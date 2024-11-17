Tuyển Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu thu nhập 10 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1063 Lê Văn Lương, Phước Kiểng, Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

1. Kiểm tra xác nhận các chứng từ nhập xuất, khai báo hải quan, đăng ký cơ quan chuyên ngành:

Các hợp đồng, hóa đơn thương mại.

Các phiếu đóng gói hàng hóa, các vận đơn xác nhận hàng hóa được chuyển đi.

Chứng từ tờ Hải quan để kê khai về hàng hóa được Xuất nhập khẩu.

Soạn thảo C/O, làm việc với khách hàng, làm biên bản, tổng hợp biên bản. Ngoài ra, kiểm tra xác nhận các loại hóa đơn chiếu lệ, tín dụng thư...

2. Nghiệp vụ Oversea:.

Theo dõi và kết nối làm việc với các đại lý, nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa, Phòng Thượng mại, cơ quan bảo hiểm, các cơ quan chức năng liên quan đến việc vận chuyển xuất nhập của lô hàng.

Trao đổi, quyết định phương tiện bốc xếp, bàn giao các giao dịch vận chuyển các lô hàng với chi phí phù hợp và thương lượng về vấn đề chi phí hoạt động cho hoạt động vận chuyển hàng hóa Xuất nhập khẩu.

Tìm kiếm đại lý, nhà cung cấp có mức giá phí tốt nhất và tổng hợp giá tham khảo, đàm phán với khách hàng

3. Nghiệp vụ xuất nội địa:

Cập nhật thông tin các booking dựa theo lịch khách hàng, theo dõi gửi booking cho nhà xe,

Liên hệ, xác nhận và gửi thông tin số cont, tài xế cho kho, làm SI cho hãng tàu, làm thanh toán cước, làm sale slip.

4. Theo dõi, quản lý các vấn đề tài chính trong hoạt động xuất nhập khẩu:

Làm sale slip các lô hàng gửi kế toán.

Làm phân tích và báo giá dự kiến các mặt hàng mới về dịch vụ.

Làm phân tích và báo giá dự kiến hàng oversea, nội địa, vận chuyển

Làm báo cáo ngày gửi cho BGD và các bộ phận liên quan.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trình độ đại học trở lên

Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong công ty dịch vụ Xuất nhập khẩu, Logistics.

Trình độ tiếng Anh đạt mức khá.

Thành thạo vi tính văn phòng.

Có khả năng tổ chức và sắp xếp thông tin tốt, rõ ràng.

Có khả năng báo cáo và thực hiện nghiệp vụ một cách hợp pháp.

Khả năng giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TOÀN CẦU RICHFIELD Thì Được Hưởng Những Gì

Tại Công ty CP Giao Nhận Toàn Cầu Richfield, các ứng viên sẽ được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, với các đãi ngộ hấp dẫn sau:

1. Chế độ về lương thưởng, thu nhập

- Thu nhập: 10-15 triệu

- Có chế độ hỗ trợ tiền điện thoại, nghỉ mát hàng năm; các khoản thưởng vào các dịp lễ lớn theo quy định của Công ty.

2. Chương trình đào tạo.

- Hàng năm CBNV được tham gia các khoá huấn luyện/đào tạo về nghiệp vụ chuyên môn.

3. Hoạt động tập thể hấp dẫn, phong phú

- Tham gia chương trình sinh nhật tháng tại Đơn vị.

- Chương trình teambuilding, văn hóa, du lịch nghỉ mát hấp dẫn và đa dạng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TOÀN CẦU RICHFIELD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.