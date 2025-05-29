Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MINH KHÁNH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MINH KHÁNH LONG
Mức lương
3 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 8 Nguyễn Văn Tuyết, Trung Liệt, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 6 Triệu
Xây dựng nội dung và viết nội dung hằng ngày về các sản phẩm của công ty trên fanpage của công ty (Bếp Hoa, Bếp Hoa Cuisine, Bếp Hoa Sài Gòn, Hanabi...)
Hoàn thiện các nội dung công việc liên quan đến sáng tạo nội dung, viết nội dung sản phẩm, kịch bản,...theo yêu cầu hoặc sắp xếp của phòng ban.
Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm viết nội dung facebook/tiktok là lợi thế. Hoặc là sinh viên các năm 2,3,4, ưu tiên các chuyên ngành Marketing, sự kiện, truyền thông, thương mại...
Chăm chỉ, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm & đúng deadline.
Không sai chính tả, có khả năng ngôn ngữ & cảm thụ hình ảnh thẩm mỹ tốt.
Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MINH KHÁNH LONG Thì Được Hưởng Những Gì
Có thể làm online từ xa ,1 tuần có mặt tại văn phòng tối thiểu 1 lần để trao đổi công việc
Có cơ hội được xét duyệt thành nhân viên chính thức
Môi trường trẻ trung, năng động. Nhiều cơ hội phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MINH KHÁNH LONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

