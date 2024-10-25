Tuyển Chuyên Viên Phát Triển Thị Trường thu nhập Tới 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Phát triển kinh doanh các dự án bảo hiểm phi nhân thọ liên quan các khách hàng doanh nghiệp như mảng BH Dự án, BH Tín dụng thương mại, BH Hàng hải, BH Hàng hóa...;

Soạn thảo Hợp đồng, Cấp Đơn bảo hiểm và Các tài liệu liên quan;

Marketing, Giao dịch khách hàng, Tư vấn Bảo hiểm và các công tác liên quan quản lý đơn bảo hiểm;

Quản lý thông tin, liên hệ và làm việc với các đầu mối Khách hàng, các Công ty Môi giới bảo hiểm, Nhà tái bảo hiểm liên quan đến phát triển kinh doanh;

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Số lượng tuyển: 02 người bao gồm 1 Trưởng phòng/Quản lý và 1 Chuyên viên

Nam giới và đã có kinh nghiệm kinh doanh khai thác bảo hiểm là một lợi thế

Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng Tiếng Anh và tin học văn phòng thành thạo

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Ngoại ngữ, Ngoại thương, kinh tế-tài chính...

23 -33 tuổi

Năng động, sáng tạo, tác phong chuyên nghiệp, chịu được áp lực công việc cao

Tại Tổng Công Ty Bảo hiểm PVI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tùy theo năng lực và kinh nghiệm của ứng viên, tối thiểu 20 triệu VNĐ/ người/ tháng.

Chế độ thưởng theo quy định của Tổng Công ty vào các dịp lễ, tết, cuối năm và khi hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh.

Chế độ nghỉ phép năm, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Chế độ đãi ngộ và khen thưởng khi hoàn thành tốt các công việc được giao

Bảo hiểm con người trách nhiệm cao (PVI Care).

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Môi trường làm việc năng động.

Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.

Cơ hội được đào tạo nâng cao kiến thức đáp ứng tốt nhu cầu công việc, các chương trình nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ

Chương trình chăm sóc sức khỏe định kỳ hàng năm.

Các hoạt động thể thao tập thể: Teambuilding, Outing, Bóng đá, Tennis, Bóng bàn.

Chương trình du lịch dành cho nhân viên hàng năm.

Chế độ ăn sáng và ăn trưa ngay tại Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công Ty Bảo hiểm PVI

