Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTREKKING làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

1 Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của chứng từ kế toán đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán/ tài chính/ thuế hiện hành, kiểm tra việc tuân thủ quy định thanh toán của công ty

2. Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hằng ngày và định kỳ

3. Lập các bút toán kế toán tổng hợp định kỳ

4. Theo dõi, đối chiếu công nợ phải thu, phải trả và các khoản tạm ứng nhân viên

5. In sổ sách và lưu trữ chứng từ kế toán đầy đủ theo quy định

6. Kiểm tra đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp

7. Thực hiện các công việc được giao từ Kế toán trưởng và Ban lãnh đạo

8. Báo cáo theo định kỳ quy định của Công ty hoặc khi được yêu cầu;