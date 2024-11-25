Tuyển Chuyên môn khác thu nhập Đến 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Yên Bái

Công Ty Cổ Phần BMC Vĩnh Phúc
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Công Ty Cổ Phần BMC Vĩnh Phúc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần BMC Vĩnh Phúc

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Yên Bái:

- Cụm CN Đông An, xã Đông An, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, Thành phố Yên Bái

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 20 Triệu

-Theo dõi và thực hiện công tác: tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, chính sách đãi ngộ, hành chính theo kế hoạch và mục tiêu đề ra.
- Hiểu, giải thích, thực hiện và giám sát việc CBCNV thực hiện theo các quy trình, các nội quy, quy chế của công ty.
- Thực hiện công việc và giám sát CBCNV khác thực hiện công việc đảm bảo theo các tiêu chuẩn về an toàn lao động trong doanh nghiệp.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị doanh nghiệp, quản trị nhân lực, luật...
Ưu tiên có kinh nghiệm đã từng làm hành chính nhân sự
Ưu tiên ứng viên trên địa bàn Yên Bái

Tại Công Ty Cổ Phần BMC Vĩnh Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia đầy đủ các chế độ của người lao động BHXH, BHTN...
- Môi trường năng động, thân thiện
- Du lịch và tăng lương hàng năm.
- Có ký túc cho nhân viên ở xa
- Chế độ phúc lợi hiếu, hỉ, ốm đau, sinh nhật, trợ cấp công tác phí...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần BMC Vĩnh Phúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần BMC Vĩnh Phúc

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Cụm Kinh tế - Xã hội, Xã Đại Đồng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

