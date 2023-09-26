1. Ghi kinh nghiệm làm việc trong CV gồm những gì?

Một TopCV tốt sẽ kể được câu chuyện về bạn là ai và tại sao bạn là ứng viên phù hợp với vị trí ứng tuyển. Hay nói cách khác "khoe" về những kinh nghiệm làm việc và thành tích từng đạt được.

Định dạng cho mỗi kinh nghiệm làm việc làm việc sẽ là:

Chức danh và vị trí công việc

Thời gian làm việc

Tên công ty/Mô tả

Vai trò, nhiệm vụ, thành tựu, giải thưởng

Cách viết kinh nghiệm làm việc trong CV gồm chức danh, tên công ty, thời gian, nhiệm vụ và thành tích

2. Cách ghi kinh nghiệm làm việc trong CV - 5 bước đơn giản

Khi làm bất cứ điều gì, có quy trình thì sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Cách ghi kinh nghiệm làm việc trong cv cũng vậy, chúng ta cùng làm rõ hơn ở từng bước nhé!

Bước 1: Xác định định dạng và sắp xếp kinh nghiệm làm việc

Mục kinh nghiệm làm việc của CV online, có thể liệt kê 3-5 kinh nghiệm nổi bật nhất và đều có định dạng giống nhau. Ví dụ:

Định dạng sếp cách viết kinh nghiệm làm việc trong cv

Bạn thấy không, chúng ta cần chú ý 3 điều ở cách ghi kinh nghiệm làm việc trong CV:

- Thống nhất 1 cách trình bày: 2 vị trí làm Accountant là Senior Accountant tuy có vai trìm nhiệm vụ khác nhau nhưng đều trình bày cùng một định dạng. Hình thức trình bày này khiến nhà tuyển dụng dễ đọc và đánh giá.

- Sắp xếp thứ tự kinh nghiệm theo thời gian ngược: Thử hình dung kinh nghiệm và chuyên môn của bạn hiện tại so với 2 năm trước đây, cái nào ấn tượng hơn. Vậy nên hãy để phần kinh nghiệm làm việc gần nhất ở trên cùng để thu hút sự chú ý.

- Sử dụng dấu đầu dòng hoặc bullet: Nhà tuyển dụng có xu hướng lướt qua CV và các gạch đầu dòng sẽ giúp họ làm điều đó dễ dàng hơn. Mỗi gạch đầu dòng sẽ gồm nhiệm vụ hoặc thành tích, hoặc cả hai.

TIP: Hãy coi chừng lỗi chính tả! Gần 60% nhà tuyển dụng sẽ từ chối hồ sơ vì lỗi ngữ pháp hoặc lỗi chính tả.

Bước 2: Mỗi nhiệm vụ công việc là động từ hành động

Chẳng hạn như “Đã phát triển”, “Quản lý và kiểm soát”, “Đã tạo” hay “Lên kế hoạch”. Chúng tạo nên một bức tranh rõ ràng hơn về trình độ chuyên môn của bạn.

Mỗi nhiệm vụ công việc là 1 động từ hành động khi ghi kinh nghiệm trong cv

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Hãy xem chúng ta cần phải làm gì tiếp theo nhé!

Bước 3: Liệt kê nhiệm vụ kèm thành tích bằng con số

Rất nhiều người sử dụng phần kinh nghiệm làm việc để liệt kê nhiệm vụ hoặc trách nhiệm công việc của họ.

Chẳng hạn:

Trả lời điện thoại

Lên lịch họp

Quản lý và sắp xếp hồ sơ ứng viên

Đào tạo nhân viên

Nhà tuyển dụng có thể biết được bạn đã làm gì nhưng lại không biết bạn đã làm tốt như thế nào. Thay vào đó, hãy làm nổi bật những thành tích cụ thể:

Cách ghi kinh nghiệm làm việc trong cv

Hoặc có thể như này:

Cách ghi kinh nghiệm làm việc trong cv

Cách ghi kinh nghiệm làm việc trong CV thông minh là đưa vào các con số có thể chứng minh rõ ràng hiệu suất làm việc của bạn và kết quả cuối cùng của một công việc. Chúng có thể là số tiền, khoảng thời gian, tỷ lệ phần trăm,... Bạn có thể liệt kê thêm các phần thưởng từ công ty.

Bước 4: Lồng ghép kinh nghiệm với mô tả công việc

Khi đã có trong tay mô tả công việc và nhiệm vụ, thành tích công việc của mình, bạn hãy lồng ghép chúng lại với nhau thành những câu văn hoàn chỉnh. Với phương pháp này, viết CV của bạn sẽ làm hài lòng những nhà tuyển dụng khó tính nhất.

Điều chỉnh kinh nghiệm khớp với mô tả không chỉ hiệu quả với nhà tuyển dụng đọc kỹ CV mà còn hữu ích đối với những công ty sử dụng phần mềm ATS để sàng lọc ứng viên. Cho nên hãy cố gắng điều chỉnh CV chuẩn ATS càng tốt.

Một ví dụ hoàn thiện:

Duy trì mức độ hài lòng 97% trong khoảng thời gian 24 tháng với tư cách là leader chăm sóc khách hàng.

Đã thực hiện hơn 4.500 đơn đặt hàng kho với tỷ lệ chính xác 97%.

Lên ý tưởng xây dựng ​​văn hóa công ty, nâng cao tỷ lệ hài lòng của nhân viên lên 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giảm 50% thời gian xử lý dữ liệu bằng cách xây dựng data trên cloud mới.

Tăng số lượng email gửi về từ 300 lên 2.000 trong 6 tháng mà không phát sinh thêm ngân sách.

Bước 5: Chỉnh sửa và hoàn thiện

- Lựa chọn phần mềm thiết kế CV: Có thể là Microsoft Word hoặc công cụ Job3s - Công cụ cung cấp đa dạng top CV độc đáo nhiều ngành nghề, format đẹp và có gợi ý chỉnh sửa.

- Trình bày đúng trọng tâm: Kinh nghiệm đúng trọng tâm, không lan man. Nếu bạn muốn thêm các chi tiết khác viết thì có thể viết trong Thư xin việc.

- Kiểm tra chính tả: Đọc kỹ và soát lỗi chính tả, cách dùng câu từ để CV trở nên chuyên nghiệp.

Một CV hoàn thiện với phần kinh nghiệm làm việc nổi bật và chuẩn chỉnh

Ngoài cách ghi kinh nghiệm làm việc trong cv, nếu bạn muốn biết cách viết các phần khác trong CV, có thể tham khảo thêm cách viết CV cho người có kinh nghiệm hoặc cách viết CV khi chưa có kinh nghiệm làm việc.

3. Mẫu viết kinh nghiệm làm việc trong CV

Với những bạn đã từng đảm nhiệm vị trí công việc tương tự, hay thậm chí liên quan đến chức vụ mà bạn đang muốn ứng tuyển. Cách viết phần kinh nghiệm làm việc trong CV, bạn nên nêu rõ công ty, thời gian bắt đầu và kết thúc công việc. Bên cạnh đó, vị trí công việc cũng như những hoạt động, thành tựu, dự án bạn đã từng đảm nhận hoặc có kết quả tốt hay giải thưởng.

Kinh nghiệm làm việc trong CV thực hiện theo các bước hướng dẫn

Cách ghi kinh nghiệm làm việc trong CV ngắn gọn và khá tốt

Kinh nghiệm làm việc này chưa có thời gian và con số, bạn có thể bổ sung thêm để làm nó trở nên nổi bật hơn

Phần kinh nghiệm làm việc khá "nhiều chữ" và không thật sự thu hút

4. Cách ghi kinh nghiệm làm việc trong CV chưa có kinh nghiệm

Thực sự mà nói, sinh viên hay các bạn mới ra trường đều chưa có nhiều kinh nghiệm trong vị trí ứng tuyển. Vì vậy, khi viết kinh nghiệm làm việc trong CV xin việc part time hay CV thực tập, bạn nên chú trọng vào kỹ năng, sở thích hay các hoạt động ngoại khóa, xã hội, quá trình thực tập. Đây là điểm cộng cho những bạn ứng viên chưa có kinh nghiệm vẫn có thể tham gia ứng tuyển nhiều vị trí.

Cụ thể:

- Kinh nghiệm Part time hoặc Thực tập: Làm thêm bao nhiêu tiếng mỗi ngày hoặc thực tập tại tổ chức nào đó.

- Hoạt động ngoại khóa hoặc Dự án cá nhân: Tham gia câu lạc bộ hoặc dự án start-up, bán hàng online, và nhiều hoạt động khác có thể tính là kinh nghiệm.

- Môn học thực tiễn: Tham gia vào dự án thực tiễn và sản phẩm thực tế trong quá trình học cũng là kinh nghiệm làm việc.

Sinh viên thường có ít nhất một trong những kinh nghiệm này, chỉ cần phù hợp với vị trí ứng tuyển. Hãy tự tin ghi kinh nghiệm này vào CV để ứng tuyển vào các vị trí mong muốn.

Tham khảo cách viết kinh nghiệm làm việc trong CV cho sinh viên

5. Mẹo viết kinh nghiệm làm việc trong CV thêm nổi bật

Nhiều bạn cứ thắc mắc lý do nhà tuyển dụng lại bỏ qua hoặc “đánh rớt” hồ sơ của bạn. Đó chính là do cách ghi của bạn còn nhiều lỗi khiến mẫu CV của bạn bị “điểm trừ” từ nhà tuyển dụng. Tham khảo một số lưu ý cách viết kinh nghiệm làm việc trong CV hoàn chỉnh hơn.

Số lượng kinh nghiệm trong CV

Một số bạn nghĩ kinh nghiệm càng nhiều thì nhà tuyển dụng càng trọng dụng bạn hơn. Tuy nhiên, bạn càng viết kinh nghiệm làm việc trong CV càng dài không đồng nghĩa với năng lực của bạn càng tốt. Vì vậy, để chinh phục nhà tuyển dụng, bạn nên viết tối đa khoảng 3-5 kinh nghiệm với đầy đủ nội dung nhà tuyển dụng cần biết.

Độ dài phần kinh nghiệm

Phần kinh nghiệm có thể trình bày trong khoảng 150 ký tự, tuân theo tiêu đề của phần đó để nó gọn gàng và thu hút sự chú ý.

Phông chữ và cỡ chữ

Trình bày CV cũng quan trọng. Sử dụng phông chữ và cỡ chữ trong CV đơn giản để trở nên dễ đọc hơn. Các phông chữ như Roboto và Arial thường được ưa chuộng.

Đính kèm Portfolio (nếu có)

Nếu bạn làm trong lĩnh vực sáng tạo, marketing, quảng cáo hoặc báo chí, Portfolio sẽ trình bày chi tiết và sống động hơn về kinh nghiệm của bạn. Khi kèm Portfolio khi viết email gửi CV thì hồ sơ của bạn sẽ được quan tâm nhiều hơn.

TỔNG KẾT:

Hãy xem nhanh những gì chúng ta cần làm:

- Phần kinh nghiệm làm việc là phần quan trọng nhất trong CV, hãy đầu tư thời gian để trình bày nó.

- Viết kinh nghiệm theo thứ tự thời gian ngược, kinh nghiệm gần nhất đến lâu nhất.

- Mỗi mục phải bao gồm: Chức danh, tên công ty, thời gian, nhiệm vụ và thành tích.

- Dùng dấu gạch đầu dòng hoặc chấm bullet để mô tả nhiệm vụ và thành tích của bạn.

- Mỗi gạch đầu dòng nên bắt đầu bằng một động từ hành động.

- Sử dụng các con số (khi thích hợp) để làm nổi bật thành tích của bạn.

- Điều chỉnh CV cho phù hợp với công việc bạn đang ứng tuyển.

