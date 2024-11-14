Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 3 - 6 triệu VNĐ Bán thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 3 - 6 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 217 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 3 - 6 Triệu

- Gọi điện phỏng vấn người tiêu dùng qua điện thoại theo danh sách có sẵn

- Đăng ký ca làm hàng tuần T2-CN (Tối thiểu 5 ca/ tuần)

· Ca 1: 8h30 – 12h30

· Ca 2: 13h30 – 17h30

- Làm việc tại văn phòng Cty

Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

o Giọng nói dễ nghe, không nói lắp, nói giọng vùng miền

o Có điện thoại HĐH Android (có thể hoặc ko) để gọi khảo sát

Tại Công ty TNHH MTV Cimigo Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 150k – 250k/ ca, 300k – 500k/ ngày (100% ĐẠT HOẶC VƯỢT ĐỊNH MỨC SAU 3 NGÀY LÀM VIỆC).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Cimigo

