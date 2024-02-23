Wholesale là gì? Cơ hội việc làm wholesale như thế nào trong giai đoạn hiện nay

Wholesale là gì? Cơ hội việc làm wholesale như thế nào trong giai đoạn hiện nay
CEO Tony Vũ Thứ Sáu, 23/02/2024
Wholesale có vai trò quan trọng trong việc cung ứng hàng hóa đến tay người tiêu dùng. Vậy wholesale là gì? Cùng job3s.ai tìm hiểu chi tiết về vị trí này trong bài viết sau.
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Tìm hiểu Wholesale là gì?
  4. 2. Đặc điểm vai trò của Wholesale
  6. 3. Những vị trí Wholesale đang tuyển dụng
  8. 4. Yêu cầu tuyển dụng của các vị trí Wholesale là gì?
  10. 5. Cơ hội việc làm Wholesale hiện nay

1. Tìm hiểu Wholesale là gì?

Wholesale là gì? Wholesale là hình thức kinh doanh khá phổ biến biến. Bạn có thể hiểu đơn giản đây là nhà bán buôn với số lượng lớn. Tuy nhiên, Wholesale sẽ không phải là nhà bán hàng trực tiếp.

Wholesaler sẽ mua hàng hóa từ nhà sản xuất, nhà phân phối. Sau đó hàng hóa, sản phẩm sẽ được bán lại số lượng lớn với giá chiết khấu cho các nhà bán hàng khác. Wholesale sẽ thu lợi nhuận từ số tiền chênh lệch giữa 2 bên.

Wholesale là hoạt động mua bán hàng hóa với số lượng lớn, thường là cho các doanh nghiệp khác, cửa hàng bán lẻ hoặc các tổ chức khác. Bán buôn là một phần quan trọng của nền kinh tế, giúp kết nối các nhà sản xuất với các nhà bán lẻ và người tiêu dùng.

Wholesale là gì? cơ hội việc làm wholesale như thế nào?
Wholesale có thể hiểu đơn giản đây là nhà bán buôn với số lượng lớn

2. Đặc điểm vai trò của Wholesale

Để hiểu hơn về Wholesale là gì, bạn nên tìm hiểu thêm về đặc điểm vai trò của Wholesale. Hình thức này này đóng vai trò sau:

Kết nối các nhà sản xuất với các nhà bán lẻ: Wholesale giúp các nhà sản xuất có thể phân phối hàng hóa của mình đến nhiều nhà bán lẻ khác nhau. Điều này giúp các nhà sản xuất mở rộng thị trường và tăng doanh số bán hàng.

Giảm chi phí cho các nhà bán lẻ: Wholesale giúp các nhà bán lẻ giảm chi phí vận chuyển và lưu trữ nhờ việc mua hàng với số lượng lớn từ các nhà sản xuất. Điều này giúp các nhà bán lẻ có thể thu được lợi nhuận cao hơn.

Cung cấp nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng: Wholesale giúp người tiêu dùng có thể mua được nhiều loại hàng hóa khác nhau từ nhiều nhà bán lẻ khác nhau. Theo đó, người tiêu dùng có thể lựa chọn được sản phẩm đa dạng hợp với nhu cầu và sở thích.

Tóm lại Wholesale đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, giúp thúc đẩy lưu thông hàng hóa và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Đặc điểm vai trò của Wholesale
Vai trò của Wholesale kết nối các nhà sản xuất với các nhà bán lẻ

Xem thêm: Mẫu cv xin việc chuyên nghiệp, top cv mẫu đẹp cho mọi ngành nghề

3. Những vị trí Wholesale đang tuyển dụng

Nếu đã hiểu hơn về wholesale là gì và muốn làm việc trong lĩnh vực này, bạn có thể ứng tuyển vào một số vị trí đang có nhu cầu tuyển dụng như:

  • Nhân viên bán hàng: Nhân viên bán hàng là người trực tiếp bán hàng cho các nhà bán lẻ. Họ cần có khả năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán.
  • Nhân viên kinh doanh: Nhân viên kinh doanh là người chịu trách nhiệm tìm kiếm và phát triển các khách hàng mới cho doanh nghiệp bán buôn. Họ cần có khả năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
  • Nhân viên kho bãi: Nhân viên kho bãi là người chịu trách nhiệm tiếp nhận, lưu trữ và vận chuyển hàng hóa. Họ cần có sức khỏe tốt và khả năng làm việc nhóm tốt.
  • Nhân viên kế toán: Nhân viên kế toán là người chịu trách nhiệm ghi chép và quản lý tài chính của doanh nghiệp bán buôn.
  • Nhân viên marketing: Nhân viên marketing là người chịu trách nhiệm quảng bá sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp bán buôn. Vì vậy họ cần có khả năng sáng tạo và tư duy chiến lược tốt.
  • Quản lý kho bãi: Quản lý kho bãi là người chịu trách nhiệm quản lý và điều hành hoạt động của kho bãi.
  • Quản lý bán hàng: Quản lý bán hàng là người chịu trách nhiệm quản lý và điều hành hoạt động bán hàng của doanh nghiệp.
Những vị trí Wholesale đang tuyển dụng
Nhân viên marketing là một trong những vị trí Wholesale đang tuyển dụng

4. Yêu cầu tuyển dụng của các vị trí Wholesale là gì?

Nếu muốn hoạt động trong lĩnh vực Wholesale, ngoài việc hiểu rõ Wholesale là gì, bạn cũng cnaf nắm rõ những yêu cầu tuyển dụng cho các vị trí khác nhau tùy thuộc vào từng công ty. Tuy nhiên, bạn cần đáp ứng được các yêu cầu chung như:

  • Tốt nghiệp trung cấp trở lên: Đối với các vị trí nhân viên, yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên là phổ biến. Đối với các vị trí quản lý, yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên là cần thiết.
  • Có kinh nghiệm làm việc: Tuy nhiên, các ứng viên mới tốt nghiệp cũng có thể được cân nhắc nếu có kỹ năng và năng lực phù hợp.
  • Khả năng giao tiếp, đàm phán: Đây là những kỹ năng quan trọng đối với hầu hết các vị trí trong lĩnh vực bán buôn.
  • Khả năng làm việc nhóm tốt: Đây là một kỹ năng quan trọng đối với các vị trí liên quan đến hoạt động chung của doanh nghiệp.
  • Sức khỏe tốt: Đối với các vị trí yêu cầu phải làm việc nhiều giờ hoặc phải di chuyển nhiều, sức khỏe tốt là một yêu cầu cần thiết.

Như vậy, việc nắm rõ các yêu cầu tuyển dụng chung của Wholesale là gì là một trong những bước đầu giúp bạn chuẩn bị tốt trước khi ứng tuyển vào bất kỳ vị trí nào trong lĩnh vực này.

Yêu cầu tuyển dụng của vị Wholesale
Khả năng giao tiếp, đàm phán là một trong những yêu cầu tuyển dụng của vị Wholesale

5. Cơ hội việc làm Wholesale hiện nay

Cơ hội việc làm Wholesale hiện nay vẫn rất cao, đặc biệt là ở các khu vực đô thị. Nhu cầu tuyển dụng lao động trong lĩnh vực này luôn cao, do sự phát triển của nền kinh tế và nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng nhờ:

Sự phát triển của nền kinh tế: Nền kinh tế phát triển kéo theo nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng tăng lên. Điều này dẫn đến nhu cầu tăng về hàng hóa và dịch vụ bán buôn.

Sự phát triển của thương mại điện tử: Thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ, tạo ra nhu cầu mới về bán buôn. Các doanh nghiệp bán buôn cần cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho các cửa hàng bán lẻ trực tuyến.

Sự đa dạng hóa của thị trường: Thị trường hàng hóa và dịch vụ đang ngày càng đa dạng hóa, tạo ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp bán buôn. Các doanh nghiệp bán buôn có thể cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho nhiều ngành nghề khác nhau.

Nếu bạn đã hiểu Wholesale là gì và định hướng sẽ tham gia vào lĩnh vực này, bạn cần có sự kết hợp giữa kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và kinh nghiệm. Bạn có thể bắt đầu bằng cách tìm hiểu về lĩnh vực Wholesale, sau đó tích lũy kinh nghiệm thông qua các công việc thực tế. Hoặc để tìm kiếm các công việc trong lĩnh vực Wholesale, bạn có thể truy cập vào website job3s.ai. Đây là nền tảng tuyển dụng và tìm việc làm tích hợp hơn 20 loại AI hàng đầu thế giới hoàn toàn miễn phí. Với bộ lọc siêu thông minh cùng sự hỗ trợ của hơn 20 loại AI, bạn sẽ dễ dàng tìm được công việc như ý với mức lương hấp dẫn chỉ trong vòng 3 giây. Truy cập ngay!

Bài viết liên quan
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật

Thuế thu nhập cá nhân là phần thu nhập tính thuế với những thu nhập tới từ tiền công, tiền lương và được tính theo tổng thu nhập chịu thuế trừ đi những khoản được miễn, những khoản thu không chịu thuế. Thuế thu nhập cá nhân được tính toán theo điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những mức đóng thuế thu nhập cá nhân.

Xem thêm »
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất

Mã số thuế cá nhân là công cụ quản lý nghĩa vụ thuế của mỗi công dân, giúp bảo đảm quyền lợi khi thực hiện các thủ tục thuế. Việc tìm cách tra cứu mã số thuế cá nhân hiện có thể thực hiện nhanh chóng và thuận tiện qua 6 phương thức trực tuyến phổ biến, giúp người dân dễ dàng kiểm tra thông tin thuế mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác. Hãy cùng theo dõi các cách tra cứu mã số thuế cá nhân qua bài viết dưới đây!

Xem thêm »
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Tùy vào mỗi vị trí, ứng viên sẽ có các mức lương khác nhau dao động từ 10,000,000 - 25,000,000 VNĐ/tháng. Các nhà tuyển dụng luôn có chế độ ưu đãi tốt dành cho những kỹ sư có kiến thức chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm làm việc lâu năm và nhiều kỹ năng mềm. Tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương

Giáo viên là gì? Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục. Giáo viên có thể làm việc ở nhiều cấp học khác nhau như: mầm non, tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, đại học hoặc các trung tâm đào tạo nghề. Tìm hiểu chi tiết về nhiệm vụ, mức lương của giáo viên qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?

Ngành sư phạm mầm non học những môn gì? Nếu giỏi các môn năng khiếu nhạc, họa, bạn có thể theo học ngành này. Nhưng, nếu học tốt các môn Văn, Toán, Anh, thí sinh vẫn có thể theo học sư phạm mầm non. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết.

Xem thêm »
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng là người chuyên hỗ trợ giảng viên thuộc những cơ sở giáo dục nhà nước và tư nhân trong công việc giảng dạy. Đây là vị trí tạm thời để trợ giảng có thể trở thành giáo viên hay giảng viên chính thức, có khi đảm trách các công việc khác trong lĩnh vực giáo dục. Tìm hiểu chi tiết về công việc, mức lương của một trợ giảng qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng tiếng Anh là những người đảm nhiệm công việc hỗ trợ cho giáo viên tiếng Anh hoặc người đứng lớp chính trong công tác giảng dạy. Các trợ giảng sẽ điều phối, quản lý lớp và giải đáp thắc mắc cho học sinh, phụ huynh trong suốt quá trình học. Dưới đây là chi tiết về mức lương và các kỹ năng cần thiết của trợ giảng tiếng Anh.

Xem thêm »
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp

Kiểm soát viên không lưu là gì? Kiểm soát viên không lưu là những người điều hành, giám sát các hoạt động của máy bay nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả. Các kiểm soát viên hoạt động trên nhiều loại hình bao gồm kiểm soát tại mặt đất, sân bay, kiểm soát tiếp cận và kiểm soát đường dài. Bài viết dưới đây là chi tiết về công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp của kiểm soát viên không lưu.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Việt Nam có nhiều trường đào tạo uy tín, chất lượng ngành học này phù hợp với năng lực của các thí sinh khắp các miền Bắc, Trung, Nam. Dưới đây là chi tiết về phương thức xét tuyển, điểm chuẩn, học phí của từng trường năm 2024 mà bạn có thể tham khảo.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Bạn có thể tìm hiểu tổ hợp môn thi, điểm chuẩn, học phí của từng trường để có sự lựa chọn phù hợp với năng lực và tài chính của bản thân. Dưới đây là top 10 trường đào tạo ngành ngôn ngữ Trung uy tín và chất lượng tại Việt Nam.

Xem thêm »