Tuyển Giáo viên Toán Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Toán Tại Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam
Mức lương
3 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
40 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
- Hồ Chí Minh
- Đà Nẵng ...và 3 địa điểm khác, Huyện Văn Giang
Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương 3 - 6 Triệu
Tuyển dụng toàn quốc
Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng cấp (Đạt các điều kiện sau):
- Là sinh viên năm 3 trở lên chuyên ngành khoa Toán/ khoa Sư phạm, khoa Tự nhiên/ Tiểu học trên toàn quốc. (Ưu tiên các trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Khoa học Tự nhiên, Kinh Tế...).
- Điểm thi đại học môn Toán đạt 8.5 trở lên.
- Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm gia sư/ đứng lớp/ giảng dạy nhóm 3 - 5 HS
Tại Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Chi phí ca dạy: 45.000/30p (áp dụng theo từng lớp được phân công)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam
