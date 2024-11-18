Tuyển Nhân Viên Kho Vận thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý TJC
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Khu công nghiệp Vsip 2, phường Phú Hòa, Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Đóng gói hàng theo yêu cầu, hướng dẫn của kho.
Scan mã hàng, in bill và phân loại hàng hóa.
Lấy hàng theo danh sách có sẵn.
Các công việc khác theo sự sắp xếp của Quản Lý
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ đủ 20 tuổi trở lên và có Căn cước công dân gốc.
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
Có thể làm việc xoay ca.
Tại Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý TJC Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 100% lương (được trả lương hàng tuần vào thứ năm)
Thưởng tháng lương 13.
Hỗ trợ bảo hiểm 24/7 khi lên chính thức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý TJC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
