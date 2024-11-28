Tuyển Chuyên môn khác thu nhập Đến 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Lập kế hoạch và giám sát thực hiện cho team online theo đội (video, livestream, quảng cáo, vận hành, chăm sóc khách hàng) và theo kênh bán (Tiktok, Facebook, Web, Ecom - Shopee….)

Xây dựng kế hoạch phát triển tổng thể cho các kênh

Xây dựng và sáng tạo tuyến nội dung cho các kênh, thực hiện và giám sát thực hiện

Phối hợp và điều phối team video, quay, edit, thiết kế

Quản lý nhân viên thực hiện theo kế hoạch và đánh giá hiệu quả

Hỗ trợ xây dựng thương hiệu

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: trình độ đại học

Chuyên ngành Marketing hoặc liên quan

Kinh nghiệm: Thực chiến online (Tiktok, Shopee), marketing, content creator, video editor, quản lý team, đội nhóm

Biết sử dụng các app video editor: capcut, canvas… làm clip Tiktok. Biết sử dụng các công cụ AI.

Có kiến thức về SEO và marketing, quảng cáo online (Tiktok Ads, Google Ads, Facebook Ads…)

Kỹ năng: giao tiếp, lập kế hoạch, lãnh đạo, giải quyết vấn đề, sáng tạo

Năng động, bắt được xu hướng, hiệu quả, tinh thần học hỏi, chịu khó, tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực

Tại Công Ty TNHH Lucky Star Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : 20-25tr ( Lương cứng + % hoa hồng)

Ký HĐLĐ sau thử việc và quyền lợi BHXH…

Được review lương 6 th/lần hoặc nhanh hơn

Được định hướng, đào tạo tư duy, chiến lược Marketing và Bán hàng online cho toàn Công ty

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, tích cực

Văn phòng đẹp, view sang trọng, phòng livestream chuyên nghiệp, team video với đầy đủ thiết bị và dụng cụ hỗ trợ.

Cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.

THỜI GIAN LÀM VIỆC ( Thứ 2 - Thứ 7 ): 8h - 17h ( nghỉ trưa 1 tiếng )

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Lucky Star Group

