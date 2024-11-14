Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 3 - 6 triệu VNĐ Bán thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH MTV Cimigo
Mức lương
3 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 217 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 3 - 6 Triệu
- Gọi điện phỏng vấn người tiêu dùng qua điện thoại theo danh sách có sẵn
- Đăng ký ca làm hàng tuần T2-CN (Tối thiểu 5 ca/ tuần)
· Ca 1: 8h30 – 12h30
· Ca 2: 13h30 – 17h30
- Làm việc tại văn phòng Cty
Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
o Giọng nói dễ nghe, không nói lắp, nói giọng vùng miền
o Có điện thoại HĐH Android (có thể hoặc ko) để gọi khảo sát
Tại Công ty TNHH MTV Cimigo Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 150k – 250k/ ca, 300k – 500k/ ngày (100% ĐẠT HOẶC VƯỢT ĐỊNH MỨC SAU 3 NGÀY LÀM VIỆC).
150k – 250k/ ca, 300k – 500k/ ngày
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Cimigo
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI