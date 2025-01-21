YTD là gì? Cách tính lợi nhuận tuyệt đối hàng năm cho doanh nghiệp

1. YTD là gì?

YTD là từ viết tắt của “Year-To-Date”, là khoảng thời gian từ đầu năm cho đến hiện tại. Đây là một thuật ngữ được dùng phổ biến trong lĩnh vực kinh doanh. YTD chủ yếu dùng để phân tích các xu hướng kinh doanh theo thời gian hoặc là dùng để so sánh các chỉ số dữ liệu về thời gian, hiệu suất cạnh tranh,...

Là chỉ số khá quen thuộc trong lĩnh vực tài chính nhưng không phải ai cũng biết YTD là gì

YTD được hiểu tùy theo các ngữ cảnh. Có thể được hiểu là lợi nhuận đầu tư, thu nhập hay còn được gọi là thanh toán ròng.

2. Lợi ích sử dụng YTD là gì?

Không ngẫu nhiên mà Year-To-Date lại được sử dụng một cách phổ biến trong việc quản lý tài chính của các doanh nghiệp. Việc thường xuyên xuất hiện trong các báo cáo thống kê hay các số liệu tài chính là vì YTD có những lợi ích như sau:

Giúp đánh giá hiệu suất tài chính

YTD sẽ giúp bạn xem xét hiệu suất tài chính hoặc doanh thu của doanh nghiệp từ đầu năm đến thời điểm hiện tại. Giúp bạn đánh giá xem doanh nghiệp đã đạt được mục tiêu được đề ra hay chưa.

Quản lý tài chính và theo dõi kết quả kinh doanh

Thay vì phải đợi đến cuối năm để biết được tình hình tài chính của doanh nghiệp thì YTD cung cấp cái nhìn tức thời về tình hình hiện tại. Ngoài ra, Year-To-Date còn cho phép bạn theo dõi sự tiến triển những chỉ số quan trọng trong bán hàng, doanh thu, lợi nhuận,...

So sánh hiệu suất với năm trước và quản lý ngân sách

Bạn có thể so sánh con số YTD của năm hiện tại với năm trước. Sau đó xác định xu hướng và thấy được sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh của mình. Hơn nữa, có thể sử dụng YTD để so sánh chi tiêu thực tế với ngân sách kế hoạch. Điều này giúp các doanh nghiệp có thể kiểm soát và quản lý tài chính hiệu quả hơn.

Hiểu YTD là gì và áp dụng nó sẽ đem đến rất nhiều lợi ích, nhất là trong việc đánh giá hiệu suất và quản lý tài chính

3. Cách tính YTD cho doanh nghiệp

Sau khi đã hiểu YTD là gì và có những lợi ích ra sao thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cách tính YTD cho doanh nghiệp.

Cách tính Year-To-Date đòi hỏi sự cân nhắc trên nhiều khía cạnh khác nhau. Ví dụ như bạn có thể tính được bảng lương YTD để theo dõi số tiền phải trả cho nhân viên từ đầu năm cho tới hiện tại và cũng tính được số tiền còn lại trong năm. Mục đích của việc tính YTD đó là xác định khung thời gian để so sánh với số liệu trong khoảng thời gian đó.

Đối với việc tính YTD, bạn cần xác định trước mục tiêu mà bạn muốn tính. Ví dụ như là tính bảng lương, lợi nhuận hay là doanh thu,... Sau đó xác định thời điểm bắt đầu YTD, thường là từ đầu năm dương lịch hoặc theo năm tài chính.

Khi bạn đã xác định thời điểm bắt đầu và có số liệu liên quan thì có thể thực hiện tính toán. Quá trình tính toán yêu cầu việc cộng dồn các số liệu từ thời điểm bắt đầu cho tới hiện tại.

Cách tính chỉ số YTD cần dựa trên nhiều yếu tố khác nhau

Giả sử, năm tài chính của công ty A bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 ở Mỹ. Giả sử hôm nay là ngày 1 tháng 6. Thu nhập của công ty A là 670,539$ và chi phí là 340,708$. Thực hiện phép tính trừ, suy ra bạn sẽ nhận được lợi nhuận YTD của mình từ đầu năm đến hiện tại (ngày 1 tháng 6 như giả sử) là 320.831$.

4. Các thuật ngữ khác về YTD là gì?

Ngoài YTD là gì thì các thuật ngữ liên quan đến chỉ số này cũng được rất nhiều người quan tâm. Dưới đây là một số thuật ngữ thường dùng mà bạn cần biết.

4.1. Lợi nhuận YTD

Lợi nhuận YTD có nghĩa là tổng số tiền lãi được sinh ra từ đầu năm cho đến thời điểm hiện tại. Nhà đầu tư sẽ sử dụng thông tin lợi nhuận YTD để đánh giá hiệu suất đầu tư của mình.

Để tính lợi nhuận đầu tư, chúng ta sẽ trừ giá trị hiện tại của đầu tư cho giá trị của nó trong ngày đầu năm. Tiếp theo là tính tỷ lệ phần trăm bằng cách chia sự chênh lệch cho giá trị vào đầu năm, sau đó nhân kết quả với 100.

Ví dụ, bạn đầu tư 200$ vào ngày 1 tháng 1, giá trị hiện tại của nó là 250.000 USD. Vậy có nghĩa là lợi nhuận YTD cho hạng mục đầu tư của bạn là 50.000 USD.

4.2. Thu nhập YTD

Thu nhập YTD có nghĩa là tổng số tiền mà bạn đã kiếm được từ đầu năm cho tới thời điểm hiện tại. Thông tin về thu nhập YTD sẽ xuất hiện trong bảng lương của nhân viên. Kèm theo đó là các thông tin về các khoản khấu trừ, chẳng hạn như: bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, thuế,...

Có rất nhiều thuật ngữ liên quan đến chỉ số YTD

4.3. Tiền lương ròng YTD

Tiền lương ròng chính là số tiền thực sự nhận được sau khi trừ tất cả các khoản khấu trừ. Để tính tiền lương ròng YTD thì cần trừ các khoản thuế và khấu trừ khác từ tổng lương của nhân viên từ đầu năm đến thời điểm hiện tại.

5. Các cách sử dụng YTD trong doanh nghiệp

Các doanh nghiệp sử dụng YTD theo nhiều cách khác nhau, ví dụ như:

5.1. Sử dụng theo tuần (WoW)

Số liệu theo tuần được các doanh nghiệp dùng để so sánh dữ liệu của tuần này với tuần trước. Có thể so sánh được bất kỳ tuần nào trong một năm mà không giới hạn bởi thời gian hiện tại.

Chẳng hạn: mức tăng chi phí hàng tuần là 5%, nghĩa là chi phí đã tăng 5% so với tuần trước. Các doanh nghiệp có thể sử dụng WoW để phân tích dữ liệu nhằm theo dõi tiến độ nhiệm vụ cũng như hiệu suất làm việc của nhân viên.

5.2. Sử dụng theo tháng đến ngày (MtD)

MtD là số liệu được dùng để theo dõi tiến độ từ đầu tháng đến ngày hiện tại. Số liệu này được sử dụng cụ thể để theo dõi tiến trình. Các doanh nghiệp thường sử dụng MTD để xem kết quả của một chiến dịch cụ thể và hiệu suất hoạt động của tiến trình đó.

5.3. Hàng tháng (MoM)

Số liệu hàng tháng sẽ cho doanh nghiệp thấy được sự thay đổi về giá trị của một KPI cụ thể trong 1 tháng. Số liệu này rất cần thiết để doanh nghiệp có thể đánh giá KPI của họ trước khi kết thúc quý.

5.4. Hàng năm (YoY)

YoY giúp đo lường mức tăng trưởng trong vòng một năm. Đây giống như một thước đo được sử dụng nhiều nhất. Bởi vì các công ty thường so sánh KPI hiện tại của họ với KPI của năm trước.

Quá trình tính toán YTD có thể khá phức tạp khi không được chắc chắn về số liệu hoặc thời gian sử dụng. Việc thu thập và kiểm tra tính chính xác dữ liệu trong một khoảng thời gian nào đó là cần thiết. Điều này đặc biệt quan trọng khi các doanh nghiệp muốn so sánh các số liệu trong cùng một khoảng thời gian. Giúp họ có thể quản lý được các chiến dịch kinh doanh của mình và điều chỉnh hiệu suất làm việc sao cho hiệu quả.

YTD cũng được sử dụng bằng nhiều cách khác nhau

YTD là một khái niệm quan trọng và rất phổ biến trong doanh nghiệp. Nó có tầm ảnh hưởng rất lớn trong lĩnh vực tài chính và quản lý doanh nghiệp. Thuật ngữ này cung cấp một khung thời gian cụ thể từ đầu năm cho đến hiện tại để có thể theo dõi và so sánh các số liệu tài chính, lợi nhuận, chi phí cùng các khía cạnh khác trong kinh doanh.

Như vậy, bài viết trên đã giúp bạn hiểu hơn về YTD là gì. Hy vọng rằng những chia sẻ trên về YTD là những thông tin hữu ích và giúp bạn áp dụng vào trong công việc của mình một cách hiệu quả.