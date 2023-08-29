Hướng dẫn viết nghề nghiệp chuyên môn trong đơn xin việc

Nghề nghiệp chuyên môn trong đơn xin việc là phần sẽ thể hiện năng lực của bạn trong vị trí bạn muốn ứng tuyển. Đây cũng là mục mà nhà tuyển dụng đặc biệt chú ý để dành những câu hỏi đánh giá chuyên môn của bạn lúc phỏng vấn. Job3s sẽ hướng dẫn bạn cụ thể cách viết mục này trong lá đơn xin việc sao cho ấn tượng nhất ở bài viết sau.

1. Nghề nghiệp chuyên môn trong đơn xin việc là gì?

Nghề nghiệp chuyên môn hay công việc chuyên môn trong đơn xin việc là vị trí công việc cụ thể mà bạn đang ứng tuyển và muốn được tuyển dụng vào. Đây là một phần quan trọng trong đơn xin việc, thể hiện những kỹ năng chuyên môn phù hợp với công việc đó.

Trong phần này của đơn xin việc, bạn cần nêu rõ vị trí bạn đang ứng tuyển, đảm bảo nó phù hợp với khả năng và kinh nghiệm của bạn. Cung cấp thông tin rõ ràng và chính xác về nghề nghiệp chuyên môn sẽ giúp nhà tuyển dụng hiểu rõ hơn về sự phù hợp của bạn với vị trí công việc mà họ đang tuyển dụng.

Nhà tuyển dụng đang hỏi phần nghề nghiệp chuyên môn ở trong đơn xin việc (Nguồn: Internet)

2. Cách ghi nghề nghiệp chuyên môn trong đơn xin việc

Dựa vào nghề nghiệp chuyên môn của bạn, nhà tuyển dụng sẽ đánh giá được rất nhiều công việc trong công ty phù hợp với bạn. Vậy nghề nghiệp chuyên môn trong đơn xin việc ghi như thế nào? Để viết mục này bạn cần nắm một số nguyên tắc dưới đây:

Dùng các từ ngữ mạnh mẽ và tích cực để mô tả các thành tựu và kỹ năng của bạn. Tránh sử dụng những từ ngữ phủ định gây ấn tượng không tốt.

Đối với mỗi công việc, hãy mô tả nhiệm vụ và trách nhiệm của bạn một cách cụ thể. Nêu rõ các thành tựu và kết quả bạn đã đạt được trong vai trò đó.

Giới hạn mỗi mục nghề nghiệp chuyên môn trong khoảng 3-5 dòng, không trình bày dài dòng để giữ cho hồ sơ ngắn gọn và dễ đọc.

Tập trung vào những kỹ năng và kinh nghiệm có liên quan để tăng cơ hội của bạn.

Đảm bảo mọi thông tin trong mục nghề nghiệp chuyên môn là chính xác và không giả mạo.

Trình bày ngắn gọn kinh nghiệm của bản thân trong lá đơn xin việc

2. Mẫu nghề nghiệp chuyên môn trong đơn xin việc theo ngành nghề

Dưới đây là một số mẫu viết mục nghề nghiệp chuyên môn trong đơn xin việc để bạn tham khảo:

Mẫu 1: Kỹ sư phần mềm

Kỹ sư phần mềm với hơn 5 năm kinh nghiệm trong phát triển ứng dụng web và di động.

Đã tham gia xây dựng và triển khai thành công các dự án phức tạp với các ngôn ngữ lập trình như Java, JavaScript và Python.

Có kỹ năng vững chắc trong việc thiết kế cơ sở dữ liệu và tối ưu hóa hiệu suất.

Thành thạo sử dụng các công cụ và framework phổ biến như React, Angular và Spring.

Mẫu 2: Kế toán

Hơn 5 năm kinh nghiệm trong ngành kế toán nội bộ.

Thu thập và xử lý các chứng số liệu, chứng từ kế toán, hạch toán thu/chi.

Thành thạo các phần mềm kế toán như Misa, Bravo, Fast,...

Tính toán và báo cáo giá sản xuất/sản phẩm, thống kê chi phí vận chuyển,.....

Theo dõi xử lý công nợ.

Trình bày mục nghề nghiệp chuyên môn chi tiết ngành kế toán (Nguồn: Internet)

Mẫu 3: Nhà thiết kế đồ họa

Nhà thiết kế đồ họa có kinh nghiệm trong thiết kế giao diện người dùng và đồ họa sáng tạo.

Đã làm việc với nhiều công ty khác nhau và các dự án sáng tạo về thiết kế đồ họa.

Thành thạo sử dụng các công cụ thiết kế đồ họa chuyên nghiệp như Adobe Photoshop, Illustrator và Sketch.

Khả năng tư duy sáng tạo và biến ý tưởng thành những thiết kế độc đáo và hấp dẫn.

Mẫu 4: Nhân viên tài chính

Nhân viên tài chính với kinh nghiệm trong phân tích dữ liệu tài chính và lập báo cáo tài chính.

Đã làm việc trong các công ty tài chính lớn và có kiến thức vững về pháp lý và chính sách tài chính.

Sử dụng thành thạo các công cụ phân tích và phần mềm kế toán như Microsoft Excel và QuickBooks.

Tinh thông về việc xử lý các giao dịch tài chính và tối ưu hóa quy trình tài chính.

Lưu ý rằng mẫu viết mục nghề nghiệp chuyên môn có thể thay đổi tùy thuộc vào lĩnh vực và vị trí công việc mà bạn đang ứng tuyển. Hãy điều chỉnh mẫu sao cho phù hợp với trình độ và kinh nghiệm của bạn.

3. Vai trò nghề nghiệp chuyên môn đơn xin việc

Trong đơn xin việc, vai trò nghề nghiệp chuyên môn là một phần quan trọng để bạn giới thiệu về quá trình làm việc và kinh nghiệm chuyên môn của mình. Phần này thường được đặt sau phần Thông tin cá nhân và Mục tiêu nghề nghiệp và trước phần Trình độ văn hóa trong đơn xin việc.

Để không bỏ lỡ những cơ hội vào sâu các vòng phỏng vấn, bạn nên chăm chút thật kỹ mục nghề nghiệp chuyên môn và trình độ chuyên môn trong lá đơn xin việc. Một số nghề đòi hỏi chuyên môn cao như bác sĩ, kỹ sư, lập trình viên, giáo viên,... thì bạn nên trau dồi, học tập ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường để có “vốn liếng” trình bày nghề nghiệp chuyên môn trong đơn xin việc.

Bạn tương tác sâu sắc hơn với nhà tuyển dụng khi trình bày rõ vai trò chuyên môn của mình (Nguồn: Internet)

4. Những lưu ý khi viết nghề nghiệp chuyên môn đơn xin việc

Khi viết phần nghề nghiệp chuyên môn trong đơn xin việc, có một số lưu ý quan trọng bạn cần nhớ để làm cho phần này trở nên chuyên nghiệp và thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng:

Liệt kê theo thứ tự thời gian: Điều này sẽ giúp nhà tuyển dụng nắm thông tin kinh nghiệm công việc của bạn nhanh hơn.

Đưa ra các thành tựu và kết quả: Hãy cụ thể bằng số liệu để minh họa những đóng góp của bạn.

Chú trọng nội dung liên quan đến vị trí ứng tuyển: Tập trung vào những kỹ năng và kinh nghiệm có liên quan để thể hiện sự phù hợp của bạn với vị trí ứng tuyển.

Sắp xếp theo mức độ quan trọng: Đặt những mục nghề nghiệp chuyên môn quan trọng và liên quan nhất đến vị trí ứng tuyển lên trên đầu tiên.

Đánh giá lại và điều chỉnh: Hãy xem xét lại phần nghề nghiệp chuyên môn một cách kỹ lưỡng và điều chỉnh sao cho phù hợp nhất với kinh nghiệm của bạn.

Kiểm tra kỹ mục nghề nghiệp chuyên môn (Nguồn: Internet)

Job3s mong rằng, những hướng dẫn chi tiết cách viết nghề nghiệp chuyên môn trong đơn xin việc mà chúng tôi vừa trình bày ở trên, sẽ giúp ích một phần nào đó trên con đường tìm được công việc phù hợp nhất với bạn. Nếu bạn muốn tham khảo các cách viết CV xin việc chuẩn nhất hiện nay hãy truy cập vào website Job3s nhé!