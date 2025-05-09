Tuyển Giáo viên Toán Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu

Mức lương 3 - 6 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 40 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Hồ Chí Minh - Đà Nẵng ...và 3 địa điểm khác, Huyện Văn Giang

Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương 3 - 6 Triệu

Tuyển dụng toàn quốc

Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp (Đạt các điều kiện sau):

- Là sinh viên năm 3 trở lên chuyên ngành khoa Toán/ khoa Sư phạm, khoa Tự nhiên/ Tiểu học trên toàn quốc. (Ưu tiên các trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Khoa học Tự nhiên, Kinh Tế...).

- Điểm thi đại học môn Toán đạt 8.5 trở lên.

- Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm gia sư/ đứng lớp/ giảng dạy nhóm 3 - 5 HS

Tại Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Chi phí ca dạy: 45.000/30p (áp dụng theo từng lớp được phân công)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.