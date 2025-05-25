Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu

Mức lương 4 - 8 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Hồ Chí Minh - Bình Dương ...và 14 địa điểm khác, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 4 - 8 Triệu

Đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên các lớp demo, các lớp chính về môn học Toán cấp 1 theo đúng tiêu chí;

Phản hồi với giáo viên các vấn đề còn tồn đọng trong quá trình giảng dạy, phối hợp với bộ phận Học thuật tổ chức các buổi họp chuyên môn hoặc tái đào tạo;

Lập các báo cáo phân tích về chất lượng và tiến độ đánh giá chất lượng giảng dạy;

Với Mức Lương 4 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ứng viên tốt nghiệp Đại học trở lên (chuyên ngành Sư phạm, Quản lý giáo dục hoặc các

chuyên ngành giảng dạy, ...);

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dậy từ 02 năm trở lên;

• Ứng viên chưa có kinh nghiệm về kiểm soát chất lương được hướng dẫn và đào tạo

• Thành thạo Tin học văn phòng và khai thác thông tin, tài liệu từ Internet.

• Tác phong nhanh nhẹn, nhiệt tình, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc và tinh thần

cầu tiến.

Tại Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hàng tháng 4.000.000 – 8.000.000đ/tháng phụ thuộc theo sản phẩm. Sản phẩm là chấm và đánh giá video deomo và video lớp chính.

Nhiều chính sách thưởng hấp dẫn bao gồm:

Cơ chế review lương.

Thưởng QC xuất sắc nhất tháng.

Thưởng QC Chất lượng cao.

Có đội ngũ hỗ trợ 24/7.

Đào tạo bài bản phương pháp giảng dạy và QC.

Đăng ký theo lịch rảnh cá nhân. Được LÀM VIỆC TẠI NHÀ, không cần đi lại, chủ động sắp xếp THỜI GIAN LINH HOẠT.

Cùng học sinh tạo ra các lớp học với trải nghiệm, đào tạo E-learning chuẩn thế kỷ 21 \"Đem thế giới vào lớp học và kết nối lớp học với cuộc sống\".

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và đội ngũ quản lý có kinh nghiệm và trình độ cao trong lĩnh vực giáo dục.

Alokiddy luôn tạo cơ hội để các bạn ham học hỏi và phát triển bản thân, đồng thời đánh giá công bằng năng lực của ứng viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin