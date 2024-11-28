Tuyển Chuyên môn khác thu nhập Đến 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Lucky Star Group
Mức lương
Đến 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 25 Triệu
Lập kế hoạch và giám sát thực hiện cho team online theo đội (video, livestream, quảng cáo, vận hành, chăm sóc khách hàng) và theo kênh bán (Tiktok, Facebook, Web, Ecom - Shopee….)
Xây dựng kế hoạch phát triển tổng thể cho các kênh
Xây dựng và sáng tạo tuyến nội dung cho các kênh, thực hiện và giám sát thực hiện
Phối hợp và điều phối team video, quay, edit, thiết kế
Quản lý nhân viên thực hiện theo kế hoạch và đánh giá hiệu quả
Hỗ trợ xây dựng thương hiệu
Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Học vấn: trình độ đại học
Chuyên ngành Marketing hoặc liên quan
Kinh nghiệm: Thực chiến online (Tiktok, Shopee), marketing, content creator, video editor, quản lý team, đội nhóm
Biết sử dụng các app video editor: capcut, canvas… làm clip Tiktok. Biết sử dụng các công cụ AI.
Có kiến thức về SEO và marketing, quảng cáo online (Tiktok Ads, Google Ads, Facebook Ads…)
Kỹ năng: giao tiếp, lập kế hoạch, lãnh đạo, giải quyết vấn đề, sáng tạo
Năng động, bắt được xu hướng, hiệu quả, tinh thần học hỏi, chịu khó, tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực
Tại Công Ty TNHH Lucky Star Group Thì Được Hưởng Những Gì
Lương : 20-25tr ( Lương cứng + % hoa hồng)
Ký HĐLĐ sau thử việc và quyền lợi BHXH…
Được review lương 6 th/lần hoặc nhanh hơn
Được định hướng, đào tạo tư duy, chiến lược Marketing và Bán hàng online cho toàn Công ty
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, tích cực
Văn phòng đẹp, view sang trọng, phòng livestream chuyên nghiệp, team video với đầy đủ thiết bị và dụng cụ hỗ trợ.
Cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.
THỜI GIAN LÀM VIỆC ( Thứ 2 - Thứ 7 ): 8h - 17h ( nghỉ trưa 1 tiếng )
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Lucky Star Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
