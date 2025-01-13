1. Giới thiệu về Viettel Post

Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel gọi tắt là Viettel Post, được phát triển bởi Tập Đoàn Công Nghiệp – Viễn Thông Quân Đội Viettel. Là đơn vị hàng đầu tại Việt Nam cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa, bưu kiện trong nước và quốc tế.

Ở thời điểm hiện tại Viettel Post đã mở rộng mạng lưới lên đến hơn 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Đơn vị không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Đặc biệt, Viettel Post tuyển dụng nhân viên bưu cục thường xuyên nhằm đảm bảo doanh nghiệp có một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp.

Hiện nay, Viettel Post cung cấp đa dạng các sản phẩm dịch vụ chuyển phát nhanh với chi phí tiết kiệm. Bao gồm:

Dịch vụ trong nước: Chuyển phát tài liệu, chuyển phát trong nước, chuyển phát hàng hóa nặng, chuyển phát hỏa tốc (VHT), dịch vụ cộng thêm.

Dịch vụ quốc tế: Chuyển phát quốc tế chỉ định hãng DHL, chuyển phát quốc tế nhanh (VQN), dịch vụ thông quan quốc tế chiều về.

Dịch vụ logistic: Nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan.

Dịch vụ thương mại điện tử: Ship COD, gửi và chuyển hàng hóa.

Viettel Post là đơn vị chuyển phát nhanh hàng đầu Việt Nam

2. Viettel Post tuyển dụng nhân viên bưu cục cho các vị trí nào?

Là một trong những doanh nghiệp vận chuyển hàng đầu với hơn 20 năm kinh nghiệm, Viettel Post tuyển dụng nhân viên bưu cục ở nhiều vị trí khác nhau. Cụ thể như sau:

2.1. Nhân viên bưu tá

Nhân viên bưu tá Viettel Post hay còn được biết đến với tên gọi shipper giao nhận hàng. Đây được xem là công việc vất vả nhất trong bưu cục vì phải di chuyển thường xuyên. Hiện nay, vị trí này được tuyển dụng với mức lương tốt nhất tại Viettel Post.

Nhân viên bưu cục tuyển dụng cho công việc bưu tá sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau:

Đảm nhận nhiệm vụ giao và nhận bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa của khách hàng gửi trên địa bàn được phân công.

Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ của Viettel Post.

Thực hiện những công việc liên quan đến tài chính, nộp tiền cho tổng công ty.

Thực hiện đóng gói bưu phẩm, hàng hoá.

Đảm nhận các công việc khác theo hướng dẫn từ trưởng bưu cục Viettel Post.

Để ứng tuyển nhân viên bưu tá Viettel Post bạn cần phải đáp ứng yêu cầu sau:

Độ tuổi: Nam, nữ từ 18 đến 35.

Ưu tiên: Nam, nữ đã tham gia công việc giao hàng ở các công ty khác và nắm rõ địa bàn là lợi thế .

Trình độ: Tối thiểu tốt nghiệp THPT.

Ngoài những yêu cầu trên, nhân viên bưu cục tuyển dụng cho vị trí bưu tá phải có điện thoại smartphone và xe máy riêng. Để có được mức thu nhập hàng tháng cao thì bạn cần có tính cẩn thận, tỉ mỉ tránh tình trạng giao sót đơn.

Nhân viên bưu tá Viettel Post không cần có trình độ chuyên môn cao nhưng họ lại được đề cao bởi sự chịu khó

2.2. Nhân viên chăm sóc khách hàng Viettel Post

Viettel Post tuyển dụng nhân viên bưu cục cho vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng. Đây là một công việc với mức lương hấp dẫn, phúc lợi tốt nên được rất nhiều bạn ứng tuyển.

Vị trí này thường ưu tiên nam, nữ có khả năng giao tiếp tốt và biết cách xử lý tình huống linh hoạt. Khi ứng tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng Viettel Post, bạn sẽ đảm nhận các công việc sau:

Tiếp nhận và xử lý thông tin, lắng nghe góp ý, giải đáp thắc mắc của khách hàng về dịch vụ chuyển phát Viettel qua điện thoại, chatbox và các kênh Digital.

Trực tiếp nhận các yêu cầu và phản ánh của khách hàng lên hệ thống và chuyển thông tin cho các bộ phận có trách nhiệm giải quyết.

Thường xuyên cập nhật chính sách ưu đãi, khuyến mại và kinh doanh của tổng công ty để hướng dẫn, cung cấp thông tin cần thiết cho khách hàng.

Đối với vị trí nhân viên CSKH thì thường nhà tuyển dụng Viettel Post sẽ yêu cầu ứng viên đáp ứng các yêu cầu sau:

Độ tuổi: Nam, nữ từ 20 đến 35 tuổi.

Trình độ: Bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên (không yêu cầu chuyên ngành).

Kỹ năng: Có giọng nói chuẩn, kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng tin học văn phòng cơ bản.

Viettel Post tuyển dụng nhân viên bưu cục lương hấp dẫn, phúc lợi tốt

2.3. Nhân viên giao dịch Viettel Post

Một trong những vị trí đang thu hút được sự quan tâm của ứng viên khi tham khảo tin Viettel Post tuyển dụng nhân viên bưu cục trên các trang web việc làm là nhân viên giao dịch. Công việc này có vai trò chủ yếu là phục vụ khách hàng và làm việc tại các cửa hàng của Viettel Post. Dưới đây là những trách nhiệm cụ thể của nhân viên giao dịch:

Điều phối hàng hóa tại bưu cục.

Trực tiếp nhận hàng hóa, bưu kiện và thu tiền tại bưu cục.

Phân hàng, kiểm tra tình trạng hàng hóa.

Lưu toàn bộ thông tin trên hệ thống khi nhập và xuất hàng.

Lập bảng kê hàng ngày và gửi cho Trưởng bưu cục.

Báo cáo hằng ngày cho cấp trên.

Ứng viên ứng tuyển vị trí nhân viên giao dịch Viettel Post bắt buộc phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản như:

Độ tuổi: Ưu tiên nữ, tuổi từ 20 đến 28.

Trình độ: Tốt nghiệp trung cấp trở lên (không yêu cầu chuyên ngành).

Kỹ năng: Có tính kỷ luật, kiên trì, chịu khó, nhanh nhẹn, biết cách xử lý tình huống, giao tiếp tốt và sử dụng được máy tính.

Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm về kinh doanh lĩnh vực viễn thông.

Vị trí nhân viên trực quầy giao dịch bưu cục Viettel Post đòi hỏi bạn cần có kỹ năng giao tiếp tốt

2.4. Nhân viên kho Viettel Post

Hiện nhân viên kho Viettel Post đang được tuyển dụng khá nhiều. Bởi công việc này không phải ai cũng có thể làm được và áp lực vô cùng cao nên sự ưu đãi cũng sẽ đặc biệt hơn so với một số vị trí khác.

Viettel Post tuyển dụng nhân viên kho với các công việc sau:

Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu thuê kho, sử dụng dịch vụ logistics.

Đảm nhận những công việc chuyên môn của sale.

Triển khai các yêu cầu khác theo sự phân công của cấp trên.

Xây dựng phương án kinh doanh, cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Viettel Post tuyển dụng nhân viên kho yêu cầu ứng viên ứng cần đáp ứng các yêu cầu và điều kiện sau:

Độ tuổi: Nam, nữ từ 22 đến 35 tuổi.

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Công nghệ thông tin.

Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm các vị trí tương đương.

Kỹ năng: Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng như words, excel, email, powerpoint. Ngoại ngữ tốt, ưu tiên tiếng Anh và tiếng Trung.

Ngoài ra, Viettel Post tuyển dụng nhân viên kho với yêu cầu ứng viên có kỹ năng quản lý thời gian cùng khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt, chịu được áp lực trong công việc. Chưa kể còn phải đi công tác tỉnh dài ngày. Vì vậy, với những bạn vướng bận con cái thì nên suy nghĩ thật kỹ trước khi ứng tuyển vị trí này.

Nhân viên kho Viettel Post là công việc khá vất vả, muốn thành công với vị trí này bạn phải có tính kiên trì

3. Quá trình tuyển dụng và đào tạo nhân viên bưu cục Viettel Post như thế nào?

Quá trình tuyển dụng và đào tạo nhân viên bưu cục Viettel Post bao gồm các bước cơ bản sau:

3.1. Đăng tin tuyển dụng nhân viên bưu cục Viettel Post

Hiện tại Viettel Post tuyển dụng nhân viên bưu cục ở nhiều nơi khác nhau. Bao gồm:

Fanpage trên Facebook kênh tuyển dụng Viettel Post.

Trên Fanpage chính thức Viettel Post.

Xem thông tin Viettel Post tuyển dụng nhân viên bưu cục TP HCM tại website https://viettelpost.com.vn/tuyen-dung/.

Qua trang web tìm kiếm việc làm job3s.ai.

3.2. Phỏng vấn ứng viên

Ứng viên sau khi được bưu cục Viettel Post tuyển dụng lựa chọn sẽ tiến hành vòng phỏng vấn với các quản lý. Phỏng vấn bao gồm nhiều giai đoạn nhằm đánh giá năng lực và khả năng phù hợp của ứng viên với vị trí công việc.

Trong quá trình phỏng vấn, bạn có thể phải trả lời các câu hỏi về kinh nghiệm làm việc trước đây, kỹ năng sử dụng máy tính. Bên cạnh đó, ứng viên còn được các quản lý Viettel Post hỏi kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề,…

3.3. Đào tạo nhân viên bưu cục Viettel Post

Sau khi trúng tuyển, bạn sẽ chính thức được tham gia quá trình đào tạo. Mục đích của của bước này là để nhân viên mới nắm vững quy trình, các chính sách cùng quy định và kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc.

Đào tạo sẽ bao gồm cả lý thuyết và thực hành, giúp bạn làm quen với các công cụ, phần mềm, quy trình và chất lượng dịch vụ của Viettel Post. Bên cạnh đó, nhân viên mới còn được hướng dẫn về cách phục vụ khách hàng, xử lý mọi thủ tục giao dịch, quy trình giải quyết khiếu nại cùng các vấn đề liên quan khác.

Viettel Post đào tạo nhân viên giúp đảm bảo doanh nghiệp sở hữu đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp để phục vụ khách hàng tốt nhất

3.4. Hỗ trợ và đào tạo thêm

Viettel Post thường xuyên hỗ trợ và đào tạo nhân viên bưu cục trong quá trình làm việc. Bạn có thể được nhà tuyển dụng cung cấp các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn, quản lý và phát triển cá nhân. Đội ngũ quản lý Viettel Post cũng nhiệt tình hỗ trợ nhân viên trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh.

4. Lương nhân viên bưu cục Viettel Post là bao nhiêu?

Viettel Post tuyển dụng nhân viên bưu cục với mức lương như thế nào? Tuỳ kinh nghiệm và quá trình làm việc của bạn mà mức lương nhận được từ các vị trí công việc ở bưu cục Viettel Post như sau:

Bưu tá dao động từ 9 đến 15 triệu đồng/tháng.

Lương nhân viên trực quầy giao dịch rơi vào khoảng 7 đến 9 triệu đồng/tháng.

Nhân viên kho Viettel Post vất vả vì đặc thù công việc nên mức thu nhập tương đối cao, dao động từ 8 đến 15 triệu đồng/tháng.

Mức lương của nhân viên bưu cục Viettel Post cho vị trí nhân viên CSKH rơi vào khoảng từ 7 đến 11 triệu đồng/tháng.

Ngoài mức lương cứng bạn sẽ được hưởng thêm phần trăm doanh thu, thưởng lễ tết, tháng lương thứ 13, lương thâm niên hấp dẫn,… Hơn nữa, bưu cục Viettel Post tuyển dụng nhân viên bưu cục đảm bảo quyền lợi khi làm việc như tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ, tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội sau 2 tháng làm việc. Chưa kể, bạn vẫn được hưởng chế độ nghỉ nghỉ lễ theo quy định.

Qua chia sẻ trên, chắc hẳn các bạn đã biết chính xác Viettel Post tuyển dụng nhân viên bưu cục cho các vị trí nào cùng với đó là mức lương cụ thể của mỗi công việc.