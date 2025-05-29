Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MINH KHÁNH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu

Mức lương 3 - 6 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8 Nguyễn Văn Tuyết, Trung Liệt, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 6 Triệu

Xây dựng nội dung và viết nội dung hằng ngày về các sản phẩm của công ty trên fanpage của công ty (Bếp Hoa, Bếp Hoa Cuisine, Bếp Hoa Sài Gòn, Hanabi...)

Hoàn thiện các nội dung công việc liên quan đến sáng tạo nội dung, viết nội dung sản phẩm, kịch bản,...theo yêu cầu hoặc sắp xếp của phòng ban.

Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm viết nội dung facebook/tiktok là lợi thế. Hoặc là sinh viên các năm 2,3,4, ưu tiên các chuyên ngành Marketing, sự kiện, truyền thông, thương mại...

Chăm chỉ, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm & đúng deadline.

Không sai chính tả, có khả năng ngôn ngữ & cảm thụ hình ảnh thẩm mỹ tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MINH KHÁNH LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Có thể làm online từ xa ,1 tuần có mặt tại văn phòng tối thiểu 1 lần để trao đổi công việc

Có cơ hội được xét duyệt thành nhân viên chính thức

Môi trường trẻ trung, năng động. Nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MINH KHÁNH LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin