần viết

2.1. Mục tiêu nghề nghiệp

Với nhiều người, việc thể hiện trong CV dược sĩ bán thuốc mục tiêu nghề nghiệp là điều không cần thiết và cho rằng, chỉ trình độ học vấn, kinh nghiệm là căn cốt nhất. Điều này đúng nhưng chưa đủ.

Trên thực tế, mục tiêu nghề nghiệp trong CV đặc biệt với những ứng viên chưa có nhiều kinh nghiệm hay học vấn không cao, có thể là nhân tố quan trọng để nhà tuyển dụng xem xét xem ứng viên đó có thực sự phù hợp với giá trị cốt lõi với doanh nghiệp của họ hay không. Họ thấy được mục đích làm việc, chi tiến thủ và những kế hoạch tương lai rõ ràng của ứng viên

Trong một CV xin việc dược sĩ để có thể gây ấn tượng mạnh mẽ với nhà tuyển dụng ngay sau khi trình bày thông tin cá nhân, bạn nên trình bày mục tiêu nghề nghiệp thật rõ ràng nhé.

Tốt hơn hết, mục tiêu nên chia làm hai phần cụ thể là mục tiêu nghề nghiệp ngắn hạn và mục tiêu dài hạn. Mục tiêu ngắn hạn có thể dừng lại ở việc học học, trau dồi thêm những kỹ năng làm quen với môi trường chuyên nghiệp, nếu bạn chưa có kinh nghiệm, hết lòng phục vụ bệnh nhân.

Bạn cũng có thể chỉ rõ ra thời điểm cụ thể để cập đến vị trí thăng tiến. Trong khi đó, mục tiêu dài hạn tốt hơn hết là đề cập đến mục đích gắn bó lâu dài với cơ sở của họ và phấn đấu trở thành nhân viên quản lý trong ngành Y tế.

​2.2. Kỹ năng trong CV ngành dược

Bạn sẽ ghi kỹ năng gì trong CV ngành dược của mình? Trên thực tế nhà tuyển dụng chỉ quan tâm đến bạn sở hữu những năng lực kỹ năng nào để phục vụ chuyên môn bán thuốc hay chăm sóc, tư vấn sức khỏe bệnh nhân trọng các các cơ sở y tế của họ mà thôi. Do vậy, dựa vào đặc thù công việc của mình, bạn phải cân nhắc và lựa chọn những kỹ năng liên quan mật thiết đến nghiệp vụ của bạn.

Để có thể gây ấn tượng với nhà tuyển dụng, ngoài việc nêu trong CV xin việc ngành dược sĩ những kỹ năng phục vụ công việc, bạn cần sắp xếp những kỹ năng theo từng dòng rõ ràng và theo trình tự từ kỹ năng thành thạo nhất. Nếu có khả năng thiết kế, bạn có thể bổ sung thêm những thang điểm đánh giá cho từng kỹ năng, để bộ phận tuyển dụng có thể hình ra mức độ thành thạo về kỹ năng của bạn như thế nào.

2.3. Chứng chỉ, giải thưởng

Để có thể trở thành “đóa hoa” trong mắt nhà tuyển dụng, nổi bật trong mục tiêu nghề nghiệp và kỹ năng chưa đủ. Bạn cần thêm những chứng chỉ, giải thưởng được cấp bởi một đơn vị uy tín để chứng minh cho độ thành thạo những kỹ năng mà bạn đề cập đến.

Những giải thưởng, chứng chỉ được đánh giá cao nhất trong CV dược sĩ bán thuốc có thể bao gồm: Danh viên sinh viên giỏi của trường, chứng nhận tình nguyện viên tích cực của thành, tỉnh đoàn cho hoạt động từ thiện y tế, học bổng các kỳ của nhà trường bạn theo học.

Những chứng chỉ, bạn không thể thiếu trong hành trình chạm tay đến ước mơ trở thành trình dược viên/dược sĩ của bạn bao gồm:

Chứng chỉ hành nghề

Chứng chỉ tiếng Anh

Chứng chỉ tin học văn phòng

2.4. Trình độ học vấn

Khác biệt với các ngành dịch vụ, với vị trí đặc thù dược sĩ, cơ hội chỉ dành riêng cho những ai tốt nghiệp chuyên ngành dược tại các trường đại học -cao đẳng đào tạo Y điển hình. Trình độ học vấn trong CV xin việc dược sĩ thể hiện kết quả học tập của bạn, hoạt động rèn luyện của bạn trong quỹ thời gian dùi mài kinh sử trên ghế nhà trường.

2.5. Kinh nghiệm làm việc

Ngoài quỹ thời gian đằng đẵng trên giảng đường, kinh nghiệm hành nghề ngoài thực tế mà bất kỳ nhà tuyển dụng của cơ sở y tế nào cùng mong muốn được nhìn thấy. Tuy nhiên, bạn sẽ ghi những gì khi bạn chưa có kinh nghiệm hay quá nhiều kinh nghiệm?

Những thời điểm kiến tập, thực tập tại các cơ sở sẽ là “cứu rỗi” giúp các trình dược viên chưa có nhiều kinh nghiệm thuyết phục nhà tuyển dụng. Với những ai đã có nhiều năm “chinh chiến”, ghi rõ thời gian, đơn vị công tác nhiệm vụ mình đã làm tại các cơ sở y tế trước đó sẽ là điều mà bạn nên làm.

3. Lưu ý khi viết CV xin việc ngành dược

Khi bạn tạo CV miễn phí ngành dược nói riêng, ngoài lỗi chung chung không đề cập rõ nét đến ngành, vị trí cụ thể, các ứng viên thường xuyên bị sa và một số cạm bẫy nó có thể thẳng tay lấy đi mọi hy vọng về cơ hội ứng tuyển vị trí tốt của bạn.

Tránh dài dòng, lan man

CV xin việc dược sĩ chỉ yêu cầu các CV chứa những thông tin liên quan trực tiếp đến công việc. Dung lượng chuẩn theo nhiều nhà tuyển dụng nhận định dao động từ 1 -1,5 trang A4 và trình bày rõ ràng. Hãy ghi nhớ điều này nhé.

Không có lỗi chính tả

Lỗ hổng khác trong CV xin việc ngành dược sĩ của nhiều ứng viên ngành dược, đó là lỗi chính tả. Với một dung lượng ngắn như vậy, bất kỳ một lỗi chính tả nào cũng dễ dàng trở thành hạt sạn to đùng trong mắt nhà tuyển dụng. Đó không chỉ gây mất thẩm mỹ cho CV của bạn mà còn là nguyên nhân tạo ra những cú loại trực tiếp.

Có tính liên kết

Nên nhớ tất cả các thông tin trong CV đều có tính liên kết mật thiết với nhau từ thời gian đến các dữ kiện mà bạn đề cập. Một số nhà tuyển dụng sẽ yêu cầu bạn để lại thông tin tham chiếu để kiêm tra lại nội dung thông tin mà bạn đã để trong CV.

Trong khi những nhà tuyển dụng ở cơ sở y tế có xu hướng soi thật kỹ những thông tin trong CV để xâu chuỗi chúng xem có liên quan đến nhau hay không. Nếu phát hiện không thật sự trùng khớp như xác minh, hồ sơ bạn sẽ bị loại vì thiếu trung thực. Do vậy, hãy để ý thật kỹ vấn đề này nhé.

CV dược sĩ phải đảm bảo thông tin có độ chính xác cao và tránh các lỗi về hình thức

Hi vọng rằng những thông tin trên đây của Job3s sẽ thật sự hữu ích với bạn trong quá trình tạo CV xin việc dược sĩ. Đừng quên tham khảo mẫu CV xin việc dược sĩ và tạo CV online ngành dược hấp dẫn nhất trên nền tảng công nghệ AI nhé.​