Tuyển Nhân Viên Kho Vận thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu công nghiệp Vsip 2, phường Phú Hòa, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Đóng gói hàng theo yêu cầu, hướng dẫn của kho.

Scan mã hàng, in bill và phân loại hàng hóa.

Lấy hàng theo danh sách có sẵn.

Các công việc khác theo sự sắp xếp của Quản Lý

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ đủ 20 tuổi trở lên và có Căn cước công dân gốc.

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

Có thể làm việc xoay ca.

Tại Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý TJC Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 100% lương (được trả lương hàng tuần vào thứ năm)

Thưởng tháng lương 13.

Hỗ trợ bảo hiểm 24/7 khi lên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý TJC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin